Мы любим делать сложные тесты, но сегодня решили быть чуть добрее. Но это не значит, что все вопросы будут лёгкими. Это значит, что тест будет состоять из двух блоков, и ответы на вопросы из первой части знают многие. А вот вторая половина будет сложнее. И не пытайтесь угадывать машины по фотографиям — это ещё одна ловушка. Всё, как мы любим. Внимательно читайте вопросы и ищите в памяти правильные ответы. Мы верим, что они у вас есть. Итак, начнём!