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  • Быстрее, выше, сильнее: угадай автомобиль по его необычному рекорду

Быстрее, выше, сильнее: угадай автомобиль по его необычному рекорду

09.04.2022 82 0 1

Когда-то мы предлагали вам угадать десятку автомобилей-победителей в своих категориях. А сегодня мы пойдем еще дальше, откинув всякие условности, и предложим вам вспомнить (или узнать), чем же еще могли запомниться или войти в историю обычные, на первый взгляд, автомобили. Чтобы не было скучно, мы подобрали самые неординарные события и рекорды, а иногда и вовсе обошлись без них! В общем, включайте воображение и вспоминайте тех, кто смог отличиться от своих собратьев интересным «перфомансом».

 
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