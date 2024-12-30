Что ждёт водителей в 2025 году: штрафы, утильсбор, техосмотр и ОСАГО

В конце декабря был подписан закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Целью этого закона было названо снижение аварийности и уменьшение количества правонарушений, критичных для безопасности и здоровья граждан. Занятно, что мотивировать водителей соблюдать правила дорожного движения решено исключительно деньгами – ведь поправки не затрагивают сроки лишения прав. Важно еще и то, что помимо увеличения штрафов меняется и порядок предоставления скидки на оплату – раньше можно было сэкономить 50% от суммы штрафа, если оплатить его в течение 20 дней после получения. С 2025 года скидка сокращается вдвое – до 25%, однако льготный период увеличивается до 30 дней.
Кроме того, если до 2025 года вся сумма штрафа в полном объёме направлялась в казну региона, где совершено административное правонарушение, то с нового года поправками в Бюджетный кодекс устанавливается перечисление 25% средств в федеральный бюджет. Регионам останется только три четверти суммы.
|Нарушение ПДД, статья КоАП РФ
|Штраф до 31 декабря 2024 года
|Штраф с 1 января 2025 года
|Превышение скорости на 20-40 км/ч, ст. 12.9.2
|500 рублей
|750 рублей
|Превышение скорости на 40-60 км/ч, ст. 12.9.3
|1000-1500 рублей
|1500-2250 рублей
|Превышение скорости на 60-80 км/ч, ст. 12.9.4
|2000-2500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев
|3000-3750 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев
|Превышение скорости более 80 км/ч, ст. 12.9.5
|5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев
|7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев
|Повторное превышение скорости на 40-60 км/ч, ст. 12.9.6
|2000-2500 рублей
|3000-3750 рублей
|Повторное превышение скорости на 60-80 и более 80 км/ч, ст. 12.9.7
|5000 рублей или лишение прав на 1 год
|7500 рублей или лишение прав на 1 год
|Управление ТС в состоянии опьянения, отказ от медосвидетельствования и передача лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.8
|30 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года
|45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года
|Нарушение правил применения ремней безопасности, ст. 12.6
|1000 рублей
|1500 рублей
|Проезд на запрещающий сигнал светофора, ст. 12.12
|1000 рублей
|1500 рублей
|Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, ст. 12.12.3
|5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев
|7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев
|Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам, ст. 12.15.1
|1500 рублей
|2500 рублей
|Выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия, ст. 12.15.3
|1000-1500 рублей
|1500-2250 рублей
|Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения или трамвайные пути встречного направления, ст. 12.15.4
|5000 рублей
|7500 рублей
|Повторный выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, ст. 12.15.5
|5000 рублей
|7500 рублей
|Несоблюдение требований разметки и знаков, ст. 12.16.1
|500 рублей
|750 рублей
|Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, ст. 12.16.2
|1000-1500 рублей
|1500-2250 рублей
|Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, ст. 12.16.3
|5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев
|7500 рублей или лишение прав на 6 месяцев
|Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, ст. 12.16.3.1
|5000 рублей или лишение прав на 1 год
|7500 рублей или лишение прав на 1 год
|Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, ст. 12.16.4
|1500 рублей
|2500 рублей
|Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.16.5
|3000 рублей
|4500 рублей
|Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств, ст. 12.17.1.1
|1500 рублей
|2500 рублей
|Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.17.1.2
|3000 рублей
|4500 рублей
|Непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочим с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, ст. 12.17.2
|3000-5000 рублей или лишение прав на 1 год
|4500-7500 рублей или лишение прав на 1 год
|Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего, ст. 12.24.1
|2500 рублей или лишение прав на 1-1,5 года
|3750-7500 рублей или лишение прав на 1-1,5 года
|Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, ст. 12.24.2
|2500-5000 рублей или лишение прав на 1-1,5 года
|3750-7500 рублей или лишение прав на 1-1,5 года
|Повторная езда без ОСАГО, ст. 12.37.3
|–
|3000-5000 рублей
|Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, ст. 12.16.6
|500 рублей
|5000 рублей
|Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.16.7
|5000 рублей
|7500 рублей
|Повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, ст. 12.16.8
|–
|10 000 рублей
|Повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге, ст. 12.16.8
|–
|10 000 рублей
В январе нас ждёт очередная волна роста цен на автомобили благодаря ежегодной индексации ставок утилизационного сбора. С 1 октября 2024 года «утиль» вырос на 70-85%, а с января каждого нового года ставки будут дополнительно индексироваться в пределах 20% вплоть до 2030 года.
До 2025 года сумма утильсбора для автомобиля с объёмом двигателя от 1,0 до 2,0 литра, ввезённого для перепродажи, составляла 556 200 рублей, но с января она вырастет до 667 400 рублей, а к 2030 году – до 1 172 400 рублей. Для автомобиля с объёмом двигателя от 2,0 до 3,0 литра и возрастом более трёх лет «утиль» с 1 января 2025 года составит 2 839 400 вместо 2 366 000 рублей, а к 2030 году сумма достигнет 4 988 600 рублей.
Гибридные и электрические автомобили тоже подорожают – утилизационный сбор для них взлетит с 32 600 до 667 400 рублей и к 2030 году достигнет 1 172 400 рублей. Для электрокаров старше трёх лет «утиль» составит 1 174 000 рублей в 2025 году и 2 062 600 рублей – к 2030 году.
Средняя стоимость техосмотра в 2025 году вырастет в среднем на 7,5% по стране. Точный размер индексации зависит от региона, поскольку в разных субъектах отличаются расходы операторов. В число регионов России с самым дорогим техосмотром входят, например, Амурская область (1700 рублей), Ненецкий автономный округ (1600 рублей) и Краснодарский край (1500 рублей). Дешевле всего эта процедура обойдётся в Ивановской и Кемеровской областях – меньше тысячи рублей.
В 2025 году камеры фотовидеофиксации нарушений начнут автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО по номерному знаку машины. Штрафовать, впрочем, пока не обещают – по крайней мере на период тестового режима. Решение о переводе эксперимента на коммерческие рельсы будет принято по итогам тестирования, а пока владельцам автомобилей без страховки будут рассылаться уведомления через Госуслуги с напоминанием о необходимости оформить полис. Со временем данные из АИС страхования и Госуслуг об автомобилях планируют свести в единую базу, чтобы превентивно уведомлять граждан о том, что срок действия ОСАГО подходит к концу.
С 1 марта 2025 года для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД больше не нужно будет предоставлять полис ОСАГО – документ вычеркнут из списка обязательных внесением изменений в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Госдума одобрила поправки 25 июня 2024 года.
Закон о создании единого пространства для ОСАГО между Россией и Берарусью был подписан 30 ноября 2024 года, но система полноценно заработает с 1 января 2025 года. «Синяя» карта для поездок россиян в Беларусь станет не нужна – при оформлении ОСАГО можно включить в него дополнительное соглашение о действии полиса на территории Беларуси. Аналогичный механизм будет доступен и для белорусов, которые собираются в Россию на машине.
Стоимость расширенной страховки будет рассчитываться на основании тарифов, действующих в стране регистрации автомобиля. В случае ДТП компенсация убытков будет определяться по законодательству страны, где произошла авария. Оформить единый полис можно только на транспортные средства, зарегистрированные в странах-участниках Союзного государства. Предъявлять ОСАГО сотрудникам ГИБДД по-прежнему допускается как в бумажном, так и в электронном виде.
С 1 января 2025 года вырастут таможенные сборы на ввоз автомобилей в РФ – как поясняется, из-за инфляции и роста затрат на оформление транспорта. В среднем сумма поднимется на 20-38% – в зависимости от стоимости импортируемой машины.
Автомобили из Китая, Южной Кореи и Японии стоимостью от 450 тысяч до 1,2 млн рублей должны будут заплатить таможне 4269 рублей сбора – на 1169 рублей больше, чем в 2024 году. Сбор на машины стоимостью 5 млн рублей вырастет с 15 500 до 21 344 рублей. А вот покупателей транспорта стоимостью от 10 млн рублей повышение акцизов не коснётся – им по-прежнему нужно будет заплатить таможне лишь 30 тысяч рублей.
Номера без российского флага с 2025 года запрещены: 22 декабря 2024 года в ГОСТ Р 50577-2018 внесли изменения, в соответствии с которыми «на регистрационных знаках со световозвращающим покрытием обязательно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации». Обладателям «бесфлаговых» номеров придётся раскошелиться ещё раз – на новые таблички с российским триколором.
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