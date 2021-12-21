Здесь придётся дать спойлер: причин любить двухсотый «крузак» намного больше, чем поводов его не любить. Но нам требуется объективность, поэтому постараемся найти хотя бы пять аргументов против покупки этого автомобиля и всего пять – за.

История техники​

История Land Cruiser началась очень давно – ещё в 1951 году. Toyota BJ первой получила имя Land Cruiser в 1953 году, но внешне она была больше похожа на Willys MB. Впрочем, от Виллиса там практически ничего не было: эту машину построили на базе грузовика Toyota SB.

В 1960-м году вышла Toyota Land Cruiser 40. Я позволю себе пропустить сразу 47 лет и обратиться сразу к Land Cruiser 200, потому что про все выпущенные Land Cruiser 20, 40, 70, 80 и 100/105 можно написать целую книгу. Даже наш герой 200-й серии за время выпуска менялся несколько раз и иногда при этом получал довольно серьёзные новшества. Поэтому лучше сосредоточится именно на них, а про почтенных старичков можно рассказать как-нибудь в другой раз.

Toyota Land Cruiser (40) 1960–1984

Итак, Toyota Land Cruiser 200 появился в 2007-м году. И если американских покупателей моторами обделили (у них был только 5,7-литровый V8 3UR-FE), то в Австралии и в Азии с ними было всё в порядке. Можно было выбрать машину с бензиновыми четырёхлитровым 1GR-FE, 4,7-литровым 2UZ-FE и с дизелем 1VD-FTV объёмом 4,5 л. Годом позже «двухсотка» пришла в Европу.

Основная коробка для TLC 200 – автоматическая. Механика была доступна только с дизельным мотором, но у нас в России таких машин почти нет. Кроме того, учитывая статус «крузака» в нашей стране, тут не стали продавать машины с моторами V6 (дизель на ТЛК тоже V8).

ТЛК 200 – классический внедорожник с рамой, неразрезным задним мостом и постоянным полным приводом. А вот передняя подвеска тут независимая, как это было уже на предыдущем TLC 100.

В 2009 году появились новые моторы 4,6 1UR-FE и новые автоматические коробки, а в 2011-м году машина пережила полноценный рестайлинг. Главное изменение – отказ от моторов 2UZ-FE. Следующий рестайлинг, в 2015-м году, подарил «крузаку» новый 8-ступенчатый автомат AE80F вместо предыдущего 6-ступенчатого. Но, наверное, больше всего этот рестайлинг был заметен в салоне, который получил заметно более культурный дизайн и более совершенные материалы отделки.

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



И что ещё важно: каждый раз разработчики меняли противоугонные системы, потому что угнать «крузак» всегда было не только выгодно, но и слишком просто. Последнее изменение подобного рода внесли в 2019 году, через 17 лет после старта производства и всего за два года до его окончания. Правда, угонять ТЛК всё равно продолжили. Потому что машина вполне хорошая и поводов её любить у людей достаточно.

Любовь №5: почти недорого

Странно, конечно, это слышать, но владельцы «двухсоток» очень радуются тому, что обслуживать эту машину не так уж и дорого. Конечно, по понятиям владельцев «крузаков». Тут важны два момента. Первый – это, конечно, надежность машины. Очень редко можно найти отзыв, в котором кто-то ругается на частые поломки. Ну а если поломок нет, то и ремонтировать нечего. И люди пишут: «Как сказал один человек: дешевле "крузака" в обслуживании – только велосипед. В сервис заезжаю, как на праздник». Второй момент – это наличие неоригинальных запчастей и расходников. Их много, и обычно они намного дешевле оригинальных. Впрочем, жалоб на слишком высокую стоимость оригинальных деталей тоже не так уж и много: «По обслуживанию автомобиль надёжен и не требует дополнительных и пустых трат. Запчасти и расходники стоят в рамках разумного».

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Но всё-таки добавим конкретики. Один из владельцев пишет: «ТО по стоимости в среднем около 17 тыс. (что для флагмана считаю “копейками”)». Может, конечно, это и «копейки», но всё-таки тут речь идёт про небольшое ТО. А если оно более серьёзное, чем замена масла и фильтров, то его стоимость легко приближается к 50 тысячам. Но владельцы ТЛК не унывают: по их понятиям это тоже «копейки».

Ненависть №5: любовь угонщиков

Шуток про то, что владельцы «двухсоток» постоянно бегают посмотреть, не угнали ли ещё их машину, веселят только первые полчаса. Потом мне читать их надоело: какие-то они однообразные. Хотя владельцы не отрицают: «Противоугонную систему ставить обязательно, если хотите снизить к минимуму риск беготни за следователем с просьбами получить справку о приостановлении уголовного дела по угону для страховой компании». Неудивительно, что многих бывших владельцев «крузаков» объединяет одно желание: найти нынешнего владельца, настучать ему по голове и вернуть машину себе.

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Кстати, любовь угонщиков стала причиной довольно высокой цены страхования по КАСКО. И это тоже многих расстраивает, потому что покупка ТЛК 200 в кредит – это какой-то странный национальный вид спорта с кучей фанатов.

Любовь №4: продал – заработал

Land Cruiser упорно не хочет дешеветь. Для тех, кто ищет его на вторичном рынке, эта новость, конечно, не самая хорошая. Зато те, кто эту машину уже купил, радуются от души: «Страховщики застраховали сейчас машину, оценив больше стоимости покупки. Если я ее сейчас продам, то выручу порядка миллиона. Как же не хватает этого "немцам" и "британцам"! Даже новость о выходе на рынок 300-го "крузака" не убавляет уверенности в ликвидности этого автомобиля». Тут можно только отметить одну деталь: машина не только не дешевеет (сейчас машины, похоже, вообще не дешевеют), но и, как метко заметил комментатор, остаётся очень ликвидной. «Крузак» хотят все и всегда. Вот только денег на него у многих просто нет.

Ненависть №4: тормоза

Коротко претензия звучит так: «Из минусов – недостаточные для такой большой и тяжелой машины тормоза. Приходится держать дистанцию и быть внимательным к торможению».

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Искать другие тормозные диски и колодки – одно из любимых развлечений тойотоводов. Правда, больше это относится к более ранним машинам. Владельцы отмечают, что после 2015 года тормоза стали лучше, и даже в стоке ТЛК тормозит довольно уверенно (конечно, с учётом его немалого веса). А вот про ранние машины писали довольно жёстко: «Позорище – не могут сразу норм тормоза ставить». Особенно обидно, что дешёвой «двухсотка» не была никогда, а переделывать тормоза приходилось многим.

Любовь №3: проходимость

Как ни крути, а ТЛК – это всё-таки действительно внедорожник, а не позорный кроссовер-пузотёр. Не совсем понятно, зачем это надо в городе, но многие умудряются хвалить внедорожные способности автомобиля даже в условиях мегаполисов: «Самый кайф получаешь зимой: когда приехал на работу, и парковка доступна только тебе, и когда далеко за городом тебе не нужен трактор, ты сам трактор».

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Но, само собой, за городом возможности «крузака» раскрываются полнее. Куда только не ездят владельцы этих машин: и в горы, и в болота, и в поля. А потом пишут: «Весь израненный и перепачканный, двухсотый геройски не спасовал перед непролазной дорогой весеннего пахотного поля». Правда, если его засадить, вытаскивать придётся сложно: машина тяжёлая, и Нивой её выдернуть трудно. Особенно если сесть на мост.

По большому счёту, проходимость Тойоты ценят не за возможность совершать регулярные внедорожные вылазки, а за уверенность, что в крайнем случае можно проехать там, куда многие даже не сунутся. И, конечно, это радует: «Проходимость приходилось испытывать только по снегу – без проблем. Садясь в машину, чувствуешь уверенность в том, что он довезет тебя куда угодно».



Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Отмечу, что в потоке радости иногда сквозит нотка уныния: мол, старый Патрол лучше – никакой электроники. Чтобы ездить на «двухсотке» по грязи, нужно уметь пользоваться её электронными помощниками. Иначе её можно засадить так, что вытаскивать придётся только гусеничным трактором.

Ненависть №3: расход топлива

На машины с дизельными моторами почти никто не ругается. В среднем расход получается 13,5-13,7 л, что для такого монстра не так уж и много. Но некоторые всё-таки недовольны городским расходом: «По Екатеринбургу городской расход в среднем 22-22,5 литров, если особо не стоять в пробках».

Другое дело – бензиновые версии. Вот тут многие клянут «крузак» серьёзно. Расход называют разным, но, судя по всему, 25 в городе – это нормально. Один из авторов высказал следующее мнение: «По расходу топлива на бензиновом двигателе: будете тратить раза в полтора-два раза больше, чем бы тратили на заправку легкового автомобиля».

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Оно, конечно, понятно: такого бегемота нужно чем-то кормить, а все моторы ТЛК 200 трудно назвать современными. С другой стороны, становится понятно, почему у нас чаще покупали дизельные «двухсотки»: по современным меркам её дизель довольно прожорливый, но не настолько катастрофично, как бензиновый мотор. А в целом соглашусь с популярным мнением, изложенным в одном из комментариев: «Если серого вещества хватило заработать на этот аппарат, то и на топливо сообразишь».

Любовь №2: что в театр, что на охоту

Тут я сгребу в кучу два немного разных плюса. Первый – это универсальность ТЛК. Что и говорить, выглядит он серьёзно. Сразу видно, что едет серьёзный дядя, а не хипстота какая-то. И при этом он одинаково хорошо может возить и бизнесмена, и бандита, и чиновника, и путешественника. Поэтому следующее мнение встречается часто, и я считаю его справедливым: «Сегодня подъехал к офису (на деловую встречу), завтра на охоту или рыбалку, послезавтра с семьёй на дачу, на следующей неделе покорять Сибирь (встречи по работе), летом на юга. В любой момент, в любом направлении всегда готов». Это прекрасно.

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Второй плюс – это уверенность в том, что ТЛК не подведёт в любом направлении. Он хорош в любом пейзаже, и за это его многие любят особенно сильно: «На "крузаке" хоть куда: север, юг, Африка – фиолетово ему. Управляемость – не GL. Но мне важнее другое: доехать до места назначения».

Тут, конечно, важна ещё и надёжность, но пока тс-с-с…

Ненависть №2: салон

Печально, но интерьер дорогой машины ругают очень многие. Причём ругают всё подряд: и материалы салона, и его дизайн, и эргономику. Просто приведу несколько цитат разных авторов: «Эта машина, к сожалению, при всей ее легендарности отстала во времени. Это ощущается, как только садишься в неё», «Все какое-то из прошлого – ручки, кнопочки, стрелочки и т.д. Комфорт оставляет желать лучшего», «Из минусов – качество пластика в салоне, начинает стираться после 5 тыс. км.», «Кожа сидений слишком нежная, и прострочка в ней тоже хиленькая». Грустно, да? К счастью, почти все эти отзывы относятся к машине до второго рестайлинга. С 2016 года многое изменилось, и салон больше хвалят, чем ругают. Или, точнее, просто ничего про него не говорят. А вот первым машинам достаётся сильно. Ругают даже деревянные вставки на руле: мол, скользко и неудобно. Особенно заметно недовольство тех, кто пересел в «крузак» с немецких машин. Радуются, что наконец-то могут без страха отъехать далеко от сервиса, но скучают по качественным немецким салонам. Эх, нет в мире совершенства!

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21 1 / 3 Toyota Land Cruiser (200) 2007–21 2 / 3 Toyota Land Cruiser (200) 2007–21 3 / 3

Любовь №1: надёжность и предсказуемость

Да-да, это невозможно банально, но ничего другого на первую строчку рейтинга поставить просто невозможно. Про безграничную веру в этот автомобиль говорят все. Говорят однообразно: «Всежрущие надежные моторы. Надежная коробка, трансмиссия и ходовка. Что надо еще от машины?», «Машина ездит на большие расстояния и внушает чувство уверенности своей надежностью».

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Но хотелось бы отметить одну деталь. Мне встретился отзыв, в котором «крузак» разделали под орех. Всё там плохо: и управляемость, и дизайн, и салон, и расход, и тормоза. Всё просто ужас-ужас. Но заканчивался отзыв этой фразой: «Его действительно за одну только надежность можно любить». Сколько бы претензий ни было, а против правды не попрёшь: с этим у ТЛК 200 всё в порядке.

Ненависть №1: это грузовик!

Что такое грузовик? Если сравнивать с легковой машиной, то это нечто большое, прожорливое, не очень комфортное, не слишком управляемое и немного дубовое. Вот именно об этом и говорят авторы отзывов, указывая прямым текстом: Toyota Land Cruiser – это грузовик. Со всеми вытекающими. Наиболее полная иллюстрация к тезису выглядит так: «Это грузовик. Рулится тяжело. В повороты надо аккуратно входить. Машина большая и рамная. Сильно тарахтит дизель».

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



Грузовые черты есть во всём. И слово «грузовик» называет чуть ли каждый второй комментатор. Суть претензий очевидна: «В Спб мне жутко неудобно управлять "крузаком". Он не для города однозначно! Тяжёлый, резко ускоряться и тормозить на нем трудно», «На большой скорости при прохождении поворота машина подпрыгивает и уходит с траектории поворота».

Если вспомнить историю Toyota Land Cruiser, с которой мы начинали, то один факт всплывёт в голове однозначно: Toyota BJ была построена на базе грузовика Toyota SB. С тех пор прошло уже 70 лет, а грузовое нутро «крузаков» никуда не делось. Наверное, в этом есть и что-то хорошее, но уж очень часто об этом факте вспоминают, когда хотят купить машину по цене однушки в Подмосковье.

Toyota Land Cruiser (200) 2007–21



С другой стороны, иначе трудно было бы получить от машины так много пространства и запаса прочности, а именно за это ТЛК ценят больше всего. Так что придётся идти на компромисс: дубовое, надёжное и японское или красивое, удобное, но не очень надёжное немецкое. Тут многое решают дороги. Если их нет или они плохие, то Тойота однозначно будет лучшим выбором, а если дороги есть, то какой-нибудь Мерседес может принести больше удовольствия. Правда, он потеряет заметно больше Тойоты в цене, но машину покупают не для того, чтобы заработать на ней при продаже. Одним словом, без компромисса опять же никуда.