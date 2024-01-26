Хотел бы поделиться подробным отзывом о том, как я попал в ДТП – а точнее, о своем опыте взаимодействия с Российским Автомобильным Товариществом и о том, какие услуги мне были оказаны. Ранее я с подобными «товариществами», «клубами» и другими сообществами никогда не сталкивался, но был наслышан про их деятельность, и отзывы всегда были диаметрально противоположные. Вот только про помощь на дороге по карте РАТ до личного знакомства я ничего не читал и даже не слышал. Как оказалось, это одна из самых популярнейших компаний в данном направлении – а я, чтобы лишний раз не рисковать, обходил всё стороной.

Когда я наконец-то решил обновить свой автомобиль и приобрести себе нового «китайца», продавец в автосалоне, к моему удивлению, предложил мне получить сертификат РАТ в обмен на скидку. Я морально был готов к тому, что менеджеры будут втюхивать мне с десяток разных дополнительных предложений, чтобы стянуть с меня побольше денег, но такого я не ожидал. Вначале я был скептически настроен и задумался над тем, чтобы тоже отказаться от сертификата. Я долго и упорно пытался понять, в чем же подвох и где меня пытаются обмануть. В чем выгода для них – давать такую большую скидку почти в 200 тысяч рублей, да еще и дарить мне эту карту? По условиям действия карты получается, что договор действует год и я могу пользоваться практически всеми услугами РАТ бесплатно в течении этого времени. А там есть всё, от эвакуатора и подвоза топлива до сбора справок в страховую и юридических консультаций. Полный список можно посмотреть на сайте – мне кажется, даже менеджеры не смогут запомнить все их наизусть.



Мой анализ



После осознанного взвешивания плюсов и минусов я решил, что это может быть полезно в будущем, и согласился. Неудивительное решение: просто представьте: вы приходите покупать вещь за пару миллионов, а вам внезапно скидывают примерно 10% от стоимости да ещё и бесплатный пакет помощи предоставляют. Кто в здравом уме откажется от такого предложения?

Я подумал, что такой аттракцион невиданной щедрости связан с тем, что Российское Автомобильное Товарищество сейчас пытается выйти на лидирующие позиции в своей сфере. Вот и стараются активно набрать как можно больше клиентов в свои ряды – это ведь тоже маркетинг. Слышал, что сейчас уже в их системе крутится 3 миллиона водителей. Возможно, когда наберут 5-10 миллионов, то условия станут совсем другими, но это уже мои предположения. В любом случае пока такая выгодная возможность существует, нужно ей пользоваться. Ведь никто не застрахован от непредвиденных ситуаций на дороге, и мне подумалось, что этот сертификат сможет стать своего рода дополнительной подстраховкой на случай ДТП. Тем более список услуг, как я говорил, у них огромный: техпомощь на дороге, запуск двигателя, вскрытие машины, замена колеса, круглосуточная справка, эвакуация автомобиля и ещё штук 30 разных, всего не перечислишь. Поэтому, перед тем как отказаться, лучше ещё разок подумать, ведь в крайнем случае можно просто не звонить им, так что даже в самом худшем случае ты ничего не теряешь.

И вот я в сугробе

Так вышло, что за первые полгода мне вообще ни разу не довелось им звонить. Я даже забыл про существование карточки, она валялась в бардачке в стопке барахла. И вот недавно я попал в передрягу. Утром надо было срочно ехать в область, помочь знакомому. Ехал себе потихоньку в снегопад, и тут из за поворота вылетает машина и на полном ходу летит мне навстречу. Уходить некуда: слева обочина горой начищена, справа встречка, заходящая в поворот позади машины, вылетевшей на меня. Экстренное торможение на заснеженной дороге не дало почти никаких результатов. В итоге меня все-таки немного повело в сторону, и одним боком я вмазался в сугроб, а другим столкнулся со встречной машиной. Обошлось без травм, но не без повреждений автомобиля. После легкой ссоры с молодым водителем, виновным в ДТП, мы стали ждать ДПС. И тут, когда у меня немного спал адреналин, я вспомнил про ту самую карточку в бардачке. Ну что ж, подумал я, пускай покажут на деле, как они умеют выручать в кризисных ситуациях. И вообще, правда ли, что все это бесплатно для владельцев карты, или мне сейчас скажут «Извините, это негарантийный случай, поэтому с вас 10 тысяч».

Набрал их номер (может, кому пригодится, запишите себе на будущее – 88002000560), практически сразу же связался с диспетчером. Первый значительный плюс, который бросился в глаза, – не пришлось бесконечно ожидать, пока тебя переключают от одного специалиста к другому, и лишь спустя полчаса ты наконец-то можешь объяснить свою проблему. Тут все было быстро, четко и по существу. Я называю имя и фамилию, последние 8 цифр номера карты, описываю проблему, называю модель автомобиля, сообщаю, где меня искать, и мы выясняем, что они могут предложить и что я от них хочу. Позже я вспомнил, что у них ещё есть мобильное приложение, через которое также можно вызвать помощь. Но в такой ситуации мне было не до этого – проще позвонить.

После того, как диспетчер подтвердил, что всё, что я от них хочу, входит в бесплатный пакет услуг для держателей карты, я, конечно же, захотел воспользоваться помощью по полной программе. После диспетчера я поговорил с их техническим специалистом – он уточнил мое месторасположение, мы обсудили вопросы по дальнейшему ремонту и он определил необходимые действия. Затем я вызвал на место ДТП их оценщика – даже такая возможность у них есть. Приехал шустренький мужичок, подтвердил все мои догадки, провел детальный осмотр повреждений и подкинул ещё пару идей. Описывать в подробностях все нюансы расчета ремонта не буду, чтобы не растягивать рассказ, но отмечу: по разговору было заметно, что человек реально разбирается в автомобилях, скорее всего обладает специализированным образованием и уж точно – большим опытом.

ГАИ приехала достаточно быстро, составили схему, за 30 минут выписали все справки и постановления. К ним у меня никаких претензий.



Так как в аварии пострадала подвеска, и дальнейшая транспортировка машины своим ходом была невозможна, через РАТ вызвали эвакуатор – опять же, бесплатно. Позабавило, что на место ДТП даже привезли термос с горячим чаем – это, видимо, тоже один из приятных бонусов. Кстати, чаек я с удовольствием попил, пока они заполняли все необходимые документы. Мне посоветовали отправиться в один из автосервисов – судя по всему, это их партнер. Я оперативно почитал отзывы про этот сервис, и он оказался оценен клиентами на 9 из 10 – значит, везут не куда попало.

Эвакуатор приехал быстро, несмотря на трудную дорогу и глушь, в которой я застрял. Смотрю на него – новенький, буквально блестит. По пути в сервис поболтал с водителем, порасспрашивал его про работу в Российском Автомобильном Товариществе, как у них там все устроено. Он рассказал, что клиентов все больше и больше, поэтому штат сотрудников постоянно расширяется, и у них одних только эвакуаторов по стране около тысячи штук. Естественно, основная масса сосредоточена в крупных городах и европейской части России, но даже у черта на куличках до РАТ можно дозвониться и вызвать специалистов. И ещё вроде как их помощь можно получить даже в некоторых европейских странах и странах СНГ, но это уже нужно уточнять, я этим особо не заинтересовался.



В автосервисе нас уже ждали, он и вправду оказался достойным. Про них я, возможно, когда-нибудь напишу отдельно. Да, печально, что мой автомобиль в первые же месяцы после покупки уже получит новое крыло, дверь и диск. Но есть и позитивный момент: все живы и здоровы.

Общая оценка

Сотрудники компании оставили исключительно положительные впечатления, очень радует что у нас в стране появились сервисы такого уровня. Из-за их доброго отношения это и вправду выглядит, как настоящее товарищество. Очень надеюсь, что такая душевная атмосфера не испарится и РАТ не превратится в очередную бездушную мегакорпорацию по отъему денег у населения.

Когда я рассказал о случившемся своему коллеге на работе, оказалось, что он тоже входит в это товарищество и даже звонил им несколько раз. Например, как-то ему понадобилось «прикурить» аккумулятор, а однажды даже вскрыть автомобиль. Никакого негатива о работе РАТ от него я также не услышал.

Другим автолюбителям рекомендую взять на заметку мой отзыв. Я уверен, что почти все клиенты поначалу сомневались – точно так же, как и я. Но потом, сидя в эвакуаторе с горячим чаем, мы радуемся, что не сглупили и согласились.

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