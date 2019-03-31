Тупиковое русло: почему ГАЗ-3111 так и не стал массовым автомобилем
Уже в конце восьмидесятых годов, за несколько лет до официальной «кончины» СССР, каждая принципиально новая модель давалась советским автозаводам с огромным трудом. Исключение – разве что ВАЗ со своей «восьмеркой»,…
Американский салон, металлик и импортные детали: мифы и факты об АЗЛК-2140 SL
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миф
Буквы SL на крышке багажника и передних крыльях давали понять, что это – специальная версия Москвича. Советские автомобилисты расшифровывали эту аббревиатуру по-разному – «суперлюкс», «специальный люкс» и даже «сатурнус люкс».
|На передних крыльях гордо красовались шильдики SL, намекавшие на особое исполнение этого седана
Последний вариант изобрели те, кто был осведомлён о техническом партнёре АЗЛК – югославской фирме Saturnus, выполнявшей роль дилера советского «Автоэкспорта» на Балканах. Именно это предприятие продавало там автомобили производства СССР и в рамках сотрудничества с Московским автозаводом взяло на себя обязательства по поставке некоторых комплектующих для новой модели.
Однако официально этот автомобиль именовался совсем не как Moskvich-1,5 SL – в заводской документации модификация «сорокового» проходила под индексом Москвич-2140-117, а также обозначалась как Москвич-2140 в исполнении «люкс».
|О люксовой версии Москвича в момент выхода новинки можно было узнать из журнала «За Рулём»
|Даже несмотря на то, что в техпаспорте-«книжке», выданном в МВД СССР, автомобиль нередко записывали как М-2140-Люкс, на номерном шильдике указан только индекс модификации 2140-117
|Загадочный SR: кроме варианта SL на заводе планировали выпустить ограниченным тиражом «спортивно-раллийную» версию SR. Не получилось.
Интересно, что в семидесятые годы «литерные» обозначения S, L, LS и ES использовали многие европейские дилеры Lada, «шестёрка» для финского рынка с 1978 года в некоторых комплектациях называлась Lada 1500SL, а АЗЛК-2140 там же обозначался как Elite 1500S. Вероятно, «суперлюксовость» Москвичей возникла именно поэтому.
—
правда
Бамперы, светотехнику, сиденья и другие комплектующие для АЗЛК-2140 SL действительно выпускали в Европе. Фирма Saturnus, о которой мы упомянули в предыдущем разделе, поставляла эти детали в рамках кооперации, а советская сторона рассчитывалась с югославами товарными автомобилями.
Объемные пластиковые бамперы, которые делали в СФРЮ для «сорокового люкса», на момент начала производства этой модификации еще не имели аналогов, ведь ни ВАЗ-2107, ни «восьмёрка» с деталями из аналогичных материалов еще не выпускались. Важно, что продуманный до мелочей дизайн этих, казалось бы, сугубо функциональных элементов позволил преобразить устаревший уже к концу семидесятых годов облик привычного Москвича.
На фоне предшественника новая машина выгодно выделялась оригинальными «подфарниками», которые были «объемно» вписаны в архитектуру переднего бампера. Не отставала и задняя оптика, уступавшая по размерам разве что огромным фонарям Волги ГАЗ-3102.
—
миф
Появившаяся в середине восьмидесятых годов тольяттинская «восьмерка» отличалась непривычным после Жигулей салоном, который ни по дизайну, ни по цветовым решениям не перекликался с прежними моделями. Зато в интерьерах последнего заднеприводного Москвича многие увидели «зубильный» след, считая, что именно от ВАЗ-2108 Москвичу достались некоторые элементы интерьера.
|Салон Москвича похож на «зубильный»? Если и так, то наоборот! Ведь «люкс» появился на несколько лет раньше «ноль восьмой»
Конечно, «низкие» панели Спутника и московского седана по архитектуре и оттенку были в чём-то немного похожи, но в салонах этих автомобилей на самом деле нет ничего общего. Да и от других советских машин того времени – тоже. По сути, единственное, что объединяло версию SL с ВАЗ-2103 и ГАЗ-24 – это радиоприёмник А-275 производства Муромского радиозавода. А вот панель приборов, рулевое колесо, сиденья и обивки дверей на «люксе» были полностью оригинальными.
|В комплектацию машины входили часы – да не простые, а электронные!
Самая же интересная особенность этого автомобиля – расположенные по центру комбинации приборов электронные часы «Электроника Б12-22» с секундомером и календарём. По меркам начала «восьмидесятых» годов — просто космический шик!
—
правда
Хотя «люксовая» модель и сохранила унификацию с исходником на уровне 94%, она отличалась от базового «сорокового» не только более «гламурными» экстерьером и салоном. Так, вместо карбюратора К-126Н на этот автомобили устанавливали «жигулёвский» – лицензионный Weber, который впоследствии заменили более экологичным и экономичным «Озоном». Еще АЗЛК-2140-117 получил выпускаемый по лицензии фирмы Bosch распределитель зажигания под индексом Р147.
|Принципиальных отличий в конструкции обычного «сорокового» и Люкса не было, но вместе с рестайлингом Москвич стал чуть совершеннее. Впоследствии «обновления» перекочевали и на обычный седан АЗЛК
Вместо дубовых «диагоналок» М-145 на «люкс» ставили радиальные шины Ми-166, а впоследствии — Ми-16, которые в то время появились и на актуальных моделях Жигулей. Для улучшения экономичности главную пару сделали «скоростной» с передаточным числом 3,89. С учётом климата в СССР новая модификация получила еще одну очень важную доработку – изменённую схему циркуляции жидкости в системе отопления, что снизило вероятность образования паровых пробок и довело эффективность «печки» до жигулёвского уровня. Наконец, именно на «люксе» были «обкатаны» такие решения, как лишенные форточек передние стёкла и бесступенчатая регулировка спинок передних сидений с помощью купленного по лицензии маховика.
|Похож не только цвет: спинка на М-2140 Люкс регулировалась по наклону плавно – так же, как и на выпущенной в 1984-м вазовской «восьмерке».
Впоследствии и «сплошные» стёкла, и улучшенный отопитель, и другие узлы начали устанавливать и на обычный АЗЛК-2140.
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миф
В середине семидесятых годов массовые легковые автомобили (и не только они) стали окрашивать эмалями с металлизированным эффектом. Впервые в практике советской автомобильной промышленности в «металлик» начали окрашивать именно Москвичи! Правда, это произошло раньше, чем первый «люкс» сошел с конвейера – еще в 1978 году необычная краска появилась на стандартных АЗЛК-2140.
|Автомобили для финского рынка назывались Elite. Отличить «элитный» Москвич можно было по окрашенным в цвет кузова дефлекторам системы вентиляции на задних крыльях. Обратите внимание на оригинальный струйный омыватель фар
|Вопреки расхожему мнению, в металлик продукцию АЗЛК начали красить раньше, чем появился Люкс
|В сентябре 1986 года юбилейным четырёхмиллионным автомобилем Москвич стал именно люксовый экземпляр цвета «Снежная королева»
Но специально для версии SL финская фирма Tikkurila создала два оттенка металлика – «Снежную королеву» (серебристо-серый) и «Страдивари» (оранжево-коричневый). Впрочем, большинство из 170 700 выпущенных до 1987 года «люксовых» Москвичей окрашивали той же краской, что и остальные «сороковые» — и это были обычные эмали безо всяких «спецэффектов».
—
правда
Новомодные «снежка» и «Страдивари» по замыслу создателей автомобиля должны были сочетаться с соответствующими оттенками обивки салона. Интерьер предлагался всего в двух вариантах – сером и бежевом, хотя в тех же Жигулях можно было встретить разнообразную цветовую гамму – зелёные, синие, красные и чёрные салоны… Но если в машинах Волжского автозавода панель приборов в любом случае оставалась чёрной, то на московском автомобиле «цветным» становился весь интерьер, за исключением отдельных деталей вроде рулевого колеса, накладок на стойках и козырька комбинации приборов.
|Задумано было примерно так: серое с серым или бежевое с коричневым. На практике же получалось иначе…
С учётом того, что автомобили комплектовали салонами в случайном порядке без особых привязок к сочетанию цветов, нередко на зеленых, желтых и красных Москвичах можно было встретить нейтральный серый интерьер, а на машинах синего или серого цвета – бежевый. Зато именно АЗЛК-2140SL, а не вазовский Спутник стал первым советским автомобилем с бежево-коричневой панелью приборов.
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и миф, и правда
Сотрудничество советских и иностранных специалистов в семидесятые годы было не в диковинку. После удачного опыта с Fiat к осовремениванию интерьера Москвича решили также привлечь зарубежных дизайнеров – а точнее, ателье американца Раймонда Лоуи в лице представителей его французской студии. Для этого в 1976 году иностранцам предоставили обычный Москвич-2140, на базе которого был сделан макет нового салона. Однако «заморский блин» получился комковатым – потратив на проект около 80 000 долларов, советская сторона поняла, что салон вышел не слишком технологичным и не учитывает особенности конструкции и сборки Москвича на АЗЛК.
|Наша работа: после анализа чужого проекта на АЗЛК были вынуждены разрабатывать версию «люкс» своими силами
Поэтому пошедший в серию «люксовый» вариант Москвича создавался собственными силами, а от американо-французского «исходника» остались разве что обивки дверей, да и те были доработаны «по месту» для упрощения технологий и снижения себестоимости производства.
В заключение
Именно АЗЛК-2140SL стал последним заднеприводным Москвичом, который многие поклонники марки считают «лучшим из лучших» — самым стильным, комфортабельным и совершенным автомобилем «четыреста двенадцатого» семейства. Следующая модель под названием АЗЛК-2141 не имела практически ничего общего с предшественниками и ознаменовала переход к новым ценностям, включая современный передний привод и более просторный салон. Но это уже совсем другая история.
- Он – лучший! Самый красивый и совершенный из них. 100%, 44 100%100% от всех голосов
- Не вижу особой разницы – равнодушен к машинам этой марки. 0%, 000% от всех голосов
- Слишком «пластмассовый». Мне больше по душе классический АЗЛК-2140. 0%, 000% от всех голосов
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