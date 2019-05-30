Дизайн от Fiat, пляжный багги и немецкая сборка: мифы и факты о ВАЗ-2105

ВАЗ-2105 дебютировал почти сорок лет назад, и эта модель радикально отличалась от прежних Жигулей более угловатой внешностью. "Ноль пятая" дала старт целому семейству, ведь кроме неё выпускалась "люксовая" модель ВАЗ-2107 , а также универсал ВАЗ-2104 , который заменил устаревшую "двойку". Но кроме нового дизайна, "пятёрка" выделялась на фоне предыдущих моделей ВАЗ и техникой. Именно поэтому еще в советские времена про эту машину ходили правдоподобные, но отнюдь не всегда соответствующие действительности мифы. Сегодня мы будем вспоминать "пятерочные легенды", отделяя их от исторических фактов, связанных с историей разработки и выпуском ВАЗ-2105.

МИФ 1: внешность "пятёрки" разработали дизайнеры Fiat

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«Пятёрка» настолько отличалась от предыдущих моделей ВАЗ, что многие «знатоки» после выхода ВАЗ-2105 тут же приписали дизайну новой модели иностранные корни, утверждая, что внешность машины — дело рук дизайнеров Fiat. Тем более, что тогда итальянская фирма, действуя в духе времени, действительно выпускала автомобили, внешность которых была куда более угловатой, чем у Fiat-124, ставшим ВАЗ-2101 . Один из них — седан Fiat 131 (1974-1984 гг.), в экстерьере которого при желании можно увидеть нечто общее с «пятёркой».

1 / 3 В зависимости от года выпуска и комплектации Fiat 131 мог иметь разное «выражение лица» с круглыми или прямоугольными фарами. Поздние варианты по оформлению передка перекликались со стилистикой «пятёрки» 2 / 3 В зависимости от года выпуска и комплектации Fiat 131 мог иметь разное «выражение лица» с круглыми или прямоугольными фарами. Поздние варианты по оформлению передка перекликались со стилистикой «пятёрки» 3 / 3 В зависимости от года выпуска и комплектации Fiat 131 мог иметь разное «выражение лица» с круглыми или прямоугольными фарами. Поздние варианты по оформлению передка перекликались со стилистикой «пятёрки»

1 / 6 Пришедший на смену Fiat 124 итальянский автомобиль получил полностью новый кузов, включая панели пола и крыши 2 / 6 Пришедший на смену Fiat 124 итальянский автомобиль получил полностью новый кузов, включая панели пола и крыши 3 / 6 Пришедший на смену Fiat 124 итальянский автомобиль получил полностью новый кузов, включая панели пола и крыши 4 / 6 Пришедший на смену Fiat 124 итальянский автомобиль получил полностью новый кузов, включая панели пола и крыши 5 / 6 Пришедший на смену Fiat 124 итальянский автомобиль получил полностью новый кузов, включая панели пола и крыши 6 / 6 Пришедший на смену Fiat 124 итальянский автомобиль получил полностью новый кузов, включая панели пола и крыши

Интерьер Fiat 131 (первое) фото имеет что-то общее с салоном «пятёрки». Для сравнения – панель приборов предсерийного ВАЗ-2105

Семёрочные корни: в некоторых версиях «торпедо» Fiat было таким же большим и высоким, как на вазовской «ноль седьмой».

Новый Fiat получил мякие передние кресла с высокими спинками и подголовниками. ВАЗ-2105 (второе фото) – тоже!

Однако в действительности итальянцы не имели отношения к дизайну ВАЗ-2105. Ведь еще в 1971(!) году руководство советского завода поставило перед своими конструкторами и дизайнерами непростую задачу — обновить внешний облик ВАЗ-2101, который всего год как выпускался в Тольятти. Эксперименты с передком и попыткой оформить его в духе поздних версий Fiat-124 Speciale или Fiat-125 не увенчались успехом — внешность «исходника» была настолько цельной и самодостаточной, что от переноса «подфарников» она только страдала.

1 / 3 Попытки осовременить внешность Жигулей минимальными средствами не увенчались успехом 2 / 3 Попытки осовременить внешность Жигулей минимальными средствами не увенчались успехом 3 / 3 Попытки осовременить внешность Жигулей минимальными средствами не увенчались успехом

Как на «шахе»: на некоторых прототипах «пятёрки» вместо прямоугольных фар стояли четыре круглые

Да и прямоугольные фары, которые пытались приладить на «круглоносые» Жигули первой модели, этому автомобилю не очень подходили. Поэтому уже к 1974 году стало понятно, что малой кровью не обойтись, и экстерьер будущего «автомобиля 1980 года» (а именно так называлась перспективная разработка!) придется изменять радикально. По сути, впервые с момента производства Жигулей дизайнерам дали карт-бланш, разрешив поменять не только детали оперения, как это было на «трёшке» но и все остальные наружные панели! Такой решительный шаг должен был привести к «омоложению» автомобиля настолько, чтобы спустя даже 10 лет после начала выпуска первой модели ВАЗ очередные Жигули вновь стали соответствовать современным тенденциям автомобильной моды. А она на тот момент была именно такой — обилие прямых углов и острых линий. Именно поэтому «пятёрка» и получила «плоскопараллельный» облик, избавившись от прежних мягких обводов в стиле шестидесятых годов. В таком же ключе был выполнен не только экстерьер Fiat 131, но и многих других европейских и американских автомобилей тех лет. Единственная внешняя деталь, которую, при модернизации трогать было нельзя — это крыша. Во-первых, это один из самых больших и дорогих штампов, а во-вторых, замена крыши потребовала бы автоматического обновления всего остекления — и переднего, и заднего, и боковых стёкол.

Кузов ВАЗ-2105 отличался от исходника первой модели намного больше, чем у остальных заднеприводных моделей ВАЗ

Поэтому в Тольятти пошли тем же путём, что и на АЗЛК при модернизации «четыреста двенадцатого» до АЗЛК-2140, сохранив прежние крышу и пол, дверные проёмы и стёкла. Да и в целом архитектура кузова осталась прежней, однако благодаря новым внешним панелям и деталям оперения «пятёрка» выглядела не просто как очередная вариация на тему Fiat 124 с большим или меньшим количеством декоративных элементов, а как по-настоящему новая модель.

На фото: ходовой макет ВАЗ-2105

1 / 3 Обратите внимание на дизайн колёс опытного образца! В серию же пошел более технологичный вариант 2 / 3 Обратите внимание на дизайн колёс опытного образца! В серию же пошел более технологичный вариант 3 / 3 Обратите внимание на дизайн колёс опытного образца! В серию же пошел более технологичный вариант

На некоторых прототипах стояли диски с четырьмя большими вентиляционными отверстиями

Единственное, в чем выражалось заметное родство с прежними Жигулями — та самая крыша, которая осталась на ВАЗ-2105 в первоначальном виде, не считая более крупных и «заострённых» решеточек системы вытяжной вентиляции, расположенных на задних стойках (но и они были внедрены не сразу).

МИФ 2: ВАЗ-2105 стал первым советским серийным автомобилем с ременным приводом ГРМ

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правда

В ходе «русификации» в конструкцию Fiat 124 было внесено около 800 изменений, самым существенным из которых стал двигатель с верхним расположением распределительного вала, в то время как на итальянском автомобиле он находился в блоке цилиндров. Распредвал приводился в движение двухрядной цепью с натяжителем и успокоителем. Такая конструкция привода газораспределительного механизма сохранилась и на более мощных моторах Жигулей, выпущенных позже – ВАЗ-2103 (1,5 л), ВАЗ-21011 (1,3 л) и ВАЗ-2106 (1,6л).

Двигатели Жигулей получили цепной привод газораспределительного механизма. Исключение – мотор ВАЗ-2105

Поскольку в ТЗ на «пятёрку» стояла задача по снижению шумности, токсичности и расхода топлива, конструкторы решили отказаться от традиционной цепи в пользу принципиально нового решения – плоскозубчатого ремня. Это нововведение потребовало пересмотра всего привода ГРМ, в котором вместо натяжителя и успокоителя появился натяжной ролик. Чтобы в случае обрыва ремня поршни не встретились с клапанами, в днище первых предусмотрели специальные выемки.

1 / 3 Внедрение зубчатого ремня потребовало изменения многих деталей. К примеру, в днищах поршней появились специальные углубления 2 / 3 Внедрение зубчатого ремня потребовало изменения многих деталей. К примеру, в днищах поршней появились специальные углубления 3 / 3 Внедрение зубчатого ремня потребовало изменения многих деталей. К примеру, в днищах поршней появились специальные углубления

Двигатель Жигулей с ремнём вместо цепи легко опознать по алюминиевой клапанной крышке и пластиковому кожуху привода ГРМ

Ременной привод ГРМ в середине семидесятых годов появился на многих европейских малолитражках. Среди его преимуществ – простота, компактность и малая шумность механизма во время работы двигателя (тише цепи на 3-4 децибела, а это очень много). Недостаток один – ресурс ремня меньше, чем у цепи, а в случае обрыва многие моторы (но не «пятёрочный»!) не просто глохнут, а устраивают «сталинград».

ВАЗ-2105 попал на обложку журнала «За Рулём» лишь в январе 1983 года. Но уже в 1980-м издание активно освещало конструкцию новинки, посвятив «пятёрке» несколько больших публикаций

Внедрение зубчатого ремня далось советским конструкторам нелегко. Ведь во время испытаний выяснилось, что ремни иностранного производства работали долго, а экспериментальные отечественные изнашивались буквально за сотню моточасов. Как оказалось, при переводе технической документации в СССР перепутали знак ‰ (промилле) с процентами (%), из-за чего «сваренная» резиновая смесь уступала импортной впятеро! Отсюда и быстрый износ ремней.

О ременном двигателе в народе ходит популярная история. Когда на «пятерочном» моторе в дороге срезало несколько зубьев на ремне, смекалистый владелец Жигулей не растерялся, а… разрезал ремень вдоль и совместил две половинки так, чтобы поврежденные участки на одной части ремня сочетались с целыми зубьями на второй. Такой фокус позволил автомобилисту добраться до дома!

1 / 3 Кроме «чистой пятёрки» с двигателем 2105 выпускались модификации с 1,2-литровым мотором от «единички» (21051) и полуторалитровым «троечным» (21053). Соответствующие индексы модификаций указывались и на идентификационной табличке под капотом 2 / 3 Кроме «чистой пятёрки» с двигателем 2105 выпускались модификации с 1,2-литровым мотором от «единички» (21051) и полуторалитровым «троечным» (21053). Соответствующие индексы модификаций указывались и на идентификационной табличке под капотом 3 / 3 Кроме «чистой пятёрки» с двигателем 2105 выпускались модификации с 1,2-литровым мотором от «единички» (21051) и полуторалитровым «троечным» (21053). Соответствующие индексы модификаций указывались и на идентификационной табличке под капотом

Со временем доля «обычных» двигателей с цепным приводом распредвала под капотом Жигулей пятой модели увеличилась

1 / 3 Версия с 1200-кубовым двигателем пользовалась популярностью в тех странах, где именно такой рабочий объем позволял владельцу сэкономить на налогах 2 / 3 Версия с 1200-кубовым двигателем пользовалась популярностью в тех странах, где именно такой рабочий объем позволял владельцу сэкономить на налогах 3 / 3 Версия с 1200-кубовым двигателем пользовалась популярностью в тех странах, где именно такой рабочий объем позволял владельцу сэкономить на налогах

Полученный опыт по ременному приводу ГРМ, впервые реализованному серийно в истории советского автопрома именно на ВАЗ-2105, позволил заводчанам несколько лет спустя быстро и без особых затруднений внедрить аналогичную конструкцию и на двигателе первого переднеприводного автомобиля ВАЗ.

МИФ 3: "Ноль пятую" собирали в Европе

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В девяностые годы на просторах бывшего СССР появилось немало реэкспортных Жигулей и Самар, ввезенных из разных стран Европы как в виде подержанных автомобилей, так и совершенно новыми. Среди них выделялись так называемые «дилерские» модификации, отличавшиеся от стандартных «зубил» и «классики» колпаками или легкосплавными дисками, аэродинамическими обвесами и прочими декоративными элементами отделки.

Одной из самых эффектных версий Жигулей стала Lada Nova jr. spezial, которую немецкий импортёр Deutsche Lada Automobil GmbH сделал как раз на базе обычного ВАЗ-2105.

Lada Nova – так в Германии назывался ВАЗ-2105

1 / 6 Lada Nova Special получила эффектный обвес 2 / 6 Lada Nova Special получила эффектный обвес 3 / 6 Lada Nova Special получила эффектный обвес 4 / 6 Lada Nova Special получила эффектный обвес 5 / 6 Lada Nova Special получила эффектный обвес 6 / 6 Lada Nova Special получила эффектный обвес

От стандартной «пятёрки» немецкая NOVA в максимальной комплектации Special отличалась накладками на порогах и оригинальными развитыми бамперами, которые выгодно преображали внешность автомобиля, придавая ей «импортный лоск», по которому эта машина даже превосходила «люксовый» Москвич-2140SL. Увидев эту машину, некоторые автомобилисты решили, что это не просто доработанный автомобиль, собранный на ВАЗе, а полностью зарубежный продукт, собранный в Европе из советского машинокомплекта и оригинальных иностранных комплектующих. В действительности же NOVA Junior или SPEZIAL, как и остальные Лады тех лет, прибывала в Германию в виде обычной новой «пятёрки» и дорабатывалась специалистами «Дойче Лады» уже на месте. В зависимости от оснащения облагороженная «пятёрка» стоила от 9 500 до 11 700 дойчмарок.

На фото: рекламный буклет Lada Nova Special

Версия Special была дороже обычной Новы на пару тысяч немецких марок

Среди других интересных опций Новы — легкосплавные диски Melber KBA 40668, зеркала Hagus, спойлер Pfeba, спортивный руль, аудиосистема и стеклоочистители на фарах, которыми оснащались многие экспортные Жигули. Интересно, что немцы даже заменили штатный вазовский шильдик на крышке багажника, а также добавили надпись «NOVA» на решетку радиатора.

Шильдики NOVA спереди и сзади дают понять, что это – экспортный ВАЗ-2105 для немецкого рынка

Некоторое время модель называлась Nova jr. special, затем – просто Nova Special

Кстати, не зря эта облагороженная «пятёрка» предназначалась для продажи только в Германии: ведь фраза «no va» по-испански означает «не едет»! Впрочем, уже к 1988 году переднеприводные Самары с трёх- и пятидверными кузовами затмили «классику» на немецком рынке настолько, что надпись «no va» стала пророческой — «пятёрку» не спасали даже «специальные» обвесы.

Выдержать конкуренцию с «девяносто девятой» Жигулям было не под силу. Особенно в Европе

Кроме немцев, «пятёрки» с обвесами предлагали шведский дилер Lada Sweden (2105 Sport), бельгийский импортёр Lada Scaldia-Volga S.A. (Junior), а также представитель Лады в Голландии GREMI auto-import bv.

1 / 3 Праворульная: в Великобритании «пятёрку» знали как Lada Riva 2 / 3 Праворульная: в Великобритании «пятёрку» знали как Lada Riva 3 / 3 Праворульная: в Великобритании «пятёрку» знали как Lada Riva

МИФ 4: На базе ВАЗ-2105 в Германии выпускали эксклюзивный открытый автомобиль

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правда

Мы как-то подробно рассказывали, как в начале восьмидесятых годов некто Иоган Боозе занялся изготовлением открытых автомобилей для пляжного отдыха и прогулок. Свои фан-кары владелец компании Bohse Automobilbau GmbH сначала строил на базе VW Golf первого поколения, предлагая всем желающим не только готовые машины, но и кит-наборы для переделки. Однако по ряду причин немцу пришлось отказаться от «донора», выбрав в качестве новой базы для своих машин как раз ВАЗ-2105, ведь эта Лада на немецком рынке оставалась одним из самых дешевых автомобилей.

Много автомобиля за небольшие деньги – примерно так в Германии говорили про Жигули

Взяв новенькую Lada Nova, Боозе просто удалял большую часть её кузовных деталей, прикрывая оставшийся «остов» стеклопластиковыми панелями. Получившийся открытый автомобильчик в Bohse назвали довольно громко — Euro-Star.

На фото: Bohse Euro-Star

Силами двух с половиной десятков сотрудников Bohse наши Жигули превращались в открытый пляжный автомобильчик!

Формально «еврозвезда» могли перевезти от 4 до 5 человек (в зависимости от количества ремней безопасности), но от заднего сиденья фактически осталось одно название. Поэтому редкие владельцы необычных машинок обычно ездили на них максимум вдвоём — для чего, собственно, и предназначался этот «средиземноморский» вариант кузова. Поскольку от оригинала оставалась только нижняя часть несущей основы, в документах машина значилась как LADA BOHSE BD60L, а набитый заново 12-значный VIN-код не имел ничего общего с родным вазовским.

1 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 2 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 3 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 4 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 5 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 6 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 7 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 8 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 9 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 10 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 11 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма) 12 / 12 Жигулёвский низ и полукустарный верх из стекловолокна – примерно так в двух словах можно описать эту машину (фото Марко Яэтма)

Выпуск Euro-Star в Нижней Саксонии начался в 1987 году, а всего за два года в Bohse переделали (или «испортили») таким образом около 250 «пятёрок».

МИФ 5: На ранних версиях ВАЗ-2105 были форточки

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миф

В семидесятые годы на многих новых европейских автомобилях исчезли поворотные форточки и появились цельные стёкла в передних дверях. Это решение предложили дизайнеры и поддержали эргономисты, поскольку при этом улучшался не только внешний вид машины, но и обзор через наружное зеркало заднего вида, расположенное в углу дверной рамки.

Зеркало на ранних Жигулях вообще располагалось на крыле, что в сочетании с форточкой отнюдь не улучшало обзорность

1 / 3 Форточка без особых конструктивных изменений перекочевала на все модели ВАЗ, включая полноприводную Ниву 2 / 3 Форточка без особых конструктивных изменений перекочевала на все модели ВАЗ, включая полноприводную Ниву 3 / 3 Форточка без особых конструктивных изменений перекочевала на все модели ВАЗ, включая полноприводную Ниву

Советские конструкторы отнеслись к этой идее настороженно, ведь «форточки» позволяли организовать быстрый приток свежего воздуха в салон, но не приводили к возникновению сквозняков.

Форточка – этакий «псевдокондиционер» по-советски

«Отжав» вот такой замочек, в салон Жигулей можно было легко проникнуть. Этим пользовались многие злоумышленники или просто подростки, желавшие покататься на чужой машине

Вдобавок передняя и задняя часть сплошного стекла при том имели совершенно разную высоту, из-за чего при подъеме стекло могло перекоситься и даже заклинить. Тем не менее, от архаичных форточек на автомобилях нового семейства всё же решили отказаться, что привело к увеличению размеров и веса опускного стекла.

1 / 4 ВАЗ-2105 стал первой моделью ВАЗ, которая не имела поворотных форточек в передних дверях 2 / 4 ВАЗ-2105 стал первой моделью ВАЗ, которая не имела поворотных форточек в передних дверях 3 / 4 ВАЗ-2105 стал первой моделью ВАЗ, которая не имела поворотных форточек в передних дверях 4 / 4 ВАЗ-2105 стал первой моделью ВАЗ, которая не имела поворотных форточек в передних дверях

При доводке новой конструкции выяснилось, что буквально через несколько тысяч километров внутренняя панель дверей, на которой крепились кронштейны и натяжные ролики, просто выламывалась от нагрузок по периметру. Решение этой проблемы потребовало разработки пяти (!) разных вариантов модернизации привода стеклоподъемника, а победить её получилось только переносом натяжного ролика на усилитель наружной панели и удалением одного из кронштейнов. Полегчавшая всего на 100 граммов дверь уже не проламывалась. Также уже во время серийного производства «пятёрок» на некоторых автомобилях вылез еще один конструктивный дефект — неприятный металлический звук, возникавший во время движения стекла. Как оказалось, он возникал из-за контакта двух ветвей троса между собой и с краем ролика. Поэтому конструкторам в спешном порядке пришлось раздвигать ветви троса и устранять перекос роликов. Однако отзывных кампаний в то время не делали, и покупатели новых машин из первых партий тут же столкнулись с этой проблемой, что называется, на практике. Тросовые приводы скрипели, а стёкла постоянно перекашивались и заклинивали, из-за чего нередко даже ломались пластиковые ручки стеклоподъемников! Именно поэтому некоторые владельцы ранних «пятёрок» (особенно — старшего поколения!) ставили на свои машины короткие стекла, поворотные форточки и стеклоподъемники от прежних моделей Жигулей.

При желании такую форточку можно было поставить и на ВАЗ-2105

«Пятёрка» с форточками выглядит непривычно. Еще один «колхоз» этого экземпляра – панель приборов от ВАЗ-2103

Увидев автомобиль с подобными доработками на улице, многие принимали этот «тюнинг» за заводское исполнение, что и послужило поводом для возникновения мифа о существовании поворотных форточек на первых ВАЗ-2105.

МИФ 6: На момент появления "пятёрка" была самой инновационной советской малолитражкой

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правда

В наше время к любым Жигулям принято относиться с лёгкой иронией — дескать, примитивные и архаичные. Однако появившаяся почти 40 лет назад «пятёрка» действительно отличалась рядом технических новаций — если сравнивать её с Москвичами, Волгами и вазовскими заднеприводниками предыдущих моделей, конечно.

Сохранив компоновку и архитектуру кузова, «пятёрка» получила немало технических новшеств, став экономичнее, тише и экологичнее прежних Жигулей

Кроме упоминавшихся в предыдущих разделах ременного привода ГРМ и отсутствия форточек в передних дверях, это пластиковые цельноформованные обивки дверей и потолка, полиуретановая набивка сидений, блок-фары с галогенными лампами, монтажный блок с предохранителями и реле, брусья безопасности в дверях, карбюратор с экономайзером принудительного холостого хода под управлением электроники, шариковые подшипники рулевого механизма вместо роликовых…

Отличия от прежних моделей бросались в глаза везде, включая салон

Цельноформованные дверные карты стали наиболее заметным нововведением в салоне. Однако на часть «пятёрок» устанавливали обычную «жигулёвскую» обивку

Словом, ВАЗ-2105 отличался от «единичек», «трёшек» и «шестёрок» не только более угловатым кузовом, но и целым букетом новых и вполне современных технических решений, связанных между собой. К примеру, отказ от форточек потребовал переделки системы вентиляции и отопления, в которой появились раздельные дефлекторы для обдува стёкол и подачи воздуха в салон.

На ранних машинах стекла комбинации приборов получили необычную коническую форму. Позже они стали плоскими, как на остальных Жигулях

Получила «пятёрка» и новые радиальные шины МИ-166, которые благоприятно повлияли на устойчивость и управляемость».

Необычные по дизайну диски без ступичных колпаков впервые появились именно на ВАЗ-2105

Три опытных образца ВАЗ-2105 летом 1979 года с честью выдержали проверку на соответствие международным требования во Франции, получив омологацию. Европейцев в первую очередь интересовало, насколько новая модель отвечает нормам безопасности и токсичности, которые в то время как раз были ужесточены. Именно поэтому многие решения в конструкции «ноль пятой» вызваны как раз необходимостью соответствия европейским требованиям, без которых экспорт этой машины на Запад был бы просто невозможен.

Зубчатый ремень ГРМ, отсутствие поворотных форточек, передние блок-фары — все эти решения серийно в истории советского автопрома были внедрены именно в 1980 году на ВАЗ-2105.

Блок-фары и бампер из алюминиевого профиля – даже спереди угловатая «пятёрка» ничуть не походила на прежние модели ВАЗ

МИФ 7: ВАЗ-2105 был самым дешевым автомобилем

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и миф, и правда

«Пятёрка» должна была заменить ВАЗ-21011, став базовой моделью «нового семейства». Формально так и получилось, ведь «ноль одиннадцатую» сняли с производства уже в 1981 году, а «чистую единичку» — весной 1983-го, оставив на конвейере из «первенцев» лишь ВАЗ-21013 (кузов 21011 с 1,2-литровым двигателем 2101).

В марте 1981 года ВАЗ-2105 стал 6-миллионным автомобилем, выпущенным в Тольятти

Именно поэтому в «табели о рангах» и таблице с прейскурантом цен «пятёрка» должна была занять место ВАЗ-21011 — конечно, с поправкой на более современную конструкцию, повысившую себестоимость машинокомплекта. Не будем забывать и про первое серьезное подорожание новых автомобилей в СССР, которое произошло в августе 1979 года — то есть, буквально за несколько месяцев до выхода «пятёрки».

ВАЗ-2105 в момент выхода – не самые дешевые, но и не самые дорогие Жигули

Поэтому стоивший 8 000 рублей ВАЗ-2105 оказался на несколько сотен рублей дороже не только ВАЗ-21013 (7 300 руб.), но и даже некогда престижной, но уже немного устаревшей трёшке, которая стоила около 7 500 рублей. Не являясь самой дешевой моделью, «пятёрка» при этом не была и самыми дорогими Жигулями, ведь на тот момент «ноль шестая» в зависимости от объема двигателя оценивалась в 9 000-9 600 рублей.

По цене «ноль пятая» уступала не только полноприводной Ниве, но и заднеприводным «люксовым» моделям 2106 и 2107

Однако после того как ВАЗ-21013 и «трёшку» сняли с производства, «ноль пятая» стала самой доступной моделью. В конце восьмидесятых годов она стоила 8 300 рублей — то есть, дешевле, чем остальные Жигули и «многодверные» Спутники.

1 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 2 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 3 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 4 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 5 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 6 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 7 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 8 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 9 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 10 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 11 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 12 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР 13 / 13 Капсула времени: при желании тысяч за 150-200 можно найти аутентичный и превосходно сохранившийся ВАЗ-2105, выпущенный еще в СССР

А вот в 2011 году — то есть, незадолго до снятия с производства – «пятёрку» можно было приобрести примерно за 180 000 рублей. Таким образом, на закате конвейерной жизни ВАЗ-2105 действительно стал самым дешевым российским автомобилем.