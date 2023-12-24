Говорят, Барак Обама, увидев рекламу Chrysler 300C первого поколения, сразу купил себе этот автомобиль. А ещё говорят, что Chrysler 300C – это «Бентли для бедных», и наградили машину этим титулом англичане, которые скупали этот «Бентли» такими темпами, что устроили их дефицит в Европе. И ещё этот типично американский автомобиль приблизительно на 20% состоит из деталей Mercedes. Одним словом, машина интересная и не очень однозначная. За что её можно любить, а за что приходится ненавидеть? Будем выяснять у её владельцев! А для начала – немного истории.

История техники

Впервые Chrysler 300C первого поколения был показан в 2003 году. Правда, только в виде концепта, и произошло это на автосалоне в Нью-Йорке. Серийный выпуск начался в 2004 году. Автомобиль был построен на платформе Chrysler LX. Но мы же помним, что ещё в 1998 году Chrysler объединился с концерном Daimler-Benz, в результате чего появилась компания DaimlerChrysler. Поэтому вполне логично, что в новом представительском американском седане использовались многие узлы от Mercedes. Тут и передняя двухрычажная подвеска, как у S-класса (W220), и задняя многорычажка от E-Class (W211), и система полного привода 4Matic, и некоторые электронные блоки, и проводка. Правда, некоторые вещи взяты не полностью и имеют отличия. Например, рычаги подвески у W210 алюминиевые, а у Chrysler 300C – стальные. И всё равно немецкое влияние в конструкции американского автомобиля очень заметно. Даже салон тут больше напоминает Mercedes. В нём не только используются материалы отличного качества, но и чувствуется немецкий подход к качеству сборки, что, к сожалению, для американцев не больно-то типично.

Chrysler 300C Concept '2003 1 / 5 Chrysler 300C Concept '2003 2 / 5 Chrysler 300C Concept '2003 3 / 5 Chrysler 300C Concept '2003 4 / 5 Chrysler 300C Concept '2003 5 / 5

Что здесь американское во всех смыслах слова – это бензиновые моторы, которых было три: два – V6 и один V8. Младший мотор V6 с индексом EER объёмом 2,7 л имел мощность 190 л.с., более объёмный 3,5-литровый V6 EGG – 253 л.с., а на вершине линейки расположился топовый V8 Hemi с индексом EZB объёмом 5,7 л (340 л.с.). Для полноты картины можно ещё вспомнить версию SRT-8 с мотором V8 ESF Hemi объёмом 6,1 л и мощностью 425 л. с., но это уже совсем экзотика. А ещё большей экзотикой можно назвать вариант с дизельным мотором, которые предлагали исключительно на рынках Европы. Дизель взяли у Мерседеса – это трёхлитровый OM642. Скажите честно: вы бы хотели купить неприлично огромный американский бизнес-седан с дизелем, если он есть с моторами HEMI? Вот и я бы не хотел. А европейцам они нравились.

Chrysler 300C '2007–2010 1 / 2 Chrysler 300C SRT8 Touring '2006–2010 2 / 2

В сентябре 2007 года машина пережила рестайлинг. Ничего серьёзного, на первый взгляд, не появилось, и большинство изменений кажутся исключительно внешними. В частности, это новые задние фонари, решётка радиатора, молдинги и бамперы. Однако многие отмечают, что машины после рестайлинга имеют небольшие технические отличия, которыми попытались вылечить некоторые детские «болячки» первых лет выпуска.

Chrysler 300C '2004–2007 Chrysler 300C '2007–2010

Второе поколение Chrysler 300C вышло в 2011 году, но автомобили первого поколения на рынках Австралии и Европы оставались в продаже до 2014 года. Правда, под другой маркой – с 2001 года они там назывались Lancia Thema. НУ а у нас на вторичном рынке эти машины ещё встречаются, причём во множестве и с привлекательным ценником до миллиона рублей. Стоит ли рисковать с такой покупкой? Решайте сами. В принципе, кто не рискует – не пьёт шампанское. Но и слёз тоже проливает значительно меньше.

Chrysler 300C '2011–2015

Ненависть №5: динамика и расход с мотором 2,7 л

Те, кто покупает Крайслеры с моторами Hemi, знают, на что идут. Какие могут быть мысли о топливной экономии, если с шестилитровым V8 под капотом этот огромный седан набирает первую сотню за пять с небольшим секунд? К чёрту экономию, газ в пол! Другое дело – самый младший V6 объёмом 2,7 л. Его 190 л.с. для Chrysler 300C не то, чтобы очень мало, но они как-то не радуют. Особенно если учесть, что у моторов V8 есть система MDS (Multi Displacement System), которая при равномерном движении отключает половину цилиндров. В результате вместе с паровозной тягой мотор в некоторых режимах удивляет и неожиданной топливной экономией. Само собой, у владельца Шкоды с мотором 1,2 TSI от такой экономии поседеют волосы везде, где они растут, но владельцы «американцев» ею довольны. А вот про 2,7-литровый мотор отзываются обычно так: «Разгоняет он "кирпич" до сотки за 11 секунд... позорище... жрет при этом ровно 13 литров АИ-92, зимой или летом одинаково»; «Неплохо подхватывает от 60 до 100, еле-еле разгоняется от 120 до 160, жмешь – ревет, а толку ноль»; «2,7 для такого авто очень мало. По городу еще ничего, но на трассе набирает обороты недостаточно быстро. Это может быть критично при обгоне и перестроении»; «динамика более-менее до 80, потом только рычит, а толку ноль, очень вяло набирает скорость».

Chrysler 300С V6

Ну и ещё иногда про этот мотор говорят приблизительно так: «Мотор 2,7 – это (неприличное слово). Не едет, жрет, постоянно течет и разваливается». Вот насчёт последнего надо добавить конкретики.

Действительно, конструктивно этот мотор тоже не очень удачный. Ладно бы ещё быстро сгорающие катализаторы – их можно выбить. Есть и более серьёзные проблемы. Например, иногда довольно рано по меркам американского двигателя приходится обслуживать ГРМ – тут не выдающийся ресурс натяжителей и успокоителей цепи (хотя сама цепь достаточно выносливая), и менять их чаще приходится вместе со всеми звёздами. Вторая головная боль – износ распредвалов, которые не имеют вкладышей. Кстати, из-за этой особенности мотор очень чувствителен к маслу. Существует мнение, что если менять масло почаще, то и 2,7-литровый двигатель будет служить долго. Может, это и так, но настоящий Chrysler должен иметь мотор объёмом не менее 3,5 литров. А лучше – больше.

Любовь №5: внешний вид и харизма

Честно говоря, эта причина любить Chrysler должна была занимать первую строчку рейтинга, но это было бы слишком банально. Ну правда: за что ещё можно любить этот гигантский чемодан, забитый под завязку мелкими проблемами? Только за реакцию окружающих: «Дети радуются, женщины кидают чепчики вверх, мужики осанисто кивают».

Для приличия приведу ещё несколько цитат, хотя тут и без них всё очевидно: «Внешний вид, когда выезжаешь из узкой арки или же со двора не спеша выкатываешься, мягко так съезжаешь… не рвешь, не гонишь, а мягко, вальяжно… внимание, конечно же, привлекает»; «Внешне он, как герой американских боевиков жанра «всех победю» – весь такой брутальный и накачанный»; «Все будут в свободное время подходить на парковке, друзья будут просить прокатиться, внимания будет больше от мужской аудитории, чем от женской… будут трогать авто, смотреть под капот…»; «Но главное – она не такая, как все! Она выделяется в потоке всяких одинаковых седанов, хэтчей, минивэнов и прочих. В наше время это шедевр дизайна наравне с Альфами, Лянчей Тезис или с Ситроеном С6, такими же не похожими на другие авто».

Chrysler 300C '2004–2007

В общем, тем, кто страдает от дефицита внимания, Chrysler точно понравится. Сейчас, конечно, он выглядит уже устаревшим, но харизмы у него выше крыши. Это факт.

Ненависть №4: Check Engine

Если коротко, то звучит это так: «Чек энжин живёт своей жизнью: хочет – горит, хочет – нет». А если подробнее, то суть претензий заключается в том, что зажигать эту лампу Chrysler любит по любому поводу, и это многих очень бесит. Говорят об этом так: «... лучшая лампочка в 300С – это, конечно же, Check Engine. Я всегда думал, что он горит, когда все совсем плохо… Ничего подобного!».

Причины горящего «чека» настолько разнообразны, что на эту тему можно было составить большую энциклопедию. Но нам повезло найти владельца, который сделал это до нас, поэтому приведём его отзыв с небольшими сокращениями (пришлось вырезать ненормативную лексику): «Вы заехали на, казалось бы, хорошую колонку и заправились, казалось бы, хорошим 95-м бензином... Ан нет!.. Ваш "бензиновый тестер" при помощи рыжего супер-значка сообщает, что вы залили (ругательное слово)… Вы выкатываете полбака и срочно выдвигаетесь на самую дорогую АЗС в городе. После заправки лампа гаснет. Но в баке еще остались "плохие" примеси. Поэтому еще 2-3 заправки вы будете периодически лицезреть злополучную лампу… Уровень масла приблизился к минимальному – Check Engine (будет гореть еще 1-2 часа после доливки); скоро ТО – Check Engine (до ТО – там снимут ошибку); сильно торопились и около часа «жгли» по городу, как будто вы на Civic Type-R, а не на 300С – Check Engine (будет гореть весь оставшийся день – с утра погаснет); ах да… вы перешли на рекомендуемую дилером синтетику 5W-30 – Check Engine вам (но всего на 1-2 дня). В общем, моя любимая лампочка».

Chrysler 300C

Наверное, прав был владелец, который написал так: «300С – автомобиль для людей с крепкой нервной системой, способных "забивать" на некоторые оповещения и всхлипы железного коня, зачастую вызванные лишь высокой чувствительностью электрики». От себя добавлю: был у меня американский Ford. И он тоже зажигал эту лампу по любому поводу, поэтому со сканером я не разлучался. И действительно процентов 70 его тревог были вызваны такой мелочью, что иногда хотелось смеяться и плакать одновременно. Хотя, может, это лучше, чем значок Check Engine корейских автомобилей, который может загореться чуть позже, чем из блока вылетит шатун. Тут как посмотреть.

Любовь №4: качество салона

Качество сборки салонов американских автомобилей часто становится предметом споров. Бывает, что, вроде бы всё неплохо, материалы хорошие, но некоторые моменты вызывают удивление: тут в зазор ладонь пролезает, там что-то скрипит на пустом месте… С Chrysler 300C всё не так. Да, внешне его салон – типично американский: огромный и брутальный. Кнопки и крутилки гигантские, как и положено «американцу», пластик выглядит жёстким. Последнее, к сожалению, типично: почему-то пока весь мир использует в интерьерах автомобилей жёсткий пластик, который выглядит как мягкий, американцы упорно делают наоборот, и их мягкий пластик выглядит жёстким.

Интерьер Chrysler 300C '2004–2007

В Chrysler 300C всё иначе, и отмечают это практически все: «Мягкий пластик, солидная отделка алюминием и деревом!»; «Ничего не хрустит, не скрипит. Зазоры – комар носа не подточит, качество сборки просто отменное!». Некоторые даже удивляются: «Американцы что, научились делать качественные интерьеры? Представьте себе, да!».

Интерьер Chrysler 300C '2007–2010

Ну и второе: в этом качественном салоне очень много места для всякой мелочёвки («Везде куча всяческих ниш, ящичков, подстаканников, всё с подсветками. По этим вещам он поспорит с минивэнами»). Хотя, например, один раз попалась и претензия: у одного из владельцев в недрах бардачка затерялась бутылка воды, и он долго не мог понять, что за «сверчок» поселился в салоне. Представляете размер этого бардачка? Да, и размеры, и отделка, и качество сборки – всё в салоне этого автомобиля очень радует их владельцев. Наверное, заслуженно.

Ненависть №3: габариты и шины

Одного взгляда на Chrysler 300C достаточно для понимания того, что по тесным улицам и дворам ездить на нём будет сложно. Дело не только в габаритах, но и в небольшой площади остекления, и довольно скромных по размеру зеркалах. По большому счёту, тут всё понятно без лишних слов: «Машина широкая, в этом плюс и минус, хорошо держит дорогу… Но сложности парковки во дворе. Конечно, можно, как все, поставить около дома на бордюр, но жалко, не дай Бог кто зацепит, в общем, теперь паркуюсь только аккуратно»; «размеры местами огромны, "мертвые зоны" обзора достаточно велики»; «мертвые зоны у неё катастрофические – можно спрятать танк». Ну и, кроме того, часто сетуют, что «радиус разворота совсем не городской». Так оно и есть: он у Крайслера составляет 5,95 м. Для сравнения: у ГАЗель NEXT он меньше – 5,7 м. Боль.

Chrysler 300C '2004–2007

Казалось бы, а причём тут шины? При том, что выбрать, на что жалуются чаще, довольно сложно, и волевым решением мы решили объединить необъединимое. Поэтому вот ещё жалоба: дешёвые шины на Chrysler 300C найти просто невозможно. Многие по этому поводу стонут: «О-о-о-о… Эта резина на 18' дисках с маркировкой SUV!». И предупреждают: «Дорогая резина (R17-18), так что при покупке машины ищите сразу с летней-зимней». На стоимость шин жаловались и раньше, а сейчас – тем более.

Любовь №3: стоимость запчастей

Честно говоря, очень ждал, что владельцы будут жаловаться на стоимость запчастей. Как выяснилось, зря. Есть и недешёвые позиции, но они, скорее, исключение. Разумеется, мы говорим о неоригинальных запчастях. Оригинальные могут стоить ненормально дорого, но найти что-то из аналогов можно было всегда. Поэтому очень многие говорят так: «Запчасти на него стоят в пределах разумного (кроме кузовных)». С кузовными запчастями проблемы были всегда, а сейчас они стоят особенно остро. Однако простое ТО до сих пор обходится удивительно дёшево по меркам класса.

Chrysler 300C '2004–2007

Возможно, причина радости от стоимости запчастей и расходников кроется не только в их абсолютной цене, но и цене по сравнению с другими автомобилями этого класса. Тут радость и очевидная, и искренняя: «Оригинал довольно дешевый, в особенности по сравнению с Ауди»; «по ценам на запчасти – дешевле "японцев" и "немцев", уверяю вас!». Вроде бы вот он – бизнес-класс «за недорого». Но нет: судя по отзывам, искать запчасти становится всё труднее и труднее. Очень сильно выручает пара тематических интернет-сообществ, без которых владельцу Крайслера жить было бы очень тяжело. Так что если вы только что купили 300C, очень советую заглянуть на форумы владельцев: там действительно много полезной информации, которая облегчает жизнь обладателя Крайслера.

Ненависть №2: комплектация

Переходим к самым насущным вопросам. Один из них – очень странные комплектации героя этого материала. Вроде бы в топовых исполнениях есть всё, но это только на первый взгляд. Потому что на второй взгляд становится понятно, что электрический привод регулировки педального узла – это очень прикольно и настолько же глупо, потому что в Крайслере эта регулировка может быть, а вот никаких камер заднего вида – нет. А они Крайслеру с его габаритами нужнее. Многие отдали бы полжизни за систему кругового обзора, без которой не развернуться в тесном дворе, но нет. Зато даже штатная музыка в этом автомобиле почти всегда вызывает неописуемый восторг. И многие жалуются: «... там нет камер, нет пневмы, нет регулируемой твердости, массажей сидений»; «нет электронных фишек, типа камер заднего вида… минимализм – неотъемлемая часть интерьера этой машины, и все тут». Хотя при этом иногда добавляют: «... мне лично больше и не надо: три кнопки, две крутилки».





Chrysler 300C '2007–2010

Тем не менее некоторая разочарованность от комплектаций Крайслера есть у многих. Особенно она выражена у тех, кто пересел в «американца» с немецкой машины того же класса. Часто сетуют: «... этот автомобиль в себе содержит только то, что нужно для его управления, и ничего для того, чтоб разнообразить пребывание в нем»; «... кругом одна брутальность. От американцев другого ждать не приходится. Всё очень просто, ничего лишнего». Ничего лишнего – это хорошо. Плохо, что и не лишнего там иногда не хватает.

Любовь №2: всегда довозит до дома

Мелких неисправностей у Chrysler 300C хватает, достаточно вспомнить вечно горящий Check Engine. И полностью исправный 300С – это что-то из Красной книги, особенно сейчас, когда и возраст у машин уже солидный, и запчасти иногда приходится искать. Но важно другое: чихая, поскрипывая, постукивая, моргая «чеком», этот автомобиль всегда довозит до места назначения. Все моторы (кроме 2,7-литрового) – образец не то чтобы надёжности, но ресурса точно. У 3,4-литровых моторов, например, слабые пружинки клапанов, из-за которых последние любят зависать в направляющих, но почему-то на такие недостатки все смотрят сквозь пальцы. А вот умение автомобиля довезти до места и не встать на дороге владельцев радует очень сильно. Пишут приблизительно следующее: «Ни разу не подводила даже в длительных поездках»; «... машинка очень надежная, на межгород супер»; «доезжал всегда»; «увезет и вернет обратно когда угодно»; «не надо ждать авто из сервиса». Да, владельцы Крайслеров умеют (или иногда даже вынуждены уметь) игнорировать некоторые мелкие неисправности, но все в один голос утверждают: верить машине можно, в дороге не подведёт. По-моему, это прекрасно.

Chrysler 300C '2004–2007

Ненависть №1: ресурс ходовой части

Тут, наверное, сразу дам слово тем, кто сталкивался с этой проблемой сам. Владельцев, которые вынуждены почти постоянно что-то менять в ходовой части и рулевом управлении, более чем достаточно. И вот что они пишут: «... к расходникам можно приравнять наконечники рулевых тяг, живут максимум 30 тысяч км»; «Если хотя бы раз в три месяца заезжать в сервис и менять втулки стабилизатора и стабилизаторы, то в принципе расходы небольшие»; «одна из важнейших проблем, с которой пришлось столкнуться, – рулевые тяги. Они "летят", как расходники. Стоит на скорости более 60 км/ч попасть в сколь-нибудь глубокую выбоину в асфальте, и… бах… люфт в рулевой тяге и, как следствие, ушедший развал-схождение… до тех пор, пока не будет заменена соответствующая тяга. Делать развал-схождение, не производя замену, бессмысленно – уходит через 100-200 км»; «За 8 лет владения ремонтировал только ходовую (правда, с завидным постоянством)».

Chrysler 300C '2007–2010

Пружины и амортизаторы меняют реже, а вот сайлентблоки всех подряд рычагов – постоянно. И горе тем, кто пытался делать это у дилеров – драли деньги они безбожно. Прежде чем купить 300С, надо найти, где можно будет хронически ремонтировать ходовую часть. Иначе – разорение, депрессия и ненависть к Америке обеспечены. Хорошо, что дилеров Chrysler нынче нет. Нет дилеров – нет проблем.

Любовь №1: управляемость на трассе

Задний привод, огромный вес, моторы большого объёма… Ну и где тут управляемость? А она есть! Правда, на полноприводных версиях она ещё лучше, но и владельцы заднеприводных Крайслеров на трассе чувствуют себя королями: «Держит дорогу хорошо. Зимой на трассе М4 выручала ESP – было пару заносов, когда могучие "руки" машины подправили мой ход»; «Держит дорогу очень хорошо»; «Хорошо держит дорогу, особенно по трассе, чем скорость выше, тем лучше»; «То, что он хорош на прямых и просто в дальних поездках, это и так понятно»; «дорогу держит великолепно, чем больше скорость, тем увереннее себя чувствуешь». Таких отзывов – сотни. Кажется, что Крайслеру удалось создать идеальный седан для путешествий по трассе. В салоне у него удобно, управляемость близка к идеальной, да и расход бензина, как ни странно, на межгороде не пугает.

Chrysler 300C '2004–2007

Позволю ещё одну цитату: «Но чего я действительно не ожидал от “американца” – это такого управления! Да, он – далеко не эталон, но сложная ходовка от Мерседеса (на двойных рычагах спереди и многорычажка сзади) знает своё дело. Неровности он просто не замечает, но при своей мягкости он сохраняет вертикальное положение кузова в поворотах до последнего». По-моему, ключевое слово тут – Мерседес. Немцы знают толк в управляемости, американцы – в фулл-сайзе дикого вида. И в Chrysler 300С всё это встретилось и породило очень удачную в этом отношении конструкцию. Видимо, дружба народов – это всё-таки хорошо.