Не так давно мы выбирали пикап, который в России стал одним из бестселлеров сегмента – Mitsubishi L200 . Грузовичок не зря оценили покупатели: простой, надежный, крепкий… Вот только его внешность была, мягко говоря, бесхитростной, особенно по меркам класса. Впрочем, у тех, кто хотел более интересную машину, но не хотел уходить в экзотику вроде Honda Ridgeline, в начале 2010-х еще был выбор. О Nissan Navara и Volkswagen Amarok мы еще когда-нибудь поговорим, а сегодня обратим внимание на более редкий вариант: Ford Ranger. Третье поколение европейского пикапа Ford у нас покупали не очень-то массово, но машины хорошо сохраняют стоимость: наши коллеги из Авито Авто говорят, что даже самые дешевые экземпляры стоят около миллиона, а за хорошие варианты просят до полутора миллионов, а то и больше. Давайте взглянем, что предлагал покупателям Ford и на что стоит обратить внимание при покупке этой машины сегодня.​

Третье поколение европейского Ranger состоялось в 2010 году в Австралии – собственно, специалисты австралийского подразделения Ford и приняли самое непосредственное участие в разработке. При этом как раз третье поколение сняло границу между европейским и североамериканским именем Ranger: с 2010 года это была единая модель, продаваемая по всему миру. Правда, в Северную Америку пикап вернулся совсем недавно, в 2019 году, но для нас это не так важно. Ведь в России карьера пикапа тоже оказалась недолгой: после дебюта в 2010 году до нас он доехал только в 2011, зато с приличной гаммой силовых агрегатов и вариантов кабины. Причем у этого Ford, что называется, все было: нас не обделили ни моторами, ни коробками передач, ни выбором кабины.



Ford Ranger 2011–н.в.



Базовой была версия с бензиновым двигателем на 2,5 литра и механикой, за ней шла дизельная вариация с мотором 2,2, а на вершине линейки стоял Ranger Wildtrak с 200-сильным дизелем на 3,2 литра. Цены тогда начинались примерно с миллиона рублей и доходили до 1,4 миллиона, но к 2014 году подросли до 1,35-1,6 миллиона. В результате в 2015 году Ranger пал жертвой сокращения модельного ряда вместе с минивэнами S-Max и Galaxy. Кстати, у фордовского пикапа есть кое-то общее с упомянутым ранее Mitsubishi L200: Ford тоже собирался в Таиланде. К нам, правда, машины приезжали из ЮАР. Более того, несмотря на вывод с нашего рынка легковых моделей, Ford даже продлял на 2019 год действие ОТТС на Ranger, раздумывая о возвращении модели. Но дальше мыслей дело ожидаемо не зашло, так что пикап сейчас можно купить исключительно подержанным, причем в возрасте от 6 лет. Давайте взглянем, как эти годы могут сказаться на его состоянии.

На состоянии кузова возраст сказывается довольно ощутимо. До серьезных проблем в виде сквозной коррозии дело доходит редко, но мелочей будет предостаточно. Высокий передок, ставший более аэродинамичным и не таким плоским, все равно традиционно страдает от камней. Колесные арки, особенно задние, активно облезают из-за «пескоструя», а верхние кромки грузовой платформы быстро истираются грузами и кунгами. Кстати, грузовая платформа страдает не только от ударов. Ranger не любит перегруза, здесь даже встречаются случаи растрескивания внешней части грузовой платформы, так что убитые жизнью рессоры – повод еще раз обойти машину.

Ford Ranger 2011–н.в.



Стыки бамперов с крыльями – еще одна типовая зона повреждения ЛКП, в запущенных случаях отсюда может появиться ржавчина. Краска здесь вообще довольно хрупкая, особенно для пикапа: облезающие зоны вокруг дверных ручек это наглядно подтверждают. Отдельное внимание нужно уделить порогам: снаружи они обычно сохраняют весьма благопристойный вид, но это не означает, что они не начали гнить изнутри. Часто тайное становится явным тогда, когда малой кровью уже не обойтись, и приходится срезать и переваривать пороги целиком. Чтобы оценить состояние, нужно осмотреть нижнюю часть порогов в зоне шва и оценить герметичность этой зоны.

Продолжая осмотр снизу, можно перейти к проверке номера рамы – его повреждения нечасты, но гарантированно приносят проблемы. Крепления точек подвески и дно грузовой платформы наверняка будут иметь коррозионные повреждения, но важно, чтобы она не была глубокой. Еще одна точка осмотра – опоры кузова. Они бывают только оригинальными и стоят пусть не запредельно дорого, но и не очень дешево – по 6-9 тысяч за каждую, так что с учетом стоимости работ по замене их зачастую не меняют до появления стуков.

Ford Ranger 2011–н.в.



Платформа у третьего поколения Ranger формально была новой, но это не значит, что с японским прошлым покончено раз и навсегда – Mazda BT-50 второго поколения разрабатывалась параллельно, так что здесь по-прежнему есть взаимозаменяемые детали, и в некоторых случаях соседний каталог может быть полезен. Конструкции подвесок вполне типичные для пикапа: независимая двухрычажка впереди и неразрезной мост на рессорах сзади. В передней подвеске приходят на помощь детали от Mazda – сайлентблоки по 2-4 тысячи за штуку излишне дороги, а вот шаровые опоры за те же деньги могут пригодиться, хотя и небольшой ассортимент неоригинала имеется. Оригинальные рычаги в сборе, разумеется, отталкивают ценой: 10 тысяч за верхний и 18 за нижний, но для верхнего есть неоригинальные варианты. Стойки стабилизатора позабавят ценой «фирменных» деталей: 5-9 тысяч за штуку, хотя неоригинал можно купить рублей за 500-700, а приличные обойдутся тысячи в полторы за каждую. Ступичные подшипники тоже подходят от Mazda BT-50, и за 2-4 тысячи вместо 7 можно купить аналог фордовской детали. Выбор амортизаторов невелик: оригинал по 8-12 тысяч за штуку здесь можно назвать во всех смыслах равноценной заменой альтернативам от KYB и Monroe, хотя есть и откровенно дешевые варианты. Сзади дело несколько осложняется отсутствием неоригинальных рессор: платить 20-25 тысяч за оригинал захочет не каждый владелец, так что в ход идут листы от Газона, Газели и прочей грузовой техники. Зато втулки есть на любой вкус, и даже оригинальные сравнительно недороги – от 1,5 тысяч. Но вот амортизаторы снова без альтернатив, по 10 тысяч за штуку, что заставляет лезть в каталоги Mazda или просто подбирать их по длине.

Ford Ranger 2011–н.в.



Тормоза здесь тоже без изысков: если впереди вентилируемые диски, то сзади всегда «рабоче-крестьянские» барабаны. Расходники стоят вполне обычных денег, если традиционно для Ford не обращать внимания на оригинальные компоненты. Передние диски, например, начинаются с 2,5 тысяч, а приличный вариант можно купить за 3,5-5, и еще 1,5-2 отдать за комплект колодок. Сзади производители афтермаркета выручают даже сильнее: если оригинальные тормозные диски стоят по 10 тысяч, то барабаны – по 25, благо вариантов неоригинала несколько и стоят они от 1,5 до 5 тысяч. Проверить работу задних тормозов, кстати, стоит: зачастую в них не залезают по несколько лет, а закисшие механизмы и неработающий ручник не смущают. Рулевое управление у дорестайлинговых машин самое обычное, с гидроусилителем, и сюрпризов не подкидывает до 120-150 тысяч. При появлении течей рейки ее дешевле отремонтировать: восстановленная обойдется тысяч в 40-50, а про оригинал с ценником от 60 тысяч можно упомянуть просто для порядка. Но вот насосу ГУР в любом случае стоит уделить внимание. Если он шумит, это повод для хорошего торга: неоригинальных вариантов нет, а оригинал стоит от 30 тысяч. Так что, как и в случае с рейкой, придется заниматься переборкой, благо ремкомплекты в продаже есть.

Полный привод не был сильной стороной Ranger: конкуренцию тому же L200 и другим одноклассникам он проигрывал, поскольку предлагал лишь одну схему с жестко подключаемым полным приводом типа part-time. Выводов из этого следует два. Во-первых, любители постоянного полного привода Ford не покупали, а во-вторых, работу раздатки, понижайки и трансмиссии в целом стоит проверять с пристрастием, поскольку не все владельцы умеют пользоваться схемой part-time. В отсутствие межосевого дифференциала подключать переднюю ось можно только на бездорожье и скользком покрытии, в противном случае страдают и раздатка, и приводы. Собственно, их и нужно осматривать и проверять в первую очередь, а также уделить внимание карданам – здесь люфтят крестовины и разбивает шлицы. Масло в раздатке тоже стоит проверить – здесь не должно быть ни черноты, ни эмульсии.

Ford Ranger 2011–н.в.



На Ranger устанавливались три варианта коробок передач. Базовый бензиновый мотор сочетался с пятиступенчатой механикой, а дизельные агрегаты – с ручной и автоматической коробками на шесть ступеней. Механические коробки – что пятиступенчатая MT75, что шестиступенчатая MT82 – вполне надежны, но пятиступенчатая все равно выигрывает по ресурсу и прочности. Она знакома по коммерческой технике вроде Ford Transit, а «шестиступка» – например, по каноничному Land Rover Defender. Правда, отношения с Defender не означают, что коробка отлично переносит бездорожье: как раз резкие нагрузки она не любит, в самых неудачных случаях можно даже повредить шестерни. При этом вероятность купить живую «контрактную» коробку на разборке невелика: на Transit она ходит в еще более жестких условиях, а пробеги там еще выше. При этом ремонт будет недешевым – помните об этом при тест-драйве, вслушиваясь в возможные хрусты, шумы и гул. А еще стоит учитывать, что у Ford дорогие маховики: если сцепление можно купить неоригинальным за 12-15 тысяч вместо 40, то новый маховик в любом случае будет оригинальным и обойдется в 30 тысяч.

Автоматическая же коробка с именем 6R80 – не что иное как фордовская вариация агрегата 6HP26 от ZF. Ее нельзя назвать совсем неудачной, но настроена она уже очень современно: с ранней и активной блокировкой гидротрансфоратора, высокой рабочей температурой и, соответственно, быстро стареющим маслом. Если менять его каждые 40-50 тысяч километров, то коробка вполне способна пройти 200 тысяч до первого вскрытия, но на практике этим озадачиваются немногие. Так что сейчас лучше закладывать бюджет на качественную диагностику и будущий ремонт, а также установку внешнего радиатора.

Ford Ranger 2011–н.в.



Моторов для фордовского пикапа предлагалось три, и все три были доступны у нас. Базовый – бензиновый Duratec на 2,5 литра и 166 л.с., а за доплату можно было получить дизель на 2,2 или 3,2 литра. Бензиновый мотор – это хороший и плохой вариант одновременно. С одной стороны, это простой агрегат, ведущий родословную от немолодых и проверенных мотором Mazda семейства L. Здесь чугунные гильзы в алюминиевом блоке, неплохой цепной ГРМ и простой распределенный впрыск, что обещает приличный ресурс. Если следить за чистотой системы охлаждения и применять хорошее масло, то потенциальный ресурс переваливает за 250 тысяч километров. Однако для пикапа двигатель оказался не лучшим выбором. Во-первых, на тяжелой машине он не обеспечивает приличную динамику, а вдобавок заставляет изрядно жать на педаль, что уводит расход топлива к горизонту в 17-19 литров. Во-вторых, он в полтора раза проигрывает даже 2,2-литровому дизелю по крутящему моменту, что важно и на бездорожье, и при перевозке грузов. Ну а в-третьих, его паспортная мощность – 166 сил против «удобных» 150 у младшего дизеля. Неудивительно, что подавляющее большинство покупателей переплачивало сто тысяч за дизельный мотор. Вторичный рынок это наглядно подтверждает: на момент написания бензиновых машин в продаже на Авито было всего 3 из 36.

Дизельные двигатели – другое дело. Уже младший 2,2-литровый T22DD0P выдает 375 Нм крутящего момента (у бензинового – 225), а топовый 3,2-литровый пятицилиндровый T32DDOP, предлагавшийся для исполнения Wildtrak, – 470. Оба агрегата, скрывающиеся под обезличенным названием Duratorq, принадлежат не к более свежим TDCi, разработанным на базе французских моторов DW, а к еще более возрастному семейству Puma. В целом моторы неплохи: если на Transit они страдают из-за больших пробегов, то на Ranger эксплуатация не настолько жесткая, а обслуживание не такое скудное. Впрочем, здесь все равно стоит обратить внимание на работу системы EGR, которая зачастую справедливо заглушена, а также продиагностировать топливную аппаратуру и особенно ТНВД. Впрочем, цена ошибки здесь не фатальна: насос высокого давления можно купить неоригинальным от 30 тысяч рублей, а форсунки стоят по 20 тысяч, что дорого, но приемлемо по дизельным меркам. Привод ГРМ здесь тоже цепной и вполне надежный, хотя менять его лучше раз в 150 тысяч, а не по мере появления шума.

Ford Ranger 2011–н.в.



Ну а теперь, кратко выяснив, что же создали инженеры австралийского подразделения Ford, можно попробовать сформировать портрет хорошего экземпляра. Как мы уже знаем, бензиновые машины при всей удачности самого мотора – не лучший вариант, да к тому же крайне редкий, так что логичнее всего искать дизельную машину. Лучшим вариантом будет ухоженный Ranger от первого владельца – примерно вот такой. Пробег около 200 тысяч километров еще не критичен: ресурс поршневой значительно больше, так что внимание стоит обратить на топливную аппаратуру, наддув и состояние коробки передач.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Ну а если вы хотите получить от Ranger все, включая динамику и оснащение, то есть смысл поискать пикап с 3,2-литровым мотором на 200 сил в исполнении Wildtrak. Здесь тоже еще есть шансы найти машину от первого-второго владельца с пробегом около 200 тысяч – например, такую. И если вам понравится фордовское видение среднеразмерного пикапа, то, может, любовь дойдет и до рестайлингового Ranger Raptor – благо, под заказ такие машины из США к нам уже возят.



1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17