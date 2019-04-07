Для трюков, погонь и не только: редчайшие советские машины для киносъёмок
Первые в мире киносъёмки с автомобилей в движении
История утверждает, что первые автомобили с открытыми рабочими площадками и кинокамерами на треногах появились в 1925 году, когда в Америке проходили съёмки гонок на колесницах для кинофильма «Бен-Гур». С тех пор в течение почти ста лет идет постоянное совершенствование подвижной кинотехники, но здесь мы кратко расскажем лишь о некоторых советских кино-автомобилях.
Редкая советская экзотика — первые киносъёмочные автомобили
Трудный переход отечественной кинематографии с павильонных съемок на работу «с колес» привел к созданию первых в СССР специальных киносъёмочных автомобилей. Обычно их основой являлись списанные правительственные машины, переделанные по требованиям киностудий. Благодаря крупным габаритам и высокой собственной массе они вмещали несколько операторов и обеспечивали высокую плавность хода.
Первым в этом ряду был доработанный седан ЗИС-101. С него срезали всю верхнюю заднюю часть кузова, превратив легковушку в пикап, в котором размещались два оператора с кинокамерами на штативах. Перед радиатором крепилась съёмная площадка для третьего оператора, а четвертый, лёжа на резиновом коврике, снимал задний план. С тех пор почти все киносъёмочные машины окрашивали в матовый черный цвет, не отражавший свет во время работы.
|Переделанный ЗИС-101 — первый советский автомобиль для киносъёмок «с колес». 1938 год
В первые послевоенные годы базой для киносъёмок под открытым небом стали машины высшего класса ЗИС-110. Сначала использовался семиместный лимузин, у которого в задней части крыши был проделан люк для оператора и смонтирована консоль для кинокамеры. Спереди и сзади находились площадки для операторов и гнезда для крепления камер.
|Кардинально переделанный ЗИС-110 в облике операторского автомобиля ОАСД-2. 1967 год
В 1960-е списанные ЗИС-110 стали переделывать в специальные операторские автомобили ОАСД-2 для съёмок в движении, снабженные особыми открытыми решетчатыми кузовами, сваренными из металлических труб, и навесом над тентованной кабиной. Столь простая конструкция позволяла всей киношной команде со своим камерами работать в машине на достаточно большой скорости, держась за выступавшие детали кузова. Перед радиатором обычно монтировали низкие рабочие площадки.
Обычные представительские кабриолеты ЗИС-110В с привлекательными надписями «Киносъемочная» играли важную роль режиссерских средств передвижения и служили мобильной базой для руководства актерами и массовкой на ходу.
|Служебный ЗИС-110В Леонида Гайдая: кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Благородная миссия «Чаек» во славу советского кино
Первым профессиональным операторским автомобилем была машина ОАСД-3, которую собирал завод Кинотехпром в Чернигове Украинской ССР. Ее базой являлась «Чайка» ГАЗ-13, с которой срезали верхнюю заднюю часть кузова и боковых дверей, превратив ее в пикап с закрытой кабиной и металлическим кузовом, в котором стоял трубчатый штатив под кинокамеры.
Операторская машина ОАСД-3 на переделанной «Чайке» с кинокамерой. 1969 год
Место оператора имело подсветку, на левом крыле стоял громкоговоритель для управления массовкой, в задних полудверях хранились вспомогательные принадлежности.
Наиболее простыми кино-автомобилями считались машины ОАСД-4 на шасси «Чайки» с удаленной задней частью крыши, которую подменял скрученный тент. Это позволило на месте заднего сиденья смонтировать кинокамеру на треноге. Спереди машины также имелась съёмная операторская площадка.
|Обычная «Чайка» в исполнении ОАСД-4 с задней брезентовой частью крыши
В 1970-е годы стала появляться новая киносъёмочная техника со штативами на присосках, телескопическими стрелами с дистанционным управлением и гиростабилизаторами кинокамер. В опытном порядке их монтировали на крышах обычных «Москвичей», «Чаек» и даже городских автобусов.
|Телескопическая «рука» с кинокамерой крепилась на крыше «Чайки» мощными присосками
Операторские киномобили: вторая жизнь «членовозов»
Самые эффектные машины для киносъёмок на ходу базировались на списанных правительственных ЗИЛах. После глубоких переделок их превращали в упрощенные пикапы с пониженным расположением пола, навесом над двухместной цельнометаллической кабиной и периферийными разборными трубчатыми перилами, позволявшими одновременно работать нескольким операторам.
Наиболее известными были киномобили на шасси ЗИЛ-114, собранные в Чернигове, а также созданная на киностудии Мосфильм безымянная машина с двумя рабочими площадками, сигнальным фонарем и даже передним толкающим брусом.
|Черниговский операторский автомобиль АСД.04-114 на шасси списанного лимузина ЗИЛ-114
|Операторская машина киностудии Мосфильм на базе ЗИЛ-114 (из архива Ю. Дорошенко)
В 1990 году последним советским операторским автомобилем стала единственная машина ЗИЛ-4104Р, по заказу Мосфильма построенная Московским автозаводом на базе списанного правительственного лимузина ЗИЛ-4104 с 315-сильным мотором и мягкой подвеской.
|На Мосфильме бывший «членовоз» превратили в операторскую машину ЗИЛ-4104Р
Киношные автофургоны-трудяги родом из Чернигова
Как-то так получилось, что в советские времена Черниговский завод Укркинотехпром (с 1989-го — ООО «Черниговский завод специального автотранспорта», ЧЗСА) оказался единственным разработчиком и изготовителем грузопассажирских спецфургонов марки «Чернигов» для обеспечения натурных съёмок. На фоне фантастического мира кино все они обладали непримечательной туповатой внешностью и со временем превратились в «экзотический артефакт советской эпохи».
Основой первой серии кинофургонов являлись простейшие бескапотные автобусы серии АСЧ-03 на шасси ГАЗ-53А с 115-сильным мотором V8 и деревянными кузовами, весившие с нагрузкой около восьми тонн. По классификации Мосфильма машины для доставки кинооператоров и их имущества носили понятное всем киношникам название «Камерваген». В подобных фургонах перевозили осветительные приборы, средства звукозаписи, пиротехнику и специальное имущество. К цельнометаллической части этой же серии относились усиленные прототипы фургонов с операторскими или багажными площадками на крыше, доставлявшие более тяжелое киносъёмочное оснащение, светотехнику, установочную арматуру и сейфы с киношным вооружением, пиротехникой и дымовыми шашками.
Кинофургоны АСЧ-03 «Чернигов» завода Укркинотехпром
До 1988 года в единичных образцах завод собирал вторую полукапотную серию АСЧ-05 на шасси ГАЗ-53-12 с цельнометаллическими кузовами, в которую входили несколько моделей различного назначения, кратко представленных ниже.
Кинофургоны АСЧ-05 «Чернигов» Завода спецавтотранспорта
О них мало кто знает: уникальная автотехника для кино
Помимо упомянутых выше автомобилей для киносъёмок «с колес» в закромах любой киностудии можно было обнаружить десятки непонятных и таинственных спецмашин со странными названиями. Познакомимся с некоторыми из них.
Редкие спецавтомобили для советских киностудий
К прочим советским киномобилям относились подвижные склады реквизита «Долливагены», игровой одежды с примерочными «Костюмвагены», кинопленки «Киновозки» и операторского имущества, проявочные лаборатории, ремонтные мастерские и т. д.
|База тяжелого операторского оборудования ПО-817 на шасси ГАЗ-53А с багажником на крыше
Целая киностудия в одном автомобиле
Первой попыткой создания автомобильных кинокомплексов, объединявших сразу несколько функций, были 115-сильные «горные автобусы» ПАЗ-3201 (4×4) с тесными и короткими несущими кузовами. После неудачных испытаний их поставили на прикол.
|Первый кинокомплекс в автобусе-вездеходе ПАЗ-3201 с операторской площадкой на крыше
Самыми крупными в мировом кино были признаны советские трехоски автобусного типа с колесной формулой 6×4, оснащение которых могло выполнять весь цикл создания кинофильмов в далеких и долгих экспедициях. Первым из них был кинотехнологический автомобиль АКТ-01 на шасси ЗИЛ-133Г1, собранный на заводе Укркинотехпром. В нем размещались отсеки с киноаппаратурой, средства связи, звукозаписи, обработки пленки, монтажа и просмотра рабочего материала.
|Трехосный кинотехнологический автобус АКТ-01 для эксплуатации в отдаленной местности. 1979 год
За ним последовал первый киноналадочный комплекс «Изофон» с тремя помещениями и шестиместным просмотровым залом с экраном на перегородке с кабиной водителя. Его использовали на местах съёмок для оперативного проведения актерских проб и репетиций с записями звука и изображения.
|Бескапотный киноналадочный комплекс «Изофон» в кузове автобусного типа на шасси ЗИЛ-133Г1
|Рабочие места в автобусном кузове киноналадочного комплекса «Изофон»
Одновременно на шасси автобусного типа была построена мощная светотехническая машина АСТ-01 с двухрядной кабиной для водителя и персонала, в задней части которой находились отсеки для хранения, перевозки и выдачи прожекторов, софитов и наборов силовых кабелей.
|Светотехническая база АСТ-01 на шасси ЗИЛ-133Г1 с рабочей площадкой на крыше
В начале 1980-х ее заменили две аналогичные машины АСТ-03 на капотном шасси ЗИЛ-133Г2 с упрощенными кузовами с передним обитаемым помещением и задним грузовым отсеком. На обеих версиях плоские крыши с высокими складными перилами служили для монтажа прожекторов и киносъёмок на ходу.
|Светотехническая база АСТ-03 на шасси ЗИЛ-133Г2 с упрощенным кузовом. 1982 год
С началом перестройки все эти машины тихо исчезли, а выжившие киностудии обзавелись новой заграничной автотехникой.
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