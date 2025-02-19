KGM, бывший SsangYong, раскрыл российские цены на Rexton, Tivoli, Korando и Torres

Автомобили будут поставляться в РФ из Южной Кореи, на все машины марки распространяется официальная гарантия в течение пяти лет.

О том, что южнокорейский бренд KGM (сокращение от KG Mobility) готовится выйти на российский авторынок, стало известно в ноябре 2024-го. Как Kolesa.ru сообщал ранее, это название теперь принадлежит марке, которая ранее была известна как SsangYong. Эксклюзивным дистрибьютором продукции KGM в РФ на сегодняшний день является АО «Рэкс Моторс». Известно, что российская линейка насчитывает четыре модели: внедорожник Rexton, а также кроссоверы Tivoli, Korando и Torres.

На фото: KGM Tivoli

Теперь в местном офисе обнародовали стартовые цены всей линейки. Так, за маленький кроссовер Tivoli просят не менее 3 590 000 рублей. Отметим, с тех пор, как модель покинула российский рынок, она успела обновиться, так что он представлен в посвежевшей версии. Габаритная длина паркетника равна 4255 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1620 мм, а расстояние между осями – 2600 мм. Объём багажника составляет 423 литра, а при сложенном втором ряде – 1115 литров. Привод у этой модели может быть только передним.

Далее в иерархии местной линейки располагается KGM Korando, который на домашнем рынке дебютировал в 2019 году (ещё под маркой SsangYong). В России стартовый ценник этого среднеразмерного кроссовера составляет 4 390 000 рублей. По своим габаритам он чуть компактнее Volkswagen Tiguan второго поколения, который ранее выпускался в РФ. Длина Korando равна 4450 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1620 мм, а колёсная база – 2675 мм. Объём багажника составляет 551 литр, со сложенным задним диваном показатель увеличивается до 1248 литров. Привод может быть передним или полным в зависимости от версии.

На фото: KGM Korando

Покупка ещё одного кроссовера в российской линейке KGM – Torres – обойдётся как минимум в 5 150 000 рублей. Он дебютировал в 2022-м, годом позже обзавёлся электроверсией EVX с иной внешностью и салоном, а в 2024-м такой интерьер получил и кроссовер с ДВС. У этого SUV (в РФ планируется продавать только вариант с «традиционной» начинкой) длина равна 4705 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1710 мм, расстояние между осями – 2680 мм. Багажник вмещает в себя 703 литра, а если сложить задний ряд грузовое пространство увеличивается до 1662 литров. Привод – передний или полный.

На фото: KGM Torres

Под капотом у всех трёх перечисленных кроссоверов – KGM Tivoli, Korando и Torres – располагается 1,5-литровая турбочетвёрка, мощность которой равна 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 280 Нм. В пару к этому мотору предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач фирмы Aisin. Все паркетники будут предложены в России в трёх комплектациях: City, Dream и Icon.

Стартовая цена рамного внедорожника KGM Rexton на российском рынке составляет 6 790 000 рублей. Актуальная модель появилась в 2017 году, а обновление пережила в 2023-м. Габаритная длина SUV составляет 4850 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1825 мм, а колёсная база – 2865 мм. Объём грузового отделения равен 1051 литру, а при сложенных сиденьях второго ряда его можно увеличить до 1977 литров. У модели подключаемый полный привод с понижающей передачей.

На фото: KGM Rexton

На российском рынке внедорожнику положена бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, отдача которой равна 225 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. В комплект ему тоже идёт шестиступенчатый автомат. KGM Rexton, занимающий место флагмана линейки, будет предлагаться только в двух исполнениях – Dream и Icon.

Ожидается, что автомобили бренда KGM появятся у российских дилеров уже в следующем месяце. Напомним, на местный рынок машины будут поставляться из Южной Кореи, на них распространяется официальная гарантия в течение пяти лет. Как сегодня рассказал Дром, в дальнейшем SUV для РФ могут начать собирать на калининградском Автоторе.