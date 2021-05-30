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  • Дата рождения: сможешь ли ты угадать возраст советской машины по её детали?

Дата рождения: сможешь ли ты угадать возраст советской машины по её детали?

30.05.2021 602 0 0

Узнать возраст дерева можно по кольцам на спиле или толщине ствола, определить количество прожитых лет у взрослой кошки можно по зубам, шерсти и глазам. А как насчет даты рождения, а точнее, года выпуска популярных советских автомобилей? Не секрет, что в разные периоды выпуска одна и та же модель могла заметно отличаться деталями отделки кузова и салона. Сегодня мы подготовили для вас по-настоящему сложный тест. Предлагаем проверить, разбираетесь ли вы в приметах ранних и поздних Жигулей, Волг, Москвичей, Запорожцев, Таврий и не только.

 
СССР тесты

 

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