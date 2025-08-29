Тесты ×
  • Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание советского автопрома

Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание советского автопрома

29.08.2025 57 0 0

Мы любим делать сложные тесты, но сегодня решили быть чуть добрее. Но это не значит, что все вопросы будут лёгкими. Это значит, что тест будет состоять из двух блоков, и ответы на вопросы из первой части знают многие. А вот вторая половина будет сложнее. И не пытайтесь угадывать машины по фотографиям — это ещё одна ловушка. Всё, как мы любим. Внимательно читайте вопросы и ищите в памяти правильные ответы. Мы верим, что они у вас есть. Итак, начнём!

{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}

{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}

{{ result.title }}

СССР интересно ретроавтомобили тесты
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Почти тысяча лошадиных сил и холодильник из Формулы 1: тюнинг Nissan 200SX для RDS GP Есть в Гран-При Российской Дрифт Серии очень интересный автомобиль, который отличается от других и своим уникальным внешним видом, и своей небанальной начинкой. Это Nissan 200SX Артема Лейти... 1086 2 1 28.08.2025
Статьи / Авто и технологии Одна педаль и нулевая гравитация: изучаем современные технологии на примере EXEED EXLANTIX ET Несмотря на то, что бензиновые моторы пока еще прочно держат свое место под капотами автомобилей, рыночная доля машин без электрических «добавок» непрерывно снижается. Причем значительную ро... 244 0 0 28.08.2025
Статьи / Практика Не надо – стоим, надо – не едем: что ломается в стояночном тормозе и как его проверить Бывало ли у вас такое: прекрасное утро, вы торопитесь на работу, прыгаете в автомобиль, запускаете двигатель, включаете передачу, а машина не движется? Вы начинаете нервничать, перепроверяя... 384 0 1 27.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8510 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7871 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6718 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
20 Не все любят морепродукты: история разработки и особенности Infiniti F...
10 Менять – не переменять: когда исключения станут правилом
7 Кошачьи глазки, два планшета и джойстик под рулем: тест-драйв Tenet T8
Новые комментарии
Change privacy settings