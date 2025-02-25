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Пикап KGM Musso EV от бывшего SsangYong предложен с полным приводом

25.02.2025 95 0 0

В Корее начали принимать предварительные заявки на электрический пикап Musso EV, который сделан на базе паркетника Torres EVX. В отличие от донорского кроссовера, для грузовичка предусмотрен двухмоторный полный привод. Кроме того, Musso EV получил более емкую батарею.

О создании на родине суббренда Musso для пикапов корейская фирма KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) объявила в январе. В середине февраля компания рассекретила дизайн экстерьера первой серийной модели этой линейки – электрического грузовичка KGM Musso EV. Ну а теперь производитель показал интерьер и опубликовал прайс-лист, одновременно в Корее открыли прием предварительных заявок.

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Напомним, пикап Musso EV «вырос» из концепта KGM O100, который представили еще в 2023 году. Кстати, на корейском слово muso означает «носорог». По задумке маркетологов KGM, оно должно вызывать ассоциации «с силой, величием и уверенностью». Но Musso EV представляет собой так называемый лайфстайл-пикап, ведь он создан на базе электрического паркетника Torres EVX, то есть имеет несущий кузов.

Передняя часть KGM Musso EV выполнена в стиле родственного кроссовера: пикап получил аналогичную двухъярусную оптику. А вот задние фонари – оригинальные. Размеры пикапа все еще не озвучены. Зато раскрыта грузоподъемность – всего 500 кг. Длина KGM Torres EVX – 4715 мм, колесная база – 2680 мм.

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Внутри грузовичок почти дословно повторил паркетник, разве что заменили руль. В салоне установлено табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), между передними сиденьями есть «парящая» консоль.

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Как и донорский кроссовер KGM Torres EVX, базовый пикап KGM Musso EV имеет 207-сильный электромотор на передней оси. При этом за доплату для грузовичка предусмотрен двухмоторный полный привод (у паркетника такой модификации нет), суммарная отдача системы – 413 л.с.

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Батарея у пикапа одна – емкостью 80,6 кВт*ч, тогда как паркетнику положен аккумулятор на 73,4 кВт*ч. Запас хода пока указан только для переднеприводного Musso EV – 401 км. В KGM также заявили о том, в арсенале грузовичка значится система, которая каждые 10 минут проверяет состояние батареи во время стоянки. Дело в том, что ранее в Корее бывали случаи возгорания электрокаров из-за аккумулятора. KGM же обещает выплатить компенсацию, если эта система проверки все-таки даст сбой.

На данный момент Musso EV доступен в двух комплектациях. В список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, упомянутое выше табло, обивка из кожзама, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и водительского сиденья (оно также имеет вентиляцию), восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это обивка из натуральной кожи, подогрев всех сидений и беспроводная зарядка для смартфона. Среди опций – различные перегородки и надстройки (включая остекленную) для грузовой площадки, поперечины и дополнительный багажник на крышу.

Цена KGM Musso EV без учета льгот начинается с отметки 48 млн вон, что эквивалентно около 2,95 млн рублей по текущему курсу. Базовый электрокросс KGM Torres EVX стоит примерно столько же.

Между тем марка KGM представлена и в РФ, но электрокары на наш рынок выводить пока не планируют. Сегодня российский модельный ряд включает «традиционные» кроссоверы Tivoli, Torres, и Korando, а также рамный внедорожник Rexton. К слову, Kolesa.ru уже познакомился с бензиновым паркетником KGM Torres, все подробности – в нашем материале.

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