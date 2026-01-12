Новинки ×
  • Пикап KGM Musso поступил в продажу: два варианта длины, бензин или дизель

Пикап KGM Musso поступил в продажу: два варианта длины, бензин или дизель

12.01.2026 3603 0 0
Пикап KGM Musso поступил в продажу: два варианта длины, бензин или дизель

За совершенно новый грузовичок компания KGM выдает доработанную модель с приставкой Sports, ближайшим родственником которой является пассажирский внедорожник Rexton. На родине свежий пикап предложен с бензиновым и дизельным моторами, тогда как предшественник там был доступен только с двигателем на «тяжелом» топливе.

Внешность нового рамного пикапа под именем Musso корейская компания KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) раскрыла в конце декабря. А в начале нынешнего, уже 2026 года фирма провела полноценную премьеру модели и вывела ее на домашний рынок. Напомним, в Корее Musso – это не только название новинки, но и отдельный суббренд, созданный специально для пикапов. Впрочем, в обиходе грузовичок двойным именем не обозначают – это просто Musso.

Пусть в KGM и считают этот пикап совершенно новой разработкой, но на деле перед нами – модернизированный KGM Musso Sports (он же KGM Rexton Sports), ближайшим родственником которого является пассажирский внедорожник KGM Rexton. Как и исходный грузовичок, «просто» Musso доступен с двумя вариантами длины и колесной базы. Однако если растянутая версия предшественника в Корее носила «фамилию» Khan, то у аналогичного исполнения KGM Musso приставки нет.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Длина стандартного пикапа равна 5150 мм, растянутого – 5460 мм. Показатели прежних Musso Sports и Musso Sports Khan – 5105 и 5415 мм соответственно. А вот колесная база осталась прежней – 3100 или 3210 мм. Не изменилась и длина грузовой площадки – 1300 или 1610 мм.

1 / 2
2 / 2

Среди особенностей дизайна экстерьера Musso – вертикальные блоки фары с пристыкованными сверху и по бокам светодиодными секциями ходовых огней, гигантская радиаторная решетка и массивные бамперы. За доплату можно выбрать пакет Grand Style (им оборудованы белая и синяя машины на фирменных картинках), он включает еще более внушительную решетку. Для модели предусмотрены 17-, 18- или 20-дюймовые диски.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В салоне «простых» версий KGM Musso все так же установлены аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма и кнопочный пульт управления «климатом». Богатым же комплектациям достались новая виртуальная приборка и блок климат-контроля с тремя шайбами, в которые встроены небольшие дисплеи (прежде у дорогих пикапов была сенсорная панель). В списке оборудования Musso еще заявлены мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом (мультимедиа может обновляться «по воздуху»), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Если прежние пикапы Musso Sports и Musso Sports Khan были доступны в Корее только с дизелем, то для нового семейства предусмотрен еще и бензиновый двигатель: это турбочетверка 2.0 мощностью 217 л.с., которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Турбодизель 2.2 (202 л.с.) перешел со старой линейки грузовичков, этот мотор сочетается с 6АТ от Aisin. Привод задний или полный. В базе «просто» Musso имеет пружинную подвеску, растянутая версия может быть с рессорами сзади вместо пружин (так же было и в случае с Musso Sports Khan).

Бензиновый новый KGM Musso обойдется минимум в 29 900 000 вон (около 1,6 млн рублей по актуальному курсу), цена дизельного пикапа начинается с отметки 31 700 000 вон (1,7 млн рублей). Прежние Musso Sports и Musso Sports Khan в Корее уже сняты с продажи.

Позже свежий грузовичок KGM доберется и до других стран. Но появление модели в России пока под вопросом – предшественник у нас не представлен, хотя родственный внедорожник KGM Rexton в РФ продают. На российском рынке сегодня также можно приобрести паркетники Korando, Torres и Tivoli.

пикап Корея авторынок новинки KGM KGM Musso SsangYong SsangYong Rexton Sports
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 329 1 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 2605 4 2 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 1105 1 0 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75462 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45958 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18055 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
7 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильног...
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
5 Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые н...
Новые комментарии
Change privacy settings