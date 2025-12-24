Новинки ×
  • KGM, бывший SsangYong, готовится к запуску нового пикапа: бензин или дизель

KGM, бывший SsangYong, готовится к запуску нового пикапа: бензин или дизель

24.12.2025 100 0 0
KGM, бывший SsangYong, готовится к запуску нового пикапа: бензин или дизель

Грядущий пикап KGM официально объявлен преемником Musso Sports и Khan. Новинка будет доступна с ДВС, в продажу она поступит в начале следующего года.

Свой новый брутальный пикап с внутризаводским индексом Q300 корейская фирма KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) засветила еще осенью. Теперь компания объявила о том, что приступает к заключительному этапу подготовки серийного производства, а также поделилась кое-какими официальными вводными. Вдобавок опубликованы фото замаскированных тестовых прототипов, хотя в Сети уже есть снимки пикапов без камуфляжа. Также напомним, что в родной Корее грузовичок будут продавать под суббрендом Musso, причем он станет второй моделью нового поколения – Q300 присоединится к электрическому «легковому» пикапу Musso EV, который построен на базе паркетника KGM Torres EVX.

В компании подтвердили, что новинка придет на смену KGM Musso Sports (он же Rexton Sports) и Khan. То есть Q300, видимо, тоже имеет рамную конструкцию. Еще сообщается, что грядущий пикап будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, но подробностей о технике производитель пока не привел.

1 / 2
2 / 2

Что же касается дизайна, то главные фишки KGM Q300 – это вертикальные блоки фар с пристыкованными сверху горизонтальными секциями ходовых огней, внушительная радиаторная решетка и массивные бамперы. По предварительным данным, пикап предложат минимум с двумя вариантами длины и колесной базы. В Сеть также выложили презентационные слайды с интерьером. Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

1 / 2
2 / 2

На домашний рынок новый пикап выйдет в первом квартале следующего года. Не исключено, что полноценную презентацию проведут еще до конца зимы.

1 / 2
2 / 2

Автомобили KGM представлены и в России, однако пикапов в актуальной российской линейке нет. У нас сегодня продают паркетники Korando, Torres и Tivoli, а также рамный внедорожник Rexton.

пикап Корея авторынок новинки KGM SsangYong
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Заводы Свадьба, дождь, 13 ванн: как сейчас работает Горьковский автозавод Давненько мы не были на отечественном автомобильном заводе, который выпускает действительно отечественные машины. Таких у нас можно по пальцам пересчитать, причём по двум. Поэтому предлагаем... 320 0 2 24.12.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Не шуметь и не ржаветь: зачем нужны подкрылки и какими они бывают Пожалуй, трудно представить, чтобы заботливый владелец оставил свой автомобиль без подкрылков. Да, на самом деле локеры отнюдь не всегда входят в базовую комплектацию: часто их нет вовсе, ли... 1865 0 0 23.12.2025
Статьи / Авто и технологии Электротяга, три блокировки и 220 вольт: как работает гибридная платформа Hi4-T В рамках презентации Tank 500 Hi-Charge, прошедшей у официального дилера марки – компании Major, руководитель отдела управления и развития модельного ряда бренда Илья Федотов подробно расска... 1517 0 0 23.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74805 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45427 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17363 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
5 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
4 Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металличе...
Новые комментарии
Change privacy settings