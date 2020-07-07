Самым универсальным типом автомобиля в России традиционно считается кроссовер. А что если пространства нужно больше, чем в компактном кроссовере, но платить за полноразмерный SUV нет желания или возможности? Стоит рассмотреть покупку «каблучка» – например, VW Caddy. Универсальность – это как раз про него, правда, и недостатков, подмеченных владельцами, нам удалось собрать немало.

Истоки

Легкие коммерческие автомобили, построенные на базе легковых моделей, вошли в жизнь европейских городов достаточно давно. Рецепт их постройки был довольно прост: берем легковушку, меняем все, что находится за средней стойкой, на грузовую платформу, усиливаем заднюю подвеску и получаем легкий утилитарный пикап, Ute, как их называют в США. Затем накрываем грузовую платформу колпаком и имеем компактный развозной фургончик. В СССР тоже выпускались такие машинки, и за свой характерный силуэт они получили прозвище «каблучков».



C 1979 такие «каблучки» по имени Caddy присутствовали и в линейке марки Volkswagen. Но вскоре конструкторы многих брендов поняли, что можно пойти чуть дальше: если изначально оснастить унифицированную с легковушкой платформу кузовом большего объема и с более высокой крышей, то можно получить модель гораздо универсальнее. Закрываем оконные проемы жесткими панелями – выходит фургон. Ставим остекление и второй ряд сидений – получаем грузопассажирский автомобиль, который функционально вполне может заменить компактный минивэн.

Volkswagen Caddy Family 1995–2003

В 2003 году появилось третье поколение Caddy с заводским обозначением Typ 2K. Конструкторы в полной мере смогли использовать преимущества компоновки с единым грузопассажирским объемом: высокая крыша дала возможность расположить сидения более вертикально и отдать 750 л внутреннего объема багажному отделению. При этом, если сложить все пассажирские сидения, полный грузовой объем стандартной версии составил 3200 л, а удлиненной версии Maxi – 4200 л! Сдвижная боковая дверь обеспечила удобство как посадки-высадки пассажиров в стесненных условиях, так и погрузки багажа. Премьера новинки состоялась на автосалоне RAI в Амстердаме.



С технической точки зрения автомобиль был на 50% унифицирован с VW Golf MK5 и компактвэном Touran.



Помимо технического, автомобиль получил и стилистическое сходство с указанными моделями, хотя и отличался от них более коротким капотом и другим наклоном лобового стекла. Для автомобиля были предусмотрены две длины кузова: стандартная и удлиненная на 470 мм (версия Maxi), впервые показанная на Франкфуртском автосалоне 2007 года. В 2008 году на салоне в Ганновере состоялась премьера полноприводной версии Caddy 4Motion, которая впоследствии послужила базой для «кроссоверного» варианта Caddy Alltrack.

Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Модель оснащалась широкой гаммой двигателей, которая включала в себя атмосферные бензиновые четверки объемом 1,4 л (мощностью 74 и 79 л.с.) и 1,6 л (101 л.с.), 68-сильный атмосферный дизель объемом 2,0 литра и два турбодизеля объемом 1,6 и 1,9 литра. Первый из них мог выдавать 74 или 101 л.с., а второй – 74 или 104 л.с. В паре с ними могли работать как 5-ступенчатая механика, так и роботизированная коробка DSG7. Основное производство было налажено в Познани, а в 2008 году сборка модели началась и на заводе концерна в Калуге. В 2010 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, в ходе которого помимо стилистических изменений маломощные бензиновые моторы начали вытесняться турбомоторами 1,2 TSI мощностью 102 л.с., а 1,6 TDI и 1,9 TDI – турбодизелями семейства 2,0 TDI мощностью от 110 до 170 л.с.



Одновременно завод в Калуге прекратил и крупноузловую сборку Caddy: руководство объяснило это окончанием льготного периода, предоставленного Volkswagen соглашением о промсборке, ну а в 2015 году появился Caddy 2K SA, который одни считают очередным рестайлингом, а другие – следующим, четвертым поколением модели.



Нас же будут интересовать автомобили, выпущенные в период с 2003 по 2015 год. Они составляют существенную часть предложения этой модели на вторичном рынке, и продавцы просят за них (если рассматривать только грузопассажирские версии с полным остеклением) от 230 тысяч руб (за автомобили 2007-2008 г. в.) до 900-920 тысяч (за относительно свежие машины 2012-2014 годов). С точки зрения начальных расходов это однозначно выгодно, ведь за новые автомобили вам придется выложить (в зависимости от версии и комплектации) от 1 229 500 до 2 310 100 рублей. Другой вопрос: а насколько нужен вам именно такой автомобиль? И вот тут стоит посмотреть, за что хвалят, а за что ругают VW Caddy их владельцы.



Ненависть #5: Простоватый салон

Человеку, решившему приобрести LCV, легкий коммерческий автомобиль и подразумевающему его ежедневную эксплуатацию в качестве семейного, стоит отдавать себе отчет, что стандарты оснащения «рабочей лошадки» и лошадки «парадной» все-таки несколько отличаются. В особенности это относится к VW Caddy, собранным в Калуге.



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

И дело вовсе не в том, что насытить автомобиль комфортными опциями не представляется возможным по каким-то техническим причинам. Просто в борьбе за снижение цены на заводе сделали ставку на относительно простые комплектации, без особых излишеств. Даже в оснащение самой крутой версии, Sochi Edition, входит кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка и обогрев зеркал, мультируль, дополнительный электрообогреватель салона, 4 подушки безопасности, ESP и ABS, в то время как в грузопассажирских версиях той же модели, привезенных из-за границы, можно найти и двухзонный климат-контроль, и бокс-подлокотник, и автозатемняющееся салонное зеркало, и датчики света и дождя, а также жесткую полку, закрывающую багажник, потолочную консоль с карманами для мелочей и сетку, отделяющую багажный отсек от пассажирского салона (последнюю опцию точно оценят владельцы крупных собак).



В итоге многие владельцы Caddy сетуют на то, что салон «пустой, как погремушка», тем более что в салоне полно жесткого пластика, да и голый металл кое-где виден. Не вызывает особых восторгов и обивка сидений – скромная, утилитарная... Тем не менее и в продававшихся у нас версиях все не так плохо: в машине хватает различных полочек и кармашков, а также имеются емкости под сиденьями водителя и пассажиров. Кто-то хранит там автохимию, кто-то – ветошь, кто-то – влажные салфетки… А вот найти применение нишам, расположенным под полом в ногах у пассажиров, многим так и не удалось.

Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Массовых нареканий на эргономику Caddy нет, хотя некоторые огрехи все же находятся. Например, некоторые владельцы отмечают не самое удобное расположение подстаканников: «Пользоваться ими не очень удобно. С одной стороны, они расположены достаточно глубоко, и в них неудобно ставить, например, стакан с кофе, а с другой, если туда поставить бутылку воды 0,5, то она начинает мешать».



Панель приборов в отзывах называют «простой, но информативной». Правда, некоторое неудобство доставляет отсутствие указателя температуры охлаждающей жидкости. В особенности это досаждает владельцам дизельных версий, которые, как известно, греются достаточно долго: «Это особенно напрягает зимой. Печка начинает полноценно работать только через 15-20 минут после запуска двигателя, и все это время трясешься от холода и думаешь, а вдруг что-то случилось (ну, например, с радиатором, или тосол выкипел)».



Любовь #5: Надежность и экономичность

В огромном количестве отзывов авторы называют надежность в числе важнейших достоинств Caddy: «За все время эксплуатации ни разу не подвел. Работает как часики, впечатления только положительные. После шестого года владения поменял помпу, сайлентблоки передних рычагов и сами рычаги, на 180 000 км поменял цепь ГРМ, и все», «Простой, надёжный движок, неубиваемая коробка. Намотал за год больше 30 000 и остался доволен», «Ходовая часть очень вынослива. Исходя из личного опыта (это мой второй такой автомобиль) могу сказать, что при частых поездках на дальние расстояния, порядка 1000-2000 км, никогда эта машина меня не подводила», «Купили автомобиль в 2013 году, б/у. Был пригнан из Германии в РФ до меня, был около года. Довести до ума стоило где-то 25 тысяч. И все. Больше он не ломался», «Пробег 300 000 км! Мотор родной, ремонтов не было, не считая замены ГРМ, масло не жрет. На пробеге 245 000 км – замена сцепления в сборе. Турбина родная, рулевые наконечники, тяги, шаровые опоры – все родные!». Можно было бы ожидать некоторых жалоб на надежность от владельцев версий, оснащенных роботом DSG7. Но и они, как правило, никаких претензий не высказывают: «Вроде бы "уязвимая" коробка, но она же стоит на Touareg, Amarok и других дорогих автомобилях». Впрочем, в нескольких отзывах все-таки встретились упоминания о проблемах с мехатроником, возникающих на рубеже пробегов порядка 150-180 тысяч км. Но общее впечатление: это автомобиль из серии «сел, завел и поехал», с которым не надо думать о постоянных недешевых ремонтах.



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Основная масса владельцев довольна и экономичностью модели. Естественно, в первую очередь это относится к тем, кто предпочел двигатели с воспламенением от сжатия: «Экономичный (трасса – чуть меньше 5 л), и это грузовая машина! Расходу сам неоднократно положительно удивлялся». Не разочарованы и обладатели версий с массовым турбомотором 1,2 TSI: «Расход в городе у меня 8,5-9 литров, по трассе 6-7 литров». Несколько более противоречивые оценки высказывают владельцы версий с 1,6-литровым атмосферником. Кто-то жалуется, мол, расход дикий, по трассе не меньше 10 л/100 км, а в городе обычно переваливает за 12, и объясняет это тем, что для поддержания достаточно высокой скорости приходится крутить двигатель и держать высокие обороты.



Им возражают те, кто научился сдерживать свой темперамент: «Разгонял до 150 км/ час без проблем, не страшно, есть запас, но расход бензина дикий. Оптимально держать 100-110 км/ час, а если задаться целью экономить топливо, то при 90 км/ час получается около 7,5 л/100 км», «Пишут, что расход большой. У меня средний 6,5 в летнее время, в зимнее 8-9 литров (средняя скорость 100-120 км/ час)».



Ненависть #4: Цена, стоимость обслуживания, ЛКП

Тем не менее приобретение Caddy достаточно сильно бьет по карману покупателя. Во-первых, новые автомобили явственно выпадали из категории «бюджетных». «Стоимость нового – это вообще отдельная история: как можно за такие деньги продавать изначально коммерческий транспорт, остается загадкой...», – пишет автор одного из отзывов. «Если бы новые VW Caddy не стоили от 1,5 млн, я другие автомобили не рассматривал бы вообще!», – вторит ему другой. Словом, в рейтинге грузопассажирских «каблучков» Caddy явно является аутсайдером, если ориентироваться на цену покупки.



Но купленный автомобиль нужно обслуживать, а фирменный сервис Volkswagen особой дешевизной не отличается.

Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Кое-кто из владельцев прямо пишет, что стоимость обслуживания кусается, и именно это обстоятельство стало главной причиной продажи. Ведь обслуживание турбированных моторов не только отличается трудоемкостью, но требует высокой квалификации сервисменов. Опять же, оригинальные запчасти и комплектующие достаточно дороги.



Еще одной головной болью для владельцев становится состояние лакокрасочного покрытия. «После 3 лет эксплуатации начали ржаветь арки (причём наблюдал на всех машинах этой модели, все ржавые)», «ЛКП оставляет, правда, желать лучшего, боится сколов!» – жалуются владельцы. Некоторые объясняют это не самым лучшим качеством окраски на заводе в Калуге, но это суждение я оставлю на совести авторов, поскольку борьба за экологичность производства повсеместно привела к повышению уязвимости лакокрасочного покрытия, и это касается многих стран и почти всех брендов.



Любовь #4: Дорожный просвет

Практически никто из владельцев не считает проходимость VW Caddy главным достоинством модели – возможно, потому, что полноприводные версии Alltrack с дополнительной защитой нижней части кузова не пользовались особым спросом, поскольку стоили еще дороже, чем обычные переднеприводные. Тем не менее в очень многих отзывах дорожный просвет оценивается вполне положительно: «Клиренс довольно высокий. Где только не лазил в пределах разумного – и ничего, даже в снежную жижу с грязью по двери влезал неоднократно, включались его вспомогательные системы, и я проползал на низких оборотах, как переднеприводный тракторок». Действительно, дорожный просвет зависит от типа установленного двигателя и комплектации, но у распространенной версии Life он составляет внушительные 176 мм, а у более поздних Family или Sochi Edition – 155-156 мм.



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Но все же стоит помнить, что Caddy никоим образом не рассчитан на всяческие внедорожные приключения: «Пока зимняя шиповка была относительно новая, можно было запарковаться и выехать из нечищенного снежного расколбаса легко. Но без шипов – только с лопатой. В поля и на луга лучше не заезжать, если нет рядом того, кто, если что, вытянет тросом». Зато на поребрики можно запрыгивать вполне непринужденно, да и весьма внушительные ухабы и кочки можно штурмовать без особых опасений. Кстати, тут стоит отметить и высокую жесткость кузова, и если заехать одним колесом на бордюр, все двери открываются и закрываются с такой же легкостью, как и на ровном месте.

Ненависть #3: Шумоизоляция

Владельцы VW Caddy, как правило, вполне осознают, что не стоит требовать от коммерческого автомобиля такого же уровня акустического комфорта, что и у пассажирских моделей сегмента С, на базе которых они были построены. Но вот для того, кто эксплуатирует такой «каблучок» в режиме семейного автомобиля, эти соображения служат весьма слабым утешением.



«Теперь о плохом. Шумоизоляция! Она просто отвратительная. В салоне невозможно разговаривать, не повышая голоса. Вой гидроусилителя, шум от колес, глушителя, рев вентилятора на 4-ой скорости, скрип обшивки и вой ветра в боковых стойках – мои постоянные спутники. Заезжал на сервис, жаловался. Сказали, что это общая беда всех Caddy!» – пишет один из авторов, и с ним согласны очень многие. «Минусы – слабая шумка», «Салон шумный, особенно на трассе», «Есть и минусы в этом автомобиле, такие как шумоизоляция. Гул шин, звуки мотора и свист ветра мешают Caddy стать самым лучшим автомобилем» – такого рода оценки встречаются во множестве отзывов.

Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Что с этим делать? Тут каждый решает сам. Кто-то просто перестает обращать на это внимание, мол, к шуму в салоне можно привыкнуть, достаточно просто сделать музыку погромче, кто-то все-таки раскошеливается на дополнительную шумоизоляцию, кто-то предпочитает привезти богато оснащенную версию из Европы, поскольку именно такие машины, по их мнению, отличаются большим акустическим комфортом в салоне, а у кого-то просто требования к этому вопросу не столь высоки, тем более что этот недостаток с лихвой компенсируется другими достоинствами.



Любовь #3: Управляемость и динамика

В чем подавляющее большинство владельцев Кэдди проявляют поразительное единодушие, так это в оценке поведения автомобиля на дороге. «Нравится, как Кадди едет: динамика, управление, курсовая устойчивость», «По трассе идет как влитая, в колее немного, правда, «колбасит», но на плохом покрытии проглатывает выбоины легко», «Ведёт себя как обычный седан», «Управляемость отличная, развернуть зимой с заблокированным ручным тормозом мне её так и не удалось»…



В оценке динамики подобного единодушия уже не наблюдается. Он и понятно: динамика очень сильно зависит от установленного под капотом мотора и трансмиссии. В принципе, большинство владельцев считает, что мощности для обгонов хватает практически у всех версий, хотя, конечно, стоит понимать, что Caddy – далеко не спорткар, и планировать обгоны на скорости выше 100 км/ час нужно весьма тщательно, да и для более-менее активного передвижения при экономии топлива необходимо весьма активно работать рычагом коробки передач.

Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

То же самое касается и движения в городе: со светофора не сорвёшься и «Гран-при Кутузовского проспекта» не выиграешь. Зато и дизели, и бензиновые турбомоторы отличаются солидной полкой крутящего момента, так что на 5-ю передачу можно переключиться уже на 60 км/ час, да и загрузка практически не сказывается на динамических характеристиках: автомобиль едет одинаково что груженый, что пустой.



Так что нет ничего удивительного в том, что владельцы с удовлетворением пишут, что скорость 120-140 км/ час особо не ощущается, едешь и не чувствуешь, мучает только парусность, и рассказывают о том, что Caddy прекрасно зарекомендовал себя при движении по горным серпантинам при поездке в Крым или на Кавказ. Тем не менее Caddy предполагает спокойную манеру вождения: «Больше всего нравится на нем ездить при 1900-2200 оборотах на тахометре. Это до 110 км/ ч. Если быстрее, турбина начинает гнать масло. Ну и расход топлива увеличивается, и шумность появляется». Впрочем, вопрос с шумом мы уже обсудили.



Ненависть #2: Обзор назад и габариты

В основном владельцы довольно высоко оценивают обзорность VW Caddy – водитель сидит высоко, хорошо видит дорожную обстановку, боковые зеркала большие и информативные, слепых зон практически нет. Единственное замечание – передние стойки все-таки чуть широковаты, и хотя о том, что за ними может «КАМАЗ спрятаться», речи не идет, но при проезде пешеходных переходов все же стоит быть повнимательней. Но одно дело – обзорность назад при движении в потоке, и совсем другое – при маневрах на парковке или иных стесненных обстоятельствах.



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

В отзывах встречаются сетования на то, что препятствия под задним бампером увидеть довольно сложно: «Желательно при покупке сразу поставить задние парктроники, так как длину кузова трудно почувствовать и нужно выходить из машины. По опыту задний бампер практически всегда битый» (имеются в виду подержанные машины). Действительно, комплектаций, в которых предусмотрен штатный задний парковочный датчик, не так уж много.



Любовь #2: Объем салона и багажника, грузоподъемность

Зачем люди покупают такие автомобили, что привлекает их в тех же минивэнах? Конечно, большой объем салона и багажника. Вот и салон Caddy вмещает 5 взрослых, а про семейство с детьми и разговора нет: «Очень комфортно и удобно путешествовать с семьей. Ни один из членов семьи не окажется в тесноте», «Прекрасный автомобиль для большой семьи», «Просторный и вместительный салон, сиденья по высоте расставлены, как в кинотеатре».



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Вы собрались в дальнее путешествие? Никаких проблем. Сложив второй ряд сидений, получаешь комфортабельное спальное место, на котором без проблем устроится даже человек высокого роста. И это относится не только к версии Maxi с тремя рядами сидений и удлиненным кузовом. Автомобиль с легкостью превращается в дом на колесах и именно в таком качестве нередко используется очень многими владельцами.



Ну и, конечно же, багажник типа «мечта дачника». Автомобиль-то грузопассажирский! Если сложить задний ряд сидений, то можно загрузить 3,2 кубометра разнообразной поклажи. При этом, даже загрузив паспортные 700-800 кг, водитель не будет ощущать никаких проблем: «тянет и не парится».



Что только не перевозили на Caddy его владельцы! Шкафы, диваны, полуторную кровать, столы, запчасти, холодильники, телевизоры, ковры, трехметровый брус, ламинат, керамическую плитку… «Несколько раз возил семью на отдых, брали с собой 2 горных велосипеда. Велики ставил, не складывая и не снимая колес, дети располагались на ⅔ заднего дивана», «Сосед по гаражу прекрасно возит на своем Caddy мотоциклы для мотокросса», «Можно ездить на дачу, пикники. Влезет все – от мангала до казана для плова, и еще куча всего».

Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Во многих отзывах рассказано о неоценимой службе, которую автомобиль сослужил во время ремонта или переездов: «Пережили с ним 2 переезда», «Машина прекрасно зарекомендовала себя при квартирном переезде. На полу в салоне есть проушины для крепления тяжелых грузов». Да и грузить поклажу можно и сзади, и через широкие боковые сдвижные двери: иногда это бывает очень важно, ведь поднимающаяся вверх задняя дверь грузопассажирских версий требует солидного пространства. Зато при выезде на пикник она превращается в прекрасное укрытие от солнца или заморосившего дождя!



Ненависть #1: Работа подвески и ездовой комфорт

В оценке работы подвески VW Caddy наблюдается определенный дуализм. С одной стороны, владельцам нравится, что автомобиль не валится в поворотах, а равно как и наличие четкой обратной связи. Но с другой стороны, задняя подвеска рассчитана именно на перевозку солидного груза, и в своем поведении машина напоминает пикап с пустым кузовом: «Если едет 1-2 человека, то задняя часть автомобиля так и норовит ускакать в сторону, причём невозможно предсказать, в какую именно (при том что амортизаторы исправны)», «На пустой машине напрягает задняя подвеска (балка с одним листом рессоры). На кочках «козлит», но стоит бросить в багажник килограммов 150-200, как ситуация меняется», «Задний мост прыгает, гремит и сильно портит впечатление». При этом если на заднем диване сидят три человека, а багажник забит грузом, то, по словам владельцев, Caddy идет мягко, что твой Mercedes. «Сзади стоит балка и рессора, поэтому пассажиры заднего сиденья в полной мере наслаждаются "комфортом" при езде по неровностям. То, что спинка заднего сиденья практически вертикальная, удобства не добавляет. Если я еду не один, а с компанией за город, то стараюсь загружать багажник максимально, и тогда Caddy перестает скакать на колдобинах».



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Впрочем, неровные дороги Caddy не очень-то любит с какой бы то ни было загрузкой: по мнению владельцев, подвеска все же слабовата и подходит только для шоссе. Если регулярно гонять по грейдеру, то, во-первых, оглохнешь, а во вторых, очень быстро разобьешь подвеску, прежде всего, переднюю. Один из владельцев высказался по этому поводу так: «Caddy похож на кенгуру с мощными задними лапами и крохотными передними. Даже при попадании в небольшую ямку, на не самой большой скорости, подвеску пробивает».



Любовь #1: Универсальность

И все же владельцы VW Caddy уверены, что главным достоинством автомобиля является его универсальность. При этом многие утверждают, что модель очень недооценена в России. Даже внешность Caddy балансирует между классами: с одной стороны, это «уже не чистая легковушка», а с другой – еще не полностью «коммерческая машина для грузоперевозок». Caddy мобилен, динамичен, компактен и вместителен. На нем можно отправиться на рыбалку (и использовать как двухместную палатку), можно эксплуатировать в качестве корпоративного легкового транспорта, при этом буквально пара движений превратит его в грузовой фургон.



Volkswagen Caddy (2К) 2003–20

Как написал один из владельцев в своем отзыве, он «... подойдет большой дружной семье, лютым туристам и путешественникам, дачникам, предпринимателям, бомбилам, рыбакам, ворам, холостякам и даже юным барышням. Везет сколько хочешь, куда хочешь, и везет бодро, весело, задорно! Машина позволяет почувствовать себя обладателем юркого компактного автомобиля с посадкой микроавтобуса и дорожным просветом кроссовера».