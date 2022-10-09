5 причин покупать и не покупать Toyota Fortuner II

«Безупречный автомобиль», «феноменальная проходимость», «подвеска трясучая, руль жесткий, двигатель внутри мычит, как бизон», «огромные просчеты в плане комфорта», «комфортный красавец», «очередное скучное ведро»… Вы не поверите, но все это об одном и том же автомобиле – Toyota Fortuner. И если вы думаете о покупке такой машины, можно послушать ее владельцев, чтобы понять, чего от нее можно ожидать.

В статье, посвященной первому тесту Toyota Fortuner, мы в свое время весьма подробно осветили причудливые извивы эволюции этой линии, в какой-то момент слившейся с линией Land Cruiser Prado. Там же вы можете прочесть и историю появления и совершенствования модели Fortuner.



Внедорожник, разработанный в 2004 году тайским отделением Toyota, оказался исключительно удачным, и впоследствии его выпуск был налажен в Венесуэле, Колумбии, Аргентине, Индии и Египте. Но нас интересует второе поколение Fortuner, премьера которого состоялась 16 июля 2015 года, причем одновременно в Австралии и Таиланде. Автомобиль с заводским кодом AN 160 был построен на той же платформе IMV, что и пикап Hilux восьмого поколения, унаследовав от пикапа раму, часть кузовных панелей, гамму двигателей и ходовую часть (за исключением подвески заднего моста, где вместо полуэллиптических рессор появились пружины и продольные рычаги). К списку стран, где была организована сборка Fortuner, добавилась Малайзия, Южная Африка, Вьетнам и Пакистан. Наконец, в 2017 году было принято окончательное решение вывести Fortuner на российский рынок.

Toyota Fortuner 2005–15

Из достаточно обширной линейки двигателей, включавшей в себя два бензиновых и пять дизельных агрегатов, были оставлены два: 2,7-литровый бензиновый атмосферник 2,7 L 2TR-FE мощностью 166 л.с. (с системой изменения фаз газораспределения Dual-VVTi и цепным приводом ГРМ) и 2,8-литровый турбодизель 1GD-FTV мощностью 177 л.с. С первым могли работать в паре 5-ступенчатая механика R151F либо 6-ступенчатый автомат Aisin AC60F, а с дизелем – только АКП. Передняя подвеска – независимая пружинная, на сдвоенных А-образных рычагах, задняя – зависимая пружинная, на продольных рычагах с тягой Панара. Привод – только полный, с подключаемым на скорости до 100 км/ч передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Трудно сказать, как все будет развиваться дальше, но пока что в РФ вполне можно купить как новый Fortuner в салоне, так и подобрать что-то на вторичном рынке. Вот только стоящее ли это дело? Fortuner – автомобиль довольно специфический, и чтобы избежать разочарований, стоит почитать, что пишут об этой модели ее владельцы.

Ненависть #5: Цена

Да, цену Toyota Fortuner его владельцы обсуждают (а многие и осуждают!) весьма активно. Прежде всего их возмущает тот набор «жизненных благ», который предлагает этот совсем не дешевый автомобиль: «Мое мнение: машина не стоит этих денег, сэкономили на всем, от шумки и музыки до упоров капота... ».



Новые Fortuner еще прилагаются в салонах за невероятные 5-7 миллионов рублей, но и автомобили с пробегом тоже недешевы! За пятилетние автомобили с пробегами 130-230 тысяч километров и не в самых богатых комплектациях просят не менее 2,5 миллионов, а за хорошо оснащенные машины с пробегом менее 20 000 км – от 4,5 до 5,5 миллионов. В итоге цена вполне может стать причиной отказа от покупки даже в том случае, когда в принципе финансы позволяют ее совершить: «Я рассматривал взять Форчунер на дачу вместо УАЗ-31512, но проехался у товарища полчасика и решил для себя: я лучше в свой УАЗик вложу еще 200 тысяч и буду его два раза в год на ТО загонять в хороший автосервис (15-20 тыс. руб. каждое ТО), чем это барахло за 2,5 ляма держать».

Впрочем, хватает и тех, кто именно в Fortuner нашел идеальный баланс между комфортом на асфальте и возможностями на бездорожье: «Вы скажете, да нафиг нужен за такие деньги такой пустой барабан, и эти Ваши слова будут означать, что Вы просто не понимаете, для чего люди покупают настоящий рамный внедорожник, да еще и с ручной коробкой»; «Пойдите найдите новый рамный внедорожник с кузовом универсал за эти деньги! Только паркетники, напичканные электроникой, или Китай. Форчунер будут покупать люди, понимающие, что такое надежность, практичность и простота в обслуживании на долгие годы эксплуатации!».

Ну а значительную часть владельцев авторы отзывов определяют так: «благонадежные середнячки, которые в 35 лет уже поездили на RAV4 и хотят чего-то другого, конечно же, побольше, повыше и желательно с мощным мужским мотором на солярке».

Любовь #5: Дизайн и имидж

На самом деле подавляющее большинство владельцев очень высоко оценивают внешность Fortuner и считают дизайн одним из существенных плюсов модели. «Дизайн классный, нарисовали красивый автомобиль, ничего не скажешь», «Красивый внешний вид, незаезженный дизайн», – пишут они в своих отзывах. И очень многие из покупателей этого автомобиля явно попадают в категорию, которую автор одного из отзывов определил как «хочу вот эту». Ну а то, что со временем они обнаруживают, что машина не совсем совпадает с их идеальными представлениями, так это, как сами понимаете, происходит уже потом. Так или иначе, язык дизайна, получивший название Keen Look («Острый взгляд»), пришелся вполне по душе российским покупателям.



Понятно, что люди все разные, и дизайн воспринимают очень по-разному. Встречаются и такие комментарии: «Еще одним чудовищем на дорогах прибавилось (особенно вид сбоку). Таким спорным дизайном Ниссан давно страдает, жаль, что Тойота туда же», «Очередное скучное ведро от Тойоты. Дизайн убогий, салон на самом деле дешевенький». Как вы сами понимаете, в число владельцев Toyota Fortuner авторы этих комментариев не входят.

Ненависть #4: Комфорт, эргономика и третий ряд

Салон Toyota Fortuner владельцы оценивают очень по-разному. Одни яростно клеймят жесткий пластик передней панели, а заодно и «руль, обшитый дешманской кожей, и такие же сиденья». А все потому, что автомобиль за 4-6 миллионов должен быть «престижным» и «премиальным», а жесткий пластик салона в это представление как-то не вписывается. Что вполне нормально и естественно для утилитарного внедорожника, не очень-то подходит для автомобиля, который в силу цены является статусным. Конечно, можно ожидать, что «стерпится – слюбится», что владельцы осознают соответствие уровня отделки классу автомобиля. А многие просто оставляют этот вопрос за кадром.



Еще более неоднозначной оказывается оценка эргономики рабочего места водителя. Кого-то абсолютно все устраивает, мол, в дальних поездках не устаешь – и посадка удобная, и расположение элементов управления хорошо продумано. Но хватает и нареканий: «На дальние расстояния “Форч” не подходит – слишком сильно устаёшь. Сиденья неудобные и слишком уж простые за такую-то цену», «Очень неудобная посадка. При моем росте 185 и весе более 120 кг затекают ноги, для более-менее больших пробегов пришлось дорабатывать сиденье». Да и вообще кому-то машина внутри кажется слишком узкой, особенно в передней части салона: «131 см – это как "семерка" ВАЗ!».

Однозначно хвалят только приборную панель: «Она информативная и радует глаз, там же бортовой компьютер, управление на руле стало удобным, и даже руль чем-то напоминает БМВ». А вот мультимедийную систему оценивают более чем неоднозначно. Нет, саму акустику как раз в основном хвалят: «Довольно качественная акустическая система, первый автомобиль, где я не ставил усилитель и не менял колонки». Но вот головное устройство авторы отзывов в основном ругают: «Убогая система мультимедиа, на уровне 2000-х», «Мультимедийная система – это просто ужас. Она дико тормозная и слишком допотопная, .aac/.m4a формат не распознает, по блютузу звук не успевает, отстает, показывает неправильные названия песен, которые уже прозвучали». Не слишком-то жалуют владельцы и акустический комфорт: «Шумоизоляция – полное барахло», «Пока ехали по проселку, еще раз убедился, что с шумкой беда».

Довольно много критических стрел выпущено в адрес микроклимата в салоне: «Кондиционер на солнце не работает. Пришлось ставить вентилятор на компрессор, но это все равно не сильно помогает», «Еще один жирный минус этого автомобиля – зима, в плане комфорта. Автомобиль не прогревается от слова "совсем"», «Нет подогрева на задних сиденьях, он отсутствует даже в максималке».

Не жалует сообщество владельцев и комфорт в задней части автомобиля: «Огромные просчеты в плане комфорта, особенно сзади, очень не комфортно ездить», «На заднем диване тесно, ногам узко, посередине может сесть только коротышка», «Подвеска настроена так, что сзади чувствуешь любую яму». А вот места для ног пассажиров второго ряда вполне достаточно, поскольку диван имеет продольную регулировку: «Сзади, так вообще при сдвигаемых вперед/назад сиденьях места для коленок – вагон (при моем росте), а учитывая, что можно откинуть спинки заднего дивана, то вообще можно лежа ехать».

Но больше всего разговоров ведется на тему того, нужен Форчунеру третий ряд сидений или нет и насколько он удобен. И очень во многих отзывах авторы отстаивают точку зрения, согласно которой этот самый третий ряд вовсе и не нужен: «Никакого комфорта на задних сиденьях, установленных в багажном отделении, нет. Эти сиденья сразу многие снимают за ненадобностью». Встречаются, конечно, робкие возражения, что детям ездить на третьем ряду нравится даже больше, чем во втором, и что в жизни всякие ситуации бывают. Но сомневающихся все же больше…

А еще владельцев огорчает то, что наличие третьего ряда наложило отпечаток на объем и обустройство багажника. И сам багажник маловат («В принципе, в обычный седан можно столько же вещей засунуть, сколько в Форчунер»), и отсутствие специальных емкостей для мелочей огорчает («Что плохо – в багажнике нет ниш для мелочей, а для охотника и рыбака это важно»). Но еще больше джиперов, рыбаков и охотников огорчает то, что если сложить второй и третий ряды сидений, то ровного пола не получается: «Жаль, что салон не раскладывается вровень, что не позволяет удобно разместиться в автомобиле для сна. Иначе для туризма автомобиль имел бы еще несколько очков в плюс». Невозможно организовать спальное место и в том случае, если третий ряд сидений демонтирован – спинки кресел второго ряда образуют ступеньку.



Все это, так сказать, самые крупные нарекания, но есть и множество мелких. Владельцы жалуются, что по зиме не очень хорошо открываются двери, и к ним приходится прикладывать значительные усилия, что неудобно расположены кнопки подогрева сидений, что этот подогрев имеет только один рабочий уровень, что нет газовых упоров капота, что подсветка кнопок в дверях есть, но не на всех кнопках – регулировка боковых зеркал подсвечена, а кнопка закрытия замка нет, да из клавиш управления стеклоподъемниками подсветку имеет только одна, управляющая только стеклом водительский на водительской двери. Кстати, автоматический режим работы стеклоподъемника в большинстве комплектаций есть только у водителя. Опять же, ни тебе адаптивного круиз-контроля, ни всяческих систем удержания в полосе. Словом, как ни крути, как ни верти – не самый комфортабельный автомобиль ни в сравнении с одноклассниками, ни в рамках линейки внедорожников Toyota.



Любовь #4: Свет и обзорность

В подавляющем большинстве отзывов их авторы, перечисляя достоинства Toyota Fortuner, обязательно упоминают головную светотехнику. В первую очередь это, естественно, касается комплектаций, оснащенных светодиодными фарами: «фары очень круто светят, с дальним – как днём», «Освещение очень хорошее, фары светят четко и далеко». А вот в случае версий с бензиновым мотором в комплектации «Стандарт» все обстоит не столь гладко: «На бензиновых версиях обычные фары – слепые. Если брать, то полностью светодиодные».



Но тут нужно учитывать еще одно обстоятельство сугубо экономического толка: «Что касается диодных фар, то я как прочитал, сколько стоит блок-фара, если лампа перегорит, расхотел их иметь. Заменить лампочку за 100 рублей или блок-фару за 100 000 – есть разница? А галогенки и без того светят нормально».

Ну и к обзорности Fortuner нет абсолютно никаких претензий, поскольку высокая «командирская» посадка так или иначе обеспечивает отличный обзор вперед, в том числе – поверх крыш идущих впереди легковых автомобилей, а крупные боковые зеркала – отменный обзор назад. Кстати, у высокой посадки есть и еще одно достоинство: встречные машины ночью не слепят даже при включенном дальнем свете.

Единственная оговорка – запотевание ветрового стекла в холодную погоду: «В районе глаз водителя стекло очень плохо обогревается печкой, и во время снегопада там всегда запотевание и обледенение». Владельцы объясняют это тем, что автомобиль конструировался в значительной степени тайским подразделением Toyota, и в первую очередь – для стран более чем теплых. Отсюда все зимние проблемы… А еще в свое время мне показалось, что салонное зеркало заднего вида не слишком информативно при маневрировании в лесу: корма высокая, заднее стекло не слишком большое, а от камеры заднего вида толку мало – пара сотен метров по грунтовке, и вместо нормальной картинки ты видишь только размытые пятна.

Ненависть #3: ЛКП, металл, пластик

Удивительное рядом: Toyota построила внедорожник, который, по словам владельцев, боится травы! Ну, не в том смысле, что автомобилю не хватает внедорожных способностей для того, чтобы прорваться через «сухой подорожник, траву зверобой». Просто в очень многих отзывах отмечена слабость лакокрасочного покрытия, совершенно неуместная в случае автомобиля, предназначенного в том числе для движения вне асфальта. «Очень нежная окраска, лак царапается даже от высокой травы. Про кусты и ветки вообще не говорю». Словом, как написал один из владельцев, «Внедорожник с такой покраской – это просто несерьезно. Каждый раз думаю, использовать по назначению или поставить на полку».



Много претензий и к качеству пластика, причем как к внешним навесным деталям, так и к внутренним панелям: «Очень дешевый пластик, буквально за несколько месяцев использования в некоторых местах очень много царапин»; «Пластиковые накладки колесных арок только ухудшили ситуацию. Такое ощущение, что пластик еще нежнее, чем лакокрасочное покрытие, исцарапан вдрызг».

Не слишком хорошо соответствуют условиям эксплуатации на бездорожье и некоторые уплотнители: «Уплотнительные резинки в дверях после 40 тыс. км стали пропускать воздух, и на скорости воздух с улицы задувает в салон»; «Проехал по грунтовой дороге двадцать километров, и такое ощущение, что ехал на старом Уазике – весь салон покрылся очень толстым слоем пыли».

Наконец, во многих отзывах авторы отмечают недостаточную толщину металла, из которого изготовлен кузов: «Тонкий металл кузова, прогибается от нажатия пальцем», «Тонкое кузовное железо, на кочках даже видно, как колышется металл на капоте».

Любовь #3: Подвеска и тормоза

Изучая отзывы в Интернете, легко можно заметить, что есть два подхода к оценке подвески Toyota Fortuner. Авторы одних отзывов считают, что подвеска жесткая, трясучая и некомфортная, с одной стороны, а с другой – никак не способствующая скоростному прохождению поворотов из-за валкости. Но это пишут люди, покупавшие Fortuner по принципу «хочу такую», то есть польстившись на солидный внешний вид и имидж бренда.



Те же из владельцев, кто понимал, зачем им нужен рамный универсальный внедорожник, дружно поют подвеске дифирамбы. Подвеска позволяет очень комфортно чувствовать себя в городе: «Ямы, конечно, не страшны, можно спокойно ездить и не бояться, что придется ехать на сход-развал или бортировать диск. Спокойно можно штурмовать бордюры и прочие препятствия».

Но куда чаще подвеску хвалят те владельцы, кому регулярно приходится съезжать с асфальта: «Подвеска, которая приучает не думать о качестве дорожного покрытия», «На разбитом асфальте (даже на рубленых краях) чувствуется огромная энергоемкость подвески. Ямы она проходит мягко, в рейку ничего не отдает, и ты как будто чувствуешь большую резиновую подушку между всеми деталями подвески», – пишет один из владельцев. Но затем он предупреждает: «Но не думайте, что вы сможете ехать по ямам быстро – все так же скачет задок (только на больших ямах еще больше), все так же машина немного гуляет, а на месиве она вообще не торопится реагировать на руль».

Но владельцы предупреждают, что злоупотреблять скоростью не стоит: «Пока ехали по асфальту, левой стороной проскочил лежачего на 40 км/ч, и зад переставило, и я это почувствовал, а на 200-ке на том же месте я этого не чувствую вообще».

Вообще, жалобы на вялые тормоза весьма характерны для внедорожников Toyota. Но не в случае Fortuner! В этом вопросе владельцы на редкость единодушны: «Тормоза срабатывают, как на хорошей легковушке!», «У автомобиля впечатляющие тормоза – мертвая хватка, все дисковые, все вентилируемые. Только ногу на педаль положил, и уже автомобиль реагирует».

Ненависть #2: Стоимость эксплуатации

Стоимость эксплуатации складывается из нескольких компонентов – затрат на горючее, технического обслуживания, налогов, страховки и внеплановых ремонтов. Последний пункт мы из рассмотрения исключим – мне не попалось ни одного отзыва, в котором автор рассказывал бы о том, что машина у него «посыпалась», и ему пришлось серьезно раскошелиться. Разве что в нескольких отзывах авторы упомянули о проблемах с кондиционером: «Трубки второго контура расположены за задней правой аркой, вся грязь туда летит, и алюминиевые трубки отгнивают», но в основном там звучит простая мысль: «Пока не ломался – значит, надежен!».



Не жалуются авторы отзывов и на прямые финансовые затраты – ни на налог, ни на страховку. Действительно, а что жаловаться на налог, который в Москве и Питере составит 7470 рублей в год в случае бензинового и 8850 рублей в случае дизельного двигателя? Страховка тоже вполне обычная, а привлекательность для угонщиков у Fortuner куда ниже, чем в случае того же Prado.

А вот стоимость ТО владельцы оценивают очень по-разному. Кто-то считает, что обслуживание стоит на удивление дешево, если, конечно, не обращаться к дилеру: «Каждые 10 тысяч км, ТО в среднем 5 тысяч выходит. За 2,5 года даже еще не менял колодк и, видимо, буду менять на 100 000». Но большинство владельцев все-таки предпочитали посещать фирменные техцентры, а там картина получается совсем другая: «Слишком дорогая цена за большое ТО (каждые 40 тыс. км) – стоит примерно 40-50 тыс. рублей (за последнее ТО 80 тыс. км заплатил 42 500 руб.), промежуточное (через 10 тыс. км) 16-19 тыс. рублей». С этими цифрами соглашаются и другие авторы отзывов, «малые» ТО – 15-20 тысяч, «большие» – 30-40, а это уже чувствительно.

Но главной статьей расхода при регулярной эксплуатации любого автомобиля все-таки являются затраты на горючее, причем чем интенсивней владелец эксплуатирует своего «железного коня» и чем больше его аппетит, тем серьезней бьют по карману эти расходы.

Начнем с дизеля 1GD-FTV, который по всем законам природы должен быть достаточно экономичным, и некоторые отзывы вроде бы это подтверждают: «Экономичность по топливу: маршрут Пенза – Москва – Пенза, расход 7,1л/100 км, весь маршрут на круиз-контроле ». Но очень многие называют несколько иные цифры: «Расход топлива (город/дача) не очень радует. Зимой с догревателем 13 литров точно съедает при очень-очень спокойной езде, летом – до 11-12 литров»; «Расход 10-11 л и в городе, и на трассе».

Про аппетит бензинового Форчунера споры еще острее. В одних отзывах авторы с полнейшим удовлетворением пишут о среднем расходе на уровне 12-12,5 л/100 км, и, похоже, этим цифрам можно верить – но лишь в том случае, если авторы этих отзывов много ездят по трассе. Впрочем, отдельные владельцы рассказывают о трассовых расходах на уровне 15-15,5 л/100 км, что в сочетании с объемом топливного бака (который номинально вмещает 80 литров, а по факту – 65-67) приводит к явно недостаточной автономности по топливу: «В условиях России, где порой заправки могут встречаться максимум раз в пару сотен километров (личный опыт поездки по маршруту Ростов – Волгоград – Элиста), пропуск хотя бы одной заправки может оставить вас с пустым баком посреди какой-нибудь степи».

А вот городской расход владельцы оценивают совершенно по-другому: «расход бензина в городе летом (с кондиционером) 15-15,5 л/100 км, зимой – 16,8». Утешает только то, что 2,7-литровый атмосферник 2TR-FE без проблем переваривает отечественный 92-й бензин.

Любовь #2: Надежность

В общественном сознании российских автолюбителей намертво закрепилась формула «Тойоты не ломаются» Это, конечно, гипербола – ломаются. Все, что сделано руками человека, обязательно ломается. Но то, что Toyota действительно делает надежные автомобили, равно как и то, что Fortuner можно смело считать одной из самых надежных моделей марки (прежде всего, по причине конструктивной простоты), не стоит даже доказывать.



Соответственно, нет ничего удивительного в том, что владельцы считают надежность важнейшим достоинством этого автомобиля: «Не подведет, никаких проблем за 85 тыс. км с ним не было, так что могу сказать, что достаточно надёжен»; «Высочайшая надежность, проехал 90 тыс. км и ни о чем не думал». Собственно, из характерных болячек они называют только уже упомянутые трубки кондиционера: «Больным местом оказались трубки кондиционера. После двух зим менять надо очень многим». Наверняка, есть и другие относительно слабые места, но они если и проявятся, то при гораздо больших пробегах.

Естественно, для того, чтобы надежность из «потенциальной» превратилась в «реальную», нужно прикладывать некоторые усилия: «ТО раз в 10 000 км, и каждые 40 000 км – большие ТО. Вот и формула надежности». Опытные владельцы настоятельно рекомендуют провести антикоррозионную обработку: «Арки не защищены, голый металл. А еще будет гнить место крепления порогов, так что тут нужно быть на шаг впереди».

Ненависть #1: «Японский уазик» – динамика и управляемость

Именно формулировка «японский уазик» наиболее емко вмещает в себя все основные претензии владельцев к Toyota Fortuner: и недостаток комфорта, и особенности поведения на асфальте. Итак, что же не нравится владельцам Toyota Fortuner? Прежде всего, недостаток динамики, особенно в случае бензиновых версий: «Очень-очень слабый разгон, просто невозможно на средних и коротких дистанциях кого-либо обогнать. Автомобиль рычит, но не едет, при этом жрет 15,5 литров бензина в среднем»; «Если будете думать над тем, бензин или дизель, возьмите дизель, если будет возможность – он обходит своего бензинового собрата, как стоячее дерево. Обратили внимание, что разгон до 100 км/ч для дизеля на сайте Тойоты указан, а для бензина нет? То-то и оно, реальная цифра будет примерно 16 секунд, дизель 100 км/ч набирает за 12,5». Тоже, конечно, не Феррари, но все же лучше.



На самом деле динамику Fortuner можно улучшить самым радикальным образом. Дизель обычно перепрошивают, попутно вырезая клапан EGR и сажевый фильтр. Полученные 230 сил вместо 177 штатных и 550 Нм крутящего момента вместо 450 впечатляют, но ездить после таких веселых стартов Форчунер будет недолго. В случае бензинового двигателя можно попробовать найти турбо-кит из Таиланда, поставить дополнительную помпу в систему охлаждения, буст-контроллер, более холодный термостат, и будет Fortuner гоночным болидом под 250 сил. Но, по свидетельству владельцев, «бюджет этого мероприятия настолько огромный, что в большей части случаев так и остается теорией».

Не очень радует владельцев и поведение машины на скорости: «Плохая управляемость, машину довольно легко заносит»; «курсовое рыскание автомобиля на скорости, иногда надо ловить».

Зато в сложных условиях, на мокром проселке или на заснеженной дороге все очень хорошо – естественно, при включенном полном приводе: «Езжу часто в деревню, дороги зимой не чищенные, под снегом лёд. На заднем приводе машину заносит, если вывернуть руль и нажать на газ, но если включён полный привод, то едет как по рельсам, разница очень сильно заметна».

В результате в отзывах владельцев очень много слов посвящено обсуждению того, кому подойдет Fortuner, а кому – не очень: «Если вы планируете ездить в городе, он вам точно не подходит. Для города автомобиль совершенно не предназначен, слишком неудобен, а вот для деревни пойдет, грязь помесить – такой, знаете, японский уазик»; «Если же кто-то хочет автомобиль для дальних пробегов по грунтовым дорогам либо таскать за собой прицеп на дальние расстояния, Форчунер – отличный вариант».

Словом, как пишут владельцы, «Надо понимать, что берёшь. Это если уж кратко, действительно люксовый УАЗ». В общем, целевая аудитория Fortuner не так уж широка. Это те, кого удовлетворяет «японский УАЗ», «хорошо сработанный проходимец с оптимальными условиями для комфорта «некапризных» водителей». Такие владельцы будут прощать автомобилю его недостатки, которые являются прямым продолжением его достоинств, и радоваться этим самым достоинствам, которые можно считать оборотной стороной недостатков. Те же, кого формат «японского уазика» не устраивает, будут разочарованно писать, что «машина оказалась не совсем такой, как мне виделось в начале эксплуатации».

Любовь #1: Проходимость

Для чего люди покупают внедорожник? Если отставить в сторону фактор моды, то для того, чтобы ездить по бездорожью! И именно поэтому владельцы Toyota Fortuner непременно отмечают проходимость этого автомобиля в списке достоинств. Собственно говоря, мне не попалось ни одного отзыва, в котором автор посчитал бы внедорожный потенциал Форчунера «недостаточным». «Чувствуется и запас по крутящему моменту при преодолении препятствий, и запас энергоемкости подвески»; «По бездорожью на пониженной прет как танк»; «Проходимость выше всяческих похвал, по-настоящему проезжал там, где вывешивался на козле», – такого рода цитаты можно найти чуть ли не в каждом отзыве, если, конечно, автор вообще использовал Fortuner по назначению и достаточно регулярно покидал дороги с твердым покрытием.



Из всех оценок проходимости автомобиля наиболее точной мне показалась вот эта: «Огромный плюс – это проходимость! Резина лето – штатная АТ, для зимы лучшее, что было на рынке – Мишлен-шип. По снегу прет как танк, застрять практически нереально, если только специально засаживать... По грязи чуть-чуть хуже, тут от резины многое зависит, но тоже прет как танк, даже на бензине.... По потенциалу проходимости аж страшно – непонятно, как далеко можно заехать, прет и едет... Нужно быть внимательнее, а то потом трактор искать сложно будет».

Нужно только всегда помнить две старых джиперских максимы. Первая гласит, что если тебе не кажется, что ты едешь слишком медленно, значит, ты едешь слишком быстро. А вторая – чем круче внедорожник, тем дальше бежать за пресловутым трактором. Ну и не забывать, что буксирные крюки Fortuner крепятся к раме и расположены под бамперами, так что, во-первых, при эвакуационных работах эти самые бамперы можно запросто повредить (а они стоят весьма серьезных денег), а во-вторых, для того, чтобы закрепить буксирный трос, придется в прямом смысле этого слова «ударять лицом в грязь». Приехавший тракторист это за вас делать не будет.