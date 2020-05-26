Тут должна быть шутка про вечный автомобиль, который не ломается. Но шутки не будет, потому что эта Королла – совсем не та «сотка», которая приезжала к нам с Дальнего Востока и ездила у нас ещё 20 лет. Corolla X ломаться может, и причины её ненавидеть тоже есть. Но их немного.

Истоки

Казалось бы, десятое поколение – это совсем новая еще машина. Но нет, актуальное поколение Короллы уже 12-е, так что кузов Е140/150 можно считать «старичком».

История этого поколения началась в 2006 году. С момента дебюта Corolla в кузове E140/150 началось некоторое недопонимание классификации этих самых кузовов и платформ. Кроме того, даже в одном кузове Е140 машины могли отличаться внешне из-за разных габаритов.

Toyota Corolla '2006–19 для рынка Северной Америки 1 / 3 Toyota Corolla '2006–19 для рынка Северной Америки 2 / 3 Toyota Corolla '2006–19 для рынка Северной Америки 3 / 3

Если коротко, то платформа Королл в кузове 140 – Toyota MC, а в кузове E150 – Toyota New MC. Грубо говоря, Е140 – это новый кузов на старой платформе, известной по предыдущей Corolla Е120. Такие машины продавали на рынках Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. А вот в Европе, Австралии и ЮАР продавали Короллы, построенные на более новой платформе Toyota New MC, а индекс кузова у них был Е150. Кроме того, у себя на родине Королла изначально появилась в кузове Е140, который прозвали «узким» – он чуть меньше для соблюдения странных японских норм соотношения внешних размеров и объёмов моторов. Как бы там ни было, поколение у обоих кузовов одно – десятое.

Toyota Corolla '2006–19 для рынка Австралии 1 / 2 Toyota Corolla '2006–19 для рынка Австралии 2 / 2

Почти с самого начала у этих Королл был неплохой выбор моторов. Все они (4ZZ-FE, 1NR-FE, 1ZR-FE и 1NZ-FE на японских праворульных машинах) очень даже неплохие. Даже фамильную черту моторов серии ZZ (любовь пожирать масло из-за неудачной поршневой) к началу выпуску Corolla X успели победить. Да, моторы объёмом 1,3 и 1,5 литра немного слабоватые, но вполне «живучие». Были и дизельные Короллы, но у нас они особого распространения не получили.



Двухпедальные версии тоже были разными. До рестайлинга стоял не самый удачный робот с одним сцеплением, от которого в ходе рестайлинга, к счастью, отказались. Теперь у машины появилась устаревшая, но надёжная АКП U341E.

Впрочем, зачем я это всё рассказываю? Пора дать слово владельцам. Они лучше знают, за что любят свои Короллы и за что их ненавидят.

Ненависть №5: передний свес

К проходимости автомобиля у владельцев Королл вопросов нет. Все прекрасно понимают, что «... на природу не поездишь, машина для города». И всё-таки находятся те, кто умудряется написать негативный отзыв по поводу не очень удачной геометрии – слишком длинного переднего свеса. Кто-то выражается несколько туманно и размыто («малый угол переднего свеса» – формулировка дословная), а кто-то делает из собственного опыта полезные и логичные общие выводы: «На бордюры лазить не нужно и в сугробы тоже». Наверное, это самый странный повод для ненависти Короллы, который регулярно встречается в отзывах.

Toyota Corolla 2006–19



Любовь №5: обзорность

Тут есть одна тонкость: хорошую обзорность отмечают многие, но при этом периодически встречаются жалобы на скромное по размеру салонное зеркало. Впрочем, таких людей меньше, чем тех, кто советует не лазить на бордюры. Так что общая оценка положительная: «... в зеркала заднего вида видно всё. Даже то, что не надо видеть». Кроме того, очень многим вместе с обзорностью нравится «чувство габаритов», которое присутствует в не самом маленьком седане: «... спереди видно все, быстро привык к габаритам».

Toyota Corolla 2006–19



Немного странный повод для любви, но, видимо, имеет право на существование: говорят о нём часто.

Ненависть №4: подогрев сидений

Что может быть не так с подогревом? Обычно раздражает его отсутствие, но в случае с Короллой всё ровно наоборот: он есть, но «жарит» он слишком сильно. А возможности его регулировать нет. Некоторые реагируют на это почти спокойно («... сидения удобные, с подогревом, но почему-то нет регулировки мощности», «... подогрев передних сидений не имеет регулировки. Только два положения: выключен и включен»), а кто-то бунтует заметно эмоциональнее: «... ты его либо включаешь, либо отключаешь. А печет он – мама, не горюй!». Что ж, согласен: когда одно место горит, очень хочется по этому поводу высказаться в Интернете. Это наша добрая традиция.

Toyota Corolla 2006–19



Любовь №4: головной свет

Признаться, редко встречается машина, владельцы которой радуются свету. Тем более – галогенному. Но, кажется, японским инженерам удалось сделать невозможное: головной свет, который вызывает восторженные отзывы: «Вот тут есть, чем похвастаться. Ближний свет галогенок – выше всяких похвал, дальний свет – супер! Противотуманки тоже в порядке». Кстати, ксеноновые фары в некоторых комплектациях тоже были доступны, но «... свет, наверное, лучший в классе, никакой ксенон не нужен». И эта мысль о ненужности ксенона повторяется рефреном, как припев в попсе: «Ближний и дальний свет на 5, никакой ксенон не нужен».

Toyota Corolla 2006–19



Отмечу, что чаще восторг вызывает именно ближний свет. Впрочем, жалобы на дальний тоже встречаются исключительно редко.

Ненависть №3: невыразительность

Было бы несправедливо назвать Короллу страшной. Для своего времени – вполне актуальный дизайн, к тому же похожий на более крупную Camry XV40, что очень радовало владельцев Королл. И всё-таки японцы смогли сделать машину не отталкивающей, но поразительно скучной. Причём что внутри, что снаружи.

Toyota Corolla 2006–19



Хотя некоторые считают, что интерьер получился все же более скучным, чем экстерьер: «Какая же она унылая. Особенно внутри. Если снаружи она еще как-то вот кажется нейтральной такой, не сказать, чтобы страшная, и красивой не назвать, то вот в салоне... Эта оранжевая приборка начала меня бесить где-то через полгода после покупки. Кроме оранжевой подсветки ничего не бесит, но и не скажешь, что что-то нравится». Вообще, слово «уныло» в описании внешности Короллы занимает одну из лидирующих строчек: «Просто, обычно, неинтересно, уныло, серо», «... не ломающийся, но грустный и унылый обмылок». Ну хотя бы «не ломающийся». Уже неплохо.

Наиболее точное определение владельца звучит так: «... местами красиво, местами скучновато и бедновато… ». Всё так и есть. Интересно, что среди причин продажи Короллы часто звучит формулировка «надоела». Да, не ломается, но и эмоций как-то не вызывает.

Любовь №3: климат и кондиционер

Тойоту всегда считали автомобилем, сделанным для любой погоды. Corolla X в этом отношении тоже показывает себя с лучшей стороны. Никто не удивляется тому, что мотор легко запустить в 30-градусный мороз, а вот то, что летом в ней не бывает жарко, удивляет многих. Редкий случай – ода кондиционеру или климат-контролю. Но владельцы Королл такие оды складывают регулярно: «Летом машина не кипит, обдув работает весьма тихо. Кондей лютый! Один раз из-за него заболел. Но сам виноват».

Toyota Corolla 2006–19



Кстати, именно негромкую работу кондиционера и печки часто отмечают наравне с их эффективностью. Хотя, конечно, эффективность важнее: «Кондей – зверь)) Была ситуация тем летом: стоял в пробке в +38 С, мужик подбегает: "У тебя масло течет!”. Ан нет, не масло! Кондей воду выливает», «... кондиционер работает четко, даже в жару в черной машине не было ощущения, что сейчас сваришься».



Ненависть №2: ЛКП и пластик салона

Приступаем к ненависти-классике. Она, казалось бы, типичная, но имеет свои особенности. Начнём с ЛКП.

Вроде бы всё просто: «... легко царапается, часто приходится полировать», «... тонкий слой ЛКП. И мягкий. Сколы, царапины образуются очень быстро», «... как-то случайно задел на скорости 5 км/ час тележку у "О’кея", кусок краски отлетел за милую душу». С этим всё понятно – в смертном грехе слабого ЛКП замечены многие. Но наравне с этим часто говорят о том, что сколы и прочие мелкие повреждения ржавеют очень медленно. Если вовремя их «подлечивать» локальным ремонтом или хотя бы краской-карандашом, ничего страшного с металлом не происходит. Поэтому некоторые замечают: «... чуть что – скол, но ржавчина вроде не появлялась».

Toyota Corolla 2006–19



С пластиком салона тоже не всё так однозначно. Проблема не в том, что он бедно выглядит, а в том, что царапается. И самое обидное – в морозы он у многих скрипит и постукивает. Классическая жалоба на пластик выглядит так: «Пластик в салоне тоже слабый, на обшивке внизу дверей все было в царапинах, зимой в мороз -20 в некоторых местах скрипел».

А вот если забыть про морозы, то скрипы в салоне встречаются редко. Разве что может раздражать звук от «двухэтажного» перчаточного ящика, крышки которого иногда подают голос даже в тёплую погоду. Впрочем, это лечится за десять минут проклейкой каким-нибудь не скрипучим материалом.

Любовь №2: ходовая часть

И тут снова встречаемся с любовью, причина которой редкостно многогранна. Очевидно, что фантастической управляемости от простой подвески (МакФерсон спереди и балки сзади) ждать не приходится. Но то ли управляемость действительно очень хороша, то ли владельцы Королл – крайне адекватные люди, но они очень довольны балансом простоты и управляемости. Обычно говорят так: «Шасси настроено исключительно, японские инженеры постарались, а посему в повороты на скорости входит легко, крены минимальны для авто класса С, естественно, не БМВ, уж извините».

Toyota Corolla 2006–19



Второй повод для радости – это то, что называют в отзывах «мягенькая». Тут, скорее всего, важен тот факт, что среди конкурентов при покупке часто мелькал Honda Civiс, а его подвеску мягкой назвать никак нельзя. Кстати, от него часто отказывались из-за слишком буйного дизайна интерьера (а потом жаловались на унылый салон Тойоты, хе-хе).

Ну и третье: подвеска Короллы получилась на редкость живучей. Поэтому наравне с флегматичным «... надёжная подвеска, хорошо глотающая ямки и бугорки на трассе», встречается восторженный крик, выраженный капслоком: «НИЧЕГО ВООБЩЕ НИГДЕ не менял!». Такой крик характерен при пробегах далеко за сто тысяч километров. Так что вполне его поддерживаем.

Ненависть №1: роботизированная коробка передач

И на старуху бывает проруха – гласит известная пословица. Тойота не стала с ней спорить и сделала робот, который поставила в Короллы и Аурисы. Жалоб на эту коробку было так много, что японцы одумались, и после рестайлинга 2010 года в Короллах появился практически вечный классический автомат U341E. Но отзывы о роботе из Интернета уже не удалишь, так что прочитать там о нём можно многое: «Робот настолько туп, убог и ужасен, что я даже не знаю, как его туда запихали». Или более сдержанно: «Сцепление и актуатор доведут до нервного расстройства владельца автомобиля».

Toyota Corolla 2006–19



Отзывы однотипные, так что не будем перегружать свои мозги десятками одинаковых мнений. Но при этом отмечу, что встречаются и защитники этой коробки. Мол, вы просто не умеете ездить на роботе. Если почаще включать «нейтралку», два раза в год проводить адаптацию и вовремя ремонтировать, всё будет хорошо. Звучит так себе, но даже серийным маньякам на суде положен адвокат.

Любовь №1: безотказность

Наверное, нет ничего странного в том, что на первом месте в рейтинге положительный качеств Тойоты стоит надёжность. А ещё – уверенность в том, что машина всегда довезёт до места назначения: «Ну что же, пробег 100 000 км и, к разочарованию злых языков, автомобиль в ремонте не был! Только расходники, и все», «...первое, что хочется про нее сказать – это надежная машина», «... на машине путешествовали, в дороге не подводила», «... не раз ездили на ней на юга. Никогда не подводила», «... довезет, куда надо».

Toyota Corolla 2006–19



Эти восторги просто бесконечны. Но с важным условием: на машине не должно быть робота. Потому что истории как раз о том, как машина встала где-нибудь под Воронежем по дороге «на юга», встречаются регулярно. Что поделать: робот не только нелогичен в работе, но и склонен перегреваться и отказываться работать до остывания. Ну а те, кто избежал покупки машины с такой коробкой, своей Тойотой довольны. Скучно, уныло, но надёжно. А это для «королловодов» главное.