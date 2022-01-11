Скоро пять лет, как первые товарные Кодиаки поступили в салоны российских дилеров, а значит, пора подводить первые итоги эксплуатации. Допустим, сломаться эти машины ещё толком не успели, но вот очевидные достоинства и недостатки счастливые (и не очень) обладатели этих кроссоверов уже успели выявить. Мы их, по традиции, собрали в большой обзор.

Истоки и техника​

Уже в начале второго десятилетия XXI века в автомобильную прессу просочились слухи, что руководство Skoda Auto, вдохновленное успехом Yeti, занялось разработкой более крупного кроссовера. В 2015 году появились и первые шпионские фото, а в месте с ними и разговоры, что для новинки уже придумано имя: либо Snowman, либо Polar. Главе компании даже пришлось эти слухи официально опровергать... Но дыма без огня, как известно, не бывает, и весной 2016 года в Женеве был показан концепт Skoda VisionS, а в октябре того же года на автосалоне в Париже публика увидела и прототип серийного автомобиля, официально нареченного Kodiaq. Вскоре начались и продажи автомобиля в Европе (в начале 2017 года мне довелось участвовать в презентационном тест-драйве, и рассказ о нем был опубликован в нашем издании).

Работая над новинкой, инженеры Skoda остались верны проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя схеме: берем один из проверенных вариантов платформ концерна Volkswagen, несколько наращиваем колесную базу (благо модульная платформа MQB это позволяет) и делаем автомобиль «на класс выше», нежели соплатформенные модели других марок концерна. В данном случае – увеличив колесную базу Kodiaq на 110 мм (по сравнению с одноплатформенным Тигуаном второго поколения, также построенном на платформе MQB-A2), что позволило сделать кузов длинней на 210 мм, перевести автомобиль в сегмент среднеразмерных кроссоверов SUV D+ и разместить в салоне третий ряд сидений.

Volkswagen Tiguan 2011–17

Автомобиль получился совершенно не похожим на своих немецких родственников: главный дизайнер компании Йозеф Кабан умело обыграл тему острых граней специфической формы, напоминающих о богемском хрустале, причем отсылки к этой «хрустальной теме» можно найти в различных элементах кузова, салона, светотехники.

Изначально Kodiaq получил три бензиновых турбированных двигателя 1,4 TSI (125 л.с.), 1,4 TSI (150 л.с.) и 2,0 TSI (180 л.с.) и два двухлитровых турбодизеля 2,0 TDI (150 л.с.) и 2,0 TDI (190 л.с.). С моторами сочетались три коробки передач: 6-ступенчатая МКПП и 6- или 7-ступенчатые роботизированные преселективные коробки DSG.

В остальном конструкция новой модели была вполне типичной для сегмента: подвеска – независимая, пружинная, впереди – стойки МакФкрсон, сзади – многорычажная. Рулевое управление с электроусилителем. Все тормоза – дисковые, передние – вентилируемые. Новинка могла иметь как передний, так и полный привод, и исключительно богатое электронное оснащение, включая радарную систему контроля дистанции и автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков при помощи камер и систему автоматической парковки. Естественно, в новом автомобиле можно было найти и целую россыпь «маленьких хитростей» – дизайнерских решений семейства Simply Clever, в том числе прячущиеся в дверях зонтики, множество разнообразных крючков и фиксаторов, защиту кромок дверей, штатный скребок для очистки стекол ото льда и многое другое.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Первые Skoda Kodiaq на российском рынке, появившиеся летом 2017 года, поставлялись с завода в чешском городе Квасины, но уже в феврале 2018-го было организовано производство на мощностях Горьковского автомобильного завода, причем сразу по полному циклу. Кроме того, Skoda Kodiaq начали собирать в Китае (на заводе в Нинбо, провинция Чаньша), в Индии (в Аурангабаде), в Соломоново (Украина) и Усть-Каменогорске (Казахстан).

Тест-драйв первых машин российской сборки также был опубликован в нашем издании.

Что касается российских Kodiaq, то поначалу модель выпускалась только в полноприводном варианте, исключительно с роботизированными коробками, но с несколько усеченной линейкой двигателей, из которых были исключены 125-сильный TSI 1,4 и 180-сильный TDi 2,0. Но постепенно гамма Kodiaq, сходящих с конвейера ГАЗа, была расширена, и в ней появились версии с передним приводом, механической коробкой передач, а также базовым турбодвигателем 1,4 TSI мощностью 125 л.с. А вот самые мощные версии, как бензиновые 2,0 TCI мощностью 245 л.с., так и дизельные мощностью 200 и 240 л.с., в России никогда не собирались и практически не встречаются.

В 2021 году автомобиль претерпел рестайлинг и… стал еще дороже. Впрочем, не слишком дешев Kodiaq и на вторичке: в зависимости от комплектации, пробега и года выпуска продавцы просят за него от 1 650 000 до 4 500 000 рублей. Согласитесь, деньги немалые. Так стоит ли их тратить? Давайте почитаем, что пишут о Skoda Kodiaq владельцы этого автомобиля, за что хвалят, а за что поругивают.

Ненависть #5: ЛКП и металл

Человек, который решит поискать Skoda Kodiaq на вторичном рынке, имеет достаточно высокие шансы столкнуться с не самой смертельной, но неприятной проблемой, характерной для многих современных автомобилей, а именно – с не самым лучшим состоянием лакокрасочного покрытия. Что делать: переход на водорастворимые эмали и лаки производители совершили под давлением жестких экологических требований, а эта технология не может обеспечить высокой механической прочности лакокрасочного покрытия. Вот и жалуются владельцы: «О лакокрасочном покрытии разговор отдельный. Хуже я ещё не встречал», «Главный минус – это лакокрасочное покрытие. Царапается даже от травы», «Слабая краска – машина после двух лет вся в сколах по капоту и крыльям», «После первых дальних поездок пожалел, что не затянул автомобиль в пленку полностью», «Слабовата краска. На Опеле никогда не было проблем, даже когда зеркалами цеплялся за чужие машины, то всегда краска с чужого автомобиля оставалась на моём зеркале, и никак не наоборот». Есть проблемы и с хромированными деталями. Например, в одном из отзывов описывается такой случай: на бесконтактной мойке во время нанесения пены закончился рабочий раствор, и пока делали новый, машина стояла в пене минут десять. Этого хватило для того, чтобы на хромированных рейлингах на крыше и окантовках боковых окон появились неопрятные пятна.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Но есть жалобы и на сам металл, из которого изготовлен кузов: «Это мой первый автомобиль с таким ужасным качеством металла. До этого было четыре машины, и на них не было ни одной вмятины, а на этой любой попадающий в нее камешек оставляет вмятину!». Вот, например, перечисление повреждений кузова, полученные Skoda Kodiaq за 2 года эксплуатации: вмятина на водительской двери от камня на трассе (без повреждения ЛКП), вмятина на стойке водительской двери от камня на трассе (без повреждения ЛКП), вмятина на капоте от камня на трассе (с повреждением ЛКП), вмятина на пассажирской двери от камня на трассе (без повреждения ЛКП) и вмятина на крыле, оставленная дверью чужого автомобиля (с повреждением ЛКП).

Стоит, правда, признать, что жалоб на появление «рыжиков», а тем более интенсивную коррозию кузовных деталей в отзывах не встречается. Но есть упоминания о недостаточной жесткости кузова на скручивание. Владельцы пишут о том, что при проезде по диагонали через «лежачих полицейских», ну и при преодолении бугров и ям на грунтовых участках они нередко слышат скрипы.

Любовь #5: маленькие радости

Стоит признать, что целый ряд конструктивных особенностей Skoda Kodiaq может доставить владельцу множество мелких, а порой и не таких уж мелких радостей. Начнем с головного света, который владельцы оценивают очень высоко: «Просто не понимаешь, как машина может так хорошо светить, и ближний и дальний! У меня зрение не очень, и я стараюсь избегать вождения в сумерки и ночью – глаза устают быстро, но Кодиак дает возможность ехать ночью без сильных напрягов, свет отличный, освещает и трассу и обочину», «Несколько раз ездили на дальние расстояния, не устаёшь, диодный свет – просто класс, глаза не болят в ночное время!».

Но фары головного света не просто обеспечивают отличную видимость в темное время суток, они еще и умеют автоматически переключаться с дальнего на ближний и наоборот, и в отзывах владельцы отмечают, насколько это удобно: «Наличие автоматического дальнего света также значительно уменьшает усталость в дороге», Аавтоматический LED свет просто отличный, включил и забыл про него! Сам включится, сам выключится, встретит и проводит, а повороты подсвечиваются высоко расположенными противотуманками». Авторы отзывов отмечают, что автоматика переключения ближний/дальний включается после 80 км/ч и реагирует быстрее человека, но не всегда может разобраться, где действительно едет встречная машина, а где просто фонари горят.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Во многих отзывах авторы хвалят и панорамную крышу («вообще бомба в дальних путешествиях!»), и многочисленных электронных помощников. По их словам, система автоматического экстренного торможения при появлении препятствия спереди/сзади, камеры видеообзора, датчики освещения и дождя, адаптивный круиз-контроль – все они помогают с комфортом проехать большие расстояния, не устав в дороге, как и штатный предпусковой подогреватель, который позволяет садится в теплую машину в любые морозы, не насилуя двигатель частыми холодными запусками. В нескольких отзывах авторы напоминают, насколько удобны откидывающиеся боковины подголовников задних сидений.

И, конечно же, почти во всех отзывах упомянута система фирменных дизайнерских решений, получивших общее название Simply Clever. Авторов буквально умиляют множество удобных ниш для хранения мелочей, приспособления для крепления поклажи в багажнике. «Крючки, сетки, универсальный скребок – я всем этим пользовался, и не раз, это удобно! Различные кармашки, ящики под сидениями – это превосходно. В картах дверей большие карманы, куда можно не впихивать бутылку с водой, а свободно поставить даже 1,5-литровую!», «Водителю надо как-то бутылку одной рукой открыть: вставил, прижал и крутите себе – края бутылки за отливы цепляются, и бутылка не крутится! Класс! Приятно!». В очень многих отзывах упомянут съемный аккумуляторный светодиодный фонарик в багажном отсеке: мол, удобно, полезно, выручал неоднократно, равно как и штатный универсальный скребок для очистки стекол ото льда.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Но чаще всего упоминаются два штатных зонтика, которые убираются в торцы дверей: «Забыл зонт? Их тут два!». Многие, правда, сомневаются в полезности этой фирменной «фишки», но все признают, что это необычно и забавно: «Ещё ни разу не использовал, но кому показывал, все ржут», «Зонтики в дверях! Думаю, нафиг не надо, но забавно». Кое-кто и вовсе пишет, что им пришлось вынуть зонтики и оставить их дома, поскольку они вибрируют спицами, если громко включить музыку или при движении или по неровной дороге. А кому-то этих самых зонтиков и вовсе не досталось, поскольку сотрудники автосалонов растащили их на сувениры, пока машины стояли непроданными.

Ненависть #4: Цена автомобиля и стоимость ТО

Skoda, вне всякого сомнения, относится к массовым и «условно-бюджетным» маркам. Но именно поэтому очень многие авторы отзывов чуть ли не главным недостатком модели считают ее цену. Кое-кто высказывается весьма радикально: «Я бы даже посоветовал совсем не брать этот автомобиль. Цена завышена, а из плюсов – только то, что он большой, в остальном одни минусы». Естественно, таких высказываний немного, поскольку плюсов у автомобиля куда больше, но то, что модель изначально стоила достаточно дорого, что, в свою очередь, ведет к высокой цене на вторичном рынке, придется учитывать.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Хватает и нареканий на дороговизну ремонта и обслуживания. Кто-то просто указывает стоимость обслуживания в перечне недостатков, кто-то жалуется более обосновано: «Оригинальные передние колодки стоят почти 10 000 рублей (на 2021 год). Моя текущая машина – Volvo S90 II, и на нее колодки (оригинал) стоят 6000, и это премиум. Господа из Volkswagen, похоже, едят таблетки жадности горстями», «Ремонт с новыми запчастями вышел в сумасшедшие деньги. Вроде автомобиль за 2 миллиона, но если попадать в аварии, то возникает ощущение, что по запчастям отдельно стоит в 2 раза больше». Словом, сумма в 19 000 рублей за ТО никого не удивляет.

Любовь #4: расход горючего

Зато аппетит автомобиля явно не наносит жестоких ударов по карманам владельцев. Конечно же, конкретные цифры расхода горючего, а значит, и оценки сильно варьируются в зависимости от установленного двигателя. И стоит ли удивляться, что больше всего восторгов можно найти в отзывах владельцев дизельных версий? «Потрясающая экономичность! Вообще черт его знает, на чем он ездит: полный бак дизеля – 1100 км легко», «Самое приятное – это расход, 7,2 л при нормальной езде в режиме трасса-город и 7,9, если охота погонять. В экономном режиме, говорят, можно добиться даже ниже 6 л на 100 км, но я так не умею, наверное», «Доволен автомобилем, особенно расходом топлива: трасса 5,5-6 л/100 км», «По городу 10 литров, по трассе – 4 литра. Как бывший «бензинщик», я в восторге от расхода на трассе!». Ну, положим, 4 л/100 км вызывает некоторые сомнения даже при движении на круизе, но в том, что расход дизельных «Медведей» практически всегда лежит в районе 6 л по трассе и 9 по городу, сходятся практически все.

Довольны и владельцы автомобилей с 1,4-литровыми бензиновыми турбомоторами. В 150-сильном варианте, по их оценке, расход в городе чаще всего не превышает 10, лишь в особо сложных условиях достигая 11,5-12 л/100 км, а на трассе при скорости 120-140 км/ч составляет порядка 7,5-8 л.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Еще лучше показатель экономичности у 125-сильной версии: «расход по трассе 6,6, по городу 8,8 л/100 км», «На трассе расход от 5,5 л на 100 км (при условии, что вы не гоните быстрее 140 км/ч)».

А вот отзывы владельцев автомобилей со 180-сильными двухлитровыми турбомоторами уже не столь единодушны. У одних авторов вызывают огорчение вполне приемлемые цифры («Расход не радует, 11-12 литров по городу и 8-9 по трассе»), другие, наоборот, вполне положительно оценивают по-настоящему высокие показатели: «В самых сильных пробках по городу съедает 16 литров на сотню, при средних пробках – 14, за городом 9 литров! И это бензин!». В принципе, объективная оценка экономичности двухлитровых версий выглядит так: «В городе с пробками (при активной езде) – 15-16 л/100 км, если очень стараться и мягко нажимать газ – минимум 11 л/100 км. По КАД с постоянной скоростью 120-130 км/ч расход 9 л/100 км. Ездил в Новгород (180 км) и обратно, без сильных нарушений скоростного режима (80 – населенка, 120-130 на шоссе) – расход 8,8 л/100 км. Последнее путешествие было в Тульскую область 1050 км в одну сторону, ехал по новой М11 и М4, на участке от Новгорода до Твери (330 км) долго выбирал комфортную скорость, в итоге оптимально и без напряжения 165 км/ч (по навигатору) – 12,5 л/100 км». Ну а средний расход в смешанном режиме владельцы двухлитровых машин оценивают как 11-12,5 л/100 км.

Ненависть #3: мелкие огорчения и странности эргономики

Увы, Кодьяк может не только радовать, но и огорчать. Казалось бы, практически все автомобили Volkswagen славятся отточенной эргономикой, но некоторые моменты изрядно расстраивают владельцев, в том числе, как это ни странно, и организация рабочего места водителя: «Отвратительная эргономика за рулем. Между креслом водителя и дверью водителя – пропасть (руку не положить), правый подлокотник неудобный. Дальние поездки (500 и более км) не доставят вам удовольствия», – пишет один из владельцев. Правда, эта жалоба осталась единственной, но есть те, кого не устраивает профиль передних кресел. По их мнению, боковая поддержка спины не работает, по крайней мере, в случае нормальной спортивной фигуры. «Вообще, эти кресла создают ощущение скамейки. Что приводит к усталости в дальних поездках».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Есть целый ряд нареканий на то, как организовано включение обогрева боковых зеркал: «Инженер, придумавший объединить кнопку включения обогрева зеркал с кнопками их регулировки и сворачивания/разворачивания, заслуживает отдельного VIP-места в аду. Мало того, что выключить обогрев я обычно забываю, так ещё и, "удачно" повернув эту крутилку, можно на ходу закрыть зеркала. Движение в потоке с закрытыми зеркалами – ощущения непередаваемые!». Или вот такой достаточно эмоциональный пассаж, посвященный тому же вопросу: «Хочу прежде всего передать привет тому оленю-проектировщику, у кого хватило дебилизма вывести подогрев зеркал в крутилку регулировки зеркал. Но этот же олень вывел на нее же функцию складывания зеркал. В итоге при желании включить обогрев зеркал на ходу нащупываешь эту крутилку и крутишь в сторону, в результате начинаются складываться зеркала, возникает паника, начинаешь смотреть, что ты там накрутил (а это все в движении), потом оказывается, что просто повернул не в ту сторону. Крутишь в другую, а зеркала раскрываются не сразу, а через некоторый промежуток времени, и от этого паника еще больше. После включения обогрева постоянно забываешь его выключать, никакого индикатора о его включении на панели нет. Уважаемый олень-проектировщик, на центральной панели есть куча заглушек под кнопки, неужели нельзя было эту функцию вывести туда, с подсветкой, сигнализирующей о включении?».

У владельцев вызывает недоумение тот факт, что обогрев руля включается либо только вместе с обогревом сиденья водителя, либо через виртуальную кнопку типа «хрен знает, куда надо залезть в меню головного устройства». Кстати, головное устройство и акустика заслужило довольно много критических отзывов: «Штатную мультимедиа можно выкинуть в мусоропровод», «Музыка. Вот это беда, в топе беда», «Магнитола с экраном – это треш, в выключенном состоянии дисплей весь в жирных пятнах, все давно ставят матовый экран. Звук ужасный». Даже топовая акустика Canton получила свою порцию критики: «Canton, который обозначен как премиальный, не выдает звучания даже близко к премиальному. Meridian на LR Frelander 2013 года звучит значительно интересней», «В чем премиальность в нем, я не понял». Но проблемы не только со звуком. Вся электроника в машине управляется через головное устройство, и это была не лучшая идея инженеров Skoda. Есть функция голосового управления, но устройство не умеет управлять автомобилем: ни окно закрыть, ни двигатель заглушить. Даже кондиционер не включает и не выключает. Умеет звонить по телефону и переключать станции в радио. Короче, по мнению авторов некоторых отзывов, тупая Siri от Apple умеет больше.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Не нравится владельцам и управление стеклоочистителями, точнее, не само управление, а то, что в состоянии покоя они прячутся под заднюю кромку капота. Соответственно, для замены щеток нужно обязательно переводить стеклоочистители в сервисное положение. Но это не проблема, не так уж часто мы меняем щетки. Но то же самое нужно сделать для того, чтобы почистить под ними снег, причем делать это придется чуть ли не при каждой остановке. А если прошел снег, потом была оттепель, а потом грянул мороз, можете попрощаться с «дворниками» до оттепели. А если ты приехал куда-то и не выключил дворники, то при включении зажигания они поедут в нулевое положение, и зимой это чревато повреждением примерзших щеток. Осенью другая беда: опавшая листва из под дворников забивается в углы под капот, а дальше за петли и ниже, к брызговику. «После листопада достаю оттуда по ведру. Кто бережёт свой автомобиль, чистите длинным цанговым захватом, пылесос туда не проходит», – свидетельствуют владельцы.

«Коди» вообще не очень любит плохую погоду. В дождь и слякоть активно загрязняются боковые зеркала. «Если полный загруз (когда в салонном зеркале заднего вида отражаются только спальные мешки и палатки), ехать очень трудно. Остановишься, помоешь, через 500 метров опять едешь вслепую». В таких же условиях из-за загрязнении датчиков отключается система контроля слепых зон, но сообщение об этом появляется только при первом запуске двигателя после отключения. Какой-либо индикации о том, что система не работает, на панели приборов нет. Садишься в машину и думаешь, что система работает, а на самом деле она выключена.

Куда большей проблемой могут стать замерзшие замки дверей. «Открыть снаружи невозможно и изнутри тоже невозможно, и это действительно критично! Есть, конечно, бэкдор в виде двери багажника... Лезешь на сиденье водителя, через зад, включаешь двигатель, греешь салон – пока не оттаешь... », – жалуется в своем отзыве один из владельцев. И это не единственная проблема с замками. Например, датчик в ручке двери может воспринять теплую воду как нажатие, и если ключ остался в салоне, заблокировать все двери! Попавшие в такую ситуацию люди предпочитают всегда носить ключ-брелок с собой.

Хватает жалоб и на работу других электронных устройств: «Зимой пару раз словил зависание мультимедиа. А если учесть, что через магнитолу управляется вся машина, то это было очень грустное явление», «Начали самопроизвольно включаться дворники вечером и в солнечную погоду. Что с этим делать, дилер не знает», «Датчик дистанции на решетке радиатора забивается снегом, за 9 дней поездки это случилось дважды в сильный снегопад», «Жену бесит поведение парктроника при езде во дворах, если ты просто медленно катишься, а рядом, в 0,5-0,7 метрах, машина, то он может начать орать, хотя угрозы никакой нет». С другой стороны, есть сложности при маневрах в темноте: «Камера заднего вида, как и парктроники, неинформативна, и въехать в кого-то, двигаясь назад, элементарно. Камера тут только мешает, поскольку пропорции между расстоянием реальным и отображаемым создают иллюзию запаса, которого нет в реальности».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Много упоминаний о лопающихся без особых причин задних стеклах (это относится исключительно к автомобилям российской сборки), о плохо закрывающихся дверях, которыми приходится хлопать «со всей дури», о нитках, которые вылезают из обивки сидений около швов: «Через год швы начали пушиться, и это при аккуратной эксплуатации. Ощущение от кресел, что машина 20 лет в Бомбее таксовала».

А еще есть серьезное предупреждение тем, кто хочет использовать Kodiaq в качестве буксировщика прицепа. «Заказал допом складной фаркоп (около 90 000 рублей). Так вот, его усилители закрывают отверстие под буксировочный крюк, а за фаркоп нельзя буксировать. Уже ощутил недостаток этого лишения, когда соседу сломанную машину не смог до сервиса отбуксировать».

Наконец, владельцы Kodiaq выяснили, что обогреваемое специальной пленкой лобовое стекло – это не только хорошо, но и плохо. Хорошо, потому что удобно, и стекло быстро оттаивает. А плохо для тех, кто привык пользоваться антирадарами: пленка не только греет, но и не пропускает радиоволны k-диапазона, в котором работают дорожные радары. Соответственно, расплатой за комфорт может стать установка разнесенного радар-детектора с очень негуманным ценником (самый дешёвый китайский стоит около 7000 руб., нормальный корейский – 12 000, высококачественный корейский – 40 000), и, естественно, чтобы его установить, нужно ехать на СТО, снимать «морду», монтировать детектор и всю эту работу оплачивать. Альтернатива – соблюдение правил и скоростного режима, что для семейного автомобиля не такой уж и плохой вариант.

Любовь #3: опционная наполненность

Тем не менее, несмотря на некие проблемы с электроникой, многие авторы отзывов отдельно считают именно оснащенность и опционную наполненность одной из самых привлекательных особенностей модели. Попробуйте-ка найти автомобиль с таким оснащением: предпусковой подогреватель Webasto, бесключевой доступ, панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона и пространства для ног, штатный электрический выдвижной фаркоп, трехзонный климат-контроль, активный круиз-контроль (работающий до скорости 210 км/ч) с удержанием в полосе, подрулевые лепестки,оригинальные диски размерности R19, спортивные сиденья с кожаной обивкой, электропривод передних сидений с памятью, регулировка наклона спинок второго ряда сидений, 3 ряд сидений, головное устройство с навигацией и контролем пробок (ТМС), беспроводная зарядка для телефона, инвертор с розеткой на 220V, подогревы всех сидений (кроме 3 ряда), обогрев рулевого колеса, виртуальная педаль открытия багажника, камеры кругового обзора, ассистент парковки с автоматическим торможением при наличии препятствий, полностью диодная оптика + туманки и салон, ассистент управления дальним светом, распознавание дорожных знаков, защитные планки на двери (только на чешской сборке), контроль слепых зон, лобовое стекло с пленочным обогревом, атермальная тонировка на всех стёклах с завода, солнцезащитные шторки и упоры для сна пассажиров второго ряда, ассистент спуска с горы, автоматическое экстренное торможение в полосе движения, парктроники по кругу, акустика Canton (9 динамиков, Dolby Surround при просмотре видео, эффект кинотеатра) + оригинальный сабвуфер, камера заднего вида, омываемая, с динамической разметкой, складывание сидений из багажника.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



В данном случае описывается автомобиль с практически топовым оснащением, но стоит признать, что с таким набором и за эту цену у Kodiaq просто нет конкурентов.

Для многих авторов отзывов именно опционное наполнение и стало главным в процессе выбора: «Немаловажным моментом являлось наличие в новом автомобиле обогрева руля, магнитолы с поддержкой iPhone, круиз-контроля, мультируля, климат-контроля, обогрева сидений и спинки кресла (а не только подушки)», «Адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения столкновений работают надёжно, доставляя максимум удовольствия».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Естественно, авторы отзывов могут расходиться в оценке полезности отдельных систем. Многие пишут, что так ни разу и не воспользовались функцией автоматической парковки, кто-то прекрасно обходится без контроля слепых зон, а кому-то не понравилась работа активного круиза: «На трассе, если впереди машина резко тормозит, он срабатывает очень поздно, я сам начинаю тормозить и останавливаюсь за несколько метров. В городе, если он останавливает машину, то трогаться надо вручную. Если впереди стоит машина, например, на светофоре, он срабатывает также в последний момент. В результате при включенном адаптивном круиз-контроле я в большем напряжении, чем без него». Но гораздо больше положительных отзывов: «Очень умный автомобиль, много раз выручал экстренным торможением при движении задним ходом, при выезде с парковки, когда неожиданно проезжает сзади автомобиль, и тачка просто резко сама тормозит, как вкопанная, а педаль тормоза буквально уходит из-под ноги». Ну а ситуацию в целом можно описать так: Kodiaq предлагает прекрасную оснащенность и возможность подобрать вариант под свои потребности.

Ненависть #2: жесткость подвески

Пожалуй, чаще всего владельцы Skoda Kodiaq жалуются на подвеску своих автомобилей. Нет, надежность подвески никаких нареканий не вызывает, в отличие от ее комфортности, в особенности – при движении по плохой дороге. Что делать, «Мишка», конечно, относится к славному классу кроссоверов, но рассчитан прежде всего на движение по городу и пристойным европейским трассам, то есть на хороший асфальт. А вот на наших направлениях начинаются проблемы… «Жесткая подвеска. Каждая кочка отрабатывается вашей пятой точкой, а на средних ямах в салоне стоит грохот от пробоя амортизаторов», «Подвеска жестковата, из-за чего мелкие ямы и кочки иногда слишком жестко отдаются», «Отличный вариант для дальних поездок по хорошим дорогам. На плохих асфальтовых дорогах подвеска пробивается, и вариант "лучше низко лететь, чем медленно ехать" на этой машине не работает», «Подвеска, конечно, не Лексус! По гравийке мало приятного ехать».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Кое-кто выражается еще более категорично: «Про комфорт вообще можно не говорить – Кодьяк делали большим, забыв про комфорт людей. Это либо грузовик для перевозок, либо машина, которую надо изначально захотеть, а вот полюбить его будет сложно». Это, конечно, довольно радикальная точка зрения, и не так уж много владельцев будут готовы ее поддержать, но нет дыма без огня… И даже авторы вполне положительных отзывов пишут: «Заменить стойки и пружины, и будет идеальная тачка, а с заводскими очень жестко на отбой, ну и крен в поворотах не очень адекватный. Вроде дубовая подвеска, а рулежки не хватает... ». Ну и настоятельно советуют оценить свое восприятие подвески перед покупкой: «Подвеска на любителя. Прежде, чем покупать, протестируйте на выбоинах, неровностях. Она жесткая, чувствуется каждая трещина в асфальте».

Любовь #2: динамика и управляемость

Впрочем, мне встретился только один отзыв, в котором автор посетовал, что ему «не хватает рулежки». Чтобы написать такое нужно быть просто-таки гурманом от управляемости… В подавляющем большинстве отзывов к управляемости Kodiaq никаких претензий нет, ведь именно для этого конструкторы несколько «зажали» подвеску. Наоборот, управляемость, устойчивость на дороге (причем даже в очень сложных условиях) и способность уверенно держаться на траектории владельцы считают важнейшими достоинствами этой модели: «Коди ощущается практически легковым автомобилем, на уровне той же Альмеры или Енота, на которых приходилось ездить: очень легкое рулевое, габариты неощутимы. Пересаживаясь на Туарег 13 года, испытываешь сильное напряжение при рулении и просто ощущаешь общую неповоротливость», «На дороге стоит, как влитая, колею и снежную кашу на трассах почти не замечает», «Управляемость супер, на низкопрофильной резине автомобиль очень отзывчивый, дорогу держит замечательно», «Ездил на Урал (4000 км в обе стороны) по заснеженным трассам, через горный хребет. Порадовала управляемость и комфорт, усталость от управления была минимальной».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Правда, многие авторы отмечают, что поначалу руль показался им слишком легким. Впрочем, пообвыкнув, многие пришли к выводу, что на городских скоростях легкий руль повышает комфортность вождения, облегчая как маневры при парковке, так и перестроения, а на трассе автоматика, как и положено, «загрубляет» электропривод руля, дабы исключить возможность встретить рассвет в кювете после случайного рывка баранки.

А вот оценки динамических характеристик оказались несколько более противоречивыми, ведь они зависят как от того, какой именно двигатель стоит под капотом их автомобиля, так и от изначальных ожиданий. Как ни странно, владельцы 125-сильных версий на динамику практически не жалуются – они знали, на что шли, выбирая самый слабосильный движок.

Владельцы дизельных версий, может быть, и не выражают особых восторгов, но и не жалуются: «Может быть, дизелек на трассе и не всегда тянет так, как хотелось бы, зато он надёжен, как топор, и очень экономичен», «150 дизельных турбованных "лошадей" оказались гораздо динамичнее 140 бензиновых атмосферных "лошадок"», «После Опеля машина просто зверь, набирает скорость очень хорошо, особенно на 2-3 передачах», «По трассе ехать одно удовольствие: без проблем 150, а дальше лично я чувствую дискомфорт. С обгонами фур проблем нет: нажал педаль и поехал», «Автомобиль позволяет обогнать и на 140-150 км/ч, при том что в салоне трое взрослых, и багажник забит до отказа (лодка/мотор/походный скарб и т.д). При этом скорость не ощущается, просто едешь и все, автомобиль ведет себя предсказуемо».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



А вот владельцы бензиновых 150-сильных машин оценивают динамику очень по-разному. Кто-то пишет, что хотя она далеко не взрывная, тяги вполне хватает, что на трассе машина чувствует себя отлично: скорость не ощущается даже при 160-170 км/ч, и есть еще определенный запас. Впрочем, во многих отзывах авторы отмечают, что Kodiaq – не гоночный болид, а семейный автомобиль. Но есть и весьма критичные оценки: «С двигателем 1,4 турбо машине не хватает мощности, запаса под педалью нет, стартануть при необходимости не получится. Через месяц сменил стиль вождения на стариковский», «При загрузке он не едет вообще, так зачем такая машина нужна – ездить в одиночку? Обогнать на трассе с несильно загруженным багажником и 4 людьми в салоне невозможно, двигатель ревет и еле набирает обороты».

Ну а владельцы 180-сильных версий довольны всем, кроме расхода горючего…

Ненависть #1: DSG!

За почти два десятилетия развития преселективных роботизированных коробок DSG инженерам Volkswagen пришлось проделать огромную работу. Тем не менее отношение к этим коробкам остается очень противоречивым, и семиступенчатая DSG-7 (DQ 500) не стала исключением. Достоинства DSG очевидны: они легче и дешевле в производстве, нежели классические «автоматы», и могут передавать существенно больший крутящий момент, чем вариаторы, а отсутствие потерь в гидротрансформаторе позволяет добиться большей топливной экономичности. Но, несмотря на то, что DQ500 была впервые представлена еще в 2008 году, в ряде отзывов авторы называют эту коробку «сырой» и высказывают в ее адрес вполне обоснованные претензии. Более того, сам факт оснащения Kodiaq коробкой этого типа назван в числе главных недостатков модели!

В общественном сознании DSG до сих пор считается не слишком надежной, хотя во многих отзывах владельцы называют такое представление мифом: «Пусть вас не пугает DSG, DQ500 отлично работает, главное – правильно эксплуатировать автомобиль». Подтверждает эту точку зрения и объективная статистика обращений в сервис.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Но… Все это не означает, что вам не может попасться неудачный экземпляр.

Есть среди авторов отзывов и человек, которому не повезло дважды. Сначала коробка на его Kodiaq просто сломалась и была заменена по гарантии, но вскоре и поломка нового агрегата чуть не привела к трагедии: «При попытке обгона фуры чуть не разбились: коробка отрубилась, пропала тяга, а поток машин едущий сзади, поджался за фурой. Спас нас водитель фуры, которую мы обгоняли – он резко ушел на обочину и мы вкатились в свою полосу, разъехавшись со встречным бензовозом. После такого от этого гроба решили избавиться».

Гораздо больше претензий к самой работе коробки. Есть, конечно, среди владельцев и те, кого все полностью устраивает: «DSG по работе напоминает вариатор – настолько все четко и незаметно», «При езде по равнине глюков нет, все четко. Педаль в пол, и пошла ускоряться на обгон». А вот в городе DSG (и DSG-6 DQ250, и DSG-7 DQ 500) нравится не всем: эти коробки не любят езды по пробкам, могут начать дергаться и «пинаться», когда электронный разум никак не может решить, какую передачу лучше включить: «Чуть газку не дожал – медленно поехала, перед троганием задумалась, чуть сильнее нажмешь – задумывается, прыгает на передачу вниз. Если сразу чуть передавить газ – сильно прыгает, чуть отпускаешь – опять задумалась… Трудно этим управлять».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Но самые серьезные претензии владельцы высказывают в адрес работы DQ500 на горных грейдерах, по которым, согласно их мнению, стоит ездить исключительно в ручном режиме: «DSG вне твердых дорог ведет себя неадекватно и даже опасно. Коробка до упора держит повышенную передачу, даже на крутом подъеме и на минимальной скорости. В какой-то момент она начинает жечь сцепление, но не переключается... И, наконец, когда ты уже выжал газ до упора, а гора все еще не кончилась, коробка бац! – и врубает 1-ю передачу. А газ-то в полу, и машина рвет вперед. По грейдеру, на горном серпантине! И тут уж дави тормоз... А коробка радостно сразу врубает 2-ю передачу... Вывод: эта машина совсем не умеет ездить по крутым подъемам и по плохим дорогам». Собственно, и на затяжных асфальтовых подъемах робот ведет себя не самым лучшим образом: «Если ты едешь в пологий подъем накатом, и тебе нужно ускориться, то DSG сначала включается на одну скорость, думает полсекунды, понимает, что забралась не туда, и включает пониженную – в результате около 1 секунды тупежа. Лечится более резким нажатием на педаль газа, но срабатывает это не всегда, и эта рандомность удовольствия не доставляет», «При езде по горным серпантинам, если ты тащишься за фурой, то DSG работает нормально. Но любая попытка поехать активно отлично демонстрирует способность DSG тупить».

Любовь #1: семейные ценности

И все же главное достоинство Skoda Kodiaq, которое так или иначе упоминают авторы практически всех отзывов, – это его вместимость. «Места на заднем ряду примерно как в Супербе», «Самая просторная машина за свои деньги», «Места во втором ряду полно и очень удобно (помню, как-то прокатился на втором ряду BMW X5 2017 г.в. – там очень тесно, в Кодьяке весьма значительно просторнее!)», «Самое главное для четырех человек, как в моей семье, в машине просторно каждому и с запасом. Никто никому не мешает, не утыкается локтем или коленями, и над головами полно места», «Пятиместный вариант – самое то: места на втором ряду просто вагон!», «При росте 170 можно ехать нога на ногу хоть спереди, хоть сзади». На заднем диване стройный взрослый помещается между двух детских кресел, а из недостатков в отзывах упоминают разве что достаточно высокий трансмиссионный тоннель посередине. Детское кресло устанавливается на крепление ISOFIX не вплотную к двери, съедая, таким образом, несколько больше места, так что сзади удобно может сесть один взрослый, один ребенок в детском кресле и один ребенок-подросток между ними.

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



Что же касается семиместных версий, то их тоже хвалят: «Третий ряд сидений был ключевым фактором при выборе, но я переживал, что места детям будет недостаточно (им 4 и 2 года). После первой же поездки их на задний ряд не выгонишь, нравятся их места, и пересаживаться не хотят», «Ездим зимой на лыжные курорты, берем 4 комплекта лыж с ботинками, коляску, багаж – с боксом на крыше все влезает. Сидеть в машине удобно 2-2-1, тогда и место в багажнике остается, и всем пассажирам комфортно, а в не слишком далекие поездки, до 200 км, можно и 6-7 человек брать», «Ехали 7 человек, из них только 1 ребенок, остальные – полноценные взрослые люди от 75 до 100 кг, все разместились в салоне». Конечно, поездка на третьем ряду сидений для взрослых связана с определенным дискомфортом: «На 3-м ряду ехали два брата жены, 33 и 35 лет от роду, немаленькие парни. Влезли без проблем, даже коленями не касались 2 ряда сидений, но сидеть там долго очень неудобно из-за того, что пятая точка находится почти вровень со стопой, колени близко к подбородку. Парни с достоинством выдержали поездку в течении 3,5 часов туда и 3 часов обратно, но пятая точка у них болела уже через час». Тем не менее это вполне возможно.

Конечно, о приличном объеме багажника можно говорить только в пятиместной конфигурации (три ряда и багаж автоматически подразумевает установку бокса на крышу), но тут владельцам очень нравится, что они сами могут решить, что им на данный момент важнее: размер багажного отделения или комфорт на заднем ряду сидений: «Задние сидения откатил максимально назад (да-да, в Кодьяке задние сидения тоже можно двигать вперёд-назад), и у пассажиров теперь от коленок до спинок передних сидений есть около 10-15 см пространства», «Багажник не суперогромный, но при сдвиге вперед заднего дивана становится хорошим».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.



И тут уж что с чем сравнивать… Если с багажником Toyota Landcruiser, то ничего особенного, а если с одноклассниками, то все очень хорошо: «Загрузил в багажник санки, два больших чемодана, три пакета с едой на 10 человек, две пачки воды и кучу мелкого хлама. Закрепил сетками из семейного пакета, и в итоге груз даже не закрыл обзор через заднее стекло», «Багажник большой, действительно большой, можно загрузить много полезных вещей, и даже место на бесполезные остается», «Радует откидной центральный элемент заднего дивана: у меня идет стройка, и приходится много возить стройматериалов и элементов отделки. Все влезает».

А еще салон Kodiak позволяет организовать вполне полноценное спальное место: «Раскладывающиеся в ровную плоскость задние сиденья позволяют взрослому человеку с ростом 185 см при необходимости отдыхать с полным комфортом». Одним словом, дружный хор, утверждающий, что «Skoda Kodiaq – очень сбалансированный автомобиль, который способен удовлетворить все потребности достаточно большой семьи», выглядит вполне закономерным отражением реальных достоинств модели, равно как и присвоенное журналом Top Gear звание «лучшего семейного автомобиля».

Škoda Kodiaq 2016–н.в.

