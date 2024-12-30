Что ждёт водителей в 2025 году: штрафы, утильсбор, техосмотр и ОСАГО

С первого дня 2025 года вступают в силу сразу несколько довольно важных для водителей нововведений. Впервые за десять лет вырастут некоторые штрафы, снова увеличится утильсбор, подорожает техосмотр, но будет и кое-что положительное. Впрочем, обо всём по порядку.

Больше штрафы — меньше скидка

В конце декабря был подписан закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Целью этого закона было названо снижение аварийности и уменьшение количества правонарушений, критичных для безопасности и здоровья граждан. Занятно, что мотивировать водителей соблюдать правила дорожного движения решено исключительно деньгами – ведь поправки не затрагивают сроки лишения прав. Важно еще и то, что помимо увеличения штрафов меняется и порядок предоставления скидки на оплату – раньше можно было сэкономить 50% от суммы штрафа, если оплатить его в течение 20 дней после получения. С 2025 года скидка сокращается вдвое – до 25%, однако льготный период увеличивается до 30 дней.

Кроме того, если до 2025 года вся сумма штрафа в полном объёме направлялась в казну региона, где совершено административное правонарушение, то с нового года поправками в Бюджетный кодекс устанавливается перечисление 25% средств в федеральный бюджет. Регионам останется только три четверти суммы.

Нарушение ПДД, статья КоАП РФ Штраф до 31 декабря 2024 года Штраф с 1 января 2025 года Превышение скорости на 20-40 км/ч, ст. 12.9.2 500 рублей 750 рублей Превышение скорости на 40-60 км/ч, ст. 12.9.3 1000-1500 рублей 1500-2250 рублей Превышение скорости на 60-80 км/ч, ст. 12.9.4 2000-2500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев 3000-3750 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев Превышение скорости более 80 км/ч, ст. 12.9.5 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев 7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч, ст. 12.9.6 2000-2500 рублей 3000-3750 рублей Повторное превышение скорости на 60-80 и более 80 км/ч, ст. 12.9.7 5000 рублей или лишение прав на 1 год 7500 рублей или лишение прав на 1 год Управление ТС в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования и передача лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.8 30 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года Нарушение правил применения ремней безопасности, ст. 12.6 1000 рублей 1500 рублей Проезд на запрещающий сигнал светофора, ст. 12.12 1000 рублей 1500 рублей Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, ст. 12.12.3 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев 7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам, ст. 12.15.1 1500 рублей 2500 рублей Выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия, ст. 12.15.3 1000-1500 рублей 1500-2250 рублей Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения или трамвайные пути встречного направления, ст. 12.15.4 5000 рублей 7500 рублей Повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, ст. 12.15.5 5000 рублей 7500 рублей Несоблюдение требований разметки и знаков, ст. 12.16.1 500 рублей 750 рублей Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, ст. 12.16.2 1000-1500 рублей 1500-2250 рублей Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, ст. 12.16.3 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев 7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, ст. 12.16.3.1 5000 рублей или лишение прав на 1 год 7500 рублей или лишение прав на 1 год Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, ст. 12.16.4 1500 рублей 2500 рублей Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.16.5 3000 рублей 4500 рублей Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств, ст. 12.17.1.1 1500 рублей 2500 рублей Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.17.1.2 3000 рублей 4500 рублей Непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочим с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, ст. 12.17.2 3000-5000 рублей или лишение прав на 1 год 4500-7500 рублей или лишение прав на 1 год Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего, ст. 12.24.1 2500 рублей или лишение прав на 1-1,5 года 3750-7500 рублей или лишение прав на 1-1,5 года Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, ст. 12.24.2 2500-5000 рублей или лишение прав на 1-1,5 года 3750-7500 рублей или лишение прав на 1-1,5 года Повторная езда без ОСАГО, ст. 12.37.3 – 3000-5000 рублей Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, ст. 12.16.6 500 рублей 5000 рублей Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.16.7 5000 рублей 7500 рублей Повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, ст. 12.16.8 – 10 000 рублей Повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.16.8 – 10 000 рублей

Новые ставки утилизационного сбора

В январе нас ждёт очередная волна роста цен на автомобили благодаря ежегодной индексации ставок утилизационного сбора. С 1 октября 2024 года «утиль» вырос на 70-85%, а с января каждого нового года ставки будут дополнительно индексироваться в пределах 20% вплоть до 2030 года.

До 2025 года сумма утильсбора для автомобиля с объёмом двигателя от 1,0 до 2,0 литра, ввезённого для перепродажи, составляла 556 200 рублей, но с января она вырастет до 667 400 рублей, а к 2030 году – до 1 172 400 рублей. Для автомобиля с объёмом двигателя от 2,0 до 3,0 литра и возрастом более трёх лет «утиль» с 1 января 2025 года составит 2 839 400 вместо 2 366 000 рублей, а к 2030 году сумма достигнет 4 988 600 рублей.

Гибридные и электрические автомобили тоже подорожают – утилизационный сбор для них взлетит с 32 600 до 667 400 рублей и к 2030 году достигнет 1 172 400 рублей. Для электрокаров старше трёх лет «утиль» составит 1 174 000 рублей в 2025 году и 2 062 600 рублей – к 2030 году.

Индексация стоимости техосмотра

Средняя стоимость техосмотра в 2025 году вырастет в среднем на 7,5% по стране. Точный размер индексации зависит от региона, поскольку в разных субъектах отличаются расходы операторов. В число регионов России с самым дорогим техосмотром входят, например, Амурская область (1700 рублей), Ненецкий автономный округ (1600 рублей) и Краснодарский край (1500 рублей). Дешевле всего эта процедура обойдётся в Ивановской и Кемеровской областях – меньше тысячи рублей.

За ОСАГО проследят дорожные камеры

В 2025 году камеры фотовидеофиксации нарушений начнут автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО по номерному знаку машины. Штрафовать, впрочем, пока не обещают – по крайней мере на период тестового режима. Решение о переводе эксперимента на коммерческие рельсы будет принято по итогам тестирования, а пока владельцам автомобилей без страховки будут рассылаться уведомления через Госуслуги с напоминанием о необходимости оформить полис. Со временем данные из АИС страхования и Госуслуг об автомобилях планируют свести в единую базу, чтобы превентивно уведомлять граждан о том, что срок действия ОСАГО подходит к концу.

Регистрация автомобиля без ОСАГО

С 1 марта 2025 года для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД больше не нужно будет предоставлять полис ОСАГО – документ вычеркнут из списка обязательных внесением изменений в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Госдума одобрила поправки 25 июня 2024 года.

Путешествуем с ОСАГО

Закон о создании единого пространства для ОСАГО между Россией и Берарусью был подписан 30 ноября 2024 года, но система полноценно заработает с 1 января 2025 года. «Синяя» карта для поездок россиян в Беларусь станет не нужна – при оформлении ОСАГО можно включить в него дополнительное соглашение о действии полиса на территории Беларуси. Аналогичный механизм будет доступен и для белорусов, которые собираются в Россию на машине.

Стоимость расширенной страховки будет рассчитываться на основании тарифов, действующих в стране регистрации автомобиля. В случае ДТП компенсация убытков будет определяться по законодательству страны, где произошла авария. Оформить единый полис можно только на транспортные средства, зарегистрированные в странах-участниках Союзного государства. Предъявлять ОСАГО сотрудникам ГИБДД по-прежнему допускается как в бумажном, так и в электронном виде.

Таможенные сборы вырастут не для всех

С 1 января 2025 года вырастут таможенные сборы на ввоз автомобилей в РФ – как поясняется, из-за инфляции и роста затрат на оформление транспорта. В среднем сумма поднимется на 20-38% – в зависимости от стоимости импортируемой машины.

Автомобили из Китая, Южной Кореи и Японии стоимостью от 450 тысяч до 1,2 млн рублей должны будут заплатить таможне 4269 рублей сбора – на 1169 рублей больше, чем в 2024 году. Сбор на машины стоимостью 5 млн рублей вырастет с 15 500 до 21 344 рублей. А вот покупателей транспорта стоимостью от 10 млн рублей повышение акцизов не коснётся – им по-прежнему нужно будет заплатить таможне лишь 30 тысяч рублей.

Возвращение триколора

Номера без российского флага с 2025 года запрещены: 22 декабря 2024 года в ГОСТ Р 50577-2018 внесли изменения, в соответствии с которыми «на регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации». Обладателям «бесфлаговых» номеров придётся раскошелиться ещё раз – на новые таблички с российским триколором.