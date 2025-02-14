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Показан серийный пикап KGM Musso EV от бывшего SsangYong

14.02.2025 122 0 0

Компания KGM готовится вывести на рынок электрический пикап, который сделан на базе паркетника Torres EVX. При этом, по предварительным данным, грузовичку досталась более емкая батарея.

В январе корейская фирма KG Mobility (KGM, бывший SsangYong) объявила о создании суббренда Musso для пикапов. Тогда же был опубликовано первое официальное изображение серийного электрического грузовичка под названием Musso EV. А теперь компания полностью раскрыла дизайн экстерьера модели.

Пикап KGM Musso EV «вырос» из концепта KGM O100, который дебютировал еще в 2023 году. Кстати, на корейском слово muso означает «носорог». По задумке маркетологов KGM, оно должно вызывать ассоциации «с силой, величием и уверенностью». Впрочем, Musso EV представляет собой так называемый лайф-стайл пикап, ведь он создан на базе электрического паркетника Torres EVX, то есть имеет несущий кузов.

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Переднюю часть пикапа оформили в стиле родственного кроссовера – Musso EV досталась аналогичная оптика. Но задние фонари – оригинальные. Для пикапа также предусмотрена заводская остекленная надстройка. Внутри KGM Musso EV, вероятно, тоже повторил исходный KGM Torres EVX, то есть в салоне установлено табло, а между передними креслами есть «парящая» консоль.

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Характеристики грузовичка пока не раскрыты. Донорский паркетник в Корее сейчас доступен с единственным 207-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 73,4 кВт*ч. При этом на кузове пикапа Musso EV вроде бы виднеются значки 4WD. А еще местные профильные медиа прочат ему более мощный аккумулятор – емкостью 80,6 кВт*ч.

Исходный электрический кроссовер KGM Torres EVX
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Исходный электрический кроссовер KGM Torres EVX
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Исходный электрический кроссовер KGM Torres EVX
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Полноценную премьеру электрического пикапа KGM Musso EV проведут в марте.

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