5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II

Многие уверены, что на вторичном рынке в первую очередь лучше смотреть на внедорожники и автомобили старших классов: даже в случае покупки немолодого экземпляра можно рассчитывать на вполне серьезный остаточный ресурс. Да и следят за ними обычно лучше, чем за бюджетными машинами. Но что делать, если вам не нужен большой автомобиль? Может быть, стоит поискать компактный вариант в возрасте 3-4 лет? Например, Skoda Rapid II? Давайте попробуем разобраться.

История техники

Название Rapid в модельной линейке марки Skoda впервые появилось еще в 1935 году: это был типичный для 30-х годов седан, но с хребтовой рамой. В следующий раз название было использовано в 1984 году для купеобразного фастбека на базе заднемоторного седана Skoda 130. Ну а третье явление Rapid состоялось в 2012 году на Парижском автосалоне, когда общественности была представлена серийная версия нового компактного автомобиля.

Škoda Rapid ’1934 1 / 3 Škoda Rapid ’1984 2 / 3 Škoda Rapid ’2012 3 / 3

Rapid первого поколения был построен на общей с Volkswagen Polo платформе PQ25, но отличался от последнего колесной базой, колеей, подвесками и многими другими элементами.

В 2014 году Rapid начали собирать на заводе Volkswagen Group в технопарке «Грабцево» (Калуга). Поэтому все наши машины – лифтбеки локальной сборки. У российских покупателей была возможность выбора только из бензиновых моторов – дизельных Рапидов нам не предложили. Впрочем, линейка все равно получилась широкой: два атмосферных 1,6-литровых двигателя с распределенным впрыском серии EA211 мощностью 90 и 110 л.с. и турбированный 1,4-литровый мотор с непосредственным впрыском того же семейства EA211 (125 л.с.). Коробки передач – либо 5-ступенчатая механическая, либо классический 6-ступенчатый автомат (для версии с мотором мощностью 110 л.с.), либо преселективный 7-ступенчатый робот DQ200 в паре с турбомотором.

В 2019 году в Европе модель Rapid сменила новая Skoda Scala, а вот для рынков России и Китая были подготовлены обновленные варианты Rapid. Эти версии компания решила позиционировать как следующее поколение. Презентовали новинку в 2019 году в Санкт-Петербурге, а вскоре началась и сборка на заводе в Калуге. Автомобиль получил совершенно новое оформление передней и задней частей, новую светотехнику, массу новых электронных систем. Производство продолжалось до марта 2022 года, когда Volkswagen объявил о прекращении деятельности в России. В течение какого-то времени завод еще распродавал остатки собранных машин, но в настоящее время Skoda Rapid второго поколения представлены только на вторичном рынке. Вот о них мы и поговорим.

Ненависть №5: бюджетный, но дорогой

Rapid изначально разрабатывался как бюджетный автомобиль с соответствующими габаритами, салоном и набором силовых агрегатов. Очень многие так этот автомобиль и воспринимали – как альтернативу каршерингу, «рабочую лошадку» без особых претензий, отлично подходящую для ежедневных поездок по городу. Вот только цена в салонах, когда автомобиль еще продавался официально, очень многим казалась неоправданно высокой: «Считаю некорректной цену на подобного рода машины»; «Классная тачка для простой езды по городу/за город, жалко только, цены улетели в космос»; «Рапид – один из самых дорогих в своем классе».

Сегодня, когда автомобили присутствуют только на вторичном рынке, цены тоже не радуют. Стартуют они с отметки 850 тысяч рублей, но за эти деньги предлагают машины, отработавшие пару лет в такси и пробежавшие около 250 тысяч километров. За варианты 2022 года выпуска от одного владельца и с пробегом в пределах 10-20 тысяч километров продавцы просят 2,2-2,5 миллиона рублей. В общем, слово «бюджетный» применительно к Skoda Rapid II можно использовать с весьма большой натяжкой и в кавычках.

Любовь №5: главное — выбор

Далеко не все осознают, насколько важным фактором рыночного успеха является наличие выбора вариантов. Ситуация со Skoda Rapid служит прекрасным доказательством этого факта. Выбор различных комбинаций моторов и коробок получился достаточно широким, и, как свидетельствуют владельцы, это позволяет получить абсолютно разные по характеру автомобили.

Кроме того, для каждого из вариантов предусмотрен достаточно широкий набор комплектаций: от начальной Entry с 90-сильным атмосферником и механикой до топовой Style. Последняя, как и идущая перед ней Ambition, могут дополняться дизайнерским пакетом Sport. И это весьма богатые комплектации, что радует тех, кто в свое время не пожалел на них денег: «Есть все необходимое, и даже чуть больше: классные светодиодные фары, круиз, климат, датчики света, дождя, подогреваемое лобовое стекло, блютус, бесключевой доступ и так, мелочи...»; «Взял не самую пустую комплектацию – принципиально были полностью светодиодные фары, климат, шесть подушек, шесть колонок, бесключевой доступ, дисковые тормоза везде».

Примечательно, что за те же деньги можно было взять и Skoda Octavia, но она была бы совсем «пустая». А тут можно подобрать именно тот набор опций, который вам нужен, и не тратиться на то, что вы считаете лишним.

И не забываем про фирменный набор полезных мелочей под общим названием Simply Clever, в который входит, например, штатный зонтик (для которого даже предусмотрено свое место), прозрачная пластиковая лапка под ветровым стеклом, которая позволяет закрепить на видном месте пропуск или парковочный талон, и скребок для льда, который крепится под лючком бензобака. Больше всего владельцев умиляет именно зонтик: «Все самое главное заключается в мелочах, к примеру – зонтик под пассажирским сиденьем. Да, в Рапиде есть зонтик!». Может быть, потому, что когда-то таким решением щеголяли исключительно представительские Rolls-Royce. А еще для Rapid предлагается большой набор фирменных аксессуаров и два варианта медиасистем. В общем, гуляй – не хочу.

Ненависть №4: слабое ЛКП

Слабое, не слишком устойчивое к ударам лакокрасочное покрытие характерно для очень многих современных моделей, и автомобили Skoda не являются исключением. Чаще всего страдают передние кузовные детали: капот, бамперы, передние стойки. Многие жалуются: «Мягкое и не очень устойчивое ЛКП (все ваговоды сейчас меня понимают), особенно при трассовом пробеге (у меня это 50% от общего пробега на одометре) вынуждают регулярно подкрашивать сколы, а то и вовсе перекрасить капот с передним бампером»; «Из-за посадки кузова и аэродинамики морду нужно защищать броней от сколов, особенно если передвигаетесь не только по городу». Кстати, ветровое стекло тоже довольно мягкое.

Но вся беда в том, что лак и краска облетают и на боковых поверхностях, и на крышке багажника. Вот прямо берут и отлетают чешуйками. Рачительные владельцы такие повреждения сразу подкрашивают, не дожидаясь появления «рыжиков», но ведь не все владельцы настолько аккуратно эксплуатируют свои машины.

И еще одно замечание: далеко не все владельцы считают металл кузова «крепким и надежным» (хотя и таких хватает). Немало и тех, кто сетует на прочность и толщину кузовных деталей: «Как я понял, чехи хотели облегчить машину, ну или все же сэкономить, а в итоге малейшая авария доставит кучу хлопот, не говоря уже о крупном ДТП».

Любовь №4: надежность и расход

Сразу оговорюсь: среди Skoda Rapid попадаются и неудачные экземпляры. В связи с этим в Сети можно натолкнуться и на скорбную хронику ремонтов – что «накрылось», «развалилось» и «полетело», на каком пробеге и во сколько обошелся ремонт. Но стоит признать, что такие отзывы очень редки – буквально единичные случаи. А вот свидетельства беспроблемной эксплуатации в течение трех-четырех лет встречаются постоянно: «За три года использования кроме расходников на ТО ничего не менялось, подвеска работает отлично. Двигатель работает без нареканий, коробка также»; «За все четыре года владения автомобиль не потребовал никаких вложений, кроме замены масла и фильтров»; «Взял Рапида с пробегом 190 тысяч километров, сейчас 260 стало. За все время – только колодки!»; «За 58 000 километров пробега не было ни единого вопроса по технике, менял только свечи на 50 000 километров». Стоит ли удивляться тому, что процентов 80 владельцев включают надежность в список главных достоинств модели?

Все вышесказанное вполне позволяет надеяться на то, что Rapid не вгонит вас в постоянные и неприемлемые расходы. В особенности если речь идет о версии 1,6 MPI AT, поскольку, по мнению владельцев, «атмосферный двигатель и обыкновенный автомат – залог надежности. Я даже не побоюсь этого слова – неубиваемости».

В плане затрат на горючее Rapid тоже можно назвать вполне экономичным автомобилем. Даже самый «бензинолюбивый» вариант (110 атмосферных сил с 6-ступенчатой гидромеханикой) расходует в среднем 8,2-8,5 литров на 100 км, а на трассе – 5,5-6,5 литров. Вариант с турбомотором и роботом еще экономичней – 4,5-5,5 литров на сотню по трассе. Владельцы очень довольны, что при ежедневных поездках на работу полного бака хватает на две недели, ну или на 900-950 км по трассе.

Ненависть №3: электроника, эргономика и масложор

Жалобы на «железо» Skoda Rapid если и встречаются, то крайне редко. В худшем случае в отзывах упоминается традиционный для немецких моторов масложор. Правда, пишут об этом вскользь, без особого ожесточения и применительно в основном к мотору 1,6 MPI: «Масло 1,6 любит кушать. Не то чтобы это было ненадежно, но, по идее, быть не должно»; «1,6 подъедает масло, некритично, но неприятно»; «Масложор небольшой, но он был».

А вот сетований на капризы электроники – сколько хочешь: «Ужас. Я вообще не пойму, как дружат телефон и эта машина – все живет своей жизнью. Когда телефон через провод подключен и играет радио, вдруг выключает его, и слышно только голос навигатора, обратно на радио не дает выключить, только провод выдергивать. Иногда не переключает, и еду с радио, а звук навигатора – из телефона. Если музыка с телефона, то навигатор – в колонках, заглушая музыку. Если через Bluetooth, то 50 на 50 – иногда дает слушать радио, иногда нет. Если кто-то позвонил, то уже радио не услышишь – переключается на источник звука с телефона и обратно не возвращается по окончании разговора. В общем, материться грех, но иногда очень хочется, когда чудит мультимедиа»; «Знаменитая аудиосистема Болеро постоянно отключается от блютус»; «Самовыключающееся радио! Например, выключил звук на радио, через какое-то время звук сам по себе включается, и радио начинает довольно громко звучать. Не раз подпрыгивал от этого, в какой-то момент просто переключал на блютус и ехал в тишине».

И ведь ладно бы, если б речь шла только о «глюках» мультимедиа, которые, как говорится, «на скорость не влияют». Неожиданности могут подстерегать и со стороны систем, обеспечивающих безопасность: «Радар приближения к препятствиям иногда живет своей жизнью – может ни с того ни с сего начать экстренное предупредительное торможение»; «ГЛОНАСС разряжал аккумулятор автомобиля, пришлось заменить аккумулятор. Заметил, что если на автомобиле не ездить больше недели, ГЛОНАСС может снова начать жрать энергию аккумулятора. Читал на автофорумах – у многих такая проблема».

Есть определенные претензии и к эргономике. Например, даже не самые габаритные водители, пересевшие на Skoda Rapid с моделей сегмента C, тут же замечают, что салон Rapid достаточно узкий. Кроме того, многие пишут, что педали газа и тормоза разнесены по высоте сантиметров на 15, что заставляет сгибать ногу в колене при переносе, а ведь это и лишнее время, и лишняя усталость.

Любовь №3: подвеска и управляемость

Подавляющее большинство владельцев считают управляемость сильной стороной этой модели: «Управление очень острое»; «Рулится шикарно»; «На трассе ведет себя замечательно! Очень устойчива на поворотах». В ряде отзывов авторы отдельно отмечают управляемость в зимних условиях.

А вот по поводу оценок подвески существует определенный разнобой. Одни пишут, что подвеска все-таки жестковата: «Я не подразумеваю, что во время езды вы ощущаете себя в кузове КАМАЗа, но на "лежачие полицейские" лучше с разгона не залетать, оптимальная скорость – где-то 15-25 км/ч»; «На неровностях потряхивает». Кое-кто винит во всем «комплект для плохих дорог», который получают все машины для российского рынка. По их мнению, нормальную плавность хода можно получить, если заменить пружины на аналогичные от моделей VAG европейского рынка.

Другие считают наоборот, что подвеска мягковата и это ухудшает поведение машины на скоростях выше 130 км/час: «Подвеска в сравнении с Поло седаном стала мягкой и валкой, из-за этого есть и небольшая потеря в знаменитой управляемости».

Но авторы куда большего числа отзывов находят настройку подвески Skoda Rapid практически идеальной: «Порадовала плавность хода, подвеска настроена суперски для этого класса, не мягкая и не жесткая»; «Подвеска просто топовая! Никаких пробитий, "лежачих" проезжал, как волну на катере! Нет слов, я восхищен!!»; «Подвеска отлично показала себя на дорогах Нижнего Новгорода».

Ненависть №2: сверчки, шум, климат

Но ездовой комфорт – это не только работа подвески. Это, например, и работа климатической системы, а вот с ней бывают проблемы. Вроде таких﻿: «Не понимаю удовольствия пытаться самостоятельно регулировать потоки, угадывать температуру: поставил +21 в первый день покупки и забыл. Но не в Рапиде, тут так не получится. Во-первых, +21 тут – это жарко. +20,5 еще терпимо, но если не такое пекло, как сейчас, когда на улице больше +30. Даже если поставить +20 – жарковато, сижу весь мокрый». Жалуются авторы и на распределение потоков: «Пассажиры сзади ощущают прохладу в спине и шейной части тела, снизу по ногам жар, а выше – холод»; «Зимой, когда сильно холодно, долго прогревается печка, зато сиденья моментально жарят. Вот и сидишь такой: зад – в Ташкенте, а все остальное – на Северном полюсе». Отмечается и такой странный эффект: если хочешь просто поехать с выключенной климатической установкой – например, с открытым окошком, то из воздуховодов дует горячий воздух, как будто включена печка.

Много жалоб на «сверчков». Тут, конечно, кому как повезет, у кого-то и за несколько лет ни одного зловредного акустического насекомого не завелось, а кто-то ведет с ними безуспешную борьбу чуть ли не с момента выезда из автосалона: «Салон начал скрипеть почти сразу же после покупки. Качество пластика очень низкое»; «Для меня самым большим минусом было именно низкое качество салона. Постоянно бесили какие-то скрипы непонятные»; «Рапид – ужасное качество сборки, полно скрипов с первого дня, зимой вся трещит». Где именно скрипит? А везде. Скрипят стойки, торпедо, приборка, мультимедиа… В общем, рекомендуется после покупки салон обязательно проклеить.



Ну и шум… Тоже весьма субъективный параметр – никто ведь не ездит с лабораторным шумомером. Так что кто-то аккуратно пишет, что «машина шумновата, но меня не напрягает – музыка играет, и нормально. С пассажиром разговариваю спокойно, до скоростей, где плохо слышно друг друга, не добираемся». Кто-то считает, что неприемлемый уровень шума начинается только со 135-140 км/ч. Кто-то вообще находит шум в салоне главным минусом Skoda Rapid («Шумки нет вообще, даже Fabia была тише»), кто-то полагает, что шумоизоляция лучше, чем у одноклассников, но все равно ее не хватает, а кто-то находит в такой ситуации даже своеобразные плюсы: «Шумоизоляция, конечно, оставляет желать лучшего, но, с другой стороны, так лучше слышишь дорогу». И в любом случае многие советуют после покупки сделать полную шумовиброизоляцию. Мол, сразу почувствуешь себя в автомобиле классом выше.

Любовь №2: зима не страшна

Почти все авторы отзывов отмечают, что второй Rapid отлично подготовлен к условиям российской зимы: «Очень обрадовал зимний пакет. Подогрев передних и задних сидений, подогрев руля, обогрев лобового стекла, сигнализация с автозапуском – и уже не нужно на морозе со скребком отмораживать машину»; «Заводится в любые морозы. Подогрев лобового стекла – это вообще чудо техники». По свидетельствам владельцев, машина заводится без проблем, даже когда температура опускается далеко за -30, и в таких условиях обитатели салона чувствуют себя вполне комфортно: «Максимальная температура была -39. Так при такой температуре в салоне было тепло, и все стекла были чистые». К плюсам, которые наиболее ярко проявляют себя зимой и в межсезонье, можно отнести и приличный объем бачка омывателя, в который «залетает 5-литровая баклажка, и кажется, может поместиться еще».

Но самое неожиданное – это высокие оценки дорожного просвета и проходимости. Если верить официальным таблицам, то дорожный просвет Rapid II равен 170 мм, и это достаточно высокий показатель. Так что у владельцев есть все основания говорить, что «клиренс отличный, бывало, зимой дорожники запаздывали с чисткой снега, а ехать нужно – пролетаешь по сугробам не хуже паркетников». Но атаковать сугробы нужно с определенной опаской: у многих машин отсутствует какая-либо защита картера двигателя.

Ну и еще один «зимний бонус» – великолепный головной свет, особенно в комплектации Style с полностью светодиодным адаптивным головным светом: «Фары классные. Это удивительно, но приходится признать: светодиоды дневного света, ближний, дальний, подсветка поворотов – все очень ярко и хорошо. Не жалею, что попросил именно с этими фарами»; «Диодные фары светят превосходно, подсветка поворотов действительно помогает». Фары, конечно, приходится включать не только зимой, но согласитесь, зимой день короче, ночь длиннее, и темнеет раньше. Кстати, по мнению многих авторов, фары еще и выглядят круто.

Ненависть №1: динамика

Главные претензии к Skoda Rapid 2 связаны с динамическими возможностями автомобиля, и главным образом – с сочетанием 110-сильного атмосферника и классического автомата. Это самое сочетание на некоторых владельцев производит столь негативное впечатление, что один из них даже написал некое эссе в стиле сюрреалистических ужастиков Франца Кафки: «В тусклое утро К. обнаружил себя за рулем Skoda Rapid. Он не помнил, как оказался здесь, но ощущение неизбежности происходящего давило на него, словно свинцовое небо над городом. Двигатель ожил с хрипом, напоминающим последний вздох умирающего. К. почувствовал, как машина неохотно тронулась с места, будто сопротивляясь самой идее движения. Улицы города, казалось, сужались, превращаясь в лабиринт, из которого не было выхода. Каждое нажатие на педаль газа вызывало у К. чувство вины, словно он совершал какое-то непростительное преступление против природы. Автоматическая коробка передач работала с жутковатой размеренностью, напоминая тиканье часов в комнате приговоренного».

Впрочем, и без всякого Кафки негатива в отзывах хватает: «На круизе ехать невозможно. Вообще им не пользуюсь… Даже на небольших подъемах постоянно происходит переключение на пониженную передачу, бывает, даже дважды с шестой на четвертую»; «То, что не едет и при этом просит до 10 л на 100 км по городу – ну да, чуть обидно»; «Конечно, чего ожидать от древнего мертвого атмосферника с дремучей коробкой, доехать спокойно можно, куда нужно, но это грустно».

При этом владельцы считают, что дело даже не в недостатке мощности или крутящего момента, а в не самой лучшей согласованности двигателя и коробки: «Автомат шестиступенчатый старается, бедняга. Переключается плавно, но когда жмешь на газ в пол, он как будто спрашивает: "Ты уверен, братан? Может, не надо?"»; «Первые миллиметров 10-15 хода педали газа не прибавляют обороты двигателя от слова совсем. Конечно, со временем можно привыкнуть и к этому, но после другой машины, где этого нет, раздражает не по-детски».

Что уж тогда говорить о 90-сильных версиях, пусть даже с механической коробкой: «Версия на 90 л.с. с кондеем тяжело едет при включенном кондее в гору». Конечно, страдают от этого далеко не все владельцы. Некоторых ситуация с динамикой пусть не радует, но вполне устраивает, но в любом случае, по мнению владельцев, версии с атмосферником не соответствуют названию модели Rapid, что в переводе с латыни значит «быстрый».

С 1,4-литровым турбомотором и роботом ситуация несколько лучше. Во всяком случае такие машины разгоняются до сотни за 9,2 секунды, а не за 11,8, как версии с атмосферником и классическим автоматом. Тут уже появляются и положительные оценки: «Динамика на 5+, выйти на обгон на 120 не страшно, подхватывает сразу»; «Динамики хватает».

Но в любом случае Skoda Rapid II – это не гоночный болид, а отличный автомобиль «для городских поездок на каждый день, при этом и на трассе он неплох».

Любовь №1: багажник и семейные ценности

В подавляющем большинстве отзывов упомянут кузов типа лифтбек и объем багажного отделения, который составляет 530 л, причем, сложив сиденья второго ряда, его можно довести до 1460 л. Этот самый багажник настолько впечатлил владельцев, что некоторые пишут это слово исключительно заглавными буквами: БАГАЖНИК!

В жизни возникает множество ситуаций, когда такой объем оказывается не просто полезен, а жизненно необходим: «Багажник, точнее, его объем можно сравнить с полноразмерным внедорожником – проверено поездкой в Крым»; «Я велолюбитель и однажды опытным путем обнаружил, что шоссейный велосипед отлично помещается в багажник при разложенных сидениях»; «Очень удобный большой багажник – для такой маленькой машинки. Помещаются четыре колеса». Пишут, что даже душевая кабина помещается!

Ну а в целом автомобиль прекрасно удовлетворяет все потребности семьи из трех-четырех человек. Тут, конечно, стоит учесть, что лифтбек не слишком широкий: «Мы с женой оба худые, впереди не толкаемся, но чуть были бы потолще – совсем беда была бы», и что из-за центрального тоннеля сидеть вчетвером все же сложно, а если усадить на заднее сиденье троих взрослых, то поездка превратится для них в мученье. Впрочем, для автомобиля бюджетного класса (пусть и за не совсем бюджетную цену) это вполне нормально.