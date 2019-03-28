Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения вполне реально.

«Shit happens!»

Едва ли кто-то будет спорить с тем фактом, что автомобилисты нашего времени сильно деградировали в техническом плане супротив поколений предыдущих… Я до сих пор восхищаюсь тем, как наши отцы и деды (пусть и не от хорошей жизни!) ловко замазывали мылом пробоину в бензобаке, умели запитать самотеком двигатель с отказавшим бензонасосом, заменить банальной лампочкой вышедшее из строя реле-регулятор и тому подобное. Про навыки разбортирования шины в полевых условиях я уже и вовсе молчу – сегодня такое справедливо считается крутейшим «сурвайвалом»…

Впрочем, людей нашего времени сложно винить в утрате умений, к которым их предков вынуждала нелегкая автомобильная жизнь прошлых десятилетий. Современные машины стали достаточно надежными и позволяют нам не возить с собой полбагажника запчастей и инструментов – спасибо им за это! Однако добровольный и избыточно нарочитый отказ от умений решать неожиданные технические проблемы своими руками и нестандартными методами – это все же системная ошибка поколения. Выживальщические навыки, пусть даже диванного, а не практического характера, противостоят технической деградации – и неважно, если не всем подвернется случай когда-нибудь применить их на деле…

Ведь даже не уезжая слишком уж далеко от цивилизации, нетрудно оказаться беспомощным и одиноким. Банально поехав на рыбалку на заурядное подмосковное озерцо, вы застряли в глуши — машина по какой-то причине обездвижена, вокруг никого… Ничего особенно фантастического в этой истории нет, случиться такое может с каждым – бывает и хуже. Неприятности же идут чередой – это всякий знает… У вашей «старушки», как назло, умер датчик коленвала или вырвало шаровую, прожорливый смартфон разрядился в ноль и выключился, а паршивое зарядное устройство с Алиэкспресса приказало долго жить без каких либо на то причин, как обычно и бывает. «Shit happens», говорят в таких случаях американцы, — но как из этого «шита» выпутаться с минимальным потерями? Сайрес Смит и Филеас Фогг, живи они в реальности и в наши дни – сумели бы. А вы?

Делаем зарядку… из лампочек

Итак, зарядное устройство в прикуриватель не подает признаки жизни и не заряжает телефон. Вокруг – никого, а нам нужно срочно оживить мобильник, дабы сделать звонок с просьбой о помощи – другу, знакомому механику, эвакуаторщику, наконец…

В китайском зарядном устройстве умерла электроника – но шнур-то с microUSB-штекером остался целым, и автомобильный аккумулятор вполне исправен! Вот только на аккумуляторе – двенадцать вольт, а для зарядки телефона нужно пять… Однако все необходимое, чтобы сделать 5 вольт из 12 у вас есть – автомобильные лампочки способны выступить в роли надежных резисторов, гасящих лишнее напряжение и ограничивающих ток.

Разбираем зарядное устройство с помощью отвертки или мультитула или просто раздавив его каблуком на камне. Нам нужно извлечь провод:



Теперь вытащим из задних фонарей две лампы стоп-сигналов мощностью 21 ватт каждая (увы, лампочки 5-10 ватт из плафонов салонного освещения не подойдут). Чаще всего лампы задних фонарей извлекаются без инструментов — на каких-то моделях авто нужно снять пластиковую обшивку багажника и вынуть колодку с лампами, на иных – извлечь сам фонарь целиком, что, опять же, проделывается весьма легко, если знать, как.

Из части провода от зарядки и двух лампочек мы соберем простейший делитель напряжения бортсети, включив их последовательно. Последовательные лампы «разделят» 12 вольт аккумулятора пополам – на каждой будет по 6 вольт (гореть они по этой причине будут вполнакала). На самом деле для зарядки нужно 5 вольт, а не 6, но по факту при подключении телефона напряжение слегка просядет и станет даже чуть меньше пяти.

При подключении куска кабеля с microUSB-штекером тщательно следим за соблюдением полярности – черный провод в кабеле должен контачить с минусом аккумулятора автомобиля, а красный – с плюсом в точке соединения двух лампочек! Двигатель заводить не нужно, чтобы не поднимать напряжение выше 12 вольт. Сперва подключаем к аккумулятору собранную нами конструкцию, а после зажигания ламп – вставляем microUSB-штекер в телефон.

На фото выше мы не сильно утруждались и соединили лампочки пайкой. И кажущаяся сложность этого лайфхака – в отсутствии у лампочек контактов для удобного подключения проводов. Если к металлическому цилиндру цоколя провод примотать легко, то к гладкой «пимпочке» центрального контакта уже сложнее… На деле же особой проблемы нет, главное — не торопиться и сделать все аккуратно. Потребуется провод с закрученной на зачищенном конце петелькой, нитка и сложенная в несколько раз бумажная полоска.

Если не спешить и не впадать в истерику, даже к гладкому выпуклому контакту лампочки вы подключите провод без особого труда:

Ну а тем же, кто принципиально не желает осваивать хитрости в духе «не выбрасывайте шкурку от сосиски!», можно посоветовать возить в бардачке недорогой кнопочный телефон с предоплатным тарифом и отдельную зарядку для него. Правда, в этом случае придется помнить о необходимости совершать с этой трубки периодические звонки или отправку СМС, ибо неиспользуемую SIM-карту операторы безвозвратно блокируют через 2-3 месяца бездействия…