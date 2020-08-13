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  • Авито Авто: эксперты назвали самые популярные в России кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке

Авито Авто: эксперты назвали самые популярные в России кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке

13.08.2020 64 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV за I полугодие 2020 года и назвали самые популярные на вторичном рынке России модели внедорожников и кроссоверов. Первую строчку в топе занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) со средней ценой 224 000 рублей. На второй позиции – Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в I полугодии 2020 составила 300 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 812 000 рублей.

 

Партнерский материал

ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место по популярности занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в городе в среднем 1 642 000 рублей. В Санкт-Петербурге самым востребованным подержанным автомобилем сегмента SUV стал кроссовер KIA Sportage, средняя стоимость этой модели в городе составляет по итогам I полугодия 793 000 рублей. 

В каких городах кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим и наименьшим спросом

Активнее всего в I полугодии интересовались покупкой внедорожников и кроссоверов жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю столицы приходится 10% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга – 5%. 

Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань в I полугодии 2020 генерировали по 2% от общефедерального спроса на автомобили сегмента SUV, а Краснодар – 3%. 

Kia Sportage 2014–15

Меньше всего в I полугодии интересовались кроссоверами и внедорожниками в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске – на каждый из этих городов в I полугодии пришлось менее 1% от общего спроса по стране. 

Популярные модели SUV в России: динамика цен 

Стоимость самого популярного в России внедорожника – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) за год выросла на 3% и в I полугодии 2020 года достигла 224 000 рублей. Второй по популярности внедорожник – Chevrolet Niva – наоборот, подешевел на 3% и стал стоить в среднем 300 000 рублей. На 3% опустилась в I полугодии и средняя стоимость кроссовера Renault Duster, составив 604 000 рублей. 

Самый заметный рост средней цены на вторичном рынке продемонстрировали по итогам полугодия кроссоверы BMW X5 и Volkswagen Touareg. Средняя стоимость подержанного BMW X5 в России увеличилась на 12% и достигла 1 223 000 рублей, а Volkswagen Touareg вырос в цене на 8% и стал стоить 1 107 000 рублей. 

Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, I полугодие 2020 года

БрендМодельСредняя цена
1ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)224 000 (+3% за год)
2ChevroletNiva300 000 (-3% за год)
3KIASportage812 000 (+1% за год)
4BMWX51 223 000 (+12% за год)
5ToyotaLand Cruiser2 165 000 (+4% за год)
6ToyotaRAV41 011 000 (+5% за год)
7ToyotaLand Cruiser Prado1 686 000 (+1% за год)
8RenaultDuster604 000 (-3% за год)
9VolkswagenTouareg1 107 000 (+8% за год)
10NissanQashqai705 000 (+1% за год)

Динамика спроса на автомобили сегмента SUV

Спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии 2020 в большинстве регионов России снизился по сравнению с прошлым годом, отрицательную динамику по итогам полугодия показало и предложение. При этом в некоторых крупных городах интерес к автомобилям сегмента SUV, наоборот, вырос. Так, в Барнауле спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге – на 4%.

Chevrolet Niva 2009–20
авто с пробегом статистика

 

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