Футболист во спасение? Как трансфер Криштиану Роналду в Ювентус повлияет на будущее FCA

Те, кто увлекается футболом, несомненно, знают одну главнейших футбольных новостей этих дней: Ювентус официально подтвердил переход Криштиану Роналду из мадридского Реала за 100 миллионов евро. Те, кто футболом не увлекается, сейчас зададут вопрос «а при чем здесь автомобили?». На самом деле, автомобили здесь замешаны гораздо теснее, чем может показаться со стороны.

Чтобы понять, как взаимосвязаны футбол и автобизнес, достаточно взглянуть на футболки игроков Ювентуса, на груди которых красуется имя их ключевого спонсора – Jeep. Если копнуть чуть глубже, все становится еще очевиднее: и Fiat Chrysler, и Ювентус принадлежат семье Аньелли, находясь под контролем холдинга Exor. Совсем недавно мы рассказывали о том, как FCA планирует выжить и развиваться в ближайшие несколько лет, а этот футбольный «бонус» может стать подспорьем как для ключевых и растущих брендов в лице Jeep и Ram, так и для не столь стабильных вроде Maserati и Alfa Romeo.

На деле Jeep, чье имя так крупно написано на форме футболистов Ювентуса, выбран концерном в качестве спонсора именно благодаря тому, что он является наиболее коммерчески успешным брендом, на который возлагаются огромные надежды: мировые продажи в этом году должны вырасти по сравнению с прошлым более чем в два раза, с 730 тысяч до 1,9 миллиона автомобилей.

Такие планы имеют по собой определенные основания. Продажи FCA на одном из ключевых рынков, в США, растут: Jeep и Ram продемонстрировали в июне рекордные результаты, прибавив 19% и 6,3% к прошлому году соответственно, и даже несмотря на падение объемов у Fiat и Dodge (на 36% и 9% соответственно) суммарные июньские продажи концерна составили 202 264 автомобиля. Основной вклад в это достижение внесли Jeep Cherokee и Dodge Journey, продажи которых выросли на 89% и 86% соответственно, а кроме того, на 82% популярнее у покупателей стал Jeep Compass.

Возвращаясь к трансферу Роналду, стоит учитывать два факта. Во-первых, Fiat принимает непосредственное участие в сделке: помимо того, что концерн уже является спонсором Ювентуса, ежегодно выплачивая по рекламному контракту более 20 миллионов евро, он взял на себя обязательства по частичной компенсации зарплаты игрока, которая составит 30 миллионов в год. Такое субсидирование для автопроизводителя не в новинку: он уже покрывает часть расходов на зарплату другого игрока Ювентуса – Гонсало Игуаина, перешедшего в клуб за 75 миллионов два года назад. К слову, расходы FCA на зарплату Роналду можно считать «экономными»: изначально игрок рассчитывал, что в Реале ему предложат 80 миллионов в год, что с итоговым «чистым» доходом в 50 миллионов после налогов сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Однако именно после того, как руководство испанского клуба отказалось от улучшения контракта, и стартовала трансферная история, победу в которой в итоге одержал Ювентус.

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1641 0 0 05.06.2018

Ну а второй важный фактор, который должен сыграть на руку как Ювентусу, так и концерну FCA – это запредельная популярность футболиста. Игрок, ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, получивший 4 из 5 «Золотых мячей» за последние 5 лет и выигравший с Реалом 3 Лиги чемпионов УЕФА подряд в последние 3 года, буквально на порядок популярнее среди мировой публики, чем сам итальянский клуб, в который он перешел. Об этом красноречиво говорит статистика в соцсетях: к примеру, у Роналду 134 миллиона подписчиков в Instagram, в то время как у Ювентуса – всего 11 миллионов (а у Jeep и вовсе меньше 3). И учитывая, что подобные цифры не просто тешат личное самолюбие, а отражают рекламный потенциал игрока, ни Ювентус, ни Fiat Chrysler не упустят возможности на этом заработать.

Ведь даже в США (одном из ключевых для FCA рынков) интерес к футболу в последние годы заметно вырос, и местный чемпионат, MLS, превратился в настоящий заповедник стареющих мировых звезд. Так что обозначенные расходы в виде годовой зарплаты игрока, лишь 10 миллионов из которой будет платить сам Ювентус, а остальные 20, по данным итальянских спортивных изданий – именно Fiat Chrysler, вполне могут «отбиться». К примеру, Эрик Смолвуд, президент аналитической компании Apex Marketing Group, оценивает потенциальные доходы FCA на уровне 58 миллионов долларов в случае, если Ювентус выйдет в финал Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Однако выгоду от перехода Роналду в Ювентус может получить не только Fiat Chrysler: в собственности семьи Аньелли также находится бренд Ferrari. Оптимизма итальянцам должно добавлять и то, что сам игрок является любителем спорткаров из Маранелло: в его гараже есть Ferrari 599 GTB Fiorano, 599 GTO, F430 и F12 в спецверсии tdf. На этом фоне заключение взаимовыгодного рекламного контракта с производителем суперкаров выглядит вполне закономерным.

Не только плюсы

Впрочем, отнюдь не все видят в трансфере Роналду исключительно положительные стороны. Итальянские работники концерна FCA вовсе не так счастливо восприняли как новость о переходе, так и сообщение о том, что субсидировать зарплату игрока будет Fiat. Один из работников компании в интервью местному изданию Corriere del Mezzogiorno охарактеризовал такие решения как постыдные.

Сначала Игуаин, а теперь еще и Роналду? Руководство совсем потеряло стыд: работники Fiat не видели повышения зарплаты уже десяток лет. На зарплату Криштиану можно было бы прибавить каждому рабочему по 200 евро. За последние 10 лет наши зарплаты из-за инфляции потеряли 10,7%, которые нам не индексировали, а FCA каждый год тратит 126 миллионов евро на спонсорские контракты, из которых 26,5 миллионов получает Ювентус. А теперь после Игуаина они покупают еще и Роналду. Это бессовестно, а об этом и слова никто не говорит.

И мнение одного сотрудника подкрепляется поступком сотен: работники завода Fiat в Мельфи уже объявили о забастовке, связанной с переходом Роналду в Ювентус. Сообщение профсоюза несет тот же ключевой тезис: вместо того, чтобы инвестировать деньги в развитие новых моделей и улучшение условий труда рабочих, руководство FCA вкладывается в непрофильные активы. «Нормально ли, что один человек зарабатывает миллионы, в то время как тысячи семей не могут дотянуть до середины месяца», — спрашивают активисты, напоминая, что и Роналду, и они «работают на одного и того же владельца». Убежденные в том, что «такая разница в отношении неприемлема», они организовывают забастовку с 15 по 17 июля.

Конечно, переход португальца в Ювентус не станет поводом для серьезных проблем в компании, но недовольство сотрудников компании может нарастать и далее, а «переломить тренд» способно только улучшение условий труда за счет реального роста доходов компании. Однако на это будет оказывать влияние не только сам факт перехода Роналду в итальянский клуб, но и то, как сложится его карьера. Учитывая, к примеру, наглядное пособие – неудачный трансфер Неймара в ПСЖ, который выглядел благолепно лишь в первые пару месяцев, стоит понимать, что в случае, если Роналду не заиграет в Италии, далеко идущие планы на подписанный четырехлетний контракт могут оказаться фантомными.