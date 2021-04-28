Не так давно мы задумывались о покупке пикапа и выяснили, что ключевых направлений выбора два: либо утилитарный и простой вариант вроде Mitsubishi L200 , либо что-то с толикой имиджа, такое как Ford Ranger . Сегодня рассмотрим еще один вариант: Nissan Navara. К какой из обозначенных выше категорий его отнести, сомнений почти нет: в свое время машину преподносили как рекреационную, а не рабочую, и список оснащения это подтверждает. Разброс цен на Navara велик из-за возраста: машину 2005-2007 года в состоянии «едет сама» можно купить тысяч за 500-600, а за самые свежие варианты просят, как когда-то за новую – до полутора миллионов, что само по себе, конечно, абсурдно дорого. Однако хороший экземпляр можно найти примерно за 1-1,2 миллиона рублей. Чем порадует Nissan и на что стоит обратить внимание при покупке?

В мире Navara дебютировала в 2004 году, а до нас добралась в 2005, хотя полноценные продажи начались в 2006. Пикап не слишком сильно дистанцировали от родственного внедорожника Pathfinder – списки оснащения были близки, хотя задних дисковых тормозов, автоматически подключаемого заднего привода и некоторых опций вроде штатного ксенона пикапу недодали. Впрочем, это были не самые важные для покупателей опции, так что свою долю народного признания автомобиль получил, в лучшие годы расходясь тиражом в несколько тысяч штук. В 2010 году и Navara, и Pathfinder претерпели легкое обновление, а к 2014 году возраст уже начал сказываться на продажах. Да и цены к тому моменту подросли до 1,4 миллиона рублей за начальную версию пикапа. В результате Navara покинула рынок в 2015 году, одновременно с еще более возрастным пикапом NP300. Давайте взглянем, насколько возраст в 6-16 лет сказывается на состоянии машин и есть ли варианты, которые лучше не покупать.



Nissan Navara 2005–н.в.



Учитывая возраст, рассчитывать на идеальное состояние кузова пикапа не стоит, хотя и до «криминала» доходит нечасто. Передняя часть здесь высокая и практически вертикальная, что «помогает» ей собирать камешки и прочий дорожный мусор от впередиидущих автомобилей, так что сколы впереди точно будут, как и защитная сетка за бампером. Хром на массивной фальшрадиаторной решетке мутнеет и шелушится, так что иногда владельцы решают вопрос не покупкой новой решетки, а «антихромом» с покраской в черный цвет. Еще впереди стоит осмотреть стыки крыльев с бампером: здесь переход оформлен на массивных арках, и краска зачастую протирается. Сбоку стоит заглянуть в нижнюю часть дверей и в нижнюю часть порога в зоне шва: пластиковых подножек, как у Pathfinder, здесь обычно нет, так что грязь не копится, но возраст все равно берет свое. На крыше нужно осмотреть точки крепления рейлингов и швы в целом: здесь тоже очень вероятна коррозия, причем иногда серьезная. Грузовой отсек страдает в основном от стиля эксплуатации: грузы повреждают дно и борта, кунг протирает краску по периметру стыковки с кузовом. Кроме того, огромные задние арки тоже собирают свою долю пескоструя, так что здесь стоит осмотреть всю полость, а не только внешние кромки.

Перед тем как поднять машину для осмотра днища, можно заглянуть в салон, чтобы проверить сухость пола. Особенно важно сделать это в ногах переднего пассажира: в отличие от Pathfinder, здесь нет контура омывателя заднего стекла, но конденсат из климатической системы все равно может просочиться туда, куда не должен. Снизу же нужно первым делом проверить номер рамы, расположенный в центральной части кузова. Обычно владельцы за ним следят, но учитывая расположение, проблемы вероятны, как и с самой рамой в целом. У нее нужно особенно внимательно осмотреть заднюю часть на предмет сквозной коррозии и трещин, которые могут появиться из-за перегруза, а также оценить состояние подушек кузова.

Nissan Navara 2005–н.в.



Цены на кузовные запчасти довольно сильно зависят от того, унифицированы ли они с родственным Pathfinder. То, что «универсально», обычно имеет варианты неоригинальных замен за вменяемые деньги, а вот «чисто грузовые» элементы могут принести сложности. Это наглядно видно на разнице между передней и задней частью. Например, передний бампер можно купить неоригинальным за 5-15 тысяч, крыло тоже имеет заменители за 5-6 тысяч вместо 25, и даже капот можно купить за 10-12 тысяч вместо 70 за «фирму». При этом задний бампер бывает только оригинальным по цене от 30 тысяч, а задний борт обойдется тысяч в 80. Благо, эти детали не менялись с рестайлингом, что упрощает их поиск на разборках – платить такие деньги за новые нет смысла. Фары, кстати, тоже стоят недорого: аналоги обойдутся в 8-15 тысяч вместо 25. Речь идет исключительно о галогеновых фарах: ксеноновых у Navara не бывало, но владельцы изредка ставят их от Pathfinder, для которого штатный ксенон предлагался.

Ходовая часть – это сочетание передней двухрычажки, как у Pathfinder, и заднего неразрезного моста на рессорах. Схема абсолютно типична для класса: то же самое мы видели, например, в паре Mitsubishi L200 и Pajero Sport. При этом в содержании и ремонте Navara довольно проста и относительно недорога. Даже крупные элементы здесь имеют хороший ассортимент заменителей. Например, передняя двухрычажка не разорит: здесь есть варианты не только шаровых опор, но и рычагов в сборе – и верхний, и даже большой нижний можно купить от 3 тысяч рублей. Передний амортизатор можно купить по цене от 2 тысяч, а хороший вариант от KYB уложится в 5 тысяч. Задние амортизаторы еще дешевле – буквально от тысячи рублей при цене оригинала в 6 тысяч. Рессору можно купить неоригинальной тысяч за 10-15, что вполне доступно и не заставит подбирать варианты от Газели. Расходники вроде стоек стабилизатора откровенно дешевы: самые «антикризисные» начинаются рублей с 250-300, и даже оригинальные стоит по тысяче за штуку. Невыдающимся ресурсом обычно отмечаются передние ступичные подшипники, но и они не шокируют ценником: аналоги стоят от 3 тысяч, хотя за качественный вариант придется отдать 5-8 тысяч.

Nissan Navara 2005–н.в.



Тормоза у Navara тоже стандартны для сегмента: дисковые механизмы впереди и барабаны сзади. Соответственно, никаких сложностей при осмотре и эксплуатации: если магистрали не сгнили и не повреждены, а в задние тормоза не забывали заглядывать в последние 5 лет, то вероятность крупных вложений минимальна. Впрочем, даже полная ревизия запущенных тормозов не влетит в копеечку. Задние барабаны, например, доступны по цене от 3 тысяч вместо 10 за оригинал, а передние диски еще дешевле – от 2 тысяч вместо 7. Добавьте к этому ремкомплекты и наборы колодок – и получите сумму в пределах 20 тысяч без учета работы, что вполне умеренно. Рулевое управление тоже бесхитростное, с гидроусилителем, и унификация с Pathfinder тоже идет на пользу: потекшую рейку можно легко отремонтировать или поменять на восстановленную тысяч за 25-30. Насос ГУР – тоже не проблема: ассортимент заменителей велик, а их цены в 6-10 тысяч внушают спокойствие.

Схема полного привода у Navara, в отличие от Pathfinder, была единственной: с базовым задним приводом и жестко подключаемой передней осью. Соответственно, она не предполагает эксплуатации на твердых покрытиях – полный привод можно подключать лишь на бездорожье и скользких дорогах, иначе можно быстро прикончить раздатку и приводы. Владельцы Navara обычно знакомы с этими нюансами, однако работу полного привода все равно стоит проверить с пристрастием, как и работоспособность задней межколесной блокировки, и состояние масла в раздатке.

Nissan Navara 2005–н.в.



Вариантов трансмиссии у Navara несколько: базовой была шестиступенчатая ручная коробка передач, за доплату предлагался пятиступенчатый автомат, а после рестайлинга 2010 года вместе с дизельным V6 появилась семиступенчатая АКП. Механика с точки зрения эксплуатации – вариант вполне удачный: сама коробка надежна и при условии замены масла раз в 50-60 тысяч километров пройдет более 200 тысяч. Правда, в придачу к двухмассовому маховику неожиданно дорогим оказывается сцепление: здесь есть дешевые варианты за 10-12 тысяч, однако комплект от крупного бренда сразу взлетает тысяч до 40 и больше, а набор с новым двухмассовым маховиком встанет под сотню тысяч. Отдельно маховик от Luk можно купить тысяч за 35, и это сравнительно недорого – оригинал будет стоить более 50 тысяч. Однако еще дешевле поставить цельный маховик, который тоже предлагают производители запчастей: такой вариант обойдется тысяч в 12.

Самый распространенный автомат – пятиступенчатый RE5R05A от Jatco, известный по множеству других машин. Коробка довольно простая и крепкая, так что если менять в ней масло хотя бы раз в 50 тысяч километров, она может пройти и 300 тысяч километров, и даже больше. Раньше этого срока может закончиться только ресурс накладок блокировки гидротрансформатора, особенно у тех водителей, которые ездят на пикапе, как на спорткаре, или злоупотребляют перегрузами и транспортировкой тяжелых прицепов. В остальном же риски проблем невелики, хотя и тех, что упомянуты выше, хватает с лихвой, так что проверять коробку все равно нужно тщательно. Семиступенчатая АКП с индексом RE7R01B от той же Jatco тоже заслуживает лестных слов: ресурс многодисковой накладки блокировки гидротрансформатора здесь выше, а общая надежность агрегата как минимум не ниже, чем у «пятиступки». Правда, чистота масла здесь играет еще более важную роль, но в целом коробка, рассчитанная на момент трехлитрового дизельного V6, обычно служит долго и счастливо. В отличие от самого мотора…

Nissan Navara 2005–н.в.



Трехлитровый V6 с индексом V9X – действительно не самый лучший выбор, особенно сейчас, когда пробег машин гарантированно составляет 150-200 тысяч километров и более. В первые годы жизни мотор радовал владельцев отличной тягой и динамикой при умеренном расходе, однако со временем начинают проявляться слабости. Их тут хватает: залегание поршневых колец из-за высокой термонагруженности цилиндропоршневой группы, риск задиров шеек коленвала при недостаточном давлении масла, а также случаи заклинивания масляного насоса со всеми печальными последствиями. Ресурс цепного ГРМ в 150-160 тысяч сюда можно не включать: он уже с большой вероятностью заменен, что не отменяет необходимости слушать его при холодных пусках. Система EGR тоже может подкинуть проблем, но самое неприятное в этом моторе – отсутствие ремонтных размеров и запчастей для ремонта. То есть при поломке придется искать «контрактный» вариант на разборке, а это и дорого, и не решает вопрос ресурса.



На этом фоне базовый дизельный двигатель YD25DDTi кажется более предпочтительным вариантом. До рестайлинга он выдавал 174 л.с., а после – 190, чего удалось добиться за счет турбокомпрессора с изменяемой геометрией. Собственно, турбина здесь – одна из точек, требующих тщательной проверки, поскольку цена ошибки великовата. Топливная аппаратура надежна, но тоже требует внимания при покупке, как и цепной ГРМ. Однако главной из возможных проблем этого мотора было растрескивание ГБЦ из-за перегрева или высокой нагрузки. Следить за системой охлаждения здесь так же важно, как и на трехлитровом моторе, и не перегружать двигатель долгими буксировками тяжелых прицепов или буксованием в грязи. Впрочем, есть и положительные прогнозы: во-первых, при исправной системе охлаждения мотор может пройти более 300 тысяч километров без ремонта, а во-вторых, этот самый ремонт для него возможен и даже не слишком дорог. К тому же машину с таким мотором проще выбирать просто из-за популярности: в свое время именно 2,5-литровый дизель был бестселлером на модели, так что около 95% Navara на вторичном рынке оснащены им.

Nissan Navara 2005–н.в.



Ну а теперь, кратко разобравшись с сильными и слабыми сторонами Nissan Navara, можно попытаться подобрать оптимальный вариант. Собственно, выбор весьма прост: если убрать за скобки трехлитровый дизель для обеспеченных энтузиастов, то остается 2,5-литровый дизельный мотор, и нужно лишь определиться с типом трансмиссии. Логичным вариантом выглядит приобретение пикапа с автоматом, минимальным числом владельцев и пробегом до 200 тысяч километров – примерно вот такого. И если Автотека подтвердит удивительно небольшой пробег в 120 тысяч километров, а также безаварийную историю и отсутствие юридических проблем, на такой Navara можно проехать еще тысяч 50, а то и 100 до крупных вложений. А если вы вдруг поймете, что машина вам нравится, но пикап – это не ваше, можно безболезненно пересесть на Pathfinder.

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