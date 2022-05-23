Автомобили-двойники: что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись

Недавно мы рассказали о том, с какими проблемными вариантами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля. Но если те варианты более характерны для праворульных машин, то сегодня мы разберем проблему, которая возможна при покупке автомобиля практически любой марки, возраста и цены. Это случай, когда у машины есть «двойник». Что это такое, какие неприятности может принести и как с ними бороться?

Что такое автомобиль-двойник?

Название говорит само за себя: двойник – это автомобиль, который копирует другую машину. Обычно копирование полное: совпадает марка, модель, цвет, номерные знаки, а также VIN и, соответственно, документы на машину, в которых указан идентификационный номер автомобиля. Само собой, без нарушения закона таких совпадений не бывает: двойник – это машина с перебитыми номерами и поддельными документами, обычно угнанная или привезенная из-за рубежа «под документы». Иногда встречаются более «легкие» варианты, когда документы не подделываются, а на автомобиль просто вешают номера от аналогичного зарегистрированного экземпляра. Оба варианта способны принести проблемы законопослушным гражданам, но первый чреват более серьезными финансовыми потерями.

В чем опасность двойника?

Автомобиль-двойник способен принести много проблем. Главная – это приобретение такой машины. Дело в том, что при проверке двойника перед покупкой вы будете получать данные о существующей машине, которая выглядит абсолютно законно, стоит на учете и имеет историю в разнообразных базах данных пробега, обслуживания и так далее. На самом же деле перед вами будет стоять автомобиль с перебитыми номерами, и то, что вы не будете знать его настоящего пробега, аварийной истории и технического состояния – это меньшее из зол. Настоящие проблемы могут возникнуть либо при перерегистрации машины, либо после, уже при эксплуатации.

Если факт подделки номеров будет замечен при попытке перерегистрации свежеприобретенной машины, она будет направлена на криминалистическую экспертизу. Экспертиза, разумеется, выявит нарушение, и автомобиль будет изъят для разбирательства, а покупателю придется доказывать свою непричастность к подделке номеров и документов. А подделка VIN – это уголовное преступление, за которое статья 326 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы. И даже если неудачливый покупатель докажет свою невиновность, то автомобиль после долгого разбирательства он может получить только для дальнейшей продажи на запчасти – на учет такая машина не встанет уже никогда.

Если же двойника каким-то образом удастся перерегистрировать, это не значит, что сложности позади. Во-первых, владелец «оригинала» будет получать штрафы за нарушения, совершенные двойником. Ну а во-вторых, если «оригинал» будет продан в другой регион и сменит номерные знаки, двойник быстро попадет в поле зрения полиции, так как продолжит использовать старые номера. Возможны и другие варианты выявления: например, при снятии оригинальной машины с учета двойник тоже пропадет из базы, а номера условно попадут в розыск, и ездить после этого владелец двойника сможет недолго.

Третий вариант касается покупки оригинальной машины, у которой тоже есть двойник. В этом случае покупатель не рискует самой машиной, поскольку у нее не подделаны номера и документы. Но штрафы от машины-двойника будут приходить ему, а если двойник будет, например, снят с учета, то и оригинальная машина тоже окажется в ситуации, запрещающей эксплуатацию. В общем, при возникновении проблем придется доказывать свою правоту через суд и экспертизы.

Отдельно упомянем «легкий» случай, когда владелец автомобиля специально вешает на него заведомо подложные номера от другой машины, чтобы избежать штрафов. Для собственника «оригинала» эта ситуация тоже максимально неприятна: штрафы за нарушения приходят ему, а в случае ДТП, особенно с серьезными последствиями, ему придется доказывать свою непричастность. Штрафы можно пытаться оспаривать, но далеко не всегда факт невиновности можно доказать. Так что, по сути, единственный вариант гарантированно избавиться от двойника – изменить регистрационные данные автомобиля и получить новые номера. Конечно, это хлопоты на ровном месте, но иногда за спокойствие стоит заплатить. Ну а все, чем рискует нарушитель, ездящий с чужими номерами – получить лишение прав на срок от полугода до года по части 4 статьи 12.2 КоАП.

Что делать, если уже купил двойника?

Если вы купили автомобиль, а через некоторое время начали получать явно чужие штрафы или просто встретили на дороге «свою же» машину с идентичными номерами, это явный признак того, что одна из машин – двойник. Главное в этой ситуации – не пытаться быстро перепродать машину другому человеку в надежде, что он тоже не заметит подвоха: если обман вскроется, то доказывать свою невиновность и непричастность к подделке номеров придется уже вам как продавцу. Попытка вернуть свои деньги не стоит риска уголовного наказания.

Единственный легальный вариант – инициировать экспертизу и попытаться найти продавца. Если экспертиза покажет, что вы купили двойника, автомобиль будет изъят как вещественное доказательство, а вам придется подавать в суд на продавца и признавать сделку недействительной. Главная проблема в этом случае – то, что человек, продавший машину, скорее всего не будет реальным собственником, а значит, его данные не будут фигурировать в договорах и других документах. То есть, мошенника, продавшего «дубликат» машины, можно попросту не найти.

Как не попасться на двойника?

Учитывая огромные потенциальные риски, хочется максимально обезопасить себя при покупке. Однако специфических советов о том, как гарантированно избежать покупки автомобиля-двойника, попросту не существует. Как уже говорилось выше, при попытках проверки машины по базам будут выдаваться реальные данные о «чистой» истории. Так что проверять нужно сам автомобиль, а не его данные. Ну а советы о том, как избежать покупки двойника, будут довольно общими.

Во-первых, не стоит доверять предложениям о продаже машины по явно заниженной цене. Все реально дешевые варианты обычно быстро перехватывают перекупщики, да и вообще чудеса в финансовом мире случаются редко. Так что машина за половину ее рыночной стоимости наверняка принесет проблемы – она может быть не только двойником, но и восстановленным после аварии «тоталом», «утопленником» и так далее.

Во-вторых, не надо покупать автомобиль у человека, не являющегося его собственником. Все схемы с «машиной брата жены, который уехал в Руанду, но дал копию паспорта и доверенность на продажу» – это способ получить проблемы на ровном месте. Перед покупкой нужно проверить все данные: продавец должен быть собственником автомобиля, вписанным в ПТС, и договор купли-продажи нужно заключать именно с ним, чтобы в случае проблем судиться с реальным человеком, а не абстрактным перекупщиком.

В-третьих, автомобиль при осмотре нужно изучить на предмет подлинности VIN и других номеров, включая двигатель. Конечно, полную гарантию может дать только экспертиза, но если речь идет о дорогой машине, то можно потратиться и на нее.

Ну а в-четвертых, хорошим доказательством честности продавца будет его готовность присутствовать в ГИБДД при переоформлении автомобиля. Если он уверен в машине, то скрывать ему нечего, а вот желание получить деньги и поскорее разойтись – не очень добрый знак.

Напоследок сделаем еще одно замечание, которое нельзя назвать настоящим советом. Если вы хотите снизить риск купить двойника, выбирайте редкие и не самые популярные модели автомобилей. Мошенники вряд ли будут связываться с неликвидом и эксклюзивом, так что шанс купить «дубликат» для серого Hyundai Solaris гораздо выше, чем для красного Dodge Coronet Super Bee 1969 года.