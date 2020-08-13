Эксперты Авито Авто проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV за I полугодие 2020 года и назвали самые популярные на вторичном рынке России модели внедорожников и кроссоверов. Первую строчку в топе занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) со средней ценой 224 000 рублей. На второй позиции – Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в I полугодии 2020 составила 300 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 812 000 рублей.

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ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице первое место по популярности занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в городе в среднем 1 642 000 рублей. В Санкт-Петербурге самым востребованным подержанным автомобилем сегмента SUV стал кроссовер KIA Sportage, средняя стоимость этой модели в городе составляет по итогам I полугодия 793 000 рублей.



В каких городах кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим и наименьшим спросом

Активнее всего в I полугодии интересовались покупкой внедорожников и кроссоверов жители Москвы и Санкт-Петербурга: на долю столицы приходится 10% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга – 5%.

Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань в I полугодии 2020 генерировали по 2% от общефедерального спроса на автомобили сегмента SUV, а Краснодар – 3%.

Kia Sportage 2014–15

Меньше всего в I полугодии интересовались кроссоверами и внедорожниками в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске – на каждый из этих городов в I полугодии пришлось менее 1% от общего спроса по стране.

Популярные модели SUV в России: динамика цен

Стоимость самого популярного в России внедорожника – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) за год выросла на 3% и в I полугодии 2020 года достигла 224 000 рублей. Второй по популярности внедорожник – Chevrolet Niva – наоборот, подешевел на 3% и стал стоить в среднем 300 000 рублей. На 3% опустилась в I полугодии и средняя стоимость кроссовера Renault Duster, составив 604 000 рублей.

Самый заметный рост средней цены на вторичном рынке продемонстрировали по итогам полугодия кроссоверы BMW X5 и Volkswagen Touareg. Средняя стоимость подержанного BMW X5 в России увеличилась на 12% и достигла 1 223 000 рублей, а Volkswagen Touareg вырос в цене на 8% и стал стоить 1 107 000 рублей.

Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, I полугодие 2020 года

№ Бренд Модель Средняя цена 1 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 224 000 (+3% за год) 2 Chevrolet Niva 300 000 (-3% за год) 3 KIA Sportage 812 000 (+1% за год) 4 BMW X5 1 223 000 (+12% за год) 5 Toyota Land Cruiser 2 165 000 (+4% за год) 6 Toyota RAV4 1 011 000 (+5% за год) 7 Toyota Land Cruiser Prado 1 686 000 (+1% за год) 8 Renault Duster 604 000 (-3% за год) 9 Volkswagen Touareg 1 107 000 (+8% за год) 10 Nissan Qashqai 705 000 (+1% за год)

Динамика спроса на автомобили сегмента SUV

Спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии 2020 в большинстве регионов России снизился по сравнению с прошлым годом, отрицательную динамику по итогам полугодия показало и предложение. При этом в некоторых крупных городах интерес к автомобилям сегмента SUV, наоборот, вырос. Так, в Барнауле спрос на внедорожники и кроссоверы в I полугодии вырос на 6%, в Красноярске и Санкт-Петербурге – на 4%.

