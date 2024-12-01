Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда однофамильцы встречаются и здесь. Попробуйте угадать, кто носит привычное нам, но "чужое" имя. А может быть, он как раз получил его раньше, чем второй "носитель"?