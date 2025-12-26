Новый пикап KGM Musso от бывшего SsangYong: официальные изображения

Корейский автопроизводитель полностью раскрыл внешность своего нового грузовичка. Модель предложат с бензиновым и дизельным моторами, в продажу она поступит в начале следующего года.

Всего несколько дней назад компания KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) объявила о том, что приступает к заключительному этапу подготовки серийного производства нового пикапа с внутризаводским индексом Q300. Тот пресс-релиз сопровождали фото замаскированных тестовых образцов. Теперь же KGM поделилась полноценными изображениями новинки. Одновременно фирма объявила название модели – Musso. Да, новый грузовичок носит то же имя, что и суббренд, созданный в Корее в начале года специально для пикапов. Впрочем, в обиходе новый пикап двойным названием не обозначают – это просто Musso.

Как сообщалось ранее, со временем свежий грузовичок вытеснит из линейки KGM нынешние KGM Musso Sports (он же KGM Rexton Sports) и KGM Musso Khan. То есть новый пикап, видимо, тоже имеет рамную конструкцию. Размеры все еще не раскрыты. Длина Musso Sports составляет 5105 мм, колесная база – 3100 мм. Показатели Musso Khan – 5415 и 3210 мм соответственно. Не исключено, что грядущий грузовичок тоже будет доступен с двумя вариантами длины и колесной базы.

Среди особенностей внешности Musso – вертикальные блоки фары с пристыкованными сверху и по бокам светодиодными секциями ходовых огней, гигантская радиаторная решетка и массивные бамперы. За доплату предусмотрен пакет Grand Style (им оборудована белая машина на фирменных картинках), он включает еще более внушительную решетку.

Интерьер пока лишь засвечен в проморолике, вдобавок в Сеть уже выкладывали презентационные слайды. Как и актуальные пикапы Musso Sports и Musso Khan, новый Musso имеет раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. А вот вместо сенсорной панели управления «климатом» установили три шайбы с небольшими дисплеями.

Новый пикап будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, но их характеристики компания пока не раскрыла. Нынешний KGM Musso Sports и Musso Khan на родине предложены исключительно с турбодизелем 2.2 (202 л.с.), который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод задний или полный.

На домашний рынок пикап Musso выйдет в первом квартале следующего года. Полноценную презентацию вполне могут провести еще до конца зимы.

Напомним, автомобили KGM представлены и в России, однако грузовичков в актуальной российской линейке нет. У нас сегодня продают паркетники Korando, Torres и Tivoli, а также рамный внедорожник Rexton.