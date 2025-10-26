Большой вместительный автомобиль с прекрасным опционным наполнением, да еще и относительно доступный в плане цены. Казалось бы, такая модель просто обречена на коммерческий успех, но в случае Tiggo 7 Pro все не так просто.

Tiggo 7 как самостоятельная модель был представлен в 2016 году, и это был первый автомобиль, построенный на новейшей модульной платформе T1X. Через три года появилось второе поколение. В России новинка появилась в 2020 году и оказалась успешней предшественника. Если в течение первого года продаж своих владельцев обрели 3198 автомобилей, то уже в следующем году было продано 14 114 кроссоверов. Впрочем, в тех условиях этого было недостаточно для того, чтобы попасть в список бестселлеров. Ситуация кардинально изменилась в 2022 году, когда 18 931 проданного автомобиля хватило для того, чтобы уверенно занять пятое место в общем рейтинге продаж. В следующем году модель поделила рынок со своей усовершенствованной версией Tiggo 7 Pro Max, но все равно разошлась в количестве 20 536 единиц.

В принципе, в России присутствовали два варианта силовых агрегатов Tiggo 7 Pro: 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C мощностью 147 л.с. в паре с вариатором и 150-сильный 1,6-литровый турбированный SQRE4T16C в паре с 7-ступенчатым роботом. Правда, в случае «серых» машин такой мотор развивает 197 л.с., а для российского рынка его дефорсировали для оптимальной налоговой ставки, по крайней мере на бумаге. Но в любом случае машины с вариатором составляют абсолютное большинство автомобилей, выставленных на продажу.

На сегодняшний день Chery Tiggo 7 Pro представлен на вторичном рынке в достаточном количестве, и цены на эту модель стартуют с отметки 850-890 тысяч рублей. Но стоит учесть, что автомобили ценой до 1,2 миллиона – это в основном машины, поработавшие в такси и каршеринге, с пробегами 100-200 тыс. км. Мнение по поводу таких предложений достаточно однозначное: брать не стоит, слишком велик риск нарваться на необходимость дорогостоящих ремонтов. В особенности это касается автомобилей, работавших в каршеринге.

Цены на автомобили от частных владельцев начинаются с 1,2 миллиона рублей и доходят до 2,5-3 миллионов. Естественно, дороже всего стоят экземпляры с пробегами порядка 10-12 тысяч километров, но за 1,6-1,7 миллиона вполне реально подобрать живой автомобиль с пробегом 40-60 тысяч. Стоит ли овчинка выделки и что может ждать человека, который решился на такую покупку? Давайте попробуем разобраться.

Ненависть №5: Репутация и цена

Как написал один из владельцев Tiggo 7 Pro в своем отзыве, «в этой тачке собраны все страхи относительно надежности: вариатор, турбина, Китай». И действительно, надежность – одна из основных тем обсуждения этого автомобиля в сети. И дискуссии эти бывают очень бурными, порой и до откровенной ругани дело доходит. Всех участников можно поделить на две большие группы: на тех, кто реально владел или владеет предметом обсуждения, и на тех, у кого никогда не было ни «семерки», ни какого-либо другого автомобиля китайского происхождения. В свою очередь реальные владельцы отчетливо делятся на тех, кому автомобиль доставил в основном неприятности, и на тех, кто машиной вполне доволен.

Недовольные изливают свои негативные впечатления: «Пробег был чуть больше 22 000 км. Владел год. Продал на эмоциях и глубоком разочаровании в этой погремушке, разваливающейся сразу же с первых километров»; «у меня от нее такое плохое впечатление осталось, что вспоминать о владении не хочу. И обсуждать не хочу. Забыть как страшный сон. Полное и окончательное разочарование»; «машина ломучая, полный треш, вариатор сдох на 35 000 тыс. км, к покупке никому не советую».

Им вторят (но уже с чужих слов) записные китаефобы: «Брать это чудо не стоит, уж слишком много минусов и болячек может у него выскочить», «За 1,6 млн можно было простить все недочеты, цена решала, но за нынешнюю цену брать этот пробник автомобиля не хочется».

Особенно много негативных отзывов датировано 2020 и 2021 годами. Но чем дальше, тем больше и в отзывах, и в комментариях возражений в стиле «пользуюсь автомобилем более 3-4-5 лет, пробег 50 (60, 70, 80, 90, 100 и более) тысяч км, полет нормальный, поломок не было, в сервис – только для ТО». Ну, может быть, колодки поменять или стойки стабилизатора.

Немало отзывов, в которых владельцы описывают ситуацию, когда после покупки возникла какая-то проблема, ее устранили по гарантии, а далее – никаких поломок. Есть даже такая информация: «Работала в такси, пробег 400 тыс. км. И она еще живая». Достаточно типичная история выглядит так: «Пробег – 181 641 километр. Кроссовер обслуживался у дилера, и за все время эксплуатации с ним абсолютно ничего серьезного не произошло. Колодки меняли на пробеге в 130 тысяч километров, а вот свечи впервые были заменены на пробеге в 160 тысяч километров, хотя регламент их замены был намного раньше. Даже с учётом того, что зимой на кроссовере часто буксовали в сугробах, так как дороги и особенно дворы чистят ужасно, вариатор без проблем пережил это. А как же салон, ведь это китайский автомобиль, а значит, все затерлось и повылезала куча скрипов и сверчков? И тут тоже все отлично, салон не заскрипел, пластик не затерся, сидения не развалились».

Весьма приблизительные подсчеты показывают, что на каждого разочарованного владельца Tiggo 7 Pro приходится семь-восемь вполне им довольных. Неужели кто-то из них вводит общественность в заблуждение? Нет. И те, и другие пишут вполне честно, опираясь на реальный опыт, который показывает, что проблемы с турбиной возможны, но возникают они совсем не часто. А вот вариатор – да, он действительно может доставить немало хлопот. Но если соблюдать несложные правила, то их вполне можно избежать. Автор одного из отзывов сформулировал мысль так: «Самое страшное, чего бояться все владельцы – вариатор. Меняйте масло, не рвите с места – и он будет прекрасно жить!». Но в другом отзыве автор предупреждает: «Владел такой машиной, за свои деньги весьма неплохие автомобили. Но, к сожалению, очень многое зависит от того, кто за рулем. Турбированный двигатель и вариатор мамкины гонщики могут убить за полгода-год, поэтому вторичку нужно тщательнее выбирать».

Еще одна страшилка касается очень быстрой потери стоимости и проблем с продажей. Мол, их продают практически новыми и за копейки. На утверждения такого рода тут же следует комментарий: «Будьте так добры, сообщайте мне в личку обо всех двухлетних Тиггах 7 Про с пробегом 20 000, продающихся за 600 тысяч. Я их буду покупать. Бизнес открою!».

Кстати, среди тех, кто попал в категорию «очарованных», немало тех, кто откатал на 7 Pro 3-4 года и поменял ее на более свежую модель той же марки или на более нафаршированные Soueast или Exeed. Реальные же истории продаж не свидетельствуют о каких-то особых мучениях или потерях, особенно в тех случаях, когда машина покупалась до повышения цен: «Брал я машину за 1 420 000, четыре года спустя отдал за 1 100 000+300 000 скидка по трейд-ин… даже не считаю, что я что-то потерял особо».

Подводя черту, можно смело утверждать, что покупать Chery Tiggo 7 Pro на вторичном рынке (а по-другому эту модель уже не купишь) можно, но все же осторожно. Да, среди авторов положительных отзывов есть и те, кто брал свою «семерку» уже с пробегом, и после этого без особых проблем эксплуатировал эту машину. И все же покупка Tiggo 7 Pro на вторичке – это лотерея. Впрочем, выиграть в этой лотерее тоже реально, потому что сильных сторон у модели тоже хватает.

Любовь №5: Дизайн

Я не нашел ни одного отзыва, ни одного комментария, в которых о дизайне Tiggo 7 Pro говорилось бы в негативном ключе. Можно, конечно, сказать, что человек, которому категорически не нравится дизайн той или иной модели, никогда ее не купит. Возможно, вот только отсутствие собственной «семерки» совершенно не мешало множеству комментаторов ругать этот автомобиль за все, за что можно и и за что нельзя. И спорить трудно: бригада дизайнеров под руководством Джеймса Хоупа сумела попасть точно в десятку.

Ну а дальше остается только дать слово авторам отзывов: «Внешне Tiggo 7 Pro действительно привлекателен: динамичные линии кузова, хищная светодиодная оптика и массивная решетка радиатора создают впечатление дорогого автомобиля»; «В последнее время что-то дикое происходит с внешностью автомобилей, в особенности – китайских. Но тут действительно просто приятный на вид кроссовер, без лишний агрессии, что сейчас на рынке редкость»; «Отличный дизайн, который до сих пор притягивает взгляды»… Можно и продолжить, но зачем?

И если на что-то владельцы и сетуют, так это на отсутствие разнообразия в линейке: «Могли бы внести больше разнообразия, у них что четвертый, что седьмой, что восьмой – все на одно лицо. Но сама по себе внешность, конечно, привлекательная».

Тут уж ничего не поделаешь: концепция «корпоративного дизайна» направлена на обеспечение узнаваемости марки, но никак не конкретной модели. За это и BMW поругивали, и Mercedes, и Audi – мол, их автомобили, как сосиски, отличаются только размером.

Ненависть №4: Проблемы мелочных обид: радиатор, климат, электроника, стекло

С надежностью в целом и основных агрегатов в частности мы разобрались, и если смотреть объективно, без темных очков системы «фу, это же Китай», то можно посчитать ее вполне приемлемой. Но разговора о характерных болячках избежать не получится.

Начнем с ветрового стекла. Оно у Tiggo 7 Pro обогреваемое, но нити нагревательных элементов нередко перегорают, а само стекло зачастую трескается от температурных нагрузок при оттаивании. Соответственно, в отзывах то и дело встречаются упоминания о том, что стекло было заменено по гарантии.

Достаточно распространенной проблемой является течь радиаторов. Опытные и технически грамотные владельцы пишут об этой проблеме и методе её лечения так: «Выдавило боковую банку на радиаторе – болезнь этой модели. Лечится просто: если вы не хотите попадать каждые 20-30 тысяч км на ремонт и замену радиатора – советую просто снять родной радиатор, хорошенько его промыть, очистить старый герметик, удалить полностью пластиковые банки и приварить цельные алюминиевые».

А вот ситуация с электроникой выглядит несколько более запутанной. Какие-то общие системные проблемы выделить достаточно сложно. Может задурить блок управления ABS. Могут возникнуть проблемы подключения телефона через Bluetooth, а возможна ситуация, когда разговору мешают какие-то посторонние звуки и шорохи, и человек приходит к выводу, что «проще отключиться и поговорить по телефону, а не через мультик». У кого-то камера заднего вида может начать самостоятельно включаться в дождливую погоду. Возможны проблемы со штатным беспроводным зарядным устройством: «работает очень плохо, за полчаса заряжает всего на несколько процентов айфон, при зарядке айфон сильно греется». Не самым понятным образом работает круиз-контроль: «Если ставить круиз на 120, то он начинает набирать до 122 и резко сбрасывать до 118, и так всю дорогу».

В общем, как написал один из владельцев в своем отзыве, «”умные” технологии, которые, по идее, должны облегчить жизнь, только создают дополнительные проблемы. Постоянные зависания, неудачные подключения по Bluetooth – всё это вызывает невероятное раздражение»

Достаточно часто встречаются нарекания на работу климат-контроля: «Типичные проблемы для бюджетных "китайцев". 19 °С – жарко, 18 °С – жарко, 17 °С – жарко, 16 °С – ну ладно, холод на максимум. Среднего – не дано»; «Абсолютно некорректная работа климатической системы. При выставлении одинаковой температуры водитель сидит, как в бане, а у пассажира мерзнут ноги». В общем, выставить комфортную температуру и забыть об этом на год у многих не получается. При этом в каких-то отзывах владельцы климат-контроль хвалят, мол, отлично все работает.

Любовь №4: Оснащенность

Все мелкие неполадки воспринимаются как особенно обидные, поскольку одним из главных достоинств модели авторы отзывов считают функциональную оснащенность и опционное наполнение. «Богатый набор опций уже в базовой комплектации, включая светодиодную оптику, климат-контроль, камеру заднего вида и другое»; «Исключительное соотношение цена/количество опций: новый автомобиль на полном фарше с панорамой, электроприводами и электроподогревами всего и вся, беспроводной зарядкой, камерами кругового обзора, родным дистанционным автозапуском и т.д. и т.п», – пишут владельцы в отзывах.

Конечно, многие выделяют отдельные опции, которые особенно пришлись по сердцу. Одному изрядно понравился двухзонный климат-контроль: «Климат-контроль раздельный – незаменимая вещь в дальней дороге. Кому-то холодно, а кому-то жарко, и каждый регулирует под себя». Другой автор пишет, что «как ребенок, радовался автоматическому открыванию багажника и панорамной крыше с люком, тому, что окна сами закрываются или открываются с пульта, и тому, что есть встроенный автозапуск». Третьего покорил светодиодный головной свет: «Фары отличные. Я наконец стал водить ночью, обычно этого избегал».

Многие отмечают «теплые опции» и уже упомянутый автозапуск, к которому, правда, есть и замечания: «Отличная опция в виде дистанционного запуска с брелока: для этого нужно подержать кнопку закрытия 5 секунд. Бьёт далеко. Но нет обратной связи: что мешало поставить копеечный светодиод на брелок для индикации того, что автомобиль запущен – непонятно». Кстати, по словам владельцев, автомобиль отлично заводится в любые морозы.

Многие отмечают грамотно организованный бесключевой доступ: подходишь к автомобилю с брелком в кармане – он открывается, отходишь – самостоятельно закрывается и встает на сигнализацию. И вообще владельцам по душе внимание разработчиков к мелочам: «Панорамный люк нравится, нравится индукционная зарядка телефона, нравится охлаждаемый отсек в машине. И еще я не ожидал, что настолько продуманы мелочи: например, если выйти из машины и закрыть ее, оставив телефон на зарядке, машина начинает пищать».

Ненависть №3: Подвеска и управляемость

Подвеска традиционно становится объектом критики для автомобилей Chery. И не только Tiggo 7 Pro, но и других моделей и даже марок концерна. И это несмотря на то, что доводка и настройка подвески проходит в партнерстве с британской компанией Lotus, опыт которой в постройке спортивных и гоночных машин насчитывает уже семь десятилетий. И все равно владельцы жалуются: «Самое главное – это управляемость. Точнее, ее отсутствие. Машина вроде и разгоняется, но вместе с разгоном теряется и контроль над автомобилем. Подвеска просто ужас»; «При поворотах (сильных) есть ощущения, как на корабле: машина немного заваливается»; «Подвеска слабая, с коротким ходом. Даже заднюю пружину вынимают без сжимания стяжками!».

Конечно же, у каждого водителя есть свое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, и о той же самой подвеске Tiggo 7 Pro могут написать и так: «Подвеска достаточно мягкая, чтобы комфортно проезжать по неровностям, но при этом не слишком валкая в поворотах». Или что Tiggo 7 Pro «не может похвастаться отточенной управляемостью, как тот же Tiguan, но в целом все очень предсказуемо по управлению». Многие признают, что настройки подвески скорее ориентированы на комфорт, нежели езду в спортивном стиле.

И все же жалобы на слишком слабые задние пружины, которые через какое-то время начинают проседать, выглядят достаточно общим местом. По счастью, бороться с этим недостатком все-таки можно: «Не ленитесь поставить усиленные пружины от восьмой серии на задок, так как родные теряют устойчивость на 20-35 тыс. км!».

Любовь №3: Мультимедиа

В 2019 году, когда Tiggo 7 Pro был представлен публике на автосалоне в Гуанчжоу, «гонка диагоналей» мультимедийных устройств уже началась и даже набрала обороты. Но для отечественного покупателя 12,3 дюйма главного сенсорного экрана в начале 2020-х представлялись не то чтобы чудом, но чем-то весьма современным и новаторским, особенно на фоне японских и корейских одноклассников.

Разумеется, очень многие авторы отзывов занесли мультимедийные возможности Tiggo 7 Pro в список достоинств этого автомобиля: «В основе торпеды – хорошего размера мультимедийный монитор, не сильно шустрый, но работающий стабильно, без зависаний»; «Классно, что может подключить навигатор на экране мультимедиа, не надо колхозить крепление телефон»; «Должен отметить неплохую мультимедиа».

Конечно же, без каких-то нареканий не обошлось. У кого-то система все-таки глючила: «Мультимедиа постоянно виснет, я бы даже сказал "живет своей жизнью”». Кого-то не очень устроила скорость отклика: «Мультимедиа – ждал лучшего отклика, сказали, что с обновлениями будет работать быстрее, но чуда, к сожалению, не произошло. После нажатия или жеста приходится ждать некоторое время, пока оно сработает».

Но в целом все довольны не только тачскрином и графикой, но и акустической системой: «Хороший звук, магнитола»; «Музыка вполне неплоха. На порядок лучше того, что ставят в Sportage». Более того, в сравнении с Hi-Fi-аудиосистемами, которыми оснащают автомобили премиальных брендов, система «семерки про» выглядит вполне достойно: «В Mercedes ML были установлены штатные колонки Bosе, и мне нравился тот звук. Здесь звук в целом сопоставимый».

Ненависть №2: Расход горючего и объем бака

Прямо скажем: топливная экономичность в оценках владельцев оказалась весьма противоречивым показателем. Многие в своих отзывах заносили расход горючего в список безоговорочных минусов: «Этот китайский дракон возомнил себя крузаком, правда, только в плане расхода, потому что таких цифр я не видел давно. Видимо, инфляция сказалась, иначе я объяснить 13-15 литров никак не могу»; «Расход топлива по трассе довольно большой для меня, особенно по сравнению с прошлым автомобилем (ездил 3 года на Альмере). Выходит в среднем 12 литров на 100 км»; «расход до 13,7 литра на сотню в спортрежиме по городу летом, потому как езжу "газ-тормоз"».

И вот что любопытно: у одних владельцев Tiggo 7 Pro превращается в «пожирателя горючего» на трассе, на высоких скоростях, а если ехать в рамках скоростных ограничений, то и в городе аппетит снижается до приемлемого: «На больших скоростях поджирает топливо, но при скоростях 90-100 расход доводил до 7 литров на сотню. Городской цикл – средний расход 8 л/100». У других, наоборот, максимальное потребление горючего отмечалось именно в плотном городском трафике: «Расход топлива оказался выше ожидаемого, особенно в городских условиях»; «Хотелось бы отметить один небольшой минус – расход топлива. В городском режиме – 11-12 литров. Трасса – 9-10 литров». Несомненно одно: расход прямо связан с манерой вождения, и Chery Tiggo весьма чувствителен к склонности владельца от души нажимать на педаль газа.

Но даже у тех владельцев, которые считают расход вполне приемлемым и соответствующим классу автомобиля, данные о расходе неизменно оказываются выше обещанных официальными таблицами технических характеристик. Практически ни у кого не получается добиться трассового расхода 6,6 и среднего 8,2 л/100 км. Ситуацию усугубляет достаточно небольшой объем бензобака: «Если передвигаться только по городу, то очень не хватает бака (заправка каждые три дня)»; «Бензобак, как у легковушки, постоянно ошибался с количеством», «отмечу маленький бензобак – 51 литр, приходится часто заправлять». И с этим уже ничего не поделаешь. Придется либо учитывать это в дальних путешествиях, либо наступать на горло драйверской песне и ездить «по-пенсионерски». Либо и то, и другое вместе.

Любовь №2: Комфорт

«Салон и комфорт: вот это по-настоящему сильная сторона данного пепелаца. Даже если просто абстрагироваться от марки и стоимости, мне он просто очень нравится и визуально, и тактильно». Да, комфорт, комфорт и еще раз комфорт: вот то, что указывают в числе достоинств модели и ее апологеты, и те, кто считает, что «семерка не едет» или что она недостаточно надежна. На репутацию очень комфортного автомобиля работает и неплохая эргономика, и уже обсужденная нами оснащенность. На самом деле очень многие пишут, что за рулем Chery Tiggo 7 Pro можно преодолеть весьма существенные расстояния без каких-либо проблем: «Трассовый усталости за рулем не ощущается, даже если проедешь 700-1000 км за день»; «Езжу в отпуск за 3500 км – без проблем»; «Ездить на этом автомобиле – одно удовольствие: плавный ход, хорошая управляемость и отличная шумоизоляция. Для города и длительных поездок эта машина подходит идеально».

Стоит, конечно, признать, что шумоизоляцию считают отличной далеко не все. Тех, кто ее критикует, тоже хватает: «Шумка в салоне очень слабая, все слышно, особенно громко, если едешь по трассе»; «Звукоизоляции нет, едешь, как в консервной банке». Но в массе своей владельцы не столь категоричны, и даже если их изначально не устраивает уровень шума в салоне, они достаточно легко с этим справляются: «Шумноват малость, но шумка решает всё. 40 000 рублей – и вы в Лексусе»; «Основной шум от арок, как и на "японцах" и "корейцах". Сделал виброизоляцию – стало лучше», «Шумка вполне неплохая, но я закатал арки и подкрылки виброй плюс антикор, капот тоже виброй. Ничем не хуже остальных, если, конечно, не с премиумом сравнивать».

Есть и другие моменты, которые мешают считать Tiggo 7 Pro эталоном комфорта. Например, многих расстраивает экокожа, которой обтянуты сиденья, в первую очередь – в жару: «Молодой дермантин, из которого сделаны сиденья, – не самый приятный материал. Практичней и дешевле было бы их из тряпки сделать», «ощущения комфорта – до тех пор, пока не вспотеет зад от интимного соприкосновения с дермантиновым сиденьем. Кстати, при поездке в Сочи я это особенно заценил, и да, обдува нет ни в каких комплектациях».



Но в целом, похоже, что под фразой «по комфорту и ощущениям от вождения Chery Tiggo 7 Pro ничем не уступает аналогичным моделям корейских брендов» могло бы подписаться подавляющее большинство авторов отзывов в Интернете.

Ненависть №1: Динамика

Основным вариантом Tiggo 7 Pro на нашем рынке стала версия с 1,5-литровым двигателем SQRE4T15C мощностью 150 л.с., способным выдать 210-230 Нм максимального крутящего момента. Казалось бы, для машины со снаряженной массой 1540 и полной – 1888 кг этого более чем достаточно. Ан нет! Главной претензией к автомобилю стал недостаток динамики, и выражают его очень многие авторы отзывов: «Хочешь ехать – крути. Полка момента не очень. Жужжит, стрекочет»; «Обещанные характеристики автомобиля совсем не соответствуют реальности. Двигатель тупит, разгон до сотни – это настоящая пытка»; «Один из главных минусов – это двигатель, мощности явно не хватает, особенно для динамичного движения»; «Машина ведет себя на трассе очень странно, плохо управляемая, не динамичная», – жалуются владельцы.

Справедливости ради отметим, что далеко не все из них столь категоричны: «В городе ездить нормально, а за городом хотелось бы чего-то уже подинамичнее»; «на обгонах двигателя не всегда хватает, но для обычной гражданской езды – вполне прилично»; «ждать от неё сверхъестественного не нужно. Не самая лучшая динамика среди братьев по классу».

Многие отмечают, что основные проблемы начинаются на скоростях выше 120 км/час: «Машина не для трассы, так – до 130 км/ч. После все 147 китайцев норовят выпрыгнуть из-под капота. Обороты 5000 – и не едет»; «По городу – вообще без проблем, но по трассе с головой нужно ехать»; «На высоких оборотах разгон плохо берет. Чувствуется, что движок надут и работает на грани своих возможностей».

Но люди – они очень разные, и критерии динамичности у всех тоже разные. Так что не стоит удивляться, почитав, что «полка момента отличная, 60 км/ч набирает очень бодро», что «динамика приемлемая, из 10 секунд выезжает уверенно» и даже что «турбовый мотор очень резвый, "лошадей" хватает как в городе, так и на трассе».

Основную вину за нехватку динамики возлагают на вариатор: «Просто скажу: тандем этого вариатора и двигателя – не для динамичной езды!»; «Вариатор иногда ведет себя не совсем предсказуемо, что снижает общую динамику разгона»; «Вариатор не радует: при круиз-контроле коробка постоянно переключает диапазоны, что раздражает».

И вновь все не так уж однозначно, потому что есть водители, которым откровенно нравится плавность разгона, обеспечиваемая вариатором: «Очень четкий вариатор, без рывков и тупости. Если нажал на педаль газа, то и едет сразу»; «Вариатор дает плавный разгон, в отличие от робота». Ну а если характер автомобиля все-таки кажется слишком «овощным», то на худой конец можно просто ездить исключительно в режиме «Спорт».

Любовь №1: Объем салона и семейные ценности

Абсолютно все сходятся на том, что главное и несомненное достоинство этого автомобиля – большой и объемистый салон, который как нельзя лучше подходит для автомобиля, претендующего на роль семейного. «Салон просторный и удобный. Сиденья имеют хорошую боковую поддержку и регулируются по высоте. Есть много места для ног как спереди, так и сзади. Chery Tiggo 7 Pro – отличный выбор для семьи. В автомобиле комфортно разместятся как взрослые, так и дети. Благодаря просторному салону и вместительному багажнику можно легко взять с собой всё необходимое для поездки»; «Покупка Тигго 7 Про, в особенности для людей с большой семьей, будет хорошей покупкой»; «Машина исключительно подходит для семейных поездок по городу и на дачу по трассе»; «Места много (сзади на дальняк очень кайфово), сиденья удобные, все с подогревом», – пишут те, кому автомобиль полностью пришелся по душе.

Впрочем, есть определенные оговорки, и касаются они объема багажника. Кое-кто считает, что багажник недопустимо мал для автомобиля такого класса, но чаще сталкиваешься с мнением, что объем багажного отделения достаточен, но мог бы быть и побольше: «Далеко не самый большой в классе»; «Сам по себе багажник не шибко большой, но нравится полноценная запаска в багажнике и то, что есть отсеки для мелочей»; «Багажник средний». Что поделать – распределяя полезные объемы объемы кузова, разработчики явно отдали приоритет задним пассажирам. Но и при этом количество владельцев, которые записывали объем багажника в список достоинств модели, в разы превосходит число тех, кто указывал этот параметр среди недостатков.