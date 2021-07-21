Е46 – машины из той эпохи, когда слегка подержанные BMW ещё возили из Германии, а купить их ввиду низкого курса евро и доллара могли представители среднего класса. С тех пор утекло немало воды, большинство «трёшек» погибли в ДТП или сгинули от коррозии по обочинам. И всё же определенное предложение по этой модели на рынке имеется, а экземпляр в сносном состоянии ещё можно найти. В первой части обзора будем разбирать типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй сосредоточимся на ходовой части, моторах и трансмиссии.

Техника



«Трешка» Е46 по конструкции – типичная баварская машина начала века. Цельностальной кузов в вариантах седан, хэтчбек, универсал, купе и кабриолет, классическая заднеприводная компоновка, но возможен полный привод. Моторы – атмосферные рядные «четверки» и «шестерки» (если не считать M3 GTR, куда впихнули V8), а также турбодизели. Подвески – МакФерсон спереди и простенькая многорычажка сзади.

В сравнении с Е36 у нее куда более современная архитектура кузова – она гораздо более жесткая, с прочной клеткой салона, развитым моторным тоннелем, ставшим одной из важных несущих частей, и неплохой защитой от боковых ударов. Алюминиевых элементов почти нет. Электроника – уже на мультиплексной шине, но без особых возможностей по кастомизации.

Коробки передач – пяти- и шестиступенчатая механика, а также четырех- и пятиступенчатые АКП, причем последние как от ZF, так и от GM. Занятно, что американские коробки собирали во Франции, а найти какую-то систему в подборе коробок сложно. Почти с гарантией джиэмовская АКП будет стоять на 330d. С остальными модификациями – как повезет, остается только проверять по VIN. На моделях 325i и 330i попадается еще и робот SMG – это редкое чудо враждебной техники, гоночная коробка с одним сцеплением, сложная и не особо удачная.

Таймлайн

Апрель 1998 года. Выход модели. Кузов только седан, но сразу же доступна очень широкая моторная гамма. Рядные «четверки» M43TUB19UL 105 л.с. для 316i и M43TUB19OL 118 л.с. для 318i. Рядные «шестёрки» M52TUB20 150 л.с. для 320i, M52TUB25 170 л.с. для 323i и M52TUB28 193 л.с для 328i. Дизель – только 4-цилиндровый M47D20 в версии 136 л.с. для модели 320d. Коробки передач либо МКП, либо АКП, для 4-цилиндровых бензиновых версий 4-ступенчатые, а 6-цилиндровые бензиновые и все дизельные получили 5-ступенчатую АКП.

Апрель 1999 года. Появление машины с кузовом купе.

Октябрь 1999 года. Выход машин с кузовом универсал. Появление в линейке моторов 6-цилиндрового дизеля M57D30 184 л.с. для модели 330d.

Апрель 2000 года. Появление варианта с кузовом кабриолет.

Июнь 2000 года. Появление версии М3 с мотором S52B32 343 л.с.

Осень 2000 года. Шестицилиндровые бензиновые моторы заменены на новую линейку M54. На модели 320i поставили M54B22 170 л.с. Также появились варианты 325i и 330i с мотором M54B25 мощностью 192 л.с. и M54B30 231 л.с.

Июнь 2001 года. Появление хэтчбека Compact. Рестайлинг модели. Обновление линейки моторов. Для версий 316i теперь доступны два варианта моторов для разных рынков: N40B16 и N42B18 – оба на 116 л.с., но очень разной конструкции. На моделях 318i мотор сменили на N42B20 143 л.с.

Октябрь 2003 года. Обновление мотора базовой 316i, на ряде рынков стал доступен N45B16O1 116 л.с., а двигатели N42B20 и N42B18 заменили на серию N46 тех же объемов и мощности, но с улучшенной экономичностью.

Декабрь 2004 года. Прекращение выпуска модели Compact.

Февраль 2005 года. Завершение выпуска машин с кузовом седан.

Июнь 2006 года. Выпущены последние купе. Кабриолеты собирали до февраля 2007, но уже на базе готовых кузовов.

Кузов

Внешние панели

Даже недорогие «трешки» выглядят хорошо, но только на фото или если не подходить близко. Аккуратный ровный блеск и отсутствие облезших участков создают иллюзию крепкого кузова. Но любой осмотр вблизи легко разрушит приятный образ: увы, почти все машины будут иметь множество жучков и вспучиваний краски, которые обычно уже представляют собой сквозные дыры – нормальной оцинковки машине сильно не хватает. Да, на сколах иногда виден серый слой, как у нормального оцинкованного металла, но держится он очень недолго.

Проблемных мест предостаточно. Подгнивает капот по низу «клюва», передние крылья по аркам (в основном изнутри) и вдоль бампера, а еще у места крепления брызговика. Передние двери ржавеют по кромкам под герметиком, особенно снизу, у места установки зеркала заднего вида. Пороги разрушаются под пластиком накладки и у задней арки, причем спереди процесс затрагивает переднее крыло, а причина достаточно очевидна – под пластиком собирается мокрая грязь. Передняя кромка крыши у стекла щерится ржавыми сколами. Облезают задние крылья по арке, вдоль бампера и под задним фонарем, ну и, конечно, крышка багажника от ниши номерного знака и по нижней кромке ржавеет.

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На недорогих машинах серьезная коррозия может быть во всех проблемных точках, а машины из Москвы, Петербурга и из северных регионов могут иметь видимые очаги ржавчины, даже если это экземпляры последних лет выпуска и стоят по верху рынка. Нужно лишь присмотреться повнимательнее, иногда – отогнуть пластиковые накладки порогов и молдинги.

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Относительно целые кузовы могут быть у машин из южных регионов, там даже иногда попадаются варианты в родной краске, но у большинства приличный внешний вид – это результат неустанной работы маляров по устранению проблем. Как только рыночная цена снижается и на машине начинают экономить, или очередные маляры делают свою работу плохо, «тройка» начинает медленно, но верно превращаться в руину.

Если вы хотите машину надолго, то искать будет сложно, да и антикоррозийные мероприятия нужны ежегодно. В частности, обработка сколов должна быть только с полной окраской элемента. Если просто хотите покататься, то ищите машину хотя бы с целыми порогами и с целой силовой структурой. Битых Е46 очень много – сказываются задний привод, отсутствие современных систем активной безопасности и амбиции владельцев. Есть варианты, восстановленные из тотала – еще лет 10 назад цены на эту машину держались на хорошем уровне, и спасать их от свалки было выгодно.

Снизу

Основное слабое место заметно снаружи – это пороги. На подъемнике все проблемы будут видны не лучше – пластик их прикрывает снизу полностью. Но если пластик снять, то будет заметно, что подгнивают они в основном снаружи, ибо пластиковая накладка копит грязь и влагу, а порог и усилитель порога разрушаются с нижней своей кромки вверх.

В передних арках ничего особенно страшного обычно нет, разве что переднее крыло, как было сказано, подгнивает изнутри, по месту контакта с локером. Пока ржавчина не станет сквозной, видят только проблему внутренней кромки арки, и все.

Обратите внимание на швы чашек передней подвески и место крепления стойки. Изнутри ржавчины обычно не так много, если шовный герметик цел, но чашка сверху буквально раздувается, ее выгибает из-за нагрузок. Многие ставят усилители чашки кузова, но они сделаны из черного металла и скорее всего будут способствовать коррозии в этой зоне.

Крыло переднее 26 015 рублей

В задних арках ситуация намного хуже. Место опоры амортизатора тут покрепче, его повреждает намного реже, но зато все внутренние поверхности ржавеют сильно. Особенно неприятно, что сильно корродирует зона под трубами топливозаливной горловины и внутренняя арка по швам. Коррозия бывает сквозной даже у поздних машин – в первую очередь страдает задняя часть арки, где сказывается пескоструй.

Помогает только регулярный и качественный антикор с зачисткой и грунтованием поверхности, а стоит лишь раз нанести дешевый битумный состав поверх ржавчины, и спустя несколько лет придется менять крыло и арку с усилителями – сгнивает все быстро.

Само днище обычно во вполне приличном состоянии. Основное проблемное место – вокруг бензобака: тут на стенке кузова у трубок тормозной системы коррозия становится рыхлой и глубокой, еще страдают точки установки заднего подрамника. Стоит обратить внимание и на зону стыка полов и лонжеронов спереди, тут тоже часто возникают очаги глубокой коррозии. Еще часто бывает, что подгнивает днище в ногах задних пассажиров, в точках установки сливных пробок.

В моторном отсеке внимательно проверьте все швы чашек и моторного щита – герметик очень слабый, при повышенных нагрузках он отходит, и возникает шовная коррозия. У передней панели корродирует зона вокруг радиатора, а если не досмотреть, может и совсем отвалиться – металл тонкий. В надмоторной нише стоит осмотреть состояние сливов и швов, можно случайно найти ржавчину в основании стойки крыши – такое случается.

В багажнике обязательно проверьте боковые ниши. В правой стоит аккумулятор (на всех вариантах кузова, кроме хэтчбека), и там коррозии обычного много из-за наличия паров кислоты. В левой нише ситуация получше, но влага там тоже копится, а жалюзи вентиляции ее пропускают вовнутрь. Все швы вокруг ниши запасного колеса осмотрите внимательно – если есть проблемы с задней панелью, то это будет заметно.

В салоне по возможности проверьте состояние напольного ковра в ногах задних пассажиров и у водителя. В случае повышенной влажности лучше поднять ковер и осмотреть – изнутри днище сгнивает быстро и надежно, вплоть до образования дыр на стыке с порогом, а там как раз проходит жгут проводки. Можно присмотреться также к кронштейну педали газа, если там рыхлая ржа, то есть хорошие шансы на то, что весь пол под водителем ржавый. Осмотрите двери на предмет подтеков, с них вода часто стекает внутрь при нарушении внутренней мембраны и слива.

Оборудование кузова

К сожалению, качество изготовления различных элементов и механизмов кузова тоже не очень радует. Передняя оптика слабовата – стекло трескается, пропускает влагу, затирается. У ксенона выгорают линзы, причем сильно и быстро. Благо запчасти есть, и ремонту все поддается. Бамперы и пластик имеют довольно слабые крепления, регулярно попадаются машины с провисшими элементами. Накладки омывателей фар тут – расходник: крепление крайне неудачное, на высокой скорости лучше не допускать включения омывателя, даже если крышки подклеены.

Большая неприятность случается из-за небольшой детали – водоотвода лобового стекла, оно же «жабо» в просторечии. При разрушении резинового уплотнителя по верхнему краю вода со стекла начинает стекать прямо в воздухозаборник отопителя. В этих условиях дренаж часто не выдерживает, и вода попадает в салон. Если жабо течет, то трапеция дворников закисает достаточно часто.

Боковые зеркала имеют корродирующий алюминиевый кронштейн. Ремонтные втулки для него есть, но большинство владельцев уже просто не заморачивается на работу механизма складывания.

Замки капота – головная боль, они тоже закисают, после чего капот плохо открывается и закрывается, нужно смазывать регулярно и замки и трос. Стеклоподъемники тоже требуют внимания: тросы обрывает, ломает ролики. Благо механизмы есть в продаже как в сборе, так и трос с наконечниками отдельно. С замками проблем минимум, а отказ замка багажника связан обычно с проводкой или поломками кнопок.

Из неприятностей можно еще добавить такую особенность, как неудачные петли капота и крышки багажника – при намерзании льда в нишах у стекла можно погнуть уголки панелей, если неаккуратно потянуть. А слой льда там зимой образуется достаточно прочный – со стекла стекает и подмерзает вода.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара 22 069 TYC 6 013 Hella 29 496 Стекло лобовое 24 909 Vendor 10 640 Крыло переднее 26 015 Polcar 3 498 Blic 9 693 Бампер передний 45 732 API 3 072 Капот 44 962 Polcar 12 670 API 18 211 Фара ксенон 62 594 Depo 2 567 Hella 60 067

Салон

Если не брать машину в совсем уж дешевой комплектации, то качество отделки салона очень неплохое. Хорошие материалы, очень приятный дизайн. Разве что износостойкость руля низкая. Кстати, рули умудряются ставить от более свежих моделей – не удивляйтесь, если вместо родного мультируля стоит трехспицевый от E90.

У машин с кузовом купе и кабриолет очень сильно изношены боковины сиденья, но тут больше зависит от размеров водителя и аккуратности. Износ кнопок и ручек очень умеренный для таких пробегов (машин, прошедших меньше 200 тысяч, единицы), износостойкость большинства элементов тут все ещё «премиальная».



Приборная панель всем хороша, но у самых распространенных версий ломаются кнопки-ручки, которыми сбрасывают одометр, переключают режимы борткомпьютера и выставляют часы. Часто на Е46 приборки стоят неродные: берут от более мощных версий, от М3, с черными центрами и толстыми стрелками, перекрашивают кольца… И не всегда корректно прошивают мозги под приборку, а получить нерабочую ASC из-за такого «апгрейда» легко, и даже лампочка может не гореть. Впрочем, чаще приборки банально снимают, чтобы выпаять светодиоды сигнализаторов ошибок или смотать пробег.



Много проблем с разнообразным крепежом, который теряет прочность с годами: ломают и обшивки дверей, и крепеж подлокотника, и пепельницы, и многое другое, но наиболее видимая и регулярная проблема – это поломка крепежа перчаточного ящика, «бардачка» в просторечии. Если он болтается, то это вовсе не следы ДТП, просто его снимают для доступа к климатике и электронике, да и внутрь кладут часто довольно тяжелые вещи.

«Синдром холодной печки» – это общее название для распространенной беды Е46 в наших краях. Причин у проблемы достаточно много. Самая простая – это ошибка в работе клапана печки, он не отличается сверхнадежностью, бывает, подводит и его проводка или прошивка блока климатики. Забитый радиатор печки и завоздушивание – тоже популярные, но более сложно устранимые проблемы. Завоздушивание обычно связано с поломками патрубков на печку – они текут и накапливают воздушную пробку в верхней части. Если есть незаметная течь антифриза, надо проверить надмоторную нишу и трубки в ней. Радиатор забивается из-за редкой замены антифриза и попадания в него масла, это не редкость на многих моторах BMW, а лечится обычно промывкой – так проще и лучше, чем менять деталь на неоригинальную новую с разборкой панели.

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Сбои заслонок самого климат-контроля случаются редко, но их тоже не стоит исключать. Кондиционер довольно крепкий, не работает он обычно из-за удаления конденсора после ДТП или банальной утечки.

Электрика

Электрика у машин BMW этого поколения достаточно развитая и сложная. И с ней хватает хлопот, но в основном это связано с работой блоков ASR, АBS, ECU и их датчиков. В частности – лямбда-зондов на моторах N-серии и М54 и проводки двигателя у всех.

Выход из строя элементов освещения и элементов кузова чаще всего связан с залитой проводкой, поломками проводов в гофрах и отказов кнопок или блоков, ну а распространенная беда с усилителем звука – с перегрузкой и износом динамиков.

Весь набор блоков управления, от блока света, приборной панели и климата до EWS и DME/DDE, тут прошиваемый. При замене они требуют привязки, а неграмотный электрик способен натворить немало дел, отключив системы безопасности. Учтите также, что владельцы часто не имеют возможности купить блок точно в том же варианте, что был у них раньше, а поломки блоков случаются все чаще – подходит срок службы конденсаторов и силовых ключей.

В целом, электрика достаточно надежна, она не доставляет особых хлопот, если нет вмешательств в систему, нет криво установленного дополнительного оборудования и в порядке генератор. Тут даже провод с аккумулятора в багажнике надежен, потому что проходит внутри кузова и разведен удачно, так что контакты нигде не подгорают.

Промежуточный итог

Если Е46 ещё не сгнила, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что её можно сохранить, чтобы поездить несколько лет, а может, и больше. Плохая – в том, что нужно вкладываться в антикор или приготовиться к езде «на убой». Остальное на фоне кузова, в общем, мелочи. Кое-какие вложения в электрику с поиском подходящих блоков неизбежны, как и поиск фурнитуры по разборкам, но, покупая 20-летнюю БМВ, вы же не рассчитывали ездить на ней столь же баззаботно, как на новом Солярисе? В следующей части рассмотрим ходовую часть, коробки и моторы Е46.