Планка, конструктор, распил: что это такое и почему не стоит их покупать

Иногда в объявлениях о продаже автомобилей – обычно праворульных – можно встретить комментарии: «не распил», «не планка», «не конструктор». Что означают эти понятия, почему они считаются плохим тоном и почему машины, относящиеся к таким категориям, не стоит покупать?

В чем вообще смысл всех этих схем?

Перед тем как разобраться в конкретных терминах, вкратце поясним причины их появления. Все эти варианты касаются ввоза автомобилей из-за рубежа в частном порядке. Государство никогда не было заинтересовано в массовом импорте подержанных машин, но до 2009 года ввозные пошлины были щадящими, а вот с 2009 года выросли в разы, что сделало легальный ввоз машины с таможенной очисткой попросту невыгодным. Вступление России в ВТО в 2012 году сократило пошлины, но добавило утилизационный сбор, который с тех пор постоянно растет. В общем, главное, что стоит учитывать в контексте всех этих серых схем – это желание обойти высокую ввозную пошлину на подержанные автомобили. Сегодня большая часть этих схем уже практически не актуальна, но при покупке машины, особенно немолодой, на вторичном рынке о них непременно стоит помнить. Давайте взглянем, что именно стоит держать в уме.

Конструктор

Самая старая и безболезненная для ввозимого автомобиля схема – это «конструктор». Она использовалась и до 2009 года, чтобы получить фактически целый автомобиль без пробега по России и с минимальными таможенными платежами. Для этого машину при ввозе разбирали и растаможивали не как автомобиль, а так отдельные детали – кузов, мотор и так далее. В России же владелец аналогичной машины оформлял замену кузова и мотора, вписывая номера свежепривезенного экземпляра, а фактически получал другой автомобиль под старые документы. Сами документы тоже нередко продавали, если автомобиль был разбит, разобран или утрачен – вместо него «под документы» привозили другую машину.

Со временем схема «конструктора» сошла на нет. Сначала в 2011 году резко выросла пошлина на ввоз целого кузова, а в 2017 году законодательно запретили «замену основных компонентов» автомобиля – и в частности кузова. Так что отмена в 2018 году высокой пошлины на ввоз кузова уже не повлияла на ситуацию: официально оформить замену кузова с изменением его номера теперь невозможно. Так что сначала дороговизна ввоза целого кузова, а затем законодательный запрет на его замену сделали «конструкторы» неактуальными. Однако при покупке старой машины встретить такой вариант вполне реально.

На фоне прочих он кажется довольно безобидным: ведь кузов, двигатель и прочие детали менялись целиком. Главный подвох здесь может скрываться в переоформлении: например, если когда-то в прошлом «дельцы» поленились вписать в документы мотор или кузов, сегодня такую машину просто невозможно будет переоформить. И если договор купли-продажи уже подписан и деньги уплачены, то покупатель остается с тем самым «конструктором» вместо машины – то есть, набором запчастей, на котором невозможно легально ездить.

Планка

Еще один «малотравматичный» для автомобиля метод обхода ввозных пошлин – это «планка». Под этим подразумевают метод, когда в автомобиль, ввозимый из-за рубежа как конструктор, вваривается часть моторного щита или моторный щит целиком от автомобиля, стоящего на учете в России. Например, у разбитой или сгнившей растаможенной «местной» машины вырезается часть кузова с номером и вваривается в такую же машину, привезенную «на замену» старой.

Однако если «конструктор» хотя бы в прошлом был условно легальной схемой, то подделка номерной части автомобиля, как несложно догадаться – это действие однозначно нелегальное. Проблемы такого рода можно встретить не только на праворульных машинах, иногда такой вариант «замены автомобиля» практиковали и владельцы западной части страны, а вваренным может быть не только кусок моторного щита, но и другой участок кузова, где расположен номер. Стоит понимать, при переоформлении автомобиля инспекторы ГИБДД весьма внимательно относятся к осмотру номеров и при наличии подозрений об их подделке могут направить автомобиль на экспертизу. Ну а если факт переварки части кузова с номером будет доказан, автомобиль тоже превращается в набор запчастей.

Распил

Самый абсурдный по своей сути, но все равно распространенный вариант обхода ввозных пошлин – это распил. Когда выросли ввозные пошлины сначала на автомобили, а затем и на целые кузова, автомобили стали в буквально смысле ввозить по кускам. То есть, машина распиливалась надвое и возилась в страну как набор запчастей, а уже здесь с ней можно было делать то, на что хватало возможностей, связей, безответственности и безрассудства. Пилились машины не как попало, а по типовым схемам: либо по передней, либо по задней части кузова. В первом случае распил проходил по передний стойкам и полу под ногами водителя и пассажира, а во втором по задним стойкам и полу в ногах пассажиров второго ряда. Ну а в России такие машины обычно просто сваривали обратно и продавали. Операция по интеграции «планки» в ходе таких кузовных работ – уже попутная мелочь, так что часто номерные части кузова тоже переваривали.

Само собой, ни о какой заводской жесткости кузова после расчленения не стоит и заикаться. Впрочем, многое все равно зависело от качества обратной сборки: некоторые машины самопроизвольно «расстыковывались» надвое через несколько лет, а какие-то «распилы» до сих пор с переменным успехом ездят по дорогам. Чуть более безопасный вариант распила – это рамные внедорожники, у которых основную несущую функцию несет не кузов, а рама. Раму в таком случае не пилили, а распиленный и сваренный кузов, водруженный обратно на целую раму, имеет немного меньше шансов причинить необратимый вред владельцу при ударе. Однако в любом случае распил – это один из самых худших вариантов при покупке подержанного автомобиля вообще. У такого метода ввоза есть и другие возможные проблемы: распиленные и заново собранные косы проводов и повреждение других элементов при распиле кузова. Но на фоне опасности такой машины в целом – это сущие мелочи.

Кстати, распил как метод ввоза используется и по сей день, но уже в легальных целях. Обычно в виде распилов привозят автомобили для дальнейшего разбора и продажи по запчастям. За рубежом еще достаточно старых машин в хорошем состоянии, а спрос на дешевые детали в России будет высоким еще многие годы.

Какие еще есть проблемные варианты машин?

Описанные выше варианты – не полный список проблемных вариантов. Например, помимо распила надвое существовал еще и «карпил», когда автомобиль разбирался до голого кузова, а от кузова отрезалась передняя рамка крепления радиатора («телевизор») и часть лонжеронов. Силовая структура кузова в таком случае страдает поменьше, но проблемности автомобиля это не убавляет. Еще один популярный вариант – это машины-двойники, но эта схема связана не только с импортом и обходом пошлин, так что о ней мы расскажем в отдельном материале.

Как не купить распил, планку или конструктор?

Универсального способа полностью избежать потенциальных проблем при покупке машины, к сожалению, не существует. Но если вы покупаете немолодой автомобиль, а особенно праворульный, внимательность к деталям должна быть максимальной. Проверка документов и сверка всех номерных элементов, таких как кузов, рама и двигатель – обязательный пункт при покупке любой машины. Если ПТС уже не оригинальный, то стоит поискать хотя бы фото оригинального паспорта, выписанного таможней, в котором будут указаны все данные. Замена агрегатов, вписанная в документы – тоже повод удвоить бдительность. Само собой, автомобиль тоже стоит проверять тщательно: осмотреть типовые зоны распила и промерить толщиномером, изучить номерные детали кузова и зону вокруг них, а также сам кузов в целом. Еще один действенный способ – попросить продавца присутствовать в ГИБДД при перерегистрации машины. В целом все эти советы актуальны для покупки автомобиля любого возраста и стоимости, просто старый «японец» может быть более рискованным вариантом.