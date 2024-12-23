KGM Torres от бывшего SsangYong: подробности о кроссовере для России

На российском рынке паркетник KGM с брутальным дизайном предложат в трех комплектациях. Двигатель един для всех версий – это бензиновая турбочетверка 1.5, которая сочетается с классическим автоматом от Aisin.

О появлении в РФ корейского бренда KGM (KG Mobility, такое название теперь носит компания SsangYong) было объявлено в ноябре. Напомним, эксклюзивным дистрибьютором марки стала фирма «Рэкс Моторс». В середине декабря раскрыли характеристики одной из грядущих премьер – паркетника KGM Korando. А сегодня пресс-служба дистрибьютора поделилась подробностями о другой модели – брутальном кроссовере KGM Torres. Как и Korando, этот SUV должен выйти на наш рынок в начале следующего года.

В Корее Torres дебютировал в 2022-м – еще под брендом SsangYong. Год спустя у паркетника появилась электроверсия EVX с другим дизайном экстерьера и интерьера. А в году нынешнем аналогичный салон получил и кроссовер с ДВС. Отметим, в Россию электрический Torres EVX привозить пока не планируют.

Длина «традиционного» паркетника, предназначенного для РФ, равна 4705 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2680 мм. То есть он крупнее анонсированного ранее KGM Korando (длина – 4450 мм, расстояние между осями – 2675 мм). Среди особенностей внешности Торреса – массивные бамперы, вертикальные плашки в радиаторной решетке и выпуклость на багажной двери, хотя крепление для наружной запаски отсутствует. Внутри установлено табло, а между передними креслами имеется «парящая» консоль с крошечным селектором трансмиссии и парой подстаканников.

Как и Korando, кроссовер KGM Torres предложат в России с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI (163 л.с., 280 Нм) в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. Совпадает и набор комплектаций. Базовое исполнение называется City, такой Torres будет доступен только с передним приводом. В «средней» версии Dream модель бывает как с передним, так и с полным приводом. Топовый KGM Torres Icon – исключительно полноприводный.

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Российскому паркетнику обещаны (в зависимости от комплектации): электропривод багажной двери, упомянутое выше табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), кожаная обивка, подогрев всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), обогрев рулевого колеса, беспроводная зарядка для смартфона, до восьми подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Цены объявят ближе к дате старта продаж. Впоследствии к кроссоверам Korando и Torres в РФ присоединятся младший паркетник Tivoli и рамный внедорожник Rexton. Автомобили KGM производят в Южной Корее. Машины, представленные в РФ, получат 5 лет поддержки.