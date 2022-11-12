Каких-то тридцать лет назад ВАЗ-21099 был символом престижа и настоящим автомобилем мечты жителей новообразованных государств, возникших в рамках СНГ на обломках той самой страны, в которой «девяносто девятую» лишь успели создать, но не успели довести до по-настоящему серийного производства. Сегодня мы предлагаем вам угадать или вспомнить секреты разработки и интересные особенности, связанные с этой машиной.