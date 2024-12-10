Аварийный комиссар: кто это и как он помогает при оформлении ДТП

Узнайте, кто такой аварийный комиссар и как его помощь может упростить процесс оформления ДТП. Полезная информация о роли аварийного комиссара и его услугах.

Кто такой аварийный комиссар и чем он поможет участникам ДТП?

Аварийный комиссар поможет вам оформить ДТП, урегулировать споры с другим автовладельцами и получить корректные выплаты по ОСАГО и Каско. Мы разобрались в нюансах работы аваркома и узнали, в каких дорожных ситуациях нужна его помощь и как её получить.

Кто такой аварийный комиссар

Так называют специалиста, который работает на автодорожных происшествиях. Это посредник (медиатор), который помогает урегулировать спорные ситуации, возникающие при разборе ДТП как между его участниками, так с представителями ГАИ и страховых компаний.

Аварийный комиссар — это не сотрудник госавтоинспекции. Он может работать самостоятельно, в профильной компании или у страховщика. Например, его услуги могут быть включены в Каско.

В арсенале аваркома — опыт разбора самых сложных происшествий, контакты независимых оценщиков и экспертов, а ещё — всё, что может понадобиться на месте ДТП: аптечка, знаки аварийной остановки, фотоаппарат, рулетка, фонарик, планшет. Его можно вызвать за отдельную плату, даже если вашей действующей страховкой такая услуга не предусмотрена.

Когда нужно обращаться к аварийному комиссару

Никто не запрещает пригласить аварийного комиссара на разбор любого ЧП на дороге: от ДТП с несколькими участниками до ситуаций, когда ущерб вашей машине нанесен без ДТП (при неаккуратной парковке, например). Вот несколько примеров, когда аварком действительно поможет:

Первое ДТП. Самая первая авария для водителя всегда стресс. Специалист поможет правильно оформить происшествие, проследит, чтобы ваши права не были нарушены, поддержит, расскажет, что делать дальше: куда идти «на разбор», если потребуется, как правильно подать заявление в страховую, как поступить, если направление на ремонт по Каско будут задерживать или суммы выплат по ОСАГО будут занижены. Европротокол. Его оформляют, если оба участника застрахованы по ОСАГО, а ущерб не превышает 100 тыс. рублей (если происшествие не зафиксировано с помощью технических средств) и 400 тыс. рублей (если нет разногласий и происшествие зафиксировано с помощью тех.средств). Нередко автовладельцы отказываются от оформления европротокола просто потому, что не знают, как это делается. Если вы оказались в такой ситуации, можно вызвать аварийного комиссара — он составит протокол без ошибок, вам останется просто заявить ущерб своей страховой в течение 5 дней и получить выплату. Неоднозначное ДТП. Споры, которые начались на дороге, могут доходить даже до суда, а всё потому, что в момент аварии были неверно составлены документы. Ошибки в протоколе или схеме, скрытые повреждения, которые не были описаны на месте и позже не включены в акт осмотра — всего этого поможет избежать аварийный комиссар.

Аварком может сам оформить только те ДТП, где не требуется участие сотрудников ГАИ — это случаи, подпадающие под действия европротокола, а также аварии без второго участника.

Но есть ситуации, в которых аварийный комиссар самостоятельно действовать не может. Его присутствие допустимо, но оформлять происшествие нужно только с ГАИ:

Второй участник скрылся. Уехал с места ДТП, оставив, например, вмятину на вашей машине, пока вас не было, бросил машину и сбежал — без разницы. На водителя будут подавать в розыск, и лучше, если такое происшествие сразу будут оформлять сотрудники — комиссару всё равно придётся обращаться в ГАИ, вы просто потратите больше времени. В аварии более двух машин, есть пострадавшие, повреждено имущество. Такие происшествия оформить по европротоколу нельзя. Второй участник ДТП в нетрезвом состоянии. Освидетельствование таких водителей и оформление аварии не в зоне полномочий аварийного комиссара. Участники не застрахованы — один или оба. Оформить происшествие комиссар не сможет, но может помочь с оформлением документов для будущих исков.

Даже если разбирательство идёт при участии ГАИ, вы всё равно можете обратиться к аварийному комиссару, чтобы защитить свои интересы, получить правовую и моральную поддержку.

Чем поможет аварийный комиссар

Самые сложные ситуации становятся проще, если у вас есть защитник. Аварийный комиссар — это независимый и безэмоциональный помощник, который поможет урегулировать любой дорожный конфликт в правом поле.

Присутствие аварийного комиссара экономит время. Он приезжает быстрее ГАИ, точно знает порядок действий, имеет при себе всё необходимое для заполнения документов по ДТП.

Аварком возьмёт урегулирование ситуации на себя. Как ваш представитель, он пообщается со второй стороной, снизив напряжённость и негативные эмоции в вашу сторону, даже если вы виноваты. Всё будет оформлено строго в рамках закона, вы можете не участвовать в диалоге вообще.

Затраты на ремонт можно оценить на месте. Аварийный комиссар проведёт первичный осмотр авто, перечислит поврежденные элементы. Вы сможете посмотреть, сколько стоят запчасти и ремонт, пока оформляется ДТП.

Документы будут составлены правильно. Не придётся назначать повторные экспертизы и разбор ситуации, что сэкономит время и исключит ошибки при расчёте страхового возмещения.

Как работает аварийный комиссар

На месте ДТП комиссар сначала опрашивает участников, устанавливает причину аварии, объём взаимных претензий.

Далее выполняется фотофиксация — минимум четыре фото с привязкой к местности, на которых видна дорожная разметка, знаки, расположение машин и другие нюансы, которые могут помочь в уточнении причин аварии.

Затем проводится оценка повреждений, включая скрытые. Это поможет понять, подходит ли ситуация под европротокол или нужно вызывать ГАИ.

Далее аварком заполняет документы и готовит схему и пояснения для инспектора, если ДТП не подходит под процедуру европротокола.

Разъезжаться после оформления ДТП с аварийным комиссаром можно, только если у сторон нет взаимных претензий. Если ситуация не решена, а вы не дождались сотрудников ГАИ (если инцидент не попадает под Европротокол) и уехали, то придётся понести ответственность за оставление места ДТП вплоть до лишения прав. Убрать машины до приезда сотрудников можно только в том случае, если они затрудняют проезд (тут как раз и нужны схема и пояснение от комиссара).

А вот к аварийному комиссару можно обратиться и после ДТП, если вас уже оформили, но вы, например, не согласны с оценкой повреждений или суммой ущерба и не знаете, как правильно действовать и куда идти.

Как вызвать аварийного комиссара

Можно найти специалиста в любом поисковом сервисе — по запросу вам будут предложены десятки объявлений, останется только выбрать по отзывам, цене, рейтингу, если он есть у агрегатора.

Можно поступить проще — оформить сервисный пакет, в который входит помощь в ДТП, аварийный комиссар, услуги эвакуатора, независимого эксперта и другие в зависимости от типа сертификата. Техпомощь на дороге, юридическая и техническая консультация в данном случае обходятся дешевле, связаться со специалистом проще, а качество его услуг гарантировано официальным договором.

Что нужно знать об услугах аварийных комиссаров

В сфере встречаются мошенники. Закона, регулирующего деятельность аварийных комиссаров нет, лицензирования — тоже, а потому объявить себя аваркомом, по сути, может любой желающий.

Если вы попали в ДТП и на место аварии приехал человек, предлагающий услуги аварийного комиссара, но вы сами его не вызывали, обращаться к нему рискованно.

Во-первых, не факт, что человек — профессионал. Машина в наклейках, полный комплект оборудования и визитки с названием фирмы — не показатель того, что такая фирма вообще есть.

Во-вторых, на месте аварии у вас нет возможности сравнить стоимость услуг, вникнуть в суть предложения — может оказаться, что стоимость услуг будет выше рыночных цен за стандартный европротокол.

Поэтому лучше подстраховаться и заключить договор с проверенной компанией, чтобы в экстренной ситуации вам было к кому оперативно обратиться за оказанием профессиональной и качественной услуги.

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