В свое время Focus второго поколения российской сборки стал одной из первых народных иномарок в России. С тех пор утекло много воды, а легковой Ford давно покинул Россию. Третье поколение Focus хотя и было встречено в России не так горячо, как предшественник, выпускалось в нашей стране, было распродано большим тиражом и по-прежнему пользуется популярностью на вторичном рынке. К чему нужно быть готовым, выбирая подержанный экземпляр? Для начала оценим кузов, салон и электрику, а во второй части материала поговорим о силовых агрегатах и подвеске.

Техника



В основе «третьего» Focus лежит унифицированная платформа «Global C platform» второго поколения, модернизированная под новые требования пассивной безопасности и во имя лучшей унификации с «тележкой» EUCD – на ней собирались более крупные модели Ford, Volvo и Jaguar. Изменения всех элементов по сравнению с первой версией не всегда явные, но касаются буквально каждой детали. Особенно ярко это иллюстрирует конструкция подвески, которая имеет высокий уровень схожести, а местами даже взаимозаменяемости деталей с предыдущим поколением: при изменении формы рычагов, мест креплений и резьбовых соединений общая геометрия осталась. Облегчены тормозные диски, но с взаимозаменяемостью тоже никаких проблем, если диаметр совпадает. Минимально отличаются приводные валы у схожих версий, есть отличия в диаметре трубчатой части и способах фиксации шлицевой части. А вот силовая структура кузова значительно перекроена, особенно в передней части. Значительно изменена электрика.

В целом Focus III – явно продукт модернизации старой платформы. Прослеживается наследуемость в конструкции подвесок и силовой структуре кузова, но общий объем изменений значительный, и сказать, что машины созданы на одной платформе, нельзя. Не всегда понятен смысл изменений, и велика вероятность ошибки, которая приведет к поломке из-за установки неправильной детали, как в случае с приводными валами.



Интересно, что при сохранении общих геометрических параметров кузова объем салона у третьего поколения значительно уменьшился. Причем настолько, что российский Hyundai Solaris первого поколения в кузове седан по некоторым параметрам будет просторнее. Хотя Solaris – не самая большая машина в своем классе и уступает Volkswagen Polo и Lada Vesta.

Focus III имеет цельностальной кузов, алюминиевый тут только капот. Кузовов три – седан, хэтчбек и универсал, но колесная база всегда одинаковая, 2650 мм. Мотор расположен спереди поперечно, привод строго передний у всех версий, кроме RS, которой все же добавили полный.

Гамма моторов достаточно широкая. Помимо типовых 4-цилиндровых в линейке есть и 3-цилиндровые двигатели. Дизельные моторы основаны на дизайне PSA, даже дизель 1,5 после рестайлинга схож с французскими конструкциями, хотя и потерял совместимость по поршневой группе из-за другой размерности.

Механических коробок передач несколько: это и 5-ступенчатые iB5 и MTX75, и 6-ступенчатые CB6 и MMT6 – то есть, по сути, все коробки, что были в линейке агрегатов Ford. Автоматическая трансмиссия до рестайлинга представлена только преселективными роботами: либо 6DCT250 с сухими сцеплениями на бензиновых моторах 1,6 и 2,0 без наддува, либо 6DCT450 со сцеплениями в масляной ванне на более мощных бензиновых и на дизельных машинах. После рестайлинга на версии 1,5/150 л.с. для России стали ставить классический автомат 6F35 – коробку не самую удачную, но такую желанную для владельцев Ford.



Электроника Focus III продвинутая, позволяющая реализовать почти все актуальные на момент выхода модели опции из имеющихся у Ford и Jaguar. Неудивительно, что машина получила как системы автоторможения, так и автопарковщик, не говоря уже о более простых опциях.

Таймлайн

Январь 2010 года. На Детройтском автосалоне представлен Ford Focus третьего поколения. У машины новая платформа с масштабной унификацией по электронике и подвеске с более крупной EUCD. Заявлены очень высокие показатели жесткости кузова и пассивной безопасности. Впервые в классе применена система автоматического торможения с 30 км/ч.

Декабрь 2010 года – начало производства в Европе седана и хэтчбека. Бензиновые моторы – 1,6 Ti-VCT (105 и 125 л.с.), 1,6 EcoBoost (150 и 184 л.с.). Дизели представлены агрегатами 1,6 TDCi (95 л.с.), 2,0 TDCi (115, 140, 163 л.с.). Все дизельные агрегаты, а также бензиновый мотор 125 л.с. доступны с 6-ступенчатым роботом DCT.

Апрель 2011 года. Начало продаж машин в Германии.

Май 2011 года. Начало производства машин с кузовом «универсал».

Июль 2011 года. Старт производства во Всеволожске. В России были предложены бензиновые моторы 1,6 (85, 105 и 125 л.с.), 2,0/150 л.с. и 2-литровый дизель (140 л.с.).

Декабрь 2012 года. Выпуск машин с 3-цилиндровым 1,0 EcoBoost (100 и 125 л.с). Также в ряде регионов доступна версия 1,6 LPG мощностью 117 л.с.

Июль 2012 года. Появились версия ST с мотором 2,0 EcoBoost мощностью 250 л.с.

Февраль 2014 года. Представлен рестайлинг модели на Mobile World Congress в Барселоне. Значительные изменения внешности и салона. Новая мультимедийная и электронная начинка. Увеличена скорость срабатывания автоматического торможения до 50 км/ч. Новые бензиновые двигатели 1,5 EcoBoost (150 и 184 л.с.) заменяют старые моторы 1,6 EcoBoost. В линейке дизелей тоже замена: 1,5 TDCi в версиях на 95, 105 и 120 л.с. вместо всех моторов 1,6. Дизельные 2,0 серьезно модернизированы и теперь имеют только варианты 150 и 183 л.с.

Ноябрь 2014 года. Рестайлинг поступил в продажу. На российский рынок версию с мотором 1,5/150 л.с. начинают поставлять с классическим гидромеханическим автоматом 6F35 – фордовским аналогом трансмиссии GM 6T30-6T45.

Январь 2016 года. Выход Focus RS с мотором 2,3 литра и мощностью 350 л.с.

Август 2018 года. Выпуск машин этого поколения свернут.

Кузов

Внешние панели

Внешний осмотр Focus этого поколения должен быть достаточно тщательным. Возраст у машин небольшой, и серьезные проблемы редки, но даже экземпляры последних лет выпуска имеют дефекты, которые владельцы стыдливо называют «сколами». Очень распространенная проблема – «скол задней арки», это на самом деле банальная коррозия с облезанием ЛКП на небольшой площади. И присутствует она на всех типах кузовов. Сначала облезает задняя кромка на стыке с бампером, у седанов немного чаще страдает завальцовка наружной стороны арки, но сзади столь же проблемное место.

Что хорошо, до точек крепления бампера и даже до пластикового «рельса» крепления коррозия не доходит, она уничтожает ЛКП именно в зазоре между бампером и крылом, постепенно переходя на кромку колесной арки. Там рядом шов, стык между внутренней и внешней аркой, но он достаточно хорошо прикрыт герметиком. Но лучше не запускать процесс, если не хотите менять крыло.



Передние двери часто имеют сколы по кромкам и жучки в нижней части. Металл мягкий, да еще и имеет два ребра жесткости на дверь. Традиционно уплотнители двери со временем натирают ЛКП в проемах до блеска, а то и до металла. Сами двери тоже страдают: вроде бы серый налет имеется, какая-то оцинковка есть, но если запустить место скола на пару месяцев, в металле будет солидный кратер. При осмотре попробуйте резко распахнуть двери, особенно задние: сливы легко забиваются, внутри может быть полно воды. На крышке багажника у седанов грязь копится под накладкой ниши номерного знака и протирает ЛКП. Клипсы слабенькие, и двусторонний скотч мало помогает – скорее, собирает на себя песок. У хэтчбеков такой проблемы нет.

Места установки передних брызговиков традиционно проблемные, если не проклеены пленкой заранее. Да и на задней арке сколы случаются часто. Пластиковая накладка порога создает завесу тайны, не давая оценить состояние порога, но под ним обычно есть легкая коррозия, смотрите внимательно кромку и стык пластика и металла. Вряд ли внутри совсем труха, но если там грязь и ЛКП повреждено на большой площади, то это обычно заметно. Передняя кромка крыши – тоже проблемная зона, сколы очень легко зацветают.



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При всех означенных недостатках само ЛКП выглядит неплохо, сохраняет блеск, и толщина его достаточно приличная – больше 100 мкм. Если не приглядываться, то почти все FF3 выглядят очень хорошо. Никогда не осматривайте эти машины в темноте или в плохую погоду, вы попросту пропустите почти все мелкие дефекты. А в большинстве случаев отделаться покраской одной детали не получится: если повреждения есть, то они комплексные. Многое зависит от качества эксплуатации, качества обслуживания ЛКП, условий хранения.



Снизу

Даже если сверху машина выглядит парадно, сколов и ржавчины не видно, следов ремонта вы не заметили, а толщиномер говорит, что машину не перекрашивали, расслабляться рано. Компания Ford славится прагматичным подходом к созданию машин. И если какие-то элементы не видно, то качество покраски и антикоррозийной обработки у них посредственное. Днище кузова и арки Ford Focus третьего поколения лишний раз это доказывают.

Машины все так же умеют порадовать, будучи новыми, но стареют довольно быстро, и состояние кузова играет тут немалую роль. Экземпляры 10 лет от роду могут «порадовать» владельца отложениями слоистой ржавчины на панелях днища, на нижней части порогов, на лонжеронах. Традиционно сильно страдает задняя часть, от зоны креплений продольных рычагов и топливного бака. Зона над баком и задней подвеской – самое слабое место. Но не отстает и центральный тоннель: под термозащитой на швах кузова и точках сварки кронштейнов ржавчины бывает много. Отверстия вентиляции в лонжеронах днища цветут по краям. Кромка порогов подгнивает в местах замятий – она достаточно прочная, но неаккуратная установка лап подъемника или домкрата способна ее повредить.



Самое грустное в этой картине то, что листовые ненагруженные элементы страдают меньше, чем силовые части. Именно толстые детали лонжеронов сзади, площадки установки продольного рычага и точки крепления заднего подрамника быстрее всего покрываются ржавчиной. Видимо, на этих деталях кузова применен толстый, но не оцинкованный на заводе металл. Или используется вариант менее стойкий, чем горячекатаная оцинкованная сталь. Скорее всего серьезных проблем с прочностью кузова не будет еще лет пять-шесть минимум, но это при условии, что коррозия не пойдет изнутри. Ведь мокрые полы багажника и задней части салона – это очень типично для хэтчбеков, да и на седанах случается сравнительно часто.



Причиной тому неудачные уплотнения проема задней двери, очень слабые сальники проводки задних фонарей и даже откровенно вредительской формы жалюзи вентиляции кузова. Добавим сюда слив дверей, который легко забивается, и конструктив, при котором вода с проема окна двери попадает на внутреннюю обшивку и с нее – в салон по тросам и проводам. Теперь понятно, что 10 лет – немалый срок для этой машины. Кстати, проводка от этого тоже сильно страдает, о чем чуть ниже.



На универсалах случаются течи крыши по креплениям рейлингов. И у всех машин с люком он крайне плохо переносит дождливую погоду, да и ванна люка ржавеет по сварке – со временем это станет проблемой. Очищать сливы нужно регулярно и тщательно следить за уплотнениями. После 8 лет эксплуатации они сильно теряют в эффективности.



Грязный моторный отсек на удивление мало страдает от проблем с ЛКП, хотя порой после мойки видны места, где краска облезла, но ржавчины там нет. Главное – не допускать образования очагов коррозии на швах чашек и на стыке с лонжеронами.

Отдельная боль владельцев – это арки кузова, особенно задние. Оригинальные локеры войлочные, влагу накапливают хорошо, и к тому же нижняя часть арки, где проходит лонжерон, совсем не прикрыта. В итоге типичная картина повреждений машины из Москвы выглядит так: весь в пятнах коррозии короб лонжерона, небольшие очаги по арке и много поверхностной ржавчины на усилителе крепления заднего амортизатора. Кронштейны крепления топливозаливной горловины в правой арке тоже обычно покрыты ржавчиной. В передних арках ситуация лучше, но чашка стойки изнутри тоже обычно имеет сколы и поверхностную коррозию.



Наружные пороги, прикрытые пластиком, повреждаются коррозией минимально. Небольшие очаги поражения обычно есть, но серьезная глубокая и обширная ржавчина случается редко, обычно – из-за накопления грязи под накладкой после приключений на грунтовых дорогах.

Оборудование кузова



Все выполнено достаточно бюджетно и потому нареканий предостаточно. Лобовое стекло с подогревом трескается от любого скола или даже само по себе. Характерную подковообразную трещину даже прозвали «улыбка Форда». Фары до рестайлинга нещадно потели, в них даже сверлили отверстия для слива конденсата. Линзованные ксеноновые фары выгорают уже после 4 лет эксплуатации, линза не самая лучшая. Все бы ничего, если бы дневные ходовые огни работали, но и они надежностью не отличаются.

Уплотнители откровенно натирают двери, рамка со временем начинает свистеть на скорости, двери скрипят при открытии, и это сложно устранить привычными способами. Зато между петлями есть технологическое отверстие, в котором под заглушкой можно подтянуть болт крепления усилителя стойки двери, и скрип пропадет. Замки и стеклоподъемники служат не очень надежно, благо замена недорогая. Моторчик блокировки замков можно купить отдельно и недорого. Жаль, на разблокировке задней двери изнутри компания экономит, открыть заклинивший замок будет тяжело.



Если машина с бесключевым доступом, то в список расходников добавляется ручка с датчиком. Она совершенно не переносит влаги, иногда достаточно одной мойки. Или нужно дорабатывать ее перед установкой. Ну а противоскрипные накладки на скобы замков тут, как и для Жигулей, входят в список распространенного тюнинга. Пневмоупоры задней двери в том же возрасте начинают понемногу ронять дверь. Сыпется пластик начинки бамперов, а клипсы, на которые собраны элементы, со временем требуют замены, даже если их ни разу не снимали. Передние локеры тоже рассыпаются на куски уже после пяти лет службы.



В общем, машина требует внимания и приложения рук уже в небольшом возрасте, а после 10 лет эксплуатации многое должно быть попросту заменено или отремонтировано. Проверять при покупке придется все. Впрочем, кузовные мелочи – это действительно мелочи.

Салон



У Focus неплохой современный салон с вполне приемлемым качеством отделки. Материалы не назвать дорогими, но тут много мягкого пластика, хорошая металлизация. Износостойкость достаточно высокая, даже при пробегах за 150 тысяч километров интерьер можно привести в порядок качественной химчисткой и заменой поврежденных элементов. Руль не теряет фактуры, если водитель не царапал его кольцами, а сиденье не проминается и не деформируется, если владелец не тяжелее сотни килограммов.

Удачно выбранный материал контактных поверхностей обычно сохраняет вид и при больших пробегах. Ну а поломок кнопок и дисплеев почти не бывает, разве что мультимедийные системы тут не самые надежные. Фетиш владельцев – крышечки на все крепежные элементы. В заводском варианте все крепежи сидений и замков ремней открыты взгляду.



Из типовых проблем припоминаю только неудачное крепление задней полки на хэтчбеках: оно ломается. Ну и клипсы одноразовые, а салон в холода нещадно скрипит. Проклейка помогает, но требует прямых рук и замены крепежа.



Климатика отличается ворчливым моторчиком, да и радиатор забивается легко и непринужденно. Не забывайте менять антифриз, если любите тепло в салоне. У системы кондиционирования конденсор настолько слабый, что его просто меняют на новый после 6-8 лет эксплуатации, а при поездках по трассам и раньше. У него часть сот наглухо забивается, а нижние вываливаются (спасает установка защитной сетки в бампер), и в итоге система попросту не работает. Ну и прокладка трубок и качество уплотнений оставляют желать лучшего. Focus III – одна из тех машин, в которых кондиционер зачастую нужно заправлять каждый сезон уже после первых трех лет эксплуатации. В целом ничего криминального, но опять же лишние хлопоты.



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Электрика



Новая электроника унифицирована с платформой EUCD и другими родственными, так что Focus этого поколения – машина крайне интеллектуальная. А вот качество проводки откровенно неважное, и это касается ряда критически важных узлов. Например, и бензонасос слабый, и проводка на него сделана неудачно. Ситуация осложняется тем, что лючка для доступа к бензобаку нет, а топливный фильтр стоит на насосе. На этом фоне менее важно, что проводка на генератор имеет плохой контакт, или разъемы дверей окисляются легко и непринужденно, потому что не герметизированы, или в гофрах дверей проводка переламывается. И замки дверей имеют очень малый ресурс моторчиков и концевиков. Это мелочи, такое бывает и у других марок, хотя у многих и попозже.

Хуже, что страдает разъем ЭБУ, поскольку расположен он в мокрой нише и толком не герметизирован. И блок BCM, он же блок предохранителей салона, получил крайне забавную уязвимость: по проводу от моторчика омывателя стекол поступает вода. Прямо в блок. Такая неприятность была у всех машин с этой электроникой, и Mondeo IV, и Jaguar XF. На первой стадии машина просто ведет себя странно, не всегда включая то, что нужно. А на финальной стадии у блока слетает привязка, и он перестает запоминать VIN машины, теряет ключи, не позволяет завести мотор. Сам блок расположен в достаточно уязвимом месте, в ногах пассажира, это добавляет проблем. В общем, на провод омывателя нужно ставить муфту, это позволяет избежать проблем в принципе, а блок проверять на предмет коррозии разъемов и платы. Резюме: возможны большие затраты на электронику, если машину плохо обслуживали.



Промежуточный итог

Ford Focus III по части кузова и салона неплох, но эклектичен. Новая продвинутая платформа, приятный дизайн и материалы отделки, при этом одноразовость встречается тут и там. Это и плохо обработанное днище, и разваливающаяся проводка. И все бы ничего, если бы не кое-какие механические проблемы и цены на запчасти. Об этом читайте во второй части материала.