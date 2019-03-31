Американский салон, металлик и импортные детали: мифы и факты об АЗЛК-2140 SL

В советские годы бытовала обидная поговорка: «бывает машина, а бывает Москвич». Ведь несмотря на упорное противостояние Москвичей и Жигулей , и «четыреста двенадцатый», и АЗЛК-2140 в глазах многих советских автомобилистов уступали по уровню комфорта и (главное!) престижа «вазовской» продукции – особенно, после того, как в середине семидесятых годов «люксовую» модель ВАЗ-2103 дополнила еще более впечатляющая снаружи и внутри «шестёрка» . Но Московскому автозаводу имени Ленинского комсомола удалось достойно ответить конкуренту с берегов Волги «особенной» модификацией Москвича, получившего обозначение АЗЛК-2140 SL. Почти такой же, как обычный «сороковой», но… с абсолютно другим салоном и «забугорными» элементами отделки, этот автомобиль еще задолго до выхода переднеприводнго «сорок первого» стал объектом для создания различных вымыслов и небылиц, связанных с его разработкой и комплектацией. Выясняем, какие из них были правдивыми, а какие – нет.

МИФ 1: Аббревиатура SL расшифровывалась как Super Lux

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Буквы SL на крышке багажника и передних крыльях давали понять, что это – специальная версия Москвича. Советские автомобилисты расшифровывали эту аббревиатуру по-разному – «суперлюкс», «специальный люкс» и даже «сатурнус люкс».

На передних крыльях гордо красовались шильдики SL, намекавшие на особое исполнение этого седана

Последний вариант изобрели те, кто был осведомлён о техническом партнёре АЗЛК – югославской фирме Saturnus, выполнявшей роль дилера советского «Автоэкспорта» на Балканах. Именно это предприятие продавало там автомобили производства СССР и в рамках сотрудничества с Московским автозаводом взяло на себя обязательства по поставке некоторых комплектующих для новой модели.

Однако официально этот автомобиль именовался совсем не как Moskvich-1,5 SL – в заводской документации модификация «сорокового» проходила под индексом Москвич-2140-117, а также обозначалась как Москвич-2140 в исполнении «люкс».

О люксовой версии Москвича в момент выхода новинки можно было узнать из журнала «За Рулём»

Даже несмотря на то, что в техпаспорте-«книжке», выданном в МВД СССР, автомобиль нередко записывали как М-2140-Люкс, на номерном шильдике указан только индекс модификации 2140-117

Загадочный SR: кроме варианта SL на заводе планировали выпустить ограниченным тиражом «спортивно-раллийную» версию SR. Не получилось.

Интересно, что в семидесятые годы «литерные» обозначения S, L, LS и ES использовали многие европейские дилеры Lada, «шестёрка» для финского рынка с 1978 года в некоторых комплектациях называлась Lada 1500SL, а АЗЛК-2140 там же обозначался как Elite 1500S. Вероятно, «суперлюксовость» Москвичей возникла именно поэтому.

1 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения 2 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения 3 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения 4 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения 5 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения 6 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения 7 / 7 S, LS, L, GL – Жигулям для европейских рынков также присваивали «литерные» обозначения

1 / 3 SL, но не тот: в восьмидесятые годы заветные буквы можно было встретить и на обычной вазовской «шестёрке» 2 / 3 SL, но не тот: в восьмидесятые годы заветные буквы можно было встретить и на обычной вазовской «шестёрке» 3 / 3 SL, но не тот: в восьмидесятые годы заветные буквы можно было встретить и на обычной вазовской «шестёрке»

МИФ 2: Люксовый Москвич комплектовался импортными деталями

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правда

Бамперы, светотехнику, сиденья и другие комплектующие для АЗЛК-2140 SL действительно выпускали в Европе. Фирма Saturnus, о которой мы упомянули в предыдущем разделе, поставляла эти детали в рамках кооперации, а советская сторона рассчитывалась с югославами товарными автомобилями.

Объемные пластиковые бамперы, которые делали в СФРЮ для «сорокового люкса», на момент начала производства этой модификации еще не имели аналогов, ведь ни ВАЗ-2107, ни «восьмёрка» с деталями из аналогичных материалов еще не выпускались. Важно, что продуманный до мелочей дизайн этих, казалось бы, сугубо функциональных элементов позволил преобразить устаревший уже к концу семидесятых годов облик привычного Москвича.

1 / 3 Saturnus, made in Yugoslavia: «подфарники», задние фонари и бамперы люксового Москвича действительно выпускали только за рубежом 2 / 3 Saturnus, made in Yugoslavia: «подфарники», задние фонари и бамперы люксового Москвича действительно выпускали только за рубежом 3 / 3 Saturnus, made in Yugoslavia: «подфарники», задние фонари и бамперы люксового Москвича действительно выпускали только за рубежом

На фоне предшественника новая машина выгодно выделялась оригинальными «подфарниками», которые были «объемно» вписаны в архитектуру переднего бампера. Не отставала и задняя оптика, уступавшая по размерам разве что огромным фонарям Волги ГАЗ-3102.

МИФ 3: В интерьере АЗЛК-2140 SL применяли детали ВАЗ-2108

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миф

Появившаяся в середине восьмидесятых годов тольяттинская «восьмерка» отличалась непривычным после Жигулей салоном, который ни по дизайну, ни по цветовым решениям не перекликался с прежними моделями. Зато в интерьерах последнего заднеприводного Москвича многие увидели «зубильный» след, считая, что именно от ВАЗ-2108 Москвичу достались некоторые элементы интерьера.

Салон Москвича похож на «зубильный»? Если и так, то наоборот! Ведь «люкс» появился на несколько лет раньше «ноль восьмой»

Конечно, «низкие» панели Спутника и московского седана по архитектуре и оттенку были в чём-то немного похожи, но в салонах этих автомобилей на самом деле нет ничего общего. Да и от других советских машин того времени – тоже. По сути, единственное, что объединяло версию SL с ВАЗ-2103 и ГАЗ-24 – это радиоприёмник А-275 производства Муромского радиозавода. А вот панель приборов, рулевое колесо, сиденья и обивки дверей на «люксе» были полностью оригинальными.

В комплектацию машины входили часы – да не простые, а электронные!

Самая же интересная особенность этого автомобиля – расположенные по центру комбинации приборов электронные часы «Электроника Б12-22» с секундомером и календарём. По меркам начала «восьмидесятых» годов — просто космический шик!

МИФ 4: Технически эта модель отличалась от "сорокового" в лучшую сторону

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правда

Хотя «люксовая» модель и сохранила унификацию с исходником на уровне 94%, она отличалась от базового «сорокового» не только более «гламурными» экстерьером и салоном. Так, вместо карбюратора К-126Н на этот автомобили устанавливали «жигулёвский» – лицензионный Weber, который впоследствии заменили более экологичным и экономичным «Озоном». Еще АЗЛК-2140-117 получил выпускаемый по лицензии фирмы Bosch распределитель зажигания под индексом Р147.

Принципиальных отличий в конструкции обычного «сорокового» и Люкса не было, но вместе с рестайлингом Москвич стал чуть совершеннее. Впоследствии «обновления» перекочевали и на обычный седан АЗЛК

Вместо дубовых «диагоналок» М-145 на «люкс» ставили радиальные шины Ми-166, а впоследствии — Ми-16, которые в то время появились и на актуальных моделях Жигулей. Для улучшения экономичности главную пару сделали «скоростной» с передаточным числом 3,89. С учётом климата в СССР новая модификация получила еще одну очень важную доработку – изменённую схему циркуляции жидкости в системе отопления, что снизило вероятность образования паровых пробок и довело эффективность «печки» до жигулёвского уровня. Наконец, именно на «люксе» были «обкатаны» такие решения, как лишенные форточек передние стёкла и бесступенчатая регулировка спинок передних сидений с помощью купленного по лицензии маховика.

Похож не только цвет: спинка на М-2140 Люкс регулировалась по наклону плавно – так же, как и на выпущенной в 1984-м вазовской «восьмерке».

Впоследствии и «сплошные» стёкла, и улучшенный отопитель, и другие узлы начали устанавливать и на обычный АЗЛК-2140.

МИФ 5: только Москвич-люкс окрашивался металликом

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В середине семидесятых годов массовые легковые автомобили (и не только они) стали окрашивать эмалями с металлизированным эффектом. Впервые в практике советской автомобильной промышленности в «металлик» начали окрашивать именно Москвичи! Правда, это произошло раньше, чем первый «люкс» сошел с конвейера – еще в 1978 году необычная краска появилась на стандартных АЗЛК-2140.

Автомобили для финского рынка назывались Elite. Отличить «элитный» Москвич можно было по окрашенным в цвет кузова дефлекторам системы вентиляции на задних крыльях. Обратите внимание на оригинальный струйный омыватель фар

Вопреки расхожему мнению, в металлик продукцию АЗЛК начали красить раньше, чем появился Люкс

В сентябре 1986 года юбилейным четырёхмиллионным автомобилем Москвич стал именно люксовый экземпляр цвета «Снежная королева»

Но специально для версии SL финская фирма Tikkurila создала два оттенка металлика – «Снежную королеву» (серебристо-серый) и «Страдивари» (оранжево-коричневый). Впрочем, большинство из 170 700 выпущенных до 1987 года «люксовых» Москвичей окрашивали той же краской, что и остальные «сороковые» — и это были обычные эмали безо всяких «спецэффектов».

1 / 3 Не только на «гражданке»: для популяризации новой модели за рубежом Люкс принимал участие и в различных международных ралли 2 / 3 Не только на «гражданке»: для популяризации новой модели за рубежом Люкс принимал участие и в различных международных ралли 3 / 3 Не только на «гражданке»: для популяризации новой модели за рубежом Люкс принимал участие и в различных международных ралли

МИФ 6: интерьер люксовой модели существовал всего в двух цветовых вариантах

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правда

Новомодные «снежка» и «Страдивари» по замыслу создателей автомобиля должны были сочетаться с соответствующими оттенками обивки салона. Интерьер предлагался всего в двух вариантах – сером и бежевом, хотя в тех же Жигулях можно было встретить разнообразную цветовую гамму – зелёные, синие, красные и чёрные салоны… Но если в машинах Волжского автозавода панель приборов в любом случае оставалась чёрной, то на московском автомобиле «цветным» становился весь интерьер, за исключением отдельных деталей вроде рулевого колеса, накладок на стойках и козырька комбинации приборов.

Задумано было примерно так: серое с серым или бежевое с коричневым. На практике же получалось иначе…

С учётом того, что автомобили комплектовали салонами в случайном порядке без особых привязок к сочетанию цветов, нередко на зеленых, желтых и красных Москвичах можно было встретить нейтральный серый интерьер, а на машинах синего или серого цвета – бежевый. Зато именно АЗЛК-2140SL, а не вазовский Спутник стал первым советским автомобилем с бежево-коричневой панелью приборов.

МИФ 7: рестайлинг АЗЛК-2140 выполняли иностранцы

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и миф, и правда

Сотрудничество советских и иностранных специалистов в семидесятые годы было не в диковинку. После удачного опыта с Fiat к осовремениванию интерьера Москвича решили также привлечь зарубежных дизайнеров – а точнее, ателье американца Раймонда Лоуи в лице представителей его французской студии. Для этого в 1976 году иностранцам предоставили обычный Москвич-2140, на базе которого был сделан макет нового салона. Однако «заморский блин» получился комковатым – потратив на проект около 80 000 долларов, советская сторона поняла, что салон вышел не слишком технологичным и не учитывает особенности конструкции и сборки Москвича на АЗЛК.

Наша работа: после анализа чужого проекта на АЗЛК были вынуждены разрабатывать версию «люкс» своими силами

Поэтому пошедший в серию «люксовый» вариант Москвича создавался собственными силами, а от американо-французского «исходника» остались разве что обивки дверей, да и те были доработаны «по месту» для упрощения технологий и снижения себестоимости производства.

В заключение

Именно АЗЛК-2140SL стал последним заднеприводным Москвичом, который многие поклонники марки считают «лучшим из лучших» — самым стильным, комфортабельным и совершенным автомобилем «четыреста двенадцатого» семейства. Следующая модель под названием АЗЛК-2141 не имела практически ничего общего с предшественниками и ознаменовала переход к новым ценностям, включая современный передний привод и более просторный салон. Но это уже совсем другая история.