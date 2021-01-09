Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному



Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.