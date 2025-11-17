Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО

Каждый год в России проводится хотя бы одна конференция, на которой страховые компании заявляют: денег снова не хватает, система работает плохо, а полисы должны опять подорожать. Ну сколько можно?

В 2025 году сюжет знаком до боли – как дверь автомобиля, которую в сервисе обещают обязательно восстановить, но уже пятый месяц ждут мифическую запчасть. На конференции «Автострахование-2025» участники в который раз старательно разыгрывали прежний спектакль: оказалось, что ремонт по ОСАГО работает не так, как хочется страховым компаниям. Вот уж действительно новость, кто бы мог подумать.

Но страховщики, конечно, не виноваты. Это вселенная к ним несправедлива: автомобили чинить сложно, нужные детали найти тяжело, а страхователи стали капризны настолько, что требуют для ремонта своих машин оригинальные запчасти. А то, что инициатива по возмещению убытка ремонтом вместо денег тихо умерла – ну что ж, жизнь такая, за всем не уследишь. Но выход есть!

Как обычно, гениальный, простой и – что самое важное – не требующий от страховщиков увеличивать собственные расходы. Нужно лишь… легализовать бывшие в употреблении запчасти. То, что на рынке уже давно существует в виде сомнительных доноров, теперь предлагается осветить прожектором государственного доверия.

Дескать, некая статистика говорит о том, что 40% водителей вполне готовы пойти на такой компромисс. Правда, остальные 60% почему-то нервно смеются, когда представляют себе эти восстановленные (непонятно только – когда, где и кем) детали. Которые, как пить дать, видели слишком много плохих дорог и слишком мало диагностики.

Легализация рынка «восстановленных компонентов» звучит как изящная профанация. Вроде все понимают, что речь идёт о тонком способе экономии на клиенте, но между строк читается главное: страховщикам снова не хватает денег. И снова кто-то другой должен решить эту проблему. Например, страхователи. Тем более что дорожные камеры скоро будут штрафовать за отсутствие полиса – прекрасный стимул безропотно оплачивать растущие тарифы.