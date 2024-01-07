Любой кроссовер в России приносит его владельцу не всегда понятную радость. Ладно бы Duster : это недорогая машина, которая может больше, чем одноплатформенный Logan, и на которой вполне можно и на рыбалку съездить, и по лесу покататься. Duster хотя бы не жалко. Но вот как можно любить премиальный кроссовер, с которого следует сдувать пылинки, а не гонять в хвост и в гриву по колдобинам? Ладно, пусть даже не кроссовер, а внедорожник (всё-таки у него и раздатка с понижайкой может быть). Оказывается, можно, и Range Rover Sport многие владельцы любят от всей души. Только с некоторыми оговорками, которые иногда они произносят совершенно неприличными словами.

История техники

Как говорилось на официальном российском сайте Land Rover, «Range Rover Sport – спортивный кроссовер, который собрал в себе роскошь Range Rover с внедорожными и техническими свойствами Discovery». В общем-то, это тот редкий случай, когда маркетологи не особенно сильно переборщили с эпитетами. Есть в этом кроссовере и «роскошь Range Rover», и «технические свойства Discovery». И это совершенно логично, потому что построена эта машина на той же платформе PLA (Premium Lightweight Architecture), что и Range Rover.

Первое поколение Range Rover Sport впервые засветилось в виде концепт-кара Stormer, который был показан на автомобильной выставке в Детройте в 2004 году. С 2005 года его выпускали серийно. Так же, как и в случае с Discovery 3, в основе кроссовера лежала рама, интегрированная в конструкцию кузова. Тем не менее Range Rover Sport оказался меньше, чем Discovery, как по габаритам, так и по колёсной базе. Кроме того, если Discovery мог порадовать семиместным салоном, у нового кроссовера такой возможности не было. Кроме габаритов кузова этому мешала и скошенная крыша, которая придавала автомобилю спортивный вид.

Range Stormer Concept '2004 1 / 7 Range Stormer Concept '2004 2 / 7 Range Stormer Concept '2004 3 / 7 Range Stormer Concept '2004 4 / 7 Range Stormer Concept '2004 5 / 7 Range Stormer Concept '2004 6 / 7 Range Rover Sport '2005–2008 7 / 7

У премиального автомобиля не может быть слабых двигателей, поэтому со старта продаж под капотом Range Rover Sport значились только бензиновые моторы V8 объёмом 4,4 (300 л.с.) или турбированный 4,2 л (390 л.с.), либо один из дизельных двигателей объёмом 2,7 (V6, 190 л.с.) или 3,6 л (V8, 272 л.с.). Моторы эти достались машине от Jaguar. У всех Range Rover Sport в паре с моторами работали шестиступенчатые автоматы, в их арсенале были и пневмоподвеска, и полный привод. В ходе рестайлинга 2009 года машина получила не только некоторые изменения в экстерьере и отделке салона, но и новые моторы (и бензиновые, и дизельные). С дизелями стали ставить новые восьмиступенчатые АКП. Ну а в мае 2013 года на автомобильной выставке в Нью-Йорке был представлен Range Rover Sport второго поколения.

Range Rover Sport '2009–2013 1 / 2 Range Rover Sport '2013–2017 2 / 2

Этот автомобиль также построен на платформе PLA, его выпуск был налажен на заводе в Солихалле. Машины нового поколения получились сразу на 420 кг легче внедорожников первого поколения за счёт широкого использования алюминия. Вместо стального каркаса кузова появилась алюминиевая пространственная рама, да и весь остальной кузов у Range Rover Sport тоже алюминиевый. Есть этот металл и в подвеске, которая у автомобиля независимая: двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка – сзади. Само собой, всё это – с пневматическими элементами, которые могут изменять клиренс в диапазоне 11,5 см (максимальная высота – 213 мм). Самое нижнее положение подвески предназначено для посадки и высадки.

Range Rover Sport '2013–2017

Все моторы Sport – от старшего Range Rover. И этих моторов много: трёхлитровые турбодизели V6 мощностью 249 л.с., 292 или 306 л.с., бензиновый V6 (3 л., 340 л.с.) и пятилитровый V8 (510 л.с.). Потом англичане подумали и решили, что этого как-то недостаточно, и добавили в гамму двигателей дизельный V8 (4,4 л, 339 л.с.). Бензиновый V8 при этом довели до мощности в 550 л.с. Механических коробок у премиального кроссовера, конечно, быть не могло, и на всех машинах в качестве единственной возможной коробки стоит восьмиступенчатый автомат ZF8HP в разных исполнениях под разный крутящий момент. Двухступенчатая раздаточная коробка положена всем машинам с моторами V8, на машину с мотором V6 её можно было поставить в виде опции.

Range Rover Sport '2013–2017

Разумеется, эти машины никогда не были дешёвыми, и даже сейчас за восьмилетний Range Rover Sport с бензиновым V8 вполне можно отдать от 5 до 8 миллионов рублей. Принесёт ли такая покупка ощущение полного счастья? А об этом лучше спросить у владельцев этого автомобиля.

Ненависть №5: печка

Да, согласен: Range Rover же, какая может быть печка! Тут надо использовать термин «климат-контроль», а не печка. Но нет, претензии именно к печке. Её даже отопителем многие называть не хотят. Знаете, почему? Потому что не топит. Многие владельцы дизельных машин рассказывают приблизительно такое: «Ниже 20, и ноги подмерзают, поэтому температуру приходиться поднимать в салоне на отметку 24-25 градусов. Включаю обычно общий поток воздуха лицо-ноги-голова. Если раздельно, то куда поток отключаю, в этом месте некомфортно». Увы, это распространённая жалоба: эффективность печки оставляет желать лучшего. Причём проблема не только в том, что дизельный мотор по умолчанию греется не слишком сильно. Проблема ещё и в том, что даже если он прогреется, дуть горячим воздухом в салон всё равно хочет не всегда: «Вентилятор печки даже на полную гудит, но толком не дует».

Range Rover Sport '2017–2022​

Вторая проблема – это алгоритм работы климата. О нём рассказывают следующее: «Печка – отстой полный, тут жарко, там холодно, и как настроить так, чтобы было везде равномерное тепло, как на самом дешевом авто, непонятно». Ну и нельзя не отметить, что с кондиционером тоже не всё хорошо: «... летом, когда ближе к +30 и более, со своей задачей справляется не очень, по трассе, конечно, всё отлично, но в городском режиме, на короткие дистанции салон банально не успевает охлаждаться, да и как я его только не регулировал, вверх-вниз, хотя у меня двойные атермальные стекла плюс тонировка передних и лобовое с защитой от УФ-лучей». Одним словом, претензий к эффективности климата у владельцев Range Rover Sport много. Особенно – к отоплению. Обидно.

Любовь №5: проходимость

Range Rover Sport '2013–2017

Вряд ли кто-то будет покупать Range Rover Sport для того, чтобы месить на нём грязь. А тем временем очень многие владельцы машин уверены, что делать это можно очень и очень успешно. Ну а почему бы и нет: приличный дорожный просвет, постоянный полный привод, раздатка с «понижайкой»... В конце концов, никто другой в этом классе не заявляет о глубине преодолеваемого брода в 850 мм, так что при желании съехать с дороги на этой машине можно. Поэтому многие с удовольствием рассказывают: «И вообще проходимость по бездорожью даже на шоссейной резине очень достойная»; «Очень понравилось, что этот внедорожник настолько высоко может подниматься на пневме и сам автоматически включать нужные блокировки»; «На затопленных участках грунтовки спокойно выбирался из глинистых луж, очень суровых на вид»; «Проходимость. Она выше всяких похвал. На Спорте поехал на рыбалку, и пришлось проезжать брод около метра глубиной. Авто даже не буксанул – брод прошел очень уверенно». Отзывов такого типа много, не буду приводить их в большом количестве: идея уже понятна. Однако добавлю, что ещё большую ценность внедорожным качествам даёт то, что Range Rover Sport очень хорош и на трассе. В плане такой универсальности найти ему конкурента, наверное, невозможно. И это многие отмечают отдельно: «С одной стороны, настоящий внедорожник, с другой – отлично держит дорогу и четко рулится на скоростях более 160 км/ч».

Range Rover Sport P400e '2017–2022

Впрочем, многие при этом грустно выдыхают и добавляют, что лучше в грязь на этой машине соваться: очень жалко будет что-нибудь там сломать, потому что ремонт Range Rover Sport – развлечение не для бедных. И тем, у кого такая машина есть, ничего не мешает купить для грязи «уазик». Это будет дешевле, чем что-то поменять на «рэнже». «Что-то» – это почти любая мелочь. Дешёвых запчастей в этой машине нет.

Ненависть №4: сложность обслуживания и ремонта

Скорее всего, тут было бы логичнее написать о стоимости ремонта. Но нет, потому что те, кто покупал Range Rover, могли позволить себе и его ремонт. Странно, что жалобы на денежные траты среди владельцев каких-нибудь Фокусов встречаются чаще, чем среди владельцев Range Rover. Видимо, дело не в машинах, а в доходах. И у тех, кто ездит на Range Rover, проблемы совсем другие. Если коротко, то они звучат приблизительно так: «И вопрос, в общем, не в деньгах, а в непонимании – куда с ними бежать и кому платить». Поясним эту мысль.

Обслуживать и ремонтировать приходится любую машину. И несмотря на то, что некоторые владельцы Range Rover Sport заявляют о безупречной надёжности своих английских коней, большинство всё-таки признаёт, что в этом отношении «рэнжу» до двухсотого «крузака» очень далеко. И очень часто возникает вопрос: где ремонтировать Range Rover и где его можно хотя бы грамотно обслуживать? У этой машины есть много тонкостей, которые надо знать. Ремонт в гаражных сервисах чаще приносит одно разочарование, а стоимость его даже в таких местах довольно высока. Поэтому поиск проверенного места – настоящая головная боль многих владельцев Range Rover. Очень многие пишут: «требует к себе внимания, и без опыта не вздумайте кого-то к ней подпускать»; «проблема не в RR, а в сервисе, в котором обслуживаетесь».

Range Rover Sport '2013–2017

Те, кто на свой страх и риск ушёл от дилера в свободный поиск более экономически гуманного сервиса, часто оказываются разочарованы попыткой сэкономить: «Есть ощущение, что все проблемы с электрикой идут от наших криворуких сервисменов»; «Информации от мастеров снова ноль – давай сначала одно посмотрим, потом другое». В итоге ремонт в гаражах становится иногда ещё дороже, чем у официального дилера. Хотя иногда кажется, что это невозможно, потому что даже в лучшие времена стоимость замены одной из двух турбин трёхлитрового дизеля могла доходить до четырёхсот тысяч рублей. Сколько это стоит сейчас, лучше даже не думать.

Любовь №4: свет и обзор

Давайте не будет застревать тут надолго, потому что рассказывать нечего: фары светят хорошо, обзору тоже ничего не мешает. Даже те, кто ненавидит бесконечные ремонты своего Range Rover Sport, радуются, что поездки от сервиса до сервиса в этом отношении приносят огромное удовольствие: «Великолепен свет фар, как и сами фары. Забыл, что такое переключение дальний/ближний»; «Фары ксенон, ближний свет – настроены идеально»; «фары супер». При этом стоит добавить, что большого восторга по поводу дальнего света в отзывах нет. Его не хвалят, но и не ругают. Видимо, он просто достаточный, но не фантастический.

Range Rover Sport '2013–2017 1 / 3 Range Rover Sport '2013–2017 2 / 3 Range Rover Sport '2017–2022 3 / 3

В общем, факт этот отметили и идём к чему-то более интересному.

Ненависть №3: лобовое стекло

Наверное, это неожиданно, но на третье место рейтинга причин для ненависти Range Rover Sport мы решили всё-таки поставить проблему лобового стекла. Это немного странно для автомобиля, у которого внезапно может сломаться почти всё. Но логика в этом есть, потому что те счастливчики, которые говорят, что их «Спорты» не ломаются, всё равно периодически сетуют на слабость лобового стекла. Говорят все одно и то же: «Что лобовое, что заднее стекла очень мягкие, и если упустили замену, то сами увидите потертости на стекле»; «лобовое очень слабое, не очень любит встречные камешки, у меня уже третье стоит»; «стекло, конечно, полный отстой. За 26 000 км затерлось адски, хотя, понятно, по сухому не тру». Думаю, тут больше объяснять нечего. Единственное, что можно добавить, это жалобы ещё и на то, что стекло не только быстро затирается и получает сколы, но и загрязняется на летней трассе размазанными по нему мошками, жучками и прочими насекомыми. Скорее всего, дело в угле его установки: почти вертикальное стекло действительно и загрязняется быстрее, и живёт меньше. Придётся с этим смириться.

Range Rover Sport P400e HSE '2017–2022

Любовь №3: интерьер

Понятно, что интерьер машины, которая стоит, как небольшой самолёт, не может быть бедным или неприятным. В Range Rover Sport с ним всё отлично, но владельцев радует не столько богатство салона и эргономика, сколько качество отделки и материалов. Говорят о них следующее: «Качество отделки материалов да и сами материалы как по внешнему виду, так и по внутрянке на высшем уровне! Через 3 года эксплуатации до сих пор пахнет кожей!»; «Интерьер машины вне сомнения самый премиум – кожа, пластик, кнопки, все на высоте»; «Материалы отделки также отличного качества, за 5 лет и 170 тысяч пробега все осталось в состоянии нового».

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Действительно, главное в салоне Range Rover Sport – это его выносливость. Многие выкладывают фотографии своих машин с пробегами под 200 тысяч и практически полным отсутствием следов износа. Чаще всего пробег выдаёт лишь нездоровый блеск руля, но кожа сидений сохраняет свой вид удивительно долго. Наверное, это хороший повод любить Range Rover Sport не только их владельцам, но и перекупщикам, которые любят сматывать пробег: лишняя сотня тысяч пройденных километров может быть в салоне не слишком заметна. Так что если захочется купить эту машину на вторичном рынке, будьте внимательны.

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Ненависть №2: объём салона

Если с материалами салона дело обстоит хорошо, то с его объёмом – нет. Некоторые владельцы Range Rover Sport жалеют, что попали под обаяние спортивного кузова и отказались от покупки какого-нибудь более крупного Range Rover. При этом они утверждают, что рулится Range Rover Sport интереснее, чем Discovery, так что хотя бы в этом они не прогадали. Ну а с объёмом салона с низкой крышей и не слишком просторным вторым рядом сидений приходится мириться: «Места за мной на втором ряду не слишком много, что несколько странно, поскольку машина-то немаленькая».

Range Rover Sport '2020–2022

Второй недостаток – это не слишком большой объём багажника. Скажу честно: мне эта претензия кажется необоснованной, потому что 780 л – это вполне приличный объём. Да, у Range Rover 4 он составляет 900 л, у Land Rover Discovery 5 – и вовсе 1231 л. Но эти машины всё-таки и по габаритам другие. Но делать нечего, и если владельцы на багажник жалуются, нам приходится только соглашаться с ними: «Из минусов, как мне показалось, – не очень большой багажник»; «Есть два минуса – не очень большой багажник и очень дорогое обслуживание у официального дилера, но всегда есть выход – кофр-багажник на крышу и обслуживание в хорошем сервисе». Что ж, владельцам виднее.

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Любовь №2: пневмоподвеска

Ну а сейчас настало время для нескольких очевидных вещей. Первая – это преимущества, которая даёт пневмоподвеска. Главная из них – это возможность проверить себя в оффроуде, пусть даже иногда и вынужденном: «Возможность поднять кузов повыше несколько раз выручала за городом». Вторая – это возможность быстро ехать там, где на пружинной подвеске ехать некомфортно или даже опасно: «Подвеска очень энергоемкая и дает прекрасную возможность хорошо и быстро ездить по разбитым дорогам, но при этом нет никакой валкости и раскачки». Ну и третье – это, конечно, очень хорошая управляемость: «Практически нет кренов в поворотах, что нетипично для большого тяжелого внедорожника. Ощущения, как будто едешь на сбитом седане». Понятно, что таких цитат можно набрать и больше, но это скучно – все они об одном и том же. Мол, рулится, клиренс большой и вообще всё прекрасно. Это всё понятно.

Range Rover Sport '2013–2017

Непонятно другое: как так получилось, что жалоб на надёжность «пневмы» практически нет? Среди многих десятков отзывов я наткнулся только на два, где кто-то вспоминал о неприятностях с подвеской. Видимо, она действительно обладает очень хорошей надёжностью. Хотя при этом часто говорят, что баллоны мыть всё-таки приходится, и надо отдать должное владельцам Range Rover Sport: почти все они после рассказа о барахтании в грязи не менее подробно рассказывали, как потом отмывали ходовую часть. И это правильно.

Range Rover Sport P400e '2017–2022

Кстати, и сайлентблоки, и все алюминиевые рычаги подвески Range Rover Sport тоже радуют ресурсом. Иногда даже немного забавно читать отзывы, в которых авторы, размазывая по щекам горючие слёзы, рассказывают о том, как эта машина разваливается почти что по частям, но при этом молчат про подвеску. Видимо, она в Range Rover Sport на фоне остальной машины действительно очень крепкая. Ну или хотя бы кажется такой.

Ненависть №1: «Всё сыпется!»

Итак, вытаскиваем из шкафа баян и начинаем его рвать: о надёжности Range Rover Sport пишут все. Вообще все. И те, у кого эта машина постоянно ломается (таких большинство), и те, у кого она почти не ломается. Вторых очень мало, но их негодующие вопли очень заметны. И почти все они говорят о том, что о ломучести этих машин пишут только те, кто сам на них не ездил, и на самом деле всё не так уж и плохо. Ну, что сказать… Кому-то везёт. Но редко.

Я даже не буду пытаться перечислять слабые места машины. Сломаться может всё что угодно – от дверной ручки до коленвала дизеля. Давайте просто приведём много разных цитат, выводы сделаете сами.

Range Rover Sport '2013–2017

Кто-то из владельцев часто сталкивается с одной бедой, но такой, которая преследует всю жизнь. Например, «датчики температуры на выходных коллекторах летят». Кому-то досаждают мелкие, но разнообразные поломки: «Покатался по гарантии по мелочевке… теперь только Лексус, обсуждать больше ничего не хочу, машин много хороших, но сервисов я не любитель!»; «Начала подглючивать музыка – то треки начинают щелкать, как будто иголка на грампластинке скачет, то внезапно система самопроизвольно переключается с CD на радио. Но в понедельник вырубилась вся информационная панель. Причем вырубилась прямо в движении. Потом сама включилась, потом опять выключилась, и так семь раз за путь в 120 км от дачи до дома. Самое неприятное не то, что музычка не играет, а то, что еще и поворотники перестают работать». Ну или такое: «Вдруг началось – глохнет на ходу. Или пропадают обороты. Потом вдруг умерла камера заднего вида – пожалуйста, еще 30 тысяч за камеру и замену у рекомендованного неофициала. Через 500 км стало прикусывать руль – ну это вообще куда? 32 тысячи пробега!».

Некоторые получают максимальное количество неприятностей: «На 20 000 пробега при обгоне на скорости 140 км/ч коробка отключилась от двигателя. Результат: замена заклинившего заднего дифференциала и левой задней полуоси. Месяц простоял. Забрал, отъездил 600 км. При попытке тронуться КПП опять отказалась включаться. Компьютер выдал «Неисправность КПП». Подергался, включая и выключая двигатель и коробку. Хотел опять вызывать эвакуатор, но через 5 минут отключенного питания вдруг поехала». И совсем страшно: «До пробега 106 000 км менял я только масла, фильтры, колодки, диски. И в итоге при вышеуказанном пробеге я заменил двигатель».

Range Rover Sport '2013–2017

Думаю, очень правы те, кто потом делает подобные выводы: «Мое отношение к автомобилю – очень нравится за внешний вид, стиль, комфорт, ездовые качества и крайнее недоверие за его надежность». Доверие и Range Rover Sport – вещи не очень совместимые, и об этом, к сожалению, говорят многие.

Любовь №1: английский стиль

Комфорт, динамика, управляемость – всё это у Range Rover Sport есть. Но больше всего у него стиля. Кто бы что ни говорил, а внешне эта машина очень узнаваема. Да и интерьер у неё соответствующий, поэтому больше всего этот автомобиль любят именно за его неповторимый вневременной стиль: «Внешний вид, по-моему, даже у десятилетних машин не уступает современным "немцам" и "японцам"»; «Комфорт в плане шумоизоляции и сервисных функций – не придерёшься, просто супер, тут бренд своё отрабатывает по-полной, причем соблюдая ещё и строгий, но изысканный стиль во всём: в линиях интерьера, в дизайне приборов, в шрифтах и значках на проекции, подсветке и прочем»; «Английский дизайн, стиль, пневматическая подвеска, в общем, всё по душе».

Range Rover Sport '2013–2017 и Дэниел Крейг

Скорее всего, самая веская причина любить Range Rover Sport – это действительно его стиль. К тому же стиль не может ломаться, а весь остальной Range Rover Sport, как мы уже поняли, может. Да ещё как.