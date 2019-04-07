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Для трюков, погонь и не только: редчайшие советские машины для киносъёмок

Для трюков, погонь и не только: редчайшие советские машины для киносъёмок

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Даже сейчас, когда в кино вовсю используется компьютерная графика, для съёмок используют специально подготовленные автомобили. В СССР, где всё снимали «с натуры», а не рисовали в 3D, роль спецтранспорта была ещё важнее. Сегодня изучим эти необычные киносъёмочные и технологические машины, скрытые от посторонних глаз и практически неизвестные.
 

Первые в мире киносъёмки с автомобилей в движении

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История утверждает, что первые автомобили с открытыми рабочими площадками и кинокамерами на треногах появились в 1925 году, когда в Америке проходили съёмки гонок на колесницах для кинофильма «Бен-Гур». С тех пор в течение почти ста лет идет постоянное совершенствование подвижной кинотехники, но здесь мы кратко расскажем лишь о некоторых советских кино-автомобилях.

Редкая советская экзотика — первые киносъёмочные автомобили

Трудный переход отечественной кинематографии с павильонных съемок на работу «с колес» привел к созданию первых в СССР специальных киносъёмочных автомобилей. Обычно их основой являлись списанные правительственные машины, переделанные по требованиям киностудий. Благодаря крупным габаритам и высокой собственной массе они вмещали несколько операторов и обеспечивали высокую плавность хода.

Первым в этом ряду был доработанный седан ЗИС-101. С него срезали всю верхнюю заднюю часть кузова, превратив легковушку в пикап, в котором размещались два оператора с кинокамерами на штативах. Перед радиатором крепилась съёмная площадка для третьего оператора, а четвертый, лёжа на резиновом коврике, снимал задний план. С тех пор почти все киносъёмочные машины окрашивали в матовый черный цвет, не отражавший свет во время работы.

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Переделанный ЗИС-101 — первый советский автомобиль для киносъёмок «с колес». 1938 год

В первые послевоенные годы базой для киносъёмок под открытым небом стали машины высшего класса ЗИС-110. Сначала использовался семиместный лимузин, у которого в задней части крыши был проделан люк для оператора и смонтирована консоль для кинокамеры. Спереди и сзади находились площадки для операторов и гнезда для крепления камер.

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Кардинально переделанный ЗИС-110 в облике операторского автомобиля ОАСД-2. 1967 год

В 1960-е списанные ЗИС-110 стали переделывать в специальные операторские автомобили ОАСД-2 для съёмок в движении, снабженные особыми открытыми решетчатыми кузовами, сваренными из металлических труб, и навесом над тентованной кабиной. Столь простая конструкция позволяла всей киношной команде со своим камерами работать в машине на достаточно большой скорости, держась за выступавшие детали кузова. Перед радиатором обычно монтировали низкие рабочие площадки.

Обычные представительские кабриолеты ЗИС-110В с привлекательными надписями «Киносъемочная» играли важную роль режиссерских средств передвижения и служили мобильной базой для руководства актерами и массовкой на ходу.

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Служебный ЗИС-110В Леонида Гайдая: кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Благородная миссия «Чаек» во славу советского кино

Первым профессиональным операторским автомобилем была машина ОАСД-3, которую собирал завод Кинотехпром в Чернигове Украинской ССР. Ее базой являлась «Чайка» ГАЗ-13, с которой срезали верхнюю заднюю часть кузова и боковых дверей, превратив ее в пикап с закрытой кабиной и металлическим кузовом, в котором стоял трубчатый штатив под кинокамеры.

Операторская машина ОАСД-3 на переделанной «Чайке» с кинокамерой. 1969 год

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Место оператора имело подсветку, на левом крыле стоял громкоговоритель для управления массовкой, в задних полудверях хранились вспомогательные принадлежности.

Наиболее простыми кино-автомобилями считались машины ОАСД-4 на шасси «Чайки» с удаленной задней частью крыши, которую подменял скрученный тент. Это позволило на месте заднего сиденья смонтировать кинокамеру на треноге. Спереди машины также имелась съёмная операторская площадка.

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Обычная «Чайка» в исполнении ОАСД-4 с задней брезентовой частью крыши

В 1970-е годы стала появляться новая киносъёмочная техника со штативами на присосках, телескопическими стрелами с дистанционным управлением и гиростабилизаторами кинокамер. В опытном порядке их монтировали на крышах обычных «Москвичей», «Чаек» и даже городских автобусов.

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Телескопическая «рука» с кинокамерой крепилась на крыше «Чайки» мощными присосками

Операторские киномобили: вторая жизнь «членовозов»

Самые эффектные машины для киносъёмок на ходу базировались на списанных правительственных ЗИЛах. После глубоких переделок их превращали в упрощенные пикапы с пониженным расположением пола, навесом над двухместной цельнометаллической кабиной и периферийными разборными трубчатыми перилами, позволявшими одновременно работать нескольким операторам.

Наиболее известными были киномобили на шасси ЗИЛ-114, собранные в Чернигове, а также созданная на киностудии Мосфильм безымянная машина с двумя рабочими площадками, сигнальным фонарем и даже передним толкающим брусом.

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Черниговский операторский автомобиль АСД.04-114 на шасси списанного лимузина ЗИЛ-114
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Операторская машина киностудии Мосфильм на базе ЗИЛ-114 (из архива Ю. Дорошенко)

В 1990 году последним советским операторским автомобилем стала единственная машина ЗИЛ-4104Р, по заказу Мосфильма построенная Московским автозаводом на базе списанного правительственного лимузина ЗИЛ-4104 с 315-сильным мотором и мягкой подвеской.

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На Мосфильме бывший «членовоз» превратили в операторскую машину ЗИЛ-4104Р

Киношные автофургоны-трудяги родом из Чернигова

Как-то так получилось, что в советские времена Черниговский завод Укркинотехпром (с 1989-го — ООО «Черниговский завод специального автотранспорта», ЧЗСА) оказался единственным разработчиком и изготовителем грузопассажирских спецфургонов марки «Чернигов» для обеспечения натурных съёмок. На фоне фантастического мира кино все они обладали непримечательной туповатой внешностью и со временем превратились в «экзотический артефакт советской эпохи».

Основой первой серии кинофургонов являлись простейшие бескапотные автобусы серии АСЧ-03 на шасси ГАЗ-53А с 115-сильным мотором V8 и деревянными кузовами, весившие с нагрузкой около восьми тонн. По классификации Мосфильма машины для доставки кинооператоров и их имущества носили понятное всем киношникам название «Камерваген». В подобных фургонах перевозили осветительные приборы, средства звукозаписи, пиротехнику и специальное имущество. К цельнометаллической части этой же серии относились усиленные прототипы фургонов с операторскими или багажными площадками на крыше, доставлявшие более тяжелое киносъёмочное оснащение, светотехнику, установочную арматуру и сейфы с киношным вооружением, пиротехникой и дымовыми шашками.

Кинофургоны АСЧ-03 «Чернигов» завода Укркинотехпром

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Простейший автофургон «Камерваген» с кузовом TOMЗ-66 для перевозки операторов и кинокамер
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Автомобиль АКО-01 с застекленным кузовом ТОМ и операторской площадкой на крыше
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Подвижная светотехническая база АСТ-03 в семиместном цельнометаллическом кузове
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Фургон БАП-02 с алюминиевыми ящиками для перевозки пиротехнических средств и наружными дверями

До 1988 года в единичных образцах завод собирал вторую полукапотную серию АСЧ-05 на шасси ГАЗ-53-12 с цельнометаллическими кузовами, в которую входили несколько моделей различного назначения, кратко представленных ниже.

Кинофургоны АСЧ-05 «Чернигов» Завода спецавтотранспорта

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На студии Мосфильм киносъёмочная машина АКО-02 для перевозки операторской команды и их «багажа»
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Светотехнический фургон АСТ-04 для транспортировки осветительной аппаратуры, прожекторов, софитов и кабелей
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Оружейно-пиротехнический автомобиль АОП-02 для перевозки игрового вооружения и взрывчатых веществ
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Интерьер машины АГ-02 «Гримваген» с ёмкостями для косметики, зеркалами, раковиной и рукомойником с горячей водой
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Внутренний вид 15-местного автовидеосалона АВС-01 для просмотра и отбора снятого материала

О них мало кто знает: уникальная автотехника для кино

Помимо упомянутых выше автомобилей для киносъёмок «с колес» в закромах любой киностудии можно было обнаружить десятки непонятных и таинственных спецмашин со странными названиями. Познакомимся с некоторыми из них.

Редкие спецавтомобили для советских киностудий

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Тонваген — автомобиль для звукозаписи и воспроизведения звука на натурных съемках. На фото — фургон МПАЗ-01 конструкции Мосфильма на шасси УАЗ-452 для работы в труднодоступной местности.
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Лихтваген — машина для вырабатывания электроэнергии и освещения рабочих территорий. С начала 1970-х основным являлся 100-киловаттный электрогенератор УМПЭ-100 на шасси Урал-375Д, созданный на Мосфильме.
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Операторский кран — самоходная установка для киносъёмок на высоте. На фото — кран операторский средний КОС-10 с ручным управлением на базе ГАЗ-53А, способный поднимать двух–трех человек с кинокамерами на высоту шесть–семь метров.
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Ветродуйка — редкая машина для создания иллюзии сильного ветра, грозы или урагана, смонтированная в кузове ГАЗ-52. Состояла из передней части самолета Ан-2 с мотором для привода воздушного винта, регулятора оборотов и защитного ограждения.
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Операторская платформа — трехтонный низкорамный полуприцеп с подвеской от ЗИЛ-114 и тягачом ЗИЛ-130В. Предназначен для транспортировки игровой машины или её частей, актеров и операторов для создания иллюзии самостоятельного передвижения в городе или на шоссе.
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Пример использования операторской платформы на съёмках в Крыму фрагмента кинокомедии «Бриллиантовая рука» с участием актеров в кузове игровой «Волги», оператора и осветителей с мощными прожекторами.
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Гальюнваген — мобильный полевой туалет, впервые появившийся на Мосфильме в 1970-е. Представлял собой грузовик FIAT-645N со съёмным контейнером с двумя раздельными отсеками, шестью кабинками, двумя рукомойниками и запасом воды.

К прочим советским киномобилям относились подвижные склады реквизита «Долливагены», игровой одежды с примерочными «Костюмвагены», кинопленки «Киновозки» и операторского имущества, проявочные лаборатории, ремонтные мастерские и т. д.

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База тяжелого операторского оборудования ПО-817 на шасси ГАЗ-53А с багажником на крыше

Целая киностудия в одном автомобиле

Первой попыткой создания автомобильных кинокомплексов, объединявших сразу несколько функций, были 115-сильные «горные автобусы» ПАЗ-3201 (4×4) с тесными и короткими несущими кузовами. После неудачных испытаний их поставили на прикол.

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Первый кинокомплекс в автобусе-вездеходе ПАЗ-3201 с операторской площадкой на крыше

Самыми крупными в мировом кино были признаны советские трехоски автобусного типа с колесной формулой 6×4, оснащение которых могло выполнять весь цикл создания кинофильмов в далеких и долгих экспедициях. Первым из них был кинотехнологический автомобиль АКТ-01 на шасси ЗИЛ-133Г1, собранный на заводе Укркинотехпром. В нем размещались отсеки с киноаппаратурой, средства связи, звукозаписи, обработки пленки, монтажа и просмотра рабочего материала.

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Трехосный кинотехнологический автобус АКТ-01 для эксплуатации в отдаленной местности. 1979 год

За ним последовал первый киноналадочный комплекс «Изофон» с тремя помещениями и шестиместным просмотровым залом с экраном на перегородке с кабиной водителя. Его использовали на местах съёмок для оперативного проведения актерских проб и репетиций с записями звука и изображения.

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Бескапотный киноналадочный комплекс «Изофон» в кузове автобусного типа на шасси ЗИЛ-133Г1
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Рабочие места в автобусном кузове киноналадочного комплекса «Изофон»

Одновременно на шасси автобусного типа была построена мощная светотехническая машина АСТ-01 с двухрядной кабиной для водителя и персонала, в задней части которой находились отсеки для хранения, перевозки и выдачи прожекторов, софитов и наборов силовых кабелей.

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Светотехническая база АСТ-01 на шасси ЗИЛ-133Г1 с рабочей площадкой на крыше

В начале 1980-х ее заменили две аналогичные машины АСТ-03 на капотном шасси ЗИЛ-133Г2 с упрощенными кузовами с передним обитаемым помещением и задним грузовым отсеком. На обеих версиях плоские крыши с высокими складными перилами служили для монтажа прожекторов и киносъёмок на ходу.

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Светотехническая база АСТ-03 на шасси ЗИЛ-133Г2 с упрощенным кузовом. 1982 год

С началом перестройки все эти машины тихо исчезли, а выжившие киностудии обзавелись новой заграничной автотехникой.

На заглавной фотографии — Лучшие образцы советских кино-автомобилей на празднике «60 лет советскому кино»

История
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