Дата рождения: сможешь ли ты угадать возраст советской машины по её детали?

Узнать возраст дерева можно по кольцам на спиле или толщине ствола, определить количество прожитых лет у взрослой кошки можно по зубам, шерсти и глазам. А как насчет даты рождения, а точнее, года выпуска популярных советских автомобилей? Не секрет, что в разные периоды выпуска одна и та же модель могла заметно отличаться деталями отделки кузова и салона. Сегодня мы подготовили для вас по-настоящему сложный тест. Предлагаем проверить, разбираетесь ли вы в приметах ранних и поздних Жигулей, Волг, Москвичей, Запорожцев, Таврий и не только.

