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  • Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями

Duster – не Renault, Lancer – не Mitsubishi: угадываем разные машины с одинаковыми названиями

01.12.2024 9 0 0

Встречали ли вы хоть в раз в жизни своего однофамильца? Наверняка да. В автомобильном мире маркетологи стараются такого избегать, чтобы не тратить силы на рекламу конкурентов. Но иногда однофамильцы встречаются и здесь. Попробуйте угадать, кто носит привычное нам, но "чужое" имя. А может быть, он как раз получил его раньше, чем второй "носитель"?

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