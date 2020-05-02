Итальянский дизайн, лишние лошадки и версия купе: мифы и факты о Лада Приора

В модельной линейке ВАЗа существовали так называемые переходные модели, сочетающие в себе советское техническое наследие с более современными технологиями и элементами комфорта и безопасности, привитыми как до, так и после вхождения автогиганта в альянс Renault-Nissan. «Последним из могикан» стал автомобиль, созданный на базе «десятого» семейства и продержавшийся на конвейере аж до середины 2018 года – Лада Приора. За долгие годы конвейерной жизни она не только обрела определенный имидж, но и обросла немалым числом баек, домыслов и стереотипов. Сегодня мы будем вспоминать интересные факты и развенчивать отдельные мифы, связанные с историей создания и особенностями этого автомобиля.

МИФ 1: Рестайлинг кузова выполнили итальянские специалисты МИФ

В момент выхода автомобиля на рынок – а произошло это в марте 2007 года – среди автомобилистов возникли слухи, что внешность автомобиля является делом рук итальянских специалистов, а не «родных» дизайнеров. Также существовала версия о негласном сотрудничестве с GM, на что указывало сходство задней части седана с Opel Vectra B.

Opel Vectra B – злые языки говорят, что с неё срисовали корму Приоры. Особенно – оптику. 1 / 4 Opel Vectra B – злые языки говорят, что с неё срисовали корму Приоры. Особенно – оптику. 2 / 4 Opel Vectra B – злые языки говорят, что с неё срисовали корму Приоры. Особенно – оптику. 3 / 4 Opel Vectra B – злые языки говорят, что с неё срисовали корму Приоры. Особенно – оптику. 4 / 4

Что ж, определённое сходство есть…

В общем, «иномарочный» дизайн с необычной формой передней оптики и куда большим вниманием к мелочам, чем на автомобилях десятого семейства, наводил некоторых на мысль, что Приору «рисовали» не сами, а совместными усилиями с кем-то еще.



Необходимость модернизации «десятки» была очевидной для заводчан еще в тот момент, когда многострадальный автомобиль с изрядной задержкой наконец-то вставал на конвейер – а произошло это в 1996 году. К тому времени тенденции в мировом автодизайне еще не изменились радикально, но формы стали еще плавнее, а линии мягче, так как в то время господствовал биодизайн.

Для того, чтобы осовременить экстерьер ВАЗ-2110, конструкторам сначала пришлось «переосмыслить» кузовные чертежи и доработать штампы, получив вместо традиционной документации современную математическую модель, с которой можно было работать дальше.



3D-модель Приоры. У «десятки» такой не было

Затем исключительно собственными силами заводские дизайнеры разработали целых пять вариантов заметного обновления экстерьера. Над ними работали В. Степанов, С. Таранов, Е. Лобанов, А. Любимов, В. Сёмушкин и М. Пономарёв, вариант которого в итоге и пошел в серию.



Один из вариантов модернизации с фарами ВАЗ-2123

Интересно, что отдельный проект по омоложению «десятки» опытно-промышленное производство ВАЗ заказало и бывшему дизайнеру ВАЗ Владимиру Ярцеву, который к тому времени давно жил и работал в Бельгии, основав собственную фирму YartsevDesign. Этот вариант с индексом ВАЗ-2110М затем небольшими партиями выпускался в ОПП.



Владимир Ярцев – руководитель проекта 2110, создавший по заказу ОПП и модификацию 2110М

На фото: ВАЗ-2110М 1 / 3 На фото: ВАЗ-2110М 2 / 3 На фото: ВАЗ-2110М 3 / 3

В общем, совместными усилиями и с «продавливанием» некоторых ограничений технологов по изменению штампов к 2001 году дизайнерам удалось создать тот самый облик, который в 2003 году был продемонстрирован публике в виде опытного образца на Московском автосалоне. К слову, прототип тогда еще не имел собственного имени и лишь получил цифровой индекс 2170.



Процесс превращения «десятки» в Приору нашел своё отражение на обложках журнала «За Рулем»

Прототип ВАЗ-2170, показанный в 2003 году, смотрелся гораздо привлекательнее предшественницы​

Если говорить объективно, то даже с позиций нашего времени фейслифт вазовцам вполне удался, ведь удалось избавиться от общей тяжеловесности силуэта, из-за которой ВАЗ-2110 называли «беременной антилопой». Отдельные зазоры кузова при этом уменьшились вдвое – то есть полноценной «иномаркой» бывшая «десятка», конечно же, не стала, но уже начала на неё походить хотя бы внешне.

На фото: предсерийный ВАЗ-2170​

Но откуда же взялся «итальянский след» в истории создания Приоры? Дыма без огня не было: разработав сначала собственными силами интерьер, получивший название Status, проектирование салона впоследствии «отдали на сторону», заказав его туринской инжиниринговой компании Carcerano Creative Engineering, которую Луиджи Карчерано основал только в 1999 году.



Эскизы интерьера из портфолио компании 1 / 5 Эскизы интерьера из портфолио компании 2 / 5 Эскизы интерьера из портфолио компании 3 / 5 Эскизы интерьера из портфолио компании 4 / 5 Эскизы интерьера из портфолио компании 5 / 5

Предсерийные салоны (ранний и поздний варианты)​

А ведь интерьер Priora с собственным названием Status мог быть таким!

И опыт в собственно «рисовании» интерьеров у её специалистов был не самым большим, поэтому создание салона для Приоры не обошлось без трудностей и привлечения для доводки дизайна салона представителей завода. Однако в итоге интерьер получился вполне современным, хотя не обошлось без забавных «ляпов» вроде несуразной надписи «open» на крышке-заглушке, расположенной на центральной консоли.



Не всем нравилось и сочетание овальных часов с прямоугольными кнопками и воздуховодами, хотя сравнивать салон Приоры нужно не с Chevrolet Lacetti, как это делали некоторые современники, а со всё той же «десяткой», от которой, увы, новой модели досталась по наследству проблема с не самой четкой работой салазок и ограниченным диапазоном перемещения передних сидений.



Два наследственных недостатка эргономики – теснота на втором ряду и невозможность отодвинуть переднее кресло по-настоящему далеко от руля

Рулевая колонка регулировалась только по наклону​

Да и от некоторых особенностей эргономики при обновлении интерьера уйти так и не удалось – к примеру, сиденье водителя так и не регулировалось по высоте, а руль – по вылету.



МИФ 2: «Сто двадцать шестой» двигатель был мощнее, чем указано в характеристиках МИФ

Изначально модель предлагалась с парой двигателей – восьмиклапанным 21116 и шестнадцатиклапанным 21126.



Эволюция «шеснаря»: «сто двадцать шестой» мотор, по сути, представлял собой глубокую модернизацию «полторашки» 21083​

Они отличались от аналогичных моторов «десятки» (21114 и 21124 соответственно) облегченной шатунно-поршневой группой производства Fegeral Mogul. Как нетрудно догадаться, «шеснарь» с заявленной заводом мощностью 98 л.с. был куда популярнее восьмиклапанника, поскольку по официальным данным Приоре с таким мотором требовалось на разгон до 100 км/ч 11,5 секунд, ну а в умах «гонщиков» она разгонялась до заветной сотки и вовсе за десять с небольшим.

И объясняли подобную «резвость» машины в реальных условиях тем, что завод якобы намеренно занизил указанную паспортную мощность, чтобы не выходить за порог 100 л.с., после которого значительно возрастал транспортный налог.



Двигателю Priora владельцы «по ощущениям» приписывали несколько дополнительных лошадиных сил

А реально «сто двадцать шестой» мотор выдавал, по утверждениям «знатоков», намного больше – 105-108 л.с., а в отдельных случаях и все 110 «лошадок», что зависело от конкретного экземпляра двигателя. И такое энерговооружение будто бы с лёгкостью позволяло водителю Lada «наказывать» всякие Солярисы с Логанами.



Приду в гараж, открою дверь.

Вот он, мой черный хищный зверь.

Блестят бока, капот блестит,

Но сердце под капотом спит,

Вот за рулем я, ключ в замке,

И сладкий сон на волоске.

Зажглись приборы на табло,

Вокруг "Приоры" всё будто замерло…

Впрочем, замеры внешней скоростной характеристики на стенде, которые по собственной воле проделывали отдельные владельцы, не выявляли «лишние» лошадиные силы у мотора 21126 – да, обкатанный и исправный двигатель мог выдать и 99 или все 100 л.с. вместо 98, но это, в общем-то, вполне укладывается в погрешность измерений. Которая, как известно, возможна как в одну, так и в другую сторону. А в паспортных данных обычно указывается гарантированная максимальная мощность, меньше которой товарный мотор выдавать не должен. Вдобавок на итоговый показатель влияет множество факторов – точность настройки самого стенда, температура воздуха, тип топлива и так далее.

По утверждениям многих «гонщиков», машина с легкостью укладывала стрелку спидометра на отметку 200. Официальный параметр «максималки» – 183 км/ч

Другое дело – шестнадцатиклапанный двигатель 21127, в системе впуска которого появилась резонансная камера с изменяемым с помощью специальных заслонок объемом. Этот мотор безо всяких домыслов развивал как раз 106 л.с., и его ставили на Приору в последние годы выпуска.



МИФ 3: Существовала заводская версия с трехдверным кузовом ПРАВДА

Время от времени на улицах наших городов можно встретить трехдверку с передней и задней частью Приоры. Некоторые утверждали, что это – не заводское изделие, а всего лишь самодельная модернизация мелкосерийного ВАЗ-21123, то есть трехдверного хэтчбека «десятого» семейства, который выпускался в ОПП.



​Однако Lada Priora Coupe действительно выпускалась всё на том же опытно-промышленном производстве, что и предыдущая «купешка». Малыми партиями трёхдверку производили с 2010 до 2015 годы, причем она заметно отличалась от обычной Приоры ВАЗ-2172, получив 150 новых деталей, включая элементы силового каркаса кузова, другую крышу, передние двери, боковые стекла и так далее.



Прототип трехдверки на базе хэтчбека 2172 отличался от мелкосерийной «купешки» и снаружи, и изнутри 1 / 4 Прототип трехдверки на базе хэтчбека 2172 отличался от мелкосерийной «купешки» и снаружи, и изнутри 2 / 4 Прототип трехдверки на базе хэтчбека 2172 отличался от мелкосерийной «купешки» и снаружи, и изнутри 3 / 4 Прототип трехдверки на базе хэтчбека 2172 отличался от мелкосерийной «купешки» и снаружи, и изнутри 4 / 4

Как и полагается, трёхдверка проходила весь комплекс государственных испытаний, связанных с сертификацией новой модели, а не модификации. От предшественницы на базе «десятки» Priora с громкой приставкой Coupe отличалась более богатой комплектацией, ведь в оснащение машины входили не только электростеклоподъемники, усилитель руля и кондиционер, но и датчики дождя и света, парктроник, пара подушек безопасности и ABS.



Эксклюзивная Приора отличалась кузовными панелями, но не техникой

Пожалуйте в купе: чтобы попасть на второй ряд, требовалось «сломать спинку». Проём по сравнению с ВАЗ-2108 чуть заужен в нижней части

В момент выхода (2010 год) цена на «купешку» начиналась с 375 000 рублей – то есть минус две двери обходились покупателю в дополнительные 23 тысячи рублей, ну а в конце мелкосерийной «жизни» трехдверный хэтчбек Priora Coupe Sport оценивался уже в 450 000 рублей. Машина определенно была «вещью в себе», ведь за всё время выпуска было собрано всего две с половиной тысячи таких автомобилей, которые пользовались ограниченным спросом. Ведь они не предоставляли каких-либо существенных преимуществ перед пятидверкой, включая полное совпадение динамических качеств, что не позволяло считать эту якобы эксклюзивную модель хот-хэтчем. Для сравнения: в апреле 2015 года с основного конвейера ВАЗ сошла 900-тысячная Приора, а ровно десять лет спустя после начала производства (апрель 2017 года) в Тольятти собрали миллионный экземпляр этой марки.

МИФ 4: От «десятки» Приора отличалась только «косметикой» и была ненамного безопаснее МИФ

Очевидное сходство с предшественницей наталкивало многих владельцев «десяток» на мысль, что Приора отличается от их автомобилей разве что крыльями, капотом, багажником и другим «обвесом», а также новым интерьером. Однако важной особенностью Приоры стала мультиплексная система, которую впервые применили на российских автомобилях именно на Приоре. Благодаря наличию CAN-шины удалось избавиться от жгута проводов, которых для управления с двери водителя электрозеркалами с обогревом, стеклоподъемниками и центральным замком потребовалось бы целых сорок восемь штук.



На «десятках» кнопки управления ЭСП располагались в центре салона не просто так. А на Приоре (на фото) благодаря CAN-шине они «переехали» на двери

Было много отличий и по кузову: Приору пытались подтянуть на новый уровень по пассивной безопасности, что потребовало усиления силовой структуры кузова – порогов пола, боковых стоек и крыши, а также установки в двери стальных брусьев. Однако «испытания боем» показали, что с уровнем безопасности оказалось не всё гладко: вазовцы изначально претендовали на четыре звезды по методике EuroNCAP, но при краш-тесте издания «Авторевю» по собственной методике ARCAP Приора так называемой первой фазы в стандартной комплектации получила всего 5,4 балла из 16 возможных за фронтальный удар, что соответствовало только одной звезде.



После ряда кузовных доработок (фаза 2, начиная с октября 2008 года) люксовая Приора с двумя подушками и преднатяжителями на фронтальном краш-тесте, проведённом самим производителем машины, заработала уже 10,6 балла по методике EuroNCAP (3 звезды), а ранее на боковых «крашах» – 13 баллов. Это позволило заводчанам засчитать суммарный результат на ВАЗе как «четырёхзвездочный», ведь для этого было нужно как раз 24 балла.



​Фронтальные и боковые подушки безопасности, передние ремни безопасности с преднатяжителями) – это Lada Priora последних лет выпуска. Ремень пятого пассажира так и остался двухточечным​

Впрочем, безо всяких «округлений в большую сторону» можно утверждать, что эта модель после доработок точно была заметно безопаснее прародительницы-«десятки».

В 1000 изменений по сравнению с «десяткой» входили и более современная оптика с пластиковым рассеивателем, и новый рулевой механизм с электроусилителем, и модернизированные тормоза с 9-дюймовым вакуумным усилителем и системой ABS, и новые амортизаторы с пружинами. Впервые на Ладах в задней подвеске появился стабилизатор, что в сочетании с увеличенным диаметром переднего помогло уменьшить крены и улучить поведение машины на высоких скоростях. Правда, опять же, если сравнивать именно с «исходником», то есть печально известным своей «ватностью и податливостью» ВАЗ-2110. Ну а до лучших представителей В-класса Приора даже с учетом всех изменений по породистости реакций, увы, никогда не дотягивала. Как и по многим другим показателям – надёжности, шумности, эргономике...



МИФ 5: Приора стала первым серийным автомобилем ВАЗ с заводским кондиционером и подушкой безопасности и МИФ, и ПРАВДА

Подушка безопасности водителя на Приоре с самого начала была базовым оснащением даже в самой начальной комплектации (в люксе добавлялась пассажирская). Поэтому многие автомобилисты именно эту модель считают первым автомобилем ВАЗ, получившим заводской «эйрбег».



И до рестайлинга (первое фото), и после водительская подушка полагалась Приоре в базовой комплектации



Однако мы когда-то рассказывали о Lada Baltic, на которой в типичном для автомобилей Volkswagen рулевом колесе была вмонтирована подушка безопасности! А поскольку Балтик с 1996 по 1998 год в Финляндии было сделано около 14 000 шт., первой серийной Ладой с «эйрбегом» должна считаться именно «Евросамара».



Lada Baltic имеет все основания считаться первой Ладой с заводской подушкой безопасности. Airbag был произведен фирмой TRW. 1 / 4 Lada Baltic имеет все основания считаться первой Ладой с заводской подушкой безопасности. Airbag был произведен фирмой TRW. 2 / 4 Lada Baltic имеет все основания считаться первой Ладой с заводской подушкой безопасности. Airbag был произведен фирмой TRW. 3 / 4 Lada Baltic имеет все основания считаться первой Ладой с заводской подушкой безопасности. Airbag был произведен фирмой TRW. 4 / 4

Да и с кондиционером не всё так просто. Да, первые товарные Lada Priora с заветной снежинкой на кнопке включения системы кондиционирования воздуха появились в продаже в мае 2008 года, и именно на этой модели ВАЗ кондиционер получил относительно массовое распространение.



Но ведь самым что ни на есть заводским кондиционером (пусть и полностью иностранного производства) в своё время в небольших количествах оснащались вполне серийные Самары первого поколения! Кроме того, в качестве опции кондиционер был доступен и на Балтике.



Абсолютно штатный кондиционер на Самаре – было и такое!

На фото: кнопки включения кондиционера и системы рециркуляции на Lada Baltic

Зато именно Priora первой получила такие приятные «опции комфорта», как ABS и парктроник, а еще на этом автомобиле точно впервые для Лады появились две подушки безопасности, роботизированная трансмиссия АМТ, мультимедийная система с навигацией ГЛОНАСС и многое другое.



После рестайлинга салон стал заметно современнее и «мультимедийнее»

