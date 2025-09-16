Новинки ×

KGM, бывший SsangYong, анонсировал новый брутальный пикап

16.09.2025 48 0 0

Новый пикап KGM засветился в рекламном видеоролике корейского производителя. По неофициальным данным, модель будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида. Полномасштабный выход на рынок намечен на следующий год.

В начале 2025-го корейский автопроизводитель KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) объявил о создании суббренда Musso для пикапов. Первенцем грузовичков «новой эры» стал электрический Musso EV с несущим кузовом, построенный на базе паркетника KGM Torres EVX. И вот на подходе еще один пикап следующего поколения – готовую к производству модель засветили в рекламном ролике компании.

Некоторые местные профильные медиа пишут, что грядущий грузовик пока носит внутризаводской индекс Q300, товарное имя назовут позже. Характеристики официально тоже еще не объявлены. Предполагается, что новый пикап Musso имеет рамную конструкцию, и что его предложат с бензиновым мотором и турбодизелем, а также в виде гибрида.

Что же касается дизайна, то пикап получил брутальный облик. Ему досталась внушительная радиаторная решетка, фары и задние фонари сделали вертикальными. Над фарами имеются дополнительные диодные секции, а над решеткой – прорези, причем обрамляющие их сверху элементы тоже имеют подсветку.

Интерьер пока не продемонстрировали. Впрочем, и так понятно, что внутри установлены виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа. Вопрос лишь в том, как их оформили – сделали раздельными или поместили в единый корпус.

На глобальный рынок новый пикап KGM серии Musso должен выйти в следующем году. При этом на родине презентацию вполне могут провести уже в 2025-м. Ожидается, что рамник нового поколения со временем вытеснит из гаммы нынешний KGM Musso Sports (он же Rexton Sports).

Автомобили KGM представлены и в России, однако пикапов в актуальной российской линейке сейчас нет. У нас сегодня продают кроссоверы Korando, Torres и Tivoli, а также рамный внедорожник Rexton.

пикап Корея авторынок новинки KGM SsangYong

 

