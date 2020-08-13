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ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место по популярности занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в городе в среднем 1 642 000 рублей. В Санкт-Петербурге самым востребованным подержанным автомобилем сегмента SUV стал кроссовер KIA Sportage, средняя стоимость этой модели в городе составляет по итогам I полугодия 793 000 рублей.
В каких городах кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим и наименьшим спросом
Активнее всего в I полугодии интересовались покупкой внедорожников и кроссоверов жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю столицы приходится 10% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга – 5%.
Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань в I полугодии 2020 генерировали по 2% от общефедерального спроса на автомобили сегмента SUV, а Краснодар – 3%.
Меньше всего в I полугодии интересовались кроссоверами и внедорожниками в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске – на каждый из этих городов в I полугодии пришлось менее 1% от общего спроса по стране.
Популярные модели SUV в России: динамика цен
Стоимость самого популярного в России внедорожника – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) за год выросла на 3% и в I полугодии 2020 года достигла 224 000 рублей. Второй по популярности внедорожник – Chevrolet Niva – наоборот, подешевел на 3% и стал стоить в среднем 300 000 рублей. На 3% опустилась в I полугодии и средняя стоимость кроссовера Renault Duster, составив 604 000 рублей.
Самый заметный рост средней цены на вторичном рынке продемонстрировали по итогам полугодия кроссоверы BMW X5 и Volkswagen Touareg. Средняя стоимость подержанного BMW X5 в России увеличилась на 12% и достигла 1 223 000 рублей, а Volkswagen Touareg вырос в цене на 8% и стал стоить 1 107 000 рублей.
Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, I полугодие 2020 года
|№
|Бренд
|Модель
|Средняя цена
|1
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|224 000 (+3% за год)
|2
|Chevrolet
|Niva
|300 000 (-3% за год)
|3
|KIA
|Sportage
|812 000 (+1% за год)
|4
|BMW
|X5
|1 223 000 (+12% за год)
|5
|Toyota
|Land Cruiser
|2 165 000 (+4% за год)
|6
|Toyota
|RAV4
|1 011 000 (+5% за год)
|7
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|1 686 000 (+1% за год)
|8
|Renault
|Duster
|604 000 (-3% за год)
|9
|Volkswagen
|Touareg
|1 107 000 (+8% за год)
|10
|Nissan
|Qashqai
|705 000 (+1% за год)
Динамика спроса на автомобили сегмента SUV
Спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии 2020 в большинстве регионов России снизился по сравнению с прошлым годом, отрицательную динамику по итогам полугодия показало и предложение. При этом в некоторых крупных городах интерес к автомобилям сегмента SUV, наоборот, вырос. Так, в Барнауле спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге – на 4%.
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