Показан серийный пикап KGM Musso EV от бывшего SsangYong

Компания KGM готовится вывести на рынок электрический пикап, который сделан на базе паркетника Torres EVX. При этом, по предварительным данным, грузовичку досталась более емкая батарея.

В январе корейская фирма KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) объявила о создании суббренда Musso для пикапов. Тогда же был опубликовано первое официальное изображение серийного электрического грузовичка под названием Musso EV. А теперь компания полностью раскрыла дизайн экстерьера модели.

Пикап KGM Musso EV «вырос» из концепта KGM O100, который дебютировал еще в 2023 году. Кстати, на корейском слово muso означает «носорог». По задумке маркетологов KGM, оно должно вызывать ассоциации «с силой, величием и уверенностью». Впрочем, Musso EV представляет собой так называемый лайф-стайл пикап, ведь он создан на базе электрического паркетника Torres EVX, то есть имеет несущий кузов.

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Переднюю часть пикапа оформили в стиле родственного кроссовера – Musso EV досталась аналогичная оптика. Но задние фонари – оригинальные. Для пикапа также предусмотрена заводская остекленная надстройка. Внутри KGM Musso EV, вероятно, тоже повторил исходный KGM Torres EVX, то есть в салоне установлено табло, а между передними креслами есть «парящая» консоль.

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Характеристики грузовичка пока не раскрыты. Донорский паркетник в Корее сейчас доступен с единственным 207-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 73,4 кВт*ч. При этом на кузове пикапа Musso EV вроде бы виднеются значки 4WD. А еще местные профильные медиа прочат ему более мощный аккумулятор – емкостью 80,6 кВт*ч.

Исходный электрический кроссовер KGM Torres EVX 1 / 3 Исходный электрический кроссовер KGM Torres EVX 2 / 3 Исходный электрический кроссовер KGM Torres EVX 3 / 3

Полноценную премьеру электрического пикапа KGM Musso EV проведут в марте.