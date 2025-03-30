Сделать новую модель из старой, нарастив ее габариты пластиковыми деталями и изменив комплектацию? Почему бы и нет. Именно так поступила компания Guangzhou Automobile Corporation (GAC), выводя на рынок очередной SUV под именем GS8 Traveller.

Большой кроссовер GS8 изначально был создан в рамках американской автомобильной стилистики с массивным угловатым кузовом, брутальными очертаниями и внушительными габаритами. Второе поколение стало еще больше напоминать такие классические американские внедорожники, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Но в GAC решили, что и этого будет маловато, и подготовили удлиненный вариант кроссовера, назвав его GS8 Traveller.

База осталась точно такой же, как и прежде – 2920 мм. А вот длина кузова выросла на 130 мм, с 4980 до 5110 мм. Но достигли этого не увеличением заднего свеса, как, например, в случае с Chevrolet Suburban и исходным Chevrolet Tahoe, а установкой на задней двери экспедиционного бокса. В ширину кроссовер увеличился с 1950 до 1976 мм, но и тут этот рост объясняется появлением пластиковых расширителей колесных арок, поэтому рассчитывать на большее по сравнению с обычным GS8 пространством в салоне не приходится. На переднем и заднем бамперах появились защитные накладки из неокрашенного АБС-пластика, что является вполне стандартным решением для моделей, позиционируемых как «транспортное средство не только для асфальта».

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Светотехника осталась прежней – блоки из четырех светодиодных источников угловатых очертаний, но к ним добавились врезанные в бампер «трехэтажные» противотуманные светодиодные фары. Это потребовало внести изменения в оформление передней части. Исчезла облицовка радиатора с поэтичным названием Dragon Scale Wing, то есть «крыло из драконьей чешуи». Его заменила облицовка из горизонтальных 3D-элементов с венчающим всю конструкцию крупным логотипом марки.

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Не меньше изменений получил кроссовер и сзади. Фонари Ruby Lights («рубиновые огни») остались на своих местах. Но фонари заднего хода переместились под задний бампер для лучшего освещения пространства позади машины при движении задним ходом. Главным изменением можно назвать экспедиционный бокс объемом 20 литров и с внутренними габаритами 600×300×100 мм, появившийся на задней двери. Этот бокс получился достаточно многофункциональным: можно поместить в него автохимию и прочие мелочи, можно – портативную газовую плитку и все, что нужно для перекуса при остановке в пути, тем более что откинутая крышка бокса превращается в небольшой столик.

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Что же касается технической начинки, то она у «путешественника» ничем не отличается от базового GS8. Под капотом – тот же двухлитровый турбомотор 2,0T GDI мощностью 231 л.с., способный выдавать 380 Нм крутящего момента в диапазоне от 1750 до 4000 оборотов. Остались неизменными и прежняя 8-ступенчатая гидромеханическая коробка Aisin третьего поколения, и система полного привода BorgWarner. Весь этот набор пока что не вызвал каких-либо серьезных нареканий.

Нет серьезных отличий и в салоне. Точнее, салон Traveller не отличается по оснащенности от топовых комплектаций GX и GX Premium за одним исключением: обтянутые кожей передние сиденья снабжены помимо обогрева системой вентиляции. В компании подчеркивают, что перфорированная кожа, которой обтянуты сиденья, натуральная. В остальном – никаких различий. Те же два дисплея – заменяющий комбинацию приборов с диагональю 12,3 дюйма и 14,6-дюймовый «планшет» медиасистемы, те же кресла переднего ряда с регулируемой по длине поясничной подушкой и поясничным подпором, та же стеклянная крыша с огромным люком, тот же многозонный климат-контроль и тот же набор физических органов управления. Управление электронными помощниками вынесено на левую спицу руля, система AutoHold и режимы работы системы кругового видеообзора управляются при помощи кнопок около селектора коробки. Там же расположена «качалка», при помощи которой можно выбрать режим движения. Для управления климатом придется обращаться к центральному тачскрину.

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Что касается электронных ассистентов, то автомобиль оснащен всем, что должно сделать путешествие безопасным и не слишком утомительным: есть и удержание в полосе, и контроль слепых зон, и адаптивный круиз-контроль, и система распознавания знаков с автоматическим ограничением скорости.

Отправляющиеся в путешествие на GS8 Traveller будут не слишком ограничены объемом багажного отсека. Да, в семиместной конфигурации он не так уж велик – 282 литра, но если сложить второй и третий ряды, можно получить почти два кубометра пространства. А значит, два-три путешественника вполне вольготно могут устроиться в машине на ночлег.

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Traveller – самый дорогой вариант в линейке GS8, и его каталожная цена составляет 4 649 000 рублей. Но тут каждый решает сам. Для кого-то это немыслимая сумма, а для кого-то – вполне нормальная цена за большой и очень комфортабельный автомобиль с немаленькими возможностями.