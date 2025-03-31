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  • Активное вождение и борьба за экологию: как современные шины Viatti сочетают несочетаемое

Активное вождение и борьба за экологию: как современные шины Viatti сочетают несочетаемое

31.03.2025 22 0 0

Мы все прекрасно знаем, куда ведут самые передовые тенденции в автомобилестроении и кто в этом виноват. Да, малообъёмные турбированные моторы, сложнейшие системы снижения выбросов, многоступенчатые роботы или вариаторы – всё это придумано не без влияния экологов. При этом нельзя сказать, что современные машины с небольшими моторами и роботизированными коробками медленнее автомобилей прошлого с трёхлитровыми атмосферными двигателями и четырёхступенчатыми коробками передач. Нет, всё ровно наоборот: машины становятся всё более скоростными, и никакие препоны со стороны «зелёной повестки» помешать этому прогрессу не могут. И нет ничего странного в том, что и современные шины способны одновременно быть и экологичными, и полностью соответствующими запросам даже самых активных водителей. Как им это удаётся? Попытаемся разобраться на примере «зелёных» шин Viatti Strada 2.

Разные буквы, разные цифры

Начнём с простого вопроса: а что это такое – шины для активного вождения?

На боковине любой шины есть обозначение в виде латинской буквы, которой указан индекс скорости. Например, если на шине написала буква P, но на этой шине нельзя ездить быстрее 150 км/ч, если Q – то 160, R – 170 и так далее. Полностью таблица индексов скорости выглядит следующим образом. 

Индекс скоростиPQRSTHVWYVRZRZR(Y)
Скорость, км/ч150160170180190210240270300>210>240>300

Разумеется, буквенный индекс с указанием скорости – это не призыв ездить с максимальной скоростью, соответствующей этому индексу. Это указание на ту скорость, на которой шина остаётся безопасной и выдерживает все нагрузки, возникающие в этом режиме. Причём при необходимости краткосрочно допускается превышать скорость, соответствующую индексу, на 10% – шина может пережить это без последствий. Но лучше всё-таки выбирать с запасом, и если приходится часто ездить по платной трассе со скоростью 130 км/ч, есть смысл выбирать что-то с индексом скорости хотя бы S или T, а если такие поездки – норма жизни, то и с более высоким индексом скорости. Зачем такая предусмотрительность? Для этого есть несколько причин.

Первая – это, само собой, запас прочности шины. Вероятность того, что шина на высокой скорости перегреется или вообще лопнет, сводится к нулю, если не превышать скорость, на которую она рассчитана. Вторая причина – это более высокие сцепные свойства скоростных шин. Удерживать машину на дороге на скорости 150 и 210 км/ч – это далеко не одно и то же, и это ещё одна веская причина обращать внимание на индекс скорости. Ну и третье – это стойкость шины к износу. На высокой скорости шины изнашиваются активнее, и протектор не подходящих по индексу скорости сотрётся намного быстрее, чем подходящих. 

Одним словом, при выборе шин ориентироваться на индекс скорости нужно в обязательном порядке. Но мы обещали рассказать о том, как такие скоростные шины сочетаются с современной экологической повесткой, поэтому рассмотрим их поближе.

Быстро и экономично

Все мы прекрасно знаем, что для изготовления шины нужно добыть каучук. Обычно он натуральный, и добывают его из каучуконосных растений. Экологам такое, конечно, не очень нравится. А нам в России это не нравится особенно сильно, потому что у нас таких растений практически нет. А ведь для резиновой смеси скоростных шин нужен не просто каучук, а качественный каучук. Где его добыть и не навредить этим природе?

Выход есть, и он очевиден. Возьмём для примера отечественные шины Viatti Strada 2 с индексом скорости от H до W включительно для дисков диаметром 17 дюймов. Это самые настоящие шины для активного вождения, но их не зря справедливо называют «зелёными»: в составе их резиновой смеси используется искусственный каучук СКИ-3. Это синтетический каучук, который получают с применением изобутана, выделяемого из переработанного сырья, в основе которого – старые шины. Такой каучук отличается прекрасным сопротивлением к истиранию и разрыву, он очень прочный и эластичный, причём в широком диапазоне температур. И что важно для резиновой смеси шин – он стоек к абразивному износу, высыханию и растрескиванию. Поэтому нет ничего странного в том, что его используют в производстве шин, в том числе для активного вождения – материал практически идеальный. В итоге шина Viatti Strada 2, в которой используется такой синтетический каучук, получается и экологичной, и надежной. И ещё – стойкой к износу, что, как мы уже говорили, для скоростной шины очень важно.

Однако на одном каучуке далеко не уедешь, и в шине важны не только материалы, но и рисунок протектора. Основное отличие шины для активного вождения – это её умение сохранять хорошую управляемость на высокой скорости даже на мокрой дороге. То есть, она должна очень быстро отводить воду от пятна контакта, не допуская аквапланирования. Для этого на шине Viatti Strada 2 предусмотрены центральные кольцевые канавки. Ну а поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне обеспечивают необходимые тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства. Само собой, и на мокром асфальте тоже. 

Кроме продольных нагрузок шины испытывают ещё и поперечные. И на высокой скорости поперечные нагрузки тоже особенно заметны. Если шина не будет к ним готовой, автомобиль будет «плыть» в поворотах из-за недостаточной реакции со стороны слишком мягких боковин шины. В Viatti Strada 2 центральные кольцевые рёбра, жесткие кромки плечевых блоков и продуманное распределение материалов в зоне боковины позволяют машине не только сохранять курсовую устойчивость при движении по прямой, но и оставаться управляемой в условиях поперечных нагрузок в ходе скоростного маневрирования.

От площади пятна контакта шины и дороги зависит не только управляемость, но и ресурс шины. Чем оно равномернее, тем дольше прослужит шина. Поэтому его стараются делать так, как это сделано у Viatti Strada 2 – максимально насыщенным и равномерным.

Само собой, шины даже с индексом скорости W должны быть комфортными. Активное вождение – это, может, и неплохо, но всё же чаще на машине просто ездят, а не гоняют со стрелкой тахометра в красной зоне. Поэтому очень важно найти баланс между комфортом и активным стилем вождения. В шинах Viatti Strada 2 есть две основные детали, которые отвечают за комфорт. О первой мы уже говорили – это особое распределение материалов в зоне боковины, которая должна быть, с одной стороны, жёсткой для эффективного сопротивления поперечным нагрузкам, а с другой – достаточно эластичной для обеспечения мягкости хода. Ездить на слишком жёстких шинах – удовольствие ниже среднего, поэтому приходится искать компромисс. Вторая важная составляющая – это акустический комфорт. Для обеспечения низкого уровня шума в шинах Viatti Strada 2 используется то, что называется асимметричным рисунком протектора, позволяющее избежать резонансного гула. С этой же целью по окружности шины расположены элементы различной ширины. В довершение всего в шинах Viatti Strada 2 сделаны так называемые «воздушные карманы» на гранях всех кольцевых канавок. Они запирают в себе резонансный гул блоков протектора, не давая ему вырываться из пятна контакта и раздражать водителя и пассажира своим шумом на любой скорости. 

Возможно? Да!

Разумеется, активным водителям требуются шины с особыми характеристиками. И дело не только в ориентации на активный стиль вождения, но и в комфорте при ежедневной эксплуатации, и в ресурсе. Реально ли совместить в одной шине настолько вроде бы противоречивые характеристики? Вполне, и Viatti Strada 2 – хорошее тому подтверждение. Технологии не стоят на месте, так что сегодня возможно даже то, что ещё вчера казалось неосуществимым. Ну а тем, кто действительно радеет за экологию, будет важна ещё одна деталь: шины, в составе которых используется синтетический каучук, отлично поддаются переработке после окончания их эксплуатации. Это не только снижает выбросы CO₂ в процессе производства новых шин, но также сокращает потребление нефтепродуктов и делает производство более экологичным. То есть, жизнь таких шин в каком-то смысле получается бесконечной, и каждый раз «после смерти» они обретают новую жизнь. 

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шины и диски
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