У фургончика Foton View, который «МБ Рус» уже больше года возит по выставкам и другим мероприятиям, наконец-то состоялась официальная презентация. Теперь он не просто ярмарочный шоу-стоппер, а полноправный участник рынка и российского дорожного движения, который можно даже приобрести.

Toano-View

Приобрести его захотят, наверное, многие. По мнению дистрибьютора, автомобиль будет востребован в сравнительно узком, но достаточно емком сегменте городской и пригородной дистрибуции на коротком плече. В основном – курьерскими организациями, для которых важна скорость доставки: благодаря своим компактным габаритам (почти в пределах советского РАФика) на загруженных улицах мегаполиса Фотону будет маневрировать легче, чем более громоздким конкурентам.

Кроме того, фургончик будет интересен банкам и другим организациям, имеющим дело с перевозками ценностей, ремонтным «летучкам» самых разных направлений и сервисным компаниям. В общем, всем, кто перевозит немного и недалеко, но стремится делать это быстро, Foton View, как считают в «МБ Рус», будет чрезвычайно полезен.

Хотя, когда мы говорим Foton View, надо понимать, что это, мягко говоря, немного не Foton View в первоисточнике, а Foton Toano Grand V. По факту – следующее поколение того Toano, который представлен у нас. В 2024 году Foton решил распрощаться с мерседесовским наследием и сделал собственный автомобиль, не вызывающий никаких флешбэков.

В Китае сейчас продаются обе версии Toano и, собственно, Foton View, который совершенно не похож на то, что предлагается нам под этим именем. Впрочем, все это маркетинговые лабиринты, бродить по которым предоставим любителям подобных замысловатых поворотов. А мы тем временем обратимся к машине, официальная премьера которой состоялась под занавес 2025 года. Если «МБ Рус» хочет, пусть она будет Foton View: манипуляции с названием с практической точки зрения значения не имеют.

Для бизнеса на пикаповском движке

Поставки модели стартуют с двух модификаций одной длины, но с разными высотами крыши: 1990 мм и 2195 мм (это «средняя» крыша, в Китае еще есть 2480 мм). Остальные габариты – 5490×1980 мм при колесной базе 3510 мм. Полная масса соответственно 2490 кг и 3100 кг, объем грузового отсека – 6,8 и 7,9 кубических метров. Погрузочная высота – 700 мм, но ручек ни у задних распашных, ни у боковой сдвижной двери не предусмотрено. Возможно, они появятся в дальнейшем, но об их необходимости дистрибьютор будет судить по обратной связи от клиентов.

Зато есть фонарик под крышей прямо у кормы. На презентационном автомобиле двигатель был заглушен, поэтому оценить его яркость было невозможно, но есть ощущение, подтвержденное практикой, что при таком расположении полноценного освещения всего грузового отсека достичь не получится. Хотя посмотрим, как будет тут. В конце концов, фонарь можно или перенести, или поставить второй, а вот для проводки, болтающейся под крышей, какое-то укрытие просится прямо немедленно: при погрузке ее можно запросто оборвать.

Подвески Foton View классические: спереди – Макферсон, сзади – неразрезной мост на рессорах. В «МБ Рус» уверяют, что фургон управляется, как легковушка, но тут мы тоже можем только поверить на слово. Foton View непременно надо будет испытать в реальных условиях, потому что рессоры и неразрезные мосты – это, знаете ли, такое дело, с которым надо быть очень аккуратным. И пользователям, и производителям.

Двигатель Foton View – уже хорошо известный в России по фотоновским же пикапам турбодизель Aucan 4F20TC объемом 2,0 литра. Его максимальная мощность составляет 159 л.с., максимальный крутящий момент – 377 Нм в диапазоне 1500-2800 оборотов в минуту. С этим дизелем возникает довольно любопытный момент. Он соответствует экологическим нормам Евро-5, однако автомобиль требует использования мочевины. И у него есть сажевые фильтры. Забавно? Еще как!

Понимая, что Китай уже давно живет в шестом экологическом классе, мы можем выстроить определенные догадки относительно и производителя, и дистрибьютора. Но в «МБ Рус» уверяют, что подобная коллизия присутствует только на первых автомобилях, и если в дальнейшем российские пользователи не захотят иметь AdBlue (интересно, кто захочет, тем более при наличии сажевика?), от нее откажутся. Хотя, в принципе, можно было бы отказаться сразу, и никто, включая российское экологическое законодательство, импортера за это не осудил бы.

А вот что у Foton View в этом контексте действительно однозначно полезно, так это наличие кнопок принудительной регенерации сажевого фильтра и ее блокировки. За это можно сказать спасибо. Хотя в последнее время такие кнопки стали появляться все чаще: видимо, и в КНР автомобилестроители поняли их актуальность. Народу нужны не только тачскрины, но и вот такие совершенно рутинные вещи.

Дизель агрегатируется либо 8-ступенчатым автоматом от ZF семейства 8НР, либо 6-ступенчатой механикой от Getrag. Предусмотрены три режима движения: экономичный, комфортный и спортивный. Привод – только задний.

Еще один весьма приятный момент – специальная подготовка автомобиля к российским условиям. Утверждается, что у нашего Foton View более толстое лакокрасочное покрытие (свыше 100 мкм), помимо электрофореза нанесены дополнительные антикоррозионные и защитные покрытия на днище и колесные арки, проведена герметизация сварных швов. К тому же специально для нашей страны предлагается «зимний пакет», включающий в себя обогревы лобового стекла, зеркал заднего вида и водительского сиденья, а также аккумулятор для работы при низких температурах. Однако не все эти опции идут в базе.

Все цвета радуги и даже больше

Что у Foton View точно есть всегда – это яркость. Для коммерческого автомобиля предлагается – вы только представьте – целых 10 базовых цветов! Многие премиальные бренды не имеют в своем ассортименте такого разнообразия, хотя им оно как раз полагалось бы. Foton View отличается не только пестротой масти, но и наличием автоматического включения ближнего света фар, а если немного доплатить, то и светодиодами в головной оптике и фонарях.

В целом опциональное оснащение модели достаточно сдержанно. Помимо необходимых ABS, EBD, ESC, подушек безопасности и прочих базовых опций, в стандарт включили бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, автоматическое удержание Autohold, регулировку водительского сиденья в шести направлениях и электрический стояночный тормоз. При этом кондиционер есть в любой комплектации, а о климат-контроле можно даже не заикаться.

В список дополнительного оборудования входят системы автоматического экстренного торможения, предупреждения фронтального столкновения и контроля полосы движения, обогревы зеркал, лобового стекла и сиденья водителя (тот самый «зимний пакет»), мультимедиа с 12,3-дюймовым монитором с китайским Carbitlink вместо Android Auto и Apple CarPlay, камеры обзора на 360 градусов с системой мониторинга слепых зон, передние противотуманки и задние распашные двери с фиксацией в трех положениях (90°/180°/247°). Причем никаких блокировок и принудительных креплений для этих трех положений нет, только фиксация на честном слове китайских инженеров, которые уверяют, что она достаточно прочная, чтобы противостоять порывам ветра, неаккуратным действиям находящихся рядом людей и прочим внешним факторам, способным привести дверь в движение.

Что ж, тут нам остается только довериться расчетам специалистов из КНР, верность или ошибочность которых подтвердит лишь практика. Но в любом случае первым покупателям Foton View рекомендуем быть осторожными и сначала просто приноровиться к этим дверям.

Салон довольно удобный и даже стильный. Производитель утверждает, что внутри есть три полноценных посадочных места, но это скорее 2+1, поскольку выступающая консоль, на которой находится селектор АКП, явно не даст человеку посередине усесться нормально.

Радует отказ от электронного доминирования. Ключевые функции вроде управления кондиционером, выбора режимов движения и прочих управляются кнопочками, расположившимися на трехуровневом торпедо. Сверху находится дисплей, под которым размещены тонкие интегрированные дефлекторы системы кондиционирования. Второй ярус торпедо занимает управление кондиционером, третий – функциональные клавиши. Всё компактно, лаконично и весьма по-европейски.

Полезный бонус – специальная закладная под телефонную «держалку» слева от приборной панели. Рядом с ней расположено гнездо для зарядки. В этом плане Foton сделал то, чего ждали от мирового автопрома уже очень и очень давно. Хотя заглушку во время презентации никому открыть так и не удалось. Вероятно, для этого необходим специальный инструмент, который отсутствовал у журналистов.

Сколько стоит

Стоимость фургонов стартует от отметок 3 225 000 рублей за версию с низкой крышей и от 3 475 000 за вариант с высокой. Цены далеко не бюджетные, но, как признаются представители «МБ Рус», они постараются приложить максимум усилий, чтобы с нового года со всеми его нововведениями они не изменились.

Вообще, у дистрибьютора обширные планы на модель. Во-первых, анализируется целесообразность вывода на наш рынок модификации с третьим вариантом высоты крыши. Во-вторых, в самое ближайшее время появится много версий модели, созданных локальными кузовостроителями. Уже сейчас в производстве есть грузопассажирские модификации, 7-местная машина, изотермическая и бронированная. Это планы на ближайший квартал. Заводские версии будут представлены пассажирским автомобилем, который появится позже в следующем году.

В-третьих, есть идея о локальном производстве автомобилей марки Foton в общем и View в частности. Уже пройдены все бумажные согласования, и сейчас ведется непосредственная проработка проекта.

Можно сказать, что в лице Foton View российский рынок получает автомобиль в опустевшем сегменте фургонов малого класса, где традиционно доминировали французские бренды. View ближе к минивэнам, но с ними «МБ Рус» конкурировать не собирается и целенаправленно идет в сегмент коммерческого транспорта, потому что в нем больше пространства для маневра. А в классе минивэнов все уже слишком плотненько. Со своей стороны Foton предлагал «МБ Рус» вариант потолкаться и там, но выбран был именно комтранс. Что ж, посмотрим, что покажут продажи – правильность выбора стратегии «МБ Рус» в отношении новой модели сможет подтвердить или опровергнуть только практика.