На российский рынок готовится выйти семиместный внедорожник KGM Rexton

16.04.2026 66 0 0
Стоимость новой модификации флагманской модели южнокорейской марки станет известна позже.

О том, что корейский бренд KGM (теперь так называется марка, которая ранее именовалась SsangYong), доберётся до российского авторынка, стало известно в ноябре 2024 года. Эксклюзивным дистрибьютором марки в РФ является АО «Рэкс Моторс». Актуальная местная линейка включает в себя четыре SUV, флагманом является внедорожник Rexton. Сейчас модель представлена в двух пятиместных версиях, однако скоро линейка пополнится за счёт трёхрядной модификации.

На фото: KGM Rexton

Главным отличием исполнения «Экстра 4х4» является, конечно же, дополнительный третий ряд сидений, представляющий собой двухместный диванчик с подголовниками, трёхточечными ремнями безопасности и отдельным блоком для управления «климатом». Кроме того, в списке обновок у такой версии числятся боковые подножки с заводской установкой и люк в крыше.

Помимо этого, новой семиместной версии внедорожника KGM Rexton, положены импульсные стеклоподъёмники задних дверей, новая комбинированная отделка салона (из кожи и замши), а также функция запоминания настроек наружных зеркал и положения водительского кресла.

Ещё сообщается, что боковые подножки с завода также будут доступны и обновлённой средней версии «Премьер 4х4». В списке обновок экстерьера для всех версий, включая стартовую «Оптимум 4х4», числятся только указывающие на полный привод шильдики с надписью 4WD, расположенные на водительской и багажной дверях.

Техника у новой модификации такая же, как у нынешних версий. Так, под капотом трёхрядного KGM Rexton располагается 2,0-литровый бензиновый турбомотор, его мощность составляет 225 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Внедорожнику положен подключаемый полный привод с подключаемой понижающей передачей, его дорожный просвет составляет 203 мм.

Стоимость новой модификации флагманской модели будет обнародована позже, ближе к старту продаж. Стоит ожидать, что новое исполнение окажется дороже по сравнению с нынешними. На сегодняшний день рекомендованная розничная цена стартовой комплектации Rexton «Оптимум 4х4» 2025 года выпуска на российском рынке равна 5 890 000 рублей, а за средний вариант – «Премьер 4х4» – просят 6 295 000 рублей.

Напомним, недавно у внедорожника Rexton появился ближайший родственник – пикап KGM Musso. Новинка поступила в продажу на домашнем рынке, в Южной Корее, в начале 2026 года. Модель доступна в двух вариантах длины, а под капотом может быть как бензиновый мотор, так и дизель.

внедорожник Россия Южная Корея авторынок KGM KGM Rexton SsangYong
Обновлено 17.04.2026
