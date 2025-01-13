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  • Кроссовер KGM Tivoli от бывшего SsangYong готовится к старту продаж в России

Кроссовер KGM Tivoli от бывшего SsangYong готовится к старту продаж в России

13.01.2025 515 2 0

Компактный паркетник Tivoli должен стать самой доступной моделью корейской марки на нашем рынке. Россиянам модель предложат с безальтернативным турбомотором 1.5 и классическим автоматом.

О появлении в России южнокорейского бренда KGM (KG Mobility, так теперь называется компания SsangYong) было объявлено в ноябре прошлого года. Эксклюзивным дистрибьютором марки является фирма «Рэкс Моторс». С тех пор представитель KGM поделился подробностями о двух моделях для нашего рынка – кроссоверах Korando и Torres. Ну а сегодня дистрибьютор раскрыл основные характеристики еще одной машины – младшего паркетника Tivoli, который должен стать самым дешевым в гамме. Ну и напомним, что Tivoli когда-то продавали в РФ – еще под брендом SsangYong.

К нам привезут актуальную версию компактного кроссовера, то есть после рестайлинга 2023 года. Особенности внешности KGM Tivoli – трапециевидная радиаторная решетка в массивной рамке, три небольших отверстия под крышкой капота и выстроившиеся столбиком противотуманки.

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Длина предназначенного для России паркетника равна 4255 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2600 мм. Таким образом, по своим габаритам Tivoli сопоставим с Solaris HC (бывшая Hyundai Creta). Заявленный дорожный просвет модели KGM – 178 мм.

На нашем рынке KGM Tivoli будет доступен в комплектациях City, Dream и Icon. В зависимости от исполнения кроссовер может иметь светодиодную оптику, подогрев руля и передних сидений, русифицированную мультимедийную систему, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парктроника, камеру заднего вида, шесть подушек безопасности и ESP.

Как и анонсированные ранее паркетники KGM Korando и KGM Torres, россиянам KGM Tivoli предложат с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 T-GDI мощностью 163 л.с. в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. При этом Тиволи будет исключительно переднеприводным, тогда как для старших кроссоверов предусмотрен полный привод.

Чуть позже дистрибьютор KGM раскроет подробности о четвертой модели для РФ – рамном внедорожнике Rexton. Запуск продаж автомобилей марки намечен на «начало 2025 года». Машины, представленные на российском рынке, получат 5 лет поддержки.

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2 комментария
13.01.2025 14:07
Papirus

Ну и почём? Если за 5 мультов, как Ситроен, то он нафиг не нужен. Хотя сам то аппарат вполне достоный.

13.01.2025 15:43
Иван Сергеев

Дизайн морды что overcomplicated.

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