KGM, бывший SsangYong, готовится к запуску нового пикапа: бензин или дизель

Грядущий пикап KGM официально объявлен преемником Musso Sports и Khan. Новинка будет доступна с ДВС, в продажу она поступит в начале следующего года.

Свой новый брутальный пикап с внутризаводским индексом Q300 корейская фирма KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) засветила еще осенью. Теперь компания объявила о том, что приступает к заключительному этапу подготовки серийного производства, а также поделилась кое-какими официальными вводными. Вдобавок опубликованы фото замаскированных тестовых прототипов, хотя в Сети уже есть снимки пикапов без камуфляжа. Также напомним, что в родной Корее грузовичок будут продавать под суббрендом Musso, причем он станет второй моделью нового поколения – Q300 присоединится к электрическому «легковому» пикапу Musso EV, который построен на базе паркетника KGM Torres EVX.

В компании подтвердили, что новинка придет на смену KGM Musso Sports (он же Rexton Sports) и Khan. То есть Q300, видимо, тоже имеет рамную конструкцию. Еще сообщается, что грядущий пикап будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, но подробностей о технике производитель пока не привел.

Что же касается дизайна, то главные фишки KGM Q300 – это вертикальные блоки фар с пристыкованными сверху горизонтальными секциями ходовых огней, внушительная радиаторная решетка и массивные бамперы. По предварительным данным, пикап предложат минимум с двумя вариантами длины и колесной базы. В Сеть также выложили презентационные слайды с интерьером. Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы.

На домашний рынок новый пикап выйдет в первом квартале следующего года. Не исключено, что полноценную презентацию проведут еще до конца зимы.

Автомобили KGM представлены и в России, однако пикапов в актуальной российской линейке нет. У нас сегодня продают паркетники Korando, Torres и Tivoli, а также рамный внедорожник Rexton.