Geely Monjaro ворвался на автомобильный рынок в начале 2023 года и уже в следующем году вошел в десятку самых популярных моделей. Что стоит за этой популярностью, какие реальные недостатки есть у автомобиля, на что обратить внимание при покупке и стоит ли вообще покупать этот автомобиль с пробегом? Давайте разбираться.

У себя на родине, в Китае, этот кроссовер появился в 2021 году под непроизносимым для нас именем Geely Xingyue L. Однако, поскольку для модели изначально были предусмотрены экспортные перспективы, на внешних рынках она получила название Monjaro.

Geely Xingyue L. Фото: Anonymousfox36, wikipedia.org

Автомобиль был построен на модульной платформе CMA. Основным двигателем стал турбированный JLH-4G20TDB, полный клон вольвовского B4204T23, объемом 2,0 л, развивающий 218 или 238 л.с. и выдающий пиковый крутящий момент 325 или 350 Нм соответственно. В паре с ним мог работать либо семиступенчатый робот 7DCT (в переднеприводной версии), либо 8-ступенчатый классический автомат Aisin TG-81SC в варианте с полным приводом. Возможны и версии с гибридной силовой установкой, оснащенные 1,5-литровым турбомотором DHE15-ESZ и 3-ступенчатой трансмиссией DHT, общей мощностью 245 л.с.

Официально к нам поставлялись в основном полноприводные варианты с 238-сильным турбомотором и гидромеханикой. Автомобиль сразу получил очень высокие оценки, понравился он и нам в ходе редакционного теста. Но кому много дано, с того много и спрашивают. Давайте посмотрим, что пишут о Monjaro его владельцы, за что хвалят, а за что поругивают.

Ненависть №5: Цена и выбор

Monjaro продолжает набирать популярность: за девять месяцев текущего года модель заняла пятую позицию в рейтинге продаж. И это – несмотря на достаточно высокую цену: согласно каталогу, самая доступная комплектация Luxury стоит 4,55 миллиона рублей, а топовая Exclusive – 5,05 миллиона. Многовато, а ведь ни марка Geely, ни эта модель кроссовера не позиционируются как премиальные. Вот и владельцы пишут, что цена на автомобиль завышена, учитывая его характеристики и конкурентов.

Тем не менее среди авторов отзывов об этой машине есть те, кто поменял на нее BMW Х5 и X3, Audi Q5 и Q7, Volkswagen Tiguan и Touareg, Mercedes-Benz GLE и ML и другие не самые дешевые автомобили. И что удивительно, в подавляющем большинстве эти люди не выказывают особого недовольства. Общей темой звучит мысль, что, несмотря на объективно имеющиеся недостатки, это лучший новый автомобиль, который можно купить за эти деньги. Сопоставимые или превосходящие по уровню автомобиля варианты сегодня стоят значительно, а иногда и в разы дороже.

Фото: Михаил Гзовский

В 2023-2024 годах Monjaro активно ввозили в рамках параллельного импорта, и покупка таких машин позволяла сэкономить от 700 тысяч до миллиона рублей. Если в трансмиссии установлен 7-ступенчатый робот, то такой автомобиль однозначно имеет «параллельное» происхождение. То же самое можно сказать и про переднеприводные версии, и про машины с гибридной силовой установкой, и машины, мощность двигателя которых по документам составляет 218 л.с.

Тут важно понимать, что спецификации машин для российского и китайского рынков отличались весьма значительно. В привезенных из Китая автомобилях изначально отсутствовал «зимний пакет» со всеми обогревами, абсолютно иначе были настроены электронные ассистенты, кузов отличался отсутствием оцинковки на целом ряде деталей, были установлены другие датчики, в системе выхлопа есть сажевый фильтр, стоит другой катализатор и есть контроль герметичности системы улавливания паров топлива. Более того, среди автомобилей, попавших в Россию в порядке параллельного импорта, есть машины европейского, ближневосточного и азиатских рынков, которые тоже серьезно отличаются между собой.

Фото: Михаил Гзовский

С «параллельными» машинами придется заниматься перепрошивкой электроники. Но далеко не все дилеры готовы разбираться с некорректной работой круиз-контроля, слишком трепетно реагирующего на знаки, или помогать с перепрошивкой блоков системы ELKA, которая возвращает машину в полосу движения и помогает избежать столкновения со встречным или попутным автомобилем. А вот с машинами со вторичного рынка может получиться по-разному. Возможно, все нужные прошивки уже сделаны предыдущим владельцем, русификация головного устройства доведена до нужного уровня, а всё китайское наследие успешно вычищено. Но бывает и так, что предыдущий владелец решил – не барское это дело, выставил машину на продажу как есть, и в этом случае заниматься русификацией и адаптацией вам придется самостоятельно.

Выбор Monjaro на вторичном рынке нужно делать с открытыми глазами, чтобы потом не жаловаться в Сети и не нарываться на жесткие отповеди от других владельцев: «Купили машину параллельного импорта? Сэкономили? Не хотите при этом разбираться сами, а никакой гарантии и поддержки от ОД у вас нет!? Ну и кто тут сам себе злобный Буратино?».

Любовь №5: Европейский стиль и гены

Внешность Monjaro очень многие включают в список достоинств: «Главное, она красивая с виду»; «машина внешне выглядит невероятно круто и стильно»; «машина реально производит эффект "вау", внешне выглядит дороже своей цены»; «стильный и современный дизайн. Машина выглядит солидно, и я бы даже сказал, респектабельно». Похоже, главное слово здесь – «стильно», и стиль этот прямо отсылает к стилю Volvo: «Стиль – мне заходит строгий дизайн в духе старого Вольво».

Фото: autowp.ru

Во множестве отзывов авторы пишут, что Monjaro – самый некитайский из всех китайских автомобилей: «Если владельцев автомобилей европейских марок, настоящих и бывших (представим, что не слышавших и не видевших Монжаро), посадить за руль и дать поездить на этом авто, скрыв шильдики, то подавляющее большинство, по моему разумению, будет искать новинку среди европейских брендов. Просто потому, что он выглядит, едет и управляется, как настоящий европейский автомобиль».

И для этого есть все предпосылки. Марка Geely неплохо воспользовалась теми возможностями, которые открылись перед ней в 2010 году после приобретения контрольного пакета Volvo Cars. В итоге мало того, что Monjaro построен на совместной с Volvo модульной платформе CMA, – разработкой проекта руководил Гай Бергойн, соратник Питера Хорбери, англичанин по происхождению, швед по карьере и австралиец по приобретенному акценту. А вот интерьер разрабатывал китаец Чжан Вэньли. И все получилось очень неплохо: «Считаю автомобиль красивейшим в своем классе, главное, что дизайн не отдает китайщиной, нет вычурности»; «Внешне выглядит дороже своей цены, а внутри – вообще отдельная история. Мягкие материалы, красивый дизайн, огромный экран, подсветка – ощущение, будто ты в машине минимум вдвое дороже. Приятно в ней находиться, просто сидеть, ехать, даже стоять в пробке».

Фото: autowp.ru

По мнению многих авторов отзывов, единственное, что напоминает о китайском происхождении машины, это три больших экрана на передней панели. Но посмотрите на последнее поколение моделей премиальных европейских марок: и по размеру, и по количеству дисплеев они бодро рванули догонять китайцев.

Ненависть №4: Сомнительная ликвидность

Как только в Интернете кто-то сообщает, что купил Monjaro и все ему очень нравится, как тут же появляется комментатор и пишет что-то вроде вот такого: «Автор забыл добавить, что нужно будет потом найти покупателя на вторичке, чтобы продать его с пробегом. В цене теряет намного больше, чем те же самые "немцы", "японцы" и тому подобные. Это автомобиль не для дальновидных. Купить, покататься года три и продать в два раза дешевле – да, легко, если вы не заморачиваетесь по поводу денег. А если вы хотите их сохранить на дистанции, то это не про этот автомобиль». Или так: «Монджаро очень достойный автомобиль за те деньги, которые заложены китайцами, ну и пока новый. Задумайтесь, кому вы потом продадите его с пробегом хотя бы в 50 тысяч и за сколько».

Что же, определенные основания для таких утверждений есть. Есть и подтверждения: «Я прямо не могу пока продать. Брал за 3,2 год назад (курс был другой). Сейчас 2,7, и все никак»; «Скинул кое-как, с потерей 700 000! Больше никаких "китайцев"!». Но есть и такие свидетельства: «Я взял в августе 2024 за 3,8 млн, сейчас пробег 9000, улетел с руками и ногами за 4,4».

Фото: Михаил Гзовский

А еще есть и такая точка зрения: «Кто-то еще ездит до 200-300 тысяч км? Автомобили так часто обновляются, машина превратилась в комфортный техно-гаджет с массажем, пневмой, ноутом на огромном экране, холодильником, автопилотом (!!!!) и кучей современных "плюшек". Поездил лет до трех, до 100 тысяч км, и скинул. Купил новую, уже с вертолетом и плавающую». Про вертолет – это, конечно, шутка, но общий смысл вполне понятен: на самом деле все не так страшно. Да, средняя цена на подержанные автомобили китайских марок снизилась в нынешнем году на 13%, но спрос при этом вырос на 18! Monjaro при этом занял пятую строчку рейтинга популярности машин китайского происхождения с пробегом. Тем не менее проблемы с ликвидностью машин с пробегом характерны для всех китайских марок, и принимать это во внимание все-таки стоит.

Любовь №4: Комфорт во всем

Представление о Monjaro как об очень комфортабельном автомобиле давно стали общим местом. Об этом писали журналисты, это говорили блогеры, это отмечают владельцы в своих отзывах.

Прежде всего последние высоко оценивают объем салона и багажника: «В сентябре съездили отдохнуть на юг, 2200 км в одну сторону, итого 4400. Начнем с вместимости багажника. Влезло в него без особых проблем 2 больших чемодана, 1 маленький (чуть больше ручной клади), сапборд и 2 рюкзака. По салону тоже все отлично, ехали впятером, 4 взрослых и один ребенок 5 лет в детском кресле (на втором ряду было комфортно)»; «Порадовал объем багажного отделения, при размещении детской коляски и клетки для собаки еще остается достаточно места, чтобы разместить другие вещи. Места у задних пассажиров достаточно много, что тоже очень порадовало»; «Когда залезаешь на задний ряд, сразу понимаешь, почему багажник меньше при большей длине автомобиля. Здесь прямо какие-то хоромы. Садишься свободно, закидываешь ногу на ногу, и ещё места прилично остается».

Фото: Михаил Гзовский 1 / 2 Фото: Михаил Гзовский 2 / 2

Действительно, сиденья Monjaro удобные, наклон спинки можно регулировать в широких пределах. Передний пассажир и вовсе располагает тем же набором «жизненных благ», что и водитель, к тому же может еще и кино в дороге посмотреть.

Фото: Михаил Гзовский 1 / 2 Фото: autowp.ru 2 / 2

Только вот с багажником на самом деле все не так просто. С одной стороны, его объем, скорее, можно оценить как средний, а не рекордный. С другой, внутри багажник отделан ничем не закрытым и легко царапающимся пластиком, и очень многие самостоятельно обклеивают его ковровым покрытием (которое у нас почему-то прижилось под названием «карпет»): «Оклеил багажник в карпет, заказывал уже вырезанные лекала и сам клеил, не разбирая пластик, после данной процедуры стало прям дорого-богато». Другим не нравится отсутствие креплений сеток для фиксации багажа и самих сеток, а кому-то – отсутствие лючка, который позволил бы грузить дальномеры, не складывая задний диван. Зато есть куда девать всякие мелочи: «Выше всех похвал – ниша для всякого хлама. Именно это меня прямо подкупило. В этой нише у меня инструменты, бустер, ветошь, щетки и т.д. Получается, что у меня по багажнику ничего не летает, дополнительных сумок и органайзеров не надо, что радует».

Фото: Михаил Гзовский

Не всем нравится то, как организовано открывание двери багажника «без рук»: подошел, постоял, отошел – ларчик открылся. Многим кажется, что это не слишком удобно, да и происходит слишком медленно.

Достаточно противоречивы и отзывы об управлении климатом. Кто-то утверждает, что все просто идеально, а кто-то ругается: «нельзя нажать Auto и забыть, потому что начнет в какой-то момент долбить прямо в лицо поток воздуха»; «алгоритм работы климата не всегда понятен, приходится вмешиваться»; «климат китайский, который можно настраивать, но настроить нельзя».

Фото: Михаил Гзовский 1 / 2 Фото: Михаил Гзовский 2 / 2

Не менее противоречивы и отзывы об акустическом комфорте. Одни пишут о прекрасной шумоизоляции, вторые ругаются, а третьи философски отмечают, что «шумоизоляция могла бы быть лучше» и что «шумка вроде ничего по городу, но на трассе на скорости больше 130 закладывает уши».

А вот с комфортом для водителя все действительно хорошо. Во-первых, удобное сиденье: «Великолепное сиденье (Ауди по комфорту ему проигрывает)», «Кресла отличные, спина не затекает. Очень понравилась вентиляция водительского сиденья с учетом того, что жара этим летом стоит». Но главной фактор – насыщенность электронными системами: «Автомобиль наделен различными мелочами, которые создают комфорт для водителя и пассажиров. Много систем безопасности, камера 360, подогрев, панорама и проекция на стекло, без которой мне лично вообще тяжело»; «Из удобного отмечу проекцию, G-Pilot, который сам держится в полосе и двигается с установленной скоростью, контроль слепых зон и считывание знаков. Все системы работают безупречно». Правда, последнее утверждение точно не относится к системе распознавания знаков, которая порой работает некорректно: «Когда стоит знак "11 т" или подобный, система принимает его за 110».

Фото: Михаил Гзовский 1 / 7 Фото: Михаил Гзовский 2 / 7 Фото: Михаил Гзовский 3 / 7 Фото: Михаил Гзовский 4 / 7 Фото: Михаил Гзовский 5 / 7 Фото: Михаил Гзовский 6 / 7 Фото: Михаил Гзовский 7 / 7

Неплохо оценивают владельцы и головной свет: «Фары светят неплохо, в большинстве случаев вопросов нет»; «Фары светят отлично, дальним светом на ночной дороге не пользуюсь, респект за свет».

Фото: Михаил Гзовский

Одним словом, общая оценка комфорта в этой модели – на очень высоком уровне: «Приятных эмоций приятных "китайчонок" подарил больше, чем "немцы"»; «Для справки: с 1995 в семье было 27 иномарок, и мне Монджаро больше нравится, есть ощущение хорошей машины».



Ненависть №3: Электроника – вещь непростая

Насыщенность электронными системами делает Monjaro комфортным, но при этом они могут «глючить». В этом может быть виновато как «железо», так и загруженный или прошитый «софт». А еще они нередко требуют настройки, но справиться с ней бывает достаточно непросто.

Например, вас раздражает работающая система ELKA, но отключить ее вы не можете. Владельцы пишут, что этих пунктов просто нет в меню первых «кривых» русских прошивок, они пропадали при русификации. По этой же причине некорректно взаимодействуют круиз-контроль и система распознавания знаков. Помочь может только дилер, у которого есть оборудование и компетенции для обновления программного обеспечения электронных блоков. А ведь возможность отключать систему ELKA важна для безопасной зимней эксплуатации: «Не ездите на машине в пургу. Если на дороге снежный перемет, система может принять его за край полосы и дернуть руль. У меня так было. Снег лежал под 45 градусов от полосы движения. Ощущения – как будто кто-то ударил в руль ногой».

Фото: autowp.ru

Многих раздражает необходимость каждый раз отключать систему «старт-стоп» после каждого запуска двигателя. Кто-то просто мирится с этим обстоятельством: «"Старт-стоп" я победил следующим образом: при остановке на светофоре на педаль тормоза жму "нежно", машина на месте, а "старт-стоп" не срабатывает. В противном случае устанешь при каждом запуске в настройках ее отключать». Но все же лучше решить этот вопрос раз и навсегда перепрошивкой: «GMC кастом решает все проблемы – обогрев включает вместе с автозапуском, "старт-стоп" можно отключить навсегда один раз, и ещё чертова туча полезных функций».

Не очень-то нравится владельцам и то, как решен вопрос с навигацией с помощью пакета CarBitLink, дублирующий экран смартфона. Владельцы телефонов на Android оказываются в выигрыше: по крайней мере они могут управлять запущенными программами (прежде всего – Яндекс-навигатором) с большого экрана, а вот «айфонщикам» для любого действия приходится обращаться непосредственно к смартфону.

Форма диффузоров воздуховодов не позволяет использовать стандартный кронштейн для крепления смартфона, хотя системы такого рода подразумевают, что телефон не может оставаться с погашенным экраном. Плюс сама система нормально работает далеко не у всех: «Система CarBitLink толком не работает: при подключении кабеля каждые 2-3 секунды соединение разрывается, и получаешь только мигающий экран. Поменял 3 кабеля – результат один».

Фото: Михаил Гзовский

Но самое удивительное, что обладатели машин параллельного импорта, выбравшие для русификации уже упомянутый пакет GMC, оказываются в серьезном выигрыше: «В дороге "Яндекс-навигатор" прекрасно работает как на центральном экране, так и на приборной панели. Работает сплит с «Яндекс-музыкой». Но еще правильней дооснастить машину внешним приемником GPS и мобильным GSM-роутером: «"Плюшки" экранов после прошивки – после старой машины навигатор на экране, на приборке, на проекции – где хочешь, музыка из любого сервиса, очень удобно!».

Ну а в целом один из владельцев так описал ситуацию в своем отзыве: «Монжаро не всем заходит – ко многим вещам нужно привыкать, миллиард настроек, мультимедиа зависит от интернета и от владельца. Я свою настроил, езжу и кайфую, но за вас эту машину никто под вас не заточит».

Любовь №3: Эргономика и кнопки

В подавляющем большинстве отзывов, даже критических, эргономика отмечена в качестве достоинств модели. Таких фрагментов в отзывах очень много: «Эргономика водительского сиденья и в целом посадка – на "отлично", 1500 км за день в одно лицо – легко, нет затекшей спины, как было у меня на Тигуане, и, в отличие от многих соразмерных "китайцев" на рынке, есть регулировка угла наклона подушки сиденья водителя и регулировка по высоте пассажирского сиденья»; «Я не знаю, что за колдуна себе наняли китайцы из Джили, но это первый китайский автомобиль, в который я влезаю и не хочу из него вылезать. Сидится очень комфортно, плавность хода просто потрясающая, эргономика отличная, и все опции под рукой».

Но самое главное – пусть не абсолютно для всех функций, но в Monjaro все-таки есть физические органы управления: «Большой плюс – наличие физических кнопок управления климатом и частично обогревом, нет необходимости искать это в головном устройстве». И даже то, что кому-то расположение кнопок может показаться не совсем удобным, не меняет общей оценки: «Единственным минусом, который я заметил, стало, пожалуй, немного неудобное расположение некоторых кнопок на центральной панели – приходится отвлекаться от дороги, чтобы привыкнуть».

Любовь №2: Подвеска и управляемость

В подавляющем большинстве отзывов владельцы очень высоко оценивают управляемость и считают ее одним из важнейших достоинств модели: «Управляемость. Тут все хорошо. Машина послушно следует за рулем, есть некоторые крены при поворотах на скорости, но незначительные»; «рулится очень хорошо, без кренов, в маневрах машина стоит отлично»; «эта машина управляется легко и безумно комфортно». Примечательно, что многие из авторов этих отзывов пересели в Monjaro из автомобилей BMW, Audi и Volkswagen, считающихся эталоном управляемости: «В поворотах кренится чуть посильнее, чем прошлый Тигуан, но без какого-то дискомфорта и страха. В целом подвеска нравится больше, чем на Тиге».

Фото: Михаил Гзовский

Однако пусть очень редко, но все же попадаются и такие оценки: «В поворотах кренится на скорости, почти как "крузак"»; «Машина слабо рулится и имеет ватную подвеску, причем пробивает ее некисло. Не дай бог на ней на скорости попасть на волны на асфальте, поймать ее – это еще тот аттракцион». Честно говоря, учитывая собственный опыт и то, что пишут и говорят о Monjaro коллеги, такие оценки не кажутся мне объективными, но упомянуть о них я все-таки обязан.

Фото: Михаил Гзовский

Настройки подвески определяют не только управляемость, но и ездовой комфорт, и вот тут никакого единства мнений не наблюдается. Одни считают, что все хорошо, и что Monjaro по плавности хода вполне сопоставим с премиальными "немцами": «Могу сказать, что подвеска настроена шикарно»; «Подвеска хорошо справляется с неровностями дороги, обеспечивая комфортную езду»; «Это не Tiguan с точной, но очень жесткой подвеской. Я бы сказал, что Monjaro едет на уровне X3 G01, но чуть помягче. Подвеска в меру комфортная, значительно комфортнее, чем у "мерсов" в AMG-пакетах, и тем более – у Ауди на S-line, там вообще беда-беда». Можно было бы продолжить цитировать эти дифирамбы, но многие авторы отзывов считают, что подвеска избыточно жесткая, и это чуть ли не главная проблема модели. «На мой вкус, подвеске не хватает плавности. На кузов передается как бы мелкая рябь с дорожного полотна. Это некритично, и, возможно, не все это заметят. Видимо, упор сделали больше на управляемость»; «Первое, что ты чувствуешь, это то, что машина достаточно жесткая. А по cамарским, с позволения сказать, дорогам это ой как чувствуется! Не БМВ, конечно, но каждая кочка проселочной дороги будет отзываться на вашей пятой точке. В общем, если вы ждете небесной неги, то это явно не тот автомобиль».

Где истина – оценивать не возьмусь. Тут, пожалуй, каждый имеет право на собственную оценку.

Ненависть №2: Не смертельно, но неприятно

Три года, которые Monjaro провел на российском рынке, не выявили каких-либо серьезных врожденных болячек этой модели. В десятках отзывов звучит примерно одно и то же: «Пробег 20 (30, 40, 50) тысяч километров, никаких серьезных поломок не было». Естественно, есть исключения. В отзывах авторы рассказывают, что при них в сервис привезли машину с прогоревшими клапанами или «стуканувшим» двигателем, но таких упоминаний мало, да и причины можно списать на небрежную эксплуатацию. Но вот с мелкими проблемами владельцы сталкиваются достаточно регулярно.

Фото: autowp.ru

Весьма часто встречаются сетования на нежное лакокрасочное покрытие и тонкий металл. «Реальный пример: стояла у гаража швабра, подул ветер, она просто упала и черенком попала по заднему крылу. В итоге есть небольшая вмятина без повреждения ЛКП. При аналогичных ударах на прошлых автомобилях такого никогда не было»; «Мне не нравится, что очень тонкий металл, как в "японцах"… Такое ощущение, что крышку капота или дверь можно проколоть гвоздем». При этом каких-то серьезных проблем с коррозией пока не отмечено: «Через год решил заглянуть под днище автомобиля и был приятно удивлён: нет даже намёка на рыжики»; «У меня машина 21 года, пробег 53 тыс. км, и на ржавчину даже намеков на нее нет».

Не меньше упоминаний и о слишком мягком и непрочном ветровом стекле: «Минусы – на лобовом две трещины за первые полгода эксплуатации». Авторы отзывов винят особенности конструкции: «Угол установки стекла такой, что любой камушек при попадании оставляет на нем скол стоимостью в тысячу рубликов (ремонт). Полгода – и все стекло в оспинах звездочек». Проблемы усугубляются сложностями получения новых стекол для замены. В основном о такого рода проблемах написано в отзывах 2022 и 2023 годов, но уже в 2024 году проблема со стеклами для замены как-то снялась.

Фото: autowp.ru

Кое-кто жалуется на особенности аэродинамики: «Изгиб капота создает завихрение перед стеклом, в результате чего на него плотно ложится вся грязь, а "дворники", наоборот, набегающим потоком приподнимаются, так что помыть, не сбавляя скорости, невозможно»; «На трассе пачкаются боковые окна. Грязь сливается потоком с зеркал». С этими нареканиями согласны не все, но штатные "дворники" владельцы предлагают сразу сменить на что-то более качественное.

Отдельная история – проблемы с замками дверей, которые могут возникнуть в зимний период. «В Курск неожиданно пришла зима с температурой -8, -10 градусов, и в моем автомобиле с нордическими корнями вдруг перестали закрываться все четыре двери». Корень проблемы – в замерзающих тросиках приводов дверных замков. Лечится промывкой и заменой смазки на водостойкую. Но если в сервисе используют неправильную смазку, то проблема обязательно вернется.

Вызывает раздражение и отсутствие масляного щупа, замененного на электронный датчик. «Налей 5 литров, показывает полный уровень. Налей 6 литров – тоже полный! Бред, уровень масла не проверишь». Владельцы выкручиваются, проверяя показания через разъем OBD, но тут важно использовать правильный софт – на машинах с сентября 2023 могут быть проблемы с чтением из-за смены блока на Bosch.

Отсутствие датчика уровня жидкости в бачке омывателя владельцы тоже считают весьма неудобным: «Элементарного индикатора окончания незамерзайки нет, ну это же простой датчик, который достаточно полезен, который тебя уведомляет: дружок, пора бы долить жижи. Сам бачок тоже лилипутский, что-то в районе 4 литров».

Фото: Михаил Гзовский

Но чаще всего упоминаются мелкие, но неприятные проблемы с электроникой. Может начать дурить система бесключевого доступа: «она постоянно открывалась-закрывалась, даже просто стоишь около машины, а она живет своей жизнью». Могут начать зависать звонки, может отваливаться и требовать многократного переподключения система CarBitLink, радио может вдруг начать терять волну. Кое-кто даже пишет, что с собой всегда должен быть ключ на 10, чтобы отсоединить клемму в случае зависания мультимедиа, и что вообще в этой машине много проблем лечится отсоединением клеммы. В общем, электроника тут может подкинуть сюрпризы.

Ненависть №1: Расход горючего

Топливная экономичность – больной и, пожалуй, самый дискуссионный вопрос для владельцев Monjaro. Чуть ли не в каждом отзыве они сообщают свои данные, которые вызывают обсуждение, мгновенно переходящее в флейм. Стоит человеку написать, что ему нравится «щадящий расход, который составляет 8-9 л/100км по городу», как следует резкое возражение: «Какие 8-9 л по городу? Ты что, машину на эвакуаторе возишь!? От 12 по городу, и то если пенсионерить!!!». Кто-то пишет: «Главным из недостатков является расход топлива. Он, конечно, заметно выше, чем у некоторых конкурентов в классе», а кто-то говорит: «Расход радует – по городу в среднем выходит около 8-10 литров». Одни с негодованием сообщают, что «расход по городу под 20, с постоянно работающим кондеем, и это еще не зима», или что «расход бензина 15-18 литров – это реально». Кому-то удается такой результат получить даже на загородных трассах, но кто-то отстаивает, что если идти со скоростью 140-150 км/ч, то обороты мотора не будут подниматься выше 2400 об/мин, а расход удержится на отметках 8,2-8,4 л/100 км.

Фото: Михаил Гзовский

Одним словом, единства мнений в данном вопросе не наблюдается. Можно сделать только два вывода. Первый – в случае Monjaro расход топлива очень сильно зависит от манеры вождения, второй – подождите делать выводы до окончания обкатки: «Лично мой результат средний и по городу – 13 литров. А во время обкатки она жрала 16 литров», «Кушает автомобиль с аппетитом, сейчас на обкатке 14 литров».

Любовь №1: Тандем мотора и коробки

Главным достоинством Geely Monjaro владельцы считают связку двигателя и коробки: «безусловный плюс – связка двигатель-автомат»; «связка двигатель-коробка вообще огонь!»; «связка мотора и коробки хороша, подхват моментальный, и никаких затупов».

В итоге практически все владельцы отзываются о Monjaro как об очень динамичном автомобиле (хотя и с некоторыми оговорками): «150 легко идет, уж точно лучше Тойоты, коробка – песня»; «Динамика – она есть. Разгон со светофора достаточный, хотя нет ощущения "легкости" или "пушки". Зато на скорости машина хорошо подхватывает, и по трассе ехать в удовольствие».

Фото: Михаил Гзовский

Неплохо себя ведет Monjaro и в сложных дорожных условиях, и это заслуга полного привода: «Заснеженный город, даже нечищенный, для авто – не проблема, везде можно припарковаться, если ты на шипах»; «Я часто выбираюсь на рыбалку, и Monjaro без проблем справляется с неасфальтированными дорогами и сложными участками. Он уверенно проходит через непростые участки, где многие другие автомобили застряли бы. Чувствую себя спокойно даже в условиях легкого бездорожья»; «Особенно порадовала проходимость зимой, лезет по любому снегу и в любую горку».

Фото: autowp.ru 1 / 2 Фото: autowp.ru 2 / 2

В серьезные хляби и топи соваться на Monjaro, конечно же, не стоит – автомобиль для этого не предназначен. Зато можно положиться на выносливость силового агрегата: «Я на своей проехал 90 тысяч за полтора года. Таскал прицеп с палетой кирпича, металл, доски. Постоянно езжу на дальняк по 4 тысячи км за раз. За спиной тащу прицеп, оснащённый тормозами, в нем минимум тонна груза. Из поломок за всё время НИ-ЧЕ-ГО».

Фото: autowp.ru

Ну а целом стоит прислушаться к мнению владельцев: «Пересел с Audi Q5. Ни чем себя точно не обделил, места больше, расход такой же, динамика сопоставима»; «В семье были ВАЗ 2114, Ниссан Примера, Лендровер Фрилендер 2010, Ниссан Кашкай 2011, Ниссан X-trail 2020 и Гранд Чероки 2020 года. Все авто покупались новыми. Чероки и сейчас есть. Монджаро едет лучше, чем все вышеперечисленные автомобили».