Пикап KGM Musso поступил в продажу: два варианта длины, бензин или дизель

За совершенно новый грузовичок компания KGM выдает доработанную модель с приставкой Sports, ближайшим родственником которой является пассажирский внедорожник Rexton. На родине свежий пикап предложен с бензиновым и дизельным моторами, тогда как предшественник там был доступен только с двигателем на «тяжелом» топливе.

Внешность нового рамного пикапа под именем Musso корейская компания KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) раскрыла в конце декабря. А в начале нынешнего, уже 2026 года фирма провела полноценную премьеру модели и вывела ее на домашний рынок. Напомним, в Корее Musso – это не только название новинки, но и отдельный суббренд, созданный специально для пикапов. Впрочем, в обиходе грузовичок двойным именем не обозначают – это просто Musso.

Пусть в KGM и считают этот пикап совершенно новой разработкой, но на деле перед нами – модернизированный KGM Musso Sports (он же KGM Rexton Sports), ближайшим родственником которого является пассажирский внедорожник KGM Rexton. Как и исходный грузовичок, «просто» Musso доступен с двумя вариантами длины и колесной базы. Однако если растянутая версия предшественника в Корее носила «фамилию» Khan, то у аналогичного исполнения KGM Musso приставки нет.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Длина стандартного пикапа равна 5150 мм, растянутого – 5460 мм. Показатели прежних Musso Sports и Musso Sports Khan – 5105 и 5415 мм соответственно. А вот колесная база осталась прежней – 3100 или 3210 мм. Не изменилась и длина грузовой площадки – 1300 или 1610 мм.

1 / 2 2 / 2

Среди особенностей дизайна экстерьера Musso – вертикальные блоки фары с пристыкованными сверху и по бокам светодиодными секциями ходовых огней, гигантская радиаторная решетка и массивные бамперы. За доплату можно выбрать пакет Grand Style (им оборудованы белая и синяя машины на фирменных картинках), он включает еще более внушительную решетку. Для модели предусмотрены 17-, 18- или 20-дюймовые диски.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне «простых» версий KGM Musso все так же установлены аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма и кнопочный пульт управления «климатом». Богатым же комплектациям достались новая виртуальная приборка и блок климат-контроля с тремя шайбами, в которые встроены небольшие дисплеи (прежде у дорогих пикапов была сенсорная панель). В списке оборудования Musso еще заявлены мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом (мультимедиа может обновляться «по воздуху»), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Если прежние пикапы Musso Sports и Musso Sports Khan были доступны в Корее только с дизелем, то для нового семейства предусмотрен еще и бензиновый двигатель: это турбочетверка 2.0 мощностью 217 л.с., которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Турбодизель 2.2 (202 л.с.) перешел со старой линейки грузовичков, этот мотор сочетается с 6АТ от Aisin. Привод задний или полный. В базе «просто» Musso имеет пружинную подвеску, растянутая версия может быть с рессорами сзади вместо пружин (так же было и в случае с Musso Sports Khan).

Бензиновый новый KGM Musso обойдется минимум в 29 900 000 вон (около 1,6 млн рублей по актуальному курсу), цена дизельного пикапа начинается с отметки 31 700 000 вон (1,7 млн рублей). Прежние Musso Sports и Musso Sports Khan в Корее уже сняты с продажи.

Позже свежий грузовичок KGM доберется и до других стран. Но появление модели в России пока под вопросом – предшественник у нас не представлен, хотя родственный внедорожник KGM Rexton в РФ продают. На российском рынке сегодня также можно приобрести паркетники Korando, Torres и Tivoli.