Если в начале восьмидесятых годов европейские автомобили С-класса оставались привычно-угловатыми, то уже к середине десятилетия их кузовы в угоду моде и аэродинамике заметно округлились. Так произошло с Opel Kadett , Ford Scorpio и многими другими автомобилями. Например, с «бочкой» от Audi, пришедшей на смену «квадратной» 80-ке с индексом В2. Некоторые метаморфозы в европейских машинах тех лет происходили и под капотом: несмотря на то что привычный карбюратор в виде рудимента на некоторых модификациях еще оставался, в отдельных версиях в топливной системе уже появился «загадочный зверь» инжектор. При этом тот же процесс происходил не только на «загнивающем Западе», но и в СССР! Ведь в Тольятти в то время активно трудились над будущим ВАЗ-2110 – автомобилем, который внешне имеет что-то неуловимо общее с «восьмидесяткой». Сегодня мы выясним, насколько внешнее впечатление соответствует реальности, столкнув эти автомобили в очном сравнении.

Экскурс в историю

«Десятку» начали разрабатывать еще в 1983 году, причем изначально автомобиль носил индекс 2112, поскольку обозначение 2110 в то время принадлежало будущей «девяносто девятой». Более того, машина задумывалась как осовремененная классика и потому сохраняла заднеприводную компоновку.



1983 год. Будущая «десятка» – еще заднеприводная и с индексом ВАЗ-2112. Крайний слева – Владимир Ярцев, руководитель «десятого» проекта

Однако после запуска в производство «восьмого» семейства концепция изменилась, и в 1984-м автомобиль решили перевести на передний привод, сделав акцент на аэродинамике. Платформа при этом, соответственно, сменилась на 2108, которая только-только набирала обороты.



Пройдя через несколько серий прототипов и радикально поменяв концепцию, свой привычный нам облик ВАЗ-2110 приобрел к 1987 году, а к концу десятилетия был готов и интерьер.



Уже «десятка» по обозначению, но не по дизайну: в 1985 году прототип выглядел так

В 1987-м ходовой макет уже был похож на «самого себя». Обратите внимание на оригинальные форточки-«стограммовки» и зеркала, которые крепились к панели двери – в точности так же, как на «бочке». 1 / 3 В 1987-м ходовой макет уже был похож на «самого себя». Обратите внимание на оригинальные форточки-«стограммовки» и зеркала, которые крепились к панели двери – в точности так же, как на «бочке». 2 / 3 В 1987-м ходовой макет уже был похож на «самого себя». Обратите внимание на оригинальные форточки-«стограммовки» и зеркала, которые крепились к панели двери – в точности так же, как на «бочке». 3 / 3

Однако, несмотря на то что предсерийные образцы были пойманы в объектив на полигоне Porsche еще в 1990-м, засветившись потом даже в журнале «За Рулем», плановому запуску автомобиля в июле 1992 года помешал развал СССР. Поэтому увидеть его уже российский обыватель смог только в 1993-м – и то лишь в виде выставочного образца, причем не на Московском автосалоне, а на организованном в Манеже «Логовазом» показе в конце 1992 года.



В 1990 году шпионские фото прототипа опубликовал даже советский журнал «За рулем»

Став звездой мартовского номера «За Рулем» в 1993-м, новинка еще долго оставалась выставочным образцом, не воплощаясь в серийный автомобиль

Эту машину показывали не только публике в Манеже, но и лично Борису Ельцину

Затем еще долгих четыре года машина томилась, пока наконец 27 июня 1995 года в ОПП ВАЗ не были выпущены первые условно-серийные экземпляры. Само же производство началось в августе 1996-го, а продажи стартовали в ноябре того же года.



На первых машинах дверные рамки красили в черный цвет, что усиливало дизайнерский приём под названием «эффект отрезного колпака» ​

К этому времени назвать «десятку» последним словом техники было уже нельзя, хотя и по дизайну, и по общей компоновке автомобиль на тот момент выглядел вполне современным, причем сам ВАЗ позиционировал эту модель как машину более высокого класса, чем соплатформенная Самара. Впоследствии были освоены универсал с индексом 2111 и пятидверная «двенадцатая».

Практически в неизменном виде «десятка» продержалась на тольяттинском конвейере до октября 2007 года, а хэтчбек 2112 и «одиннадцатая» выпускались еще год и два соответственно. Сняли с производства десятое семейство по простой причине – весной 2007-го в производство запустили Приору, и внутренняя конкуренция между «рестайлом» и «дорестайлом» одного и того же автомобиля заводу была не нужна. Кроме Тольятти ВАЗ-2110 собирали в украинских Черкассах на заводе корпорации «Богдан» под одноименной маркой, однако из-за известных событий 2014 года поставки машинокомплектов были прекращены, а производство свёрнуто.



Удивительно, но у «десятки» было множество мелкосерийных модификаций – широко известная «Жёлтая Акула», ставшая впоследствии «заряженным» ВАЗ-21106, трехдверный хэтчбек 21123, удлинённый «Консул», полноприводный «Тарзан» и даже гоночная версия, омологированная для участия в чемпионате FIA WTCC, выступившая там в 2008 году

Примерно в то же время, когда «десятка» меняла компоновку на переднеприводную, то есть в 1984 году, в Audi подготовили полноразмерный макет «суперобтекаемого автомобиля» со сверхнизким коэффициентом аэродинамического сопротивления (Сх=0,198), носивший название Audi 80 Cw-Studie Concept. Он был явным предвестником нового поколения «восьмидесятки».



Пред﻿теча «бочки»: аэродинамичный концепт-кар отличался длинной кормой и… «десяточным» передним бампером! Обратите внимание на плоские колесные арки​

Как в и Тольятти, в Ингольштадте одним выстрелом хотели убить двух зайцев, не только выпустив новую модель, но и подняв её в условной табели о рангах выше прежней «восьмидесятки». По этой причине в компании решили отказаться от общей платформы с Passat, как это было в поколении В2, и создать автомобиль, который бы отличался от аналогичных Volkswagen не только «косметикой».

На заводских эскизах у будущей «бочки» отчетливо просматривается такой же «отрезной колпак», как и на ВАЗ-2110. Совпадение?

За два года автомобиль прошел путь от концепт-кара до серийного образца​

На первых серийных В3 правого наружного зеркала не было!

Упор был сделан на аэродинамику и безопасность, а также на комплектацию. В сентябре 1986-го новая Audi 80 была представлена публике, а уже с 1987-го машину начали выпускать массово, причем Audi в этот момент спешно занималась последними доработками модели и её проверками на полигоне Porsche, где произошла удивительная встреча уже серийной «бочки» с будущей «десяткой». Машины (точнее, «немка» и макет ВАЗ-2110) даже были сфотографированы бок о бок!



Первая встреча макета 2110 и серийного Audi 80 во время аэродинамических испытаний на Porsche​

В то время как в СССР боролись с проблемами и неурядицами, вызванными глобальными геополитическими трансформациями, в ФРГ освоили производство седанов 80 и 90, отличавшихся двигателем и оснащением, а осенью 1988-го к ним присоединилась и «купешка» с незамысловатым названием Coupe. Автомобиль поставлялся и в США, причем только с 2,3-литровым мотором. Жизненный цикл В3 Typ 89 был недолгим: уже в 1991 году эту модель сняли с производства, выпустив в общей сложности за пять лет 1,6 миллиона экземпляров.



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Причина отправки на пенсию была ровно той же, что и в случае с ВАЗ-2110: B3 уступила место модели B4 – то есть рестайлинговой версии, отличавшейся от предшественницы примерно так же, как Приора от «десятки». То есть, сохранив прежний кузов, автомобиль осовременили внешне, оснастили подушками безопасности и другими опциями комфорта. Причем увеличенная колёсная база, новая задняя подвеска и другая форма багажника позволяют считать этот автомобиль такой же самостоятельной моделью, как и ВАЗ-2170, который не является «просто модификацией десятки».

Снаружи: обтекаемость прежде всего

На внешность ВАЗ-2110 в своё время оказал влияние дизайн Passat B3, который дизайнер Владимир Ярцев как-то тайно смог рассмотреть на Дмитровском полигоне. Однако в процессе работы акценты сместились, и дизайн «десятки» получился весьма самобытным – в частности, решение с разделением верхней и нижней частей кузова, известное как «эффект отрезного фонаря», на ВАЗе придумали самостоятельно. При всём, казалось бы, очевидном сходстве силуэта с «бочкообразной» формой Audi 80 упрекать тольяттинцев в плагиате нельзя: формы схожи не потому, что Ладу «слизали» с Audi, а просто в угоду аэродинамике – история доказывает, что к идентичным решениям так или иначе приходят многие дизайнеры.



Найди десять отличий: предлагаем сравнить автомобили в профиль и в три четверти сзади, чтобы убедиться, что они похожи, но всё-таки разные

Вклеенные стёкла (впервые для ВАЗа в частности и легковых советских автомобилей вообще!), заходящие на крышу двери без водосточных желобков, отсутствие резких переходов между объемами, гладкие арки без выступов (как на прототипе Audi!), «леденцовый дизайн» – всем этим ВАЗ-2110 радикально отличался от всех автомобилей советского и российского автопрома.

У «десятки» коэффициент лобового сопротивления (Сх) чуть хуже, чем у немецкого седана – 0,347 против 0,290 соответственно. Но проблема не столько в плохо проработанной аэродинамике, сколько в больших зазорах и упрощенной по сравнению с прототипами нижней части кузова, а также в большом клиренсе

Вихри враждебные: на некоторых эскизах будущей «десятки» колёса были закрыты не только «глухими» колпаками, но и аэродинамическими щитками!

Теоретически, если бы машина появилась в 1987 году не в виде макета, а как серийный автомобиль, одновременно с «восьмидесяткой», то могла бы оказаться на внешних рынках такой же конкурентоспособной, какой в свое время была «восьмерка».

Германия, Греция, Франция, Испания, Голландия, Чехия, Венгрия – это далеко не полный список стран, куда ВАЗ-2110, хоть и недолго, но экспортировали

Несмотря на то что новая модель практически сохранила прежнюю колёсную базу (2492 мм), во внешности появилось множество необычных решений. Можно вспомнить и сферические стёкла, и горизонтальный разъем капота по крылу (как на ЗИЛ-130), и вертикальное соединение заднего бампера с крыльями, чего до Ярцева и его команды на советских машинах никто не делал.



Вместе с тем, из-за больших зазоров на товарных машинах всё это в единую картину не соединялось, «рассыпаясь на обломки». Взять, к примеру, заднюю оптику: если её наружные блоки с заходом на крыло располагались горизонтально, то внутренние (на крышке багажника) – уже вертикально. С учётом пресловутых щелей-зазоров визуально единый оптический элемент не образовывался.



Самобытность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. Но уровень стыковки элементов на немецкой машине явно лучше 1 / 4 Самобытность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. Но уровень стыковки элементов на немецкой машине явно лучше 2 / 4 Самобытность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. Но уровень стыковки элементов на немецкой машине явно лучше 3 / 4 Самобытность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. Но уровень стыковки элементов на немецкой машине явно лучше 4 / 4

Не добавляли стремительности и «пухлые» задние крылья с «недорезанными» арками, из-за которым машина смотрелась тяжеловесно и грузно. Как раз из-за этого «десятка» и получила своё прозвище «беременная антилопа».



Восьмиклапанные версии оснащались маленькими 13-дюймовыми колёсами от Самары. Это сказывалось на внешности машины не лучшим образом

Увы, даже самый стремительный (теоретически) тип кузова хэтчбек 2112 на практике выглядел как тюнинговая модификация Иж-Комби. Ситуацию не спасало даже большое антикрыло (на ранних машинах был спойлер).



На фото: ВАЗ-2112 1 / 3 На фото: ВАЗ-2112 2 / 3 На фото: ВАЗ-2112 3 / 3

Самым сбалансированным, пожалуй, получился универсал 2111, который не портили даже задние арки. Впрочем, «десятка» наверняка смотрелась бы лучше, если бы кузовные зазоры были меньшими раза в полтора и равномерными на всех деталях, а не гуляли от панели к панели и от машины к машине. Хотя спустя 25 лет смотришь на внешность этой машины иначе – она все равно гармоничнее иных современных творений маркетинга с их неправильными пропорциями и «дизайном ради дизайна».



Владимир Ярцев, с которым мы связались при подготовке материала, тоже считает, что на момент разработки дизайн модели был весьма актуальным — против него сыграло время, потраченное на запуск в производство, и некоторые технологические ограничения того времени.



"Если бы мне довелось сегодня разрабатывать дизайн "десятки", то она была бы совершенно другой. Существуют тенденции, которым следуют дизайнеры. Уже когда ВАЗ-2110 продувался на Porsche, резко бросались в глаза несоразмерные с кузовом микроскопические 13-дюймовые диски колес, а в остальном он выглядел даже интересней "бочки", рядом с которой я фотографировал в трубе наш макет. А если бы "десятка" вышла лет на пять раньше, как планировалось с самого начала и качество сборки было получше, да еще сохранили бы двухцветную окраску, которую мы предлагали — автомобиль был бы намного привлекательнее."



Владимир Ярцев, руководитель дизайн-проекта ВАЗ-2110

Во внешности «бочки» осталось немало идей от обтекаемого прототипа, но зад по понятным причинам стал существенно короче, а применить плоские колёсные арки на «восьмидесятке» не решились, хотя на более «старой» по хронологии Audi 100 C3 они были. После квадратной предшественницы с её плоскопараллельным дизайном внешность В3 была поистине революционной, хотя и её бамперы, и капот, в отличие от «десятки», решены вполне традиционно, да и все светоблоки задних фонарей расположили вертикально.



На обтекаемость кузова работало всё. Даже такая, казалось бы, мелочь, как колёсные колпаки. У большинства «десяток» на штампованных колёсах их не было вовсе

Не был дизайн и тяжеловесным, хотя из-за эффекта «надстройки» верхней части и круглых боковин острословы в начале девяностых тут же метко окрестили эту модель «бочкой».

Колёсная база седана (2611 мм) на 119 мм превосходила аналогичный показатель «десятки», да и по длине кузова (4580 мм) Audi с её, казалось бы, коротенькой кормой была заметно длиннее российского седана (4265 мм). К слову, именно задняя часть была самой необычной деталью автомобиля, ведь крышка багажника выглядела как небольшой выступ – примерно так же, как на лифтбеках вроде Skoda Octavia первого поколения. Лет тридцать назад такой тип кузова еще называли нотчбэком, но Audi 80 B3 – это стопроцентный трехобъемный седан, где крышка багажника поднималась сама по себе, а заднее стекло было жестко вклеено в проём крыши.

«Подрезанный» задний свес не прошел даром: объем багажного отделения у «бочки» составляет всего лишь 373 литра, в то время как у «десятки» он достигает вполне приличных 450 л.



После «девяносто девятой» с её высоченным бортом ВАЗ-2110 порадовал поклонников тольяттинских автомобилей меньшей погрузочной высотой и большим проёмом багажника

А еще конструкторам пришлось расположить «запаску» в багажнике вертикально слева, в то время как на российском седане полноразмерное пятое колесо спокойно поместилось в «подполье». Ну а главным недостатком багажного отделения «бочки», кроме неровного пола, был маленький проём, ведь, невзирая на хитрый механизм Г-образной крышки, позволявший ей откидываться в сторону заднего стекла, загрузить сюда какую-то крупную коробку (телевизор, стиральную машину) было просто невозможно.



Эстетика в ущерб практичности: короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались и на компоновке, и на объеме багажного отделения не лучшим образом 1 / 3 Эстетика в ущерб практичности: короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались и на компоновке, и на объеме багажного отделения не лучшим образом 2 / 3 Эстетика в ущерб практичности: короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались и на компоновке, и на объеме багажного отделения не лучшим образом 3 / 3

Внутри: что русскому хорошо, то немцу дорого

Интерьер ВАЗ-2110 не имеет ничего общего с «восьмеркой» визуально, сохранив многие особенности её эргономики. Посадку водителя удалось улучшить за счет регулировки рулевой колонки по наклону, однако сесть удобно за рулём сможет не каждый водитель – кресло широковато, а посадка низковата. При этом рослым «пилотам» на рабочем месте было тесно.

Зато панель приборов с плавными обводами и «стекающей» вниз и немного развёрнутой в сторону консолью выглядела заметно современнее, чем «зубильная», хотя она сохранила общую концепцию с «полочкой» и отдельным блоком комбинации приборов, в то время как на поздних Самарах «торпедо» стало «высоким», то есть консоль словно была продолжением приборов. Забавно, что обрамление «приборки» в виде клавиш можно было встретить как раз на Audi 80 – но не на бочке, а на предшественнице с индексом В2.



Кнопки по бокам комбинации приборов были на предшественнице «бочки». Случайно ли они появились на «десятке», история умалчивает

«Пухлые» дверные карты также выгодно отличали эту модель от «зубила» – в начале нулевых этот салон воспринимался почти «по-иномарочному»! Конечно, с поправкой на качество отделочных материалов. К слову, у «десятки» они были новыми для отечественных автомобилей – в частности, вудсток и поливуд вместо обычного пластика. Поэтому при разработке салона и оснастки для его производства тольяттинцы обращались к иностранным подрядчикам – итальянцам, японцам и немцам. Но делали детали впоследствии в Сызрани, и это наложило свой отпечаток на восприятие интерьера потребителями.

Зато по комплектации ВАЗ-2110 превосходил не только Самару, но и многие бюджетные европейские модели восьмидесятых годов! Центральный замок, электроприводы передних стёкол (на большинстве машин), бортовая система контроля (БСК), этакий «квазиклимат»-контроль под названием «cистема автоматического управления отопителем» (САУО) с функцией поддержания заданной температуры в салоне – словом, «десятка» уже не была такой «чисто механической», как прежние ВАЗы.

В качестве довольно редких опций на этой модели можно было встретить гидроусилитель руля и даже кондиционер! Правда, в большинстве случаев «навороты» всё-таки ограничивались электростеклоподъемниками...



Люк в крыше – штатное, хотя и очень редкое оборудование ВАЗ-2110, встречавшееся на ранних машинах

Салон Audi – это «практиш, квадратиш, гут». Дизайнеры выбрали совершенно другую концепцию – «высокая» панель приборов стояла перед водителем и пассажиром словно стена, формируя чувство психологической защищенности. Салон не был ни лёгким, ни воздушным, хотя мощное «торпедо» при этом словно «перетекало» в дверную обивку.​



Концепция интерьера была найдена практически сразу же

Еще одна необычная деталь – вертикальные дефлекторы системы вентиляции и отопления, причем на центральной консоли их было целых три. Компоновка приборной панели позволила найти там же место и для аудиосистемы, и для вполне прогрессивных даже по сегодняшним меркам поворотных регуляторов отопителя, а управление «вспомогательными» функциями возложили на крупные прямоугольные кнопки.



С эргономикой у «бочки» тоже был полный порядок – неудивительно, что именно после этой «восьмидесятки» многие бывшие владельцы Лад приобретали стойкую приверженность к немецкой продукции.



Удобное кресло, «ухватистый» четырехспицевый руль, а также правильное взаимное расположение педалей, рычага КП и других органов управления позволяли удобно устроиться за рулём обладателю практически любого перцентиля, чего не скажешь про ВАЗ-2110.

Особенность Audi, связанная с формой кузова, – не самая лучшая обзорность

Однако за всё нужно платить – и эта фраза как нельзя лучше отражает подход к оснащению немецкого седана. Прижимистые бюргеры, как правило, заказывали автомобили в комплектации «барабан», а в неё производитель не положил не то что бортовой компьютер или передние стеклоподъемники, но даже «зажал» тахометр! Да-да, в комбинации приборов базовых «бочек» красовались огромные часы – видимо, для того, чтобы обладатель такой машины наблюдал за временем и понимал, что не стоит понапрасну крутить двигатель...

Огромные часы вместо тахометра на «бочке» – обычное явление​

Шутки шутками, но по комплектации среднестатистическая «восьмидесятка» уступала российской машине, поскольку на «бе-драй» и электроприводы стёкол были редкостью. Конечно, в длинном списке опций было почти всё что угодно, включая кожаный салон и кондиционер, но... что толку, если в реальных автомобилях «навороты» практически никогда не встречались?

Зато из-за более длинной колёсной базы на заднем сиденье «бочки» в сравнении с отечественной машиной было ощутимо больше пространства для ног. Но втроём на втором ряду было всё равно немного тесновато – в первую очередь, в плечах, что объяснялось как раз бочкообразной формой кузова и его сужением в районе боковых стёкол.

Техника: битва концепций

Конструкция ВАЗ-2110 – это классика переднеприводного жанра: поперечное расположение силового агрегата, реечный рулевой механизм, передняя подвеска типа МакФерсон и задняя полузависимая балка.

Из «инноваций» можно вспомнить разве что вентилируемые передние тормоза, впервые появившиеся на автомобилях ВАЗ именно на «десятке». Впрочем, как и «шестнарь»: если ранние экземпляры были оснащены и вовсе карбюраторным полуторалитровым мотором (как на «восемьдесят третьей»), то довольно быстро эту модель полностью перевели на более прогрессивную систему питания, а под капотом модификации 21103 появился полуторалитровый шестнадцатиклапанный мотор с индексом 2112. Он развивал 94 л.с. и 128 Нм, позволяя довольно лёгкой (1010 кг) машине набирать 100 км/ч с места за 12,5 с. За счет хорошей аэродинамики максимальная скорость при этом достигала 180 км/ч – может, и не слишком много по мировым меркам, но так быстро до «десятки» Лады еще не ездили.



На хорошей дороге стрелку спидометра 16-клапанной версии можно было положить на отметку 200. Реальная же скорость, разумеется, была меньше

В качестве альтернативы предлагался и обычный восьмиклапанный мотор (2111) – с ним машина становилась на секунду и 10 км/ч медленнее, но многие степенные водители ценили восьмиклапанник за покладистость и тяговитость на низких оборотах.

От восьми до шестнадцати, от Солекса к GM и Bosch: под капотом «десятки» можно было встретить разные моторы, которые базировались всё на том же «ноль восьмом» блоке цилиндров 1 / 3 От восьми до шестнадцати, от Солекса к GM и Bosch: под капотом «десятки» можно было встретить разные моторы, которые базировались всё на том же «ноль восьмом» блоке цилиндров 2 / 3 От восьми до шестнадцати, от Солекса к GM и Bosch: под капотом «десятки» можно было встретить разные моторы, которые базировались всё на том же «ноль восьмом» блоке цилиндров 3 / 3

Вдобавок полуторалитровый «шестнарь» оказался «втыковым», то есть при обрыве ремня ГРМ происходила встреча поршней с клапанами со всеми вытекающими последствиями. Чуть позже оба двигателя прибавили сто кубиков «для храбрости» и стали «безвтыковыми», но максимальная мощность не выросла из-за перехода на более жесткие экологические нормы Евро-3. Что касается трансмиссии, то она на ВАЗ-2110, как и на предшественнице, была безальтернативной – только пятиступенчатая механика с её характерными подвываниями и быстрым выходом синхронизатора второй передачи у тех, кто любил уходить со светофора первым, участвуя в битвах со старыми иномарками.



При всей внешней схожести кузова одного взгляда на подкапотное пространство Audi достаточно, чтобы понять: она другая.

Двигатель вдоль и аккумулятор возле моторного щита – под капотом Audi не имела ничего общего с российской машиной

Продольное расположение силового агрегата, опциональная система полного привода Quattro, автоматическая коробка передач (тоже опция), многорычажная задняя подвеска на полноприводной версии или полузависимая балка с тягой Панара – на переднеприводной, задние дисковые тормоза на мощных модификациях...

Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмидесятка» неплохо ехала даже по снегу, но клиренса «бочке» в наших условиях не хватало 1 / 3 Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмидесятка» неплохо ехала даже по снегу, но клиренса «бочке» в наших условиях не хватало 2 / 3 Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмидесятка» неплохо ехала даже по снегу, но клиренса «бочке» в наших условиях не хватало 3 / 3

Словом, как раз здесь сумрачный тевтонский гений оторвался по полной. Точнее, максимальное торжество инноваций в рамках модели В3 произошло в области безопасности – ведь на этой модели за 1000 дойчемарок можно было заказать очень необычную систему procon-ten, являвшуюся альтернативой традиционной подушке безопасности. Суть работы этой системы заключалась в том, чтобы в момент фронтального удара с помощью специальной системы натяжных тросов увести рулевую колонку в сторону моторного щита и двигателя. Ремни безопасности при этом натягивались, удерживая водителя и пассажира.



Свой взгляд на безопасность: система procon-ten решала те же задачи, что и airbag, но совершенно другим путём 1 / 3 Свой взгляд на безопасность: система procon-ten решала те же задачи, что и airbag, но совершенно другим путём 2 / 3 Свой взгляд на безопасность: система procon-ten решала те же задачи, что и airbag, но совершенно другим путём 3 / 3

Таким образом, в Audi не пытались смягчить удар о руль или панель приборов, а хотели вообще избежать контакта людей с деталями интерьера. Однако в 1994-м от сложной системы всё же отказались в пользу традиционных подушек безопасности.



Ну а гамма модификаций двигателей Audi 80 состояла из 17(!) различных версий бензиновых и дизельных моторов! Справедливости ради отметим, что обозначавшиеся парой латинских букв двигатели, по сути, состояли из трёх базовых моторов объемом 1,6 л, 1,8 л, и 2,0 л, а также пары дизелей – атмосферных объемом 1,6 л и 1,9 л, а также двух 1,6-литровых турбодизелей. На вершине моторной линейки был двухлитровый бензиновый шестнадцатиклапанник 6А, выдававший внушительные по тем меркам 137 л.с. и 181 Нм. Он позволял «бочке» не только выезжать из десяти секунд (если быть точным, разгон составлял ровно 9 с), но и перемахнуть двухсоткилометровую отметку (208 км/ч).



«Бочка на шестнаре»: версия 2.0 16V визуально отличалась обвесом и спойлером

Правда, с 1,8-литровым мотором (а чаще всего на В3 встречался именно он) немецкий седан набирал сотню с места за 10,9-13,7 с, то есть не слишком-то быстрее, чем «десятка», причем с карбюраторным мотором объемом 1,6 л «восьмидесятка» была даже медленнее (14,1 с), чем российский седан! Ну а с атмосферным дизелем разгон и вовсе длился целую вечность: заветную «сотку» дизельная «бочка» набирала за бесконечно длинные 20 секунд...



Подавляющее большинство Audi 80B3 были карбюраторными. И ехали ничуть не лучше российского седана

Впрочем, сухие цифры – это одно, ведь динамические качества при старте с места интересны разве что любителям драг-рэйсинга. Как же ехали эти автомобили с точки зрения пресловутого «driving pleasure» – то есть удовольствия от вождения?



Наша служба и опасна, и трудна: оба автомобиля широко использовались полицией своих стран ​

Пытаясь сделать ВАЗ-2110 комфортнее прежней модели, её подвеску заметно «распустили», а конструкцию кузова в передней части пересмотрели, чтобы снизить уровень вибраций. Как оказалось, за это нужно заплатить «пустым» рулём и невнятным поведением машины в поворотах: несмотря на то что «десятка» тоже побывала на полигоне Porsche, тот самый «геном Порше» новая модель по сравнению с предшественницей потеряла. И если это не сильно печалило обывателя по пути на дачу или работу, то журналисты в своё время высказывали обоснованные претензии в адрес аморфного поведения «антилопы», которая стала ненамного комфортнее, но намного унылее Самары на ходу.

Вдобавок на машинах первых партий трескались задние стёкла, что тут же породило слухи о недостаточной жесткости кузова и «пластилиновом» передке, у которого гуляют лонжероны, влияя на ощущения водителя не лучшим образом. На практике жесткость кузова на кручение у ВАЗ-2110 лишь чуть ниже, чем у трёхдверной «восьмерки» – 8000 Нм/Град против 8200 Нм/Град. То есть четырехдверный седан десятого семейства заметно опережает по этому параметру как «девятку» (6800 Нм/Град), так и «девяносто девятую» (5500 Нм/Град). В процессе доводки у конструкторов было немало идей по поводу того, как исправить управляемость, сохранив приемлемый уровень комфорта, но из-за не самой удачной экономической ситуации их отложили на потом – как оказалось, не навсегда, а до работ над «рестайлинговой» версией под названием Приора, где эти недостатки и были исправлены хоть в какой-то мере.



Несмотря на то что Audi 80 B3 не стал делить платформу с аналогичным Пассатом, инженерам Audi удалось довести ходовые качества «бочки» до уровня, которого ожидаешь от автомобиля с четырьмя кольцами. Да, машина ехала жестковато, но на высоких скоростях была очень устойчивой, а в поворотах сохраняла нейтральную поворачиваемость, не доставляя водителю особого удовольствия, но и не заставляя его покрываться испариной. Надёжность, предсказуемость, простота – так в трёх словах можно охарактеризовать впечатления от «бе-третьей», не забывая волшебное слово «кваттро». Как писал английский журнал Motor Sport в ноябре 1986 года, во время премьеры модели в Германии дороги поливал дождь, а полноприводная версия 80 quattro относилась к мокрому дорожному полотну с таким презрением, словно оно было сухим.

«Первое, что вы замечаете, когда едете на этой конкретной Audi 80 1,8S, – это отсутствие гидроусилителя руля, который еще был опцией в 1989 году. Он невероятно тяжел на низких скоростях, что делает параллельную парковку сродни силовой тренировке, но на скорости он становится приятно-упругим и позволяет отлично чувствовать автомобиль. Это не машина для водителя как таковая, но в то же время управление этим автомобилем приносит массу приятных эмоций».



Британское издание «Motoring Research», 5 мая 2016 года​

Вдобавок в салоне ничего не скрипело, а шумоизоляция действительно работала – по крайней мере, если сравнивать с «десяткой». Правда, в полной мере всеми этими положительными качествами могли насладиться лишь первые (немецкие) покупатели или те владельцы «бочек», которые пригнали их с исторической родины еще в девяностые годы. Ведь убитая ходовая никак не способствует тому, чтобы проникнуться результатом работы немецких инженеров-подвесочников, а бессчётное количество разборок салона отнюдь не добавляет тишины. Однако если сравнивать сравнимое, то по устойчивости и управляемости «восьмидесятка» ощутимо превосходит «десятку». Тем более что у немецкой машины были особые версии – том числе, с заниженной и более жесткой подвеской.

Однако с точки зрения практичности на наших дорогах-направлениях ВАЗ-2110 выглядел явно предпочтительнее: 160-180 мм дорожного просвета против скромных 130 мм клиренса у Audi. А ведь этот параметр у нас имеет не меньшее значение, чем породистая управляемость...

Подведём итоги

Было бы наивно думать, что рождавшаяся в перестроечных муках «десятка» сможет превзойти капиталистическую «бочку». Однако российский седан отличался самобытным дизайном с оригинальными решениями, а также практичностью, по которой ВАЗ-2110 мог поспорить с Audi. Ведь вместительный багажник и большой дорожный просвет были по достоинству оценены владельцами старшего поколения, а молодые и горячие автомобилисты ценили «десятку» за боевой характер 16-клапанного мотора и неплохие динамические характеристики автомобиля. Как это ни странно, и комплектация российского седана обычно была чуть богаче, чем у cреднестатистической «бочки» с «веслами» стеклоподъемников вместо кнопочек.

Впрочем, у потенциального владельца немецкого автомобиля всегда была возможность выбора – как двигателя, так и дополнительного оборудования. Ну а продуманная эргономика, надёжность и высокое качество изготовления были присущи любой версии, и они стали теми факторами, за которые в России и полюбили «бочку». Именно поэтому лет двадцать назад многие после такого же сравнения, как мы сделали в этом материале, предпочитали 10-12-летнюю «восьмидесятку» новенькой «десятке». Такая она, арифметика жизни.