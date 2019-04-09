Алюминий не спасет: стоит ли покупать Land Rover Defender за 1,5 миллиона рублей

При упоминании Land Rover Defender на ум обычно приходят лишь базовые стереотипы: «вечный» алюминиевый кузов, еще более вечный дизайн и крайне условный комфорт этого «английского уазика». Но какой выбор стоит перед теми, кто всерьез задумывается о покупке такой машины, и почему цены на приличные рестайлинговые экземпляры , по данным наших коллег из Авито Авто, редко опускаются ниже миллиона рублей?

Совсем недавно мы размышляли о том, за что платят люди, покупая коллегу этого Land Rover – Toyota Land Cruiser 70. Но если ископаемый японский внедорожник сегодня – это как минимум миллиона два-три, то Defender образца после рестайлинга 2007 года можно купить за миллион-полтора. В чем плюсы и минусы такой покупки, и чего стоит ожидать от машины, уходящей корнями в восьмидесятые, а истоками – в сороковые годы?

В случае с Defender год выпуска – важный, но не определяющий показатель ни состояния, ни даже цены: за миллион можно с одинаковым успехом купить машину как 2006, так и 1996 года выпуска. Однако нас прежде всего будут интересовать автомобили после рестайлинга 2007 года: они получили пусть нескладный и неоднородный, но более-менее современный дизайн передней панели, в которой уживаются приборы от Discovery и воздуховоды от Ford Transit. Правда, вместе с новой панелью «Деф» получил и новый мотор – от того же Transit, но об этом поговорим чуть позже. Пока же разберемся с тем, действительно ли кузов этого внедорожника вечный.

Некоторые считают покупку Defender крайней степенью отчаяния от владения УАЗом, который ржавеет от случайного косого взгляда. На самом деле о кузове и раме Defender нужно знать две вещи: во-первых, алюминиевое здесь не все, а в основном внешние панели, часть из которых закреплена клепками, а во-вторых, даже алюминий не вечен: это мы знаем еще по Audi A8. Сам по себе алюминий, конечно, не ржавеет, но медленно разрушается, особенно в местах контакта со стальными элементами, которых тут немало. Кстати, его природную мягкость в уязвимых местах иногда пытаются компенсировать усилением: «тюнинг» в виде обшивки нижней части машины листовым алюминием – не редкость.

1 / 3 Land Rover Defender 110 Station Wagon '2007–н.в. 2 / 3 Land Rover Defender 110 Station Wagon '2007–н.в. 3 / 3 Land Rover Defender 110 Station Wagon '2007–н.в.

Железо же не стесняется своей натуры – на практике это приводит к тому, что на многих машинах нарядные внешние панели из алюминия окружены ржавыми бамперами, подножками и дверными петлями, а целые двери оказываются прикручены ржавыми болтами. Сколы и вмятины действительно можно долго не подкрашивать, а арки и рамка лобового стекла не будут гнилыми, как у Mercedes G-klasse. Однако внутренняя ржавчина даже хуже внешней своим коварством: стоит регулярно инспектировать скрытые полости, а при покупке смотреть на то, как сохранились стальные элементы, и регулярно ли делался антикор.

Все то же справедливо и для нижней части: стальная рама не обещает чудес, как и корродирующая подвеска. Обычно в силу немалой цены автомобиля владельцы Defender не запускают кузов и раму до непотребного состояния – но рассказы о тщательном уходе продавцу лучше подкреплять бумагами о проведении антикоррозионной обработки. В природе существуют экзотические вещи вроде оцинкованной рамы для Defender – но это игрушка для владельцев на домашнем рынке, а здесь остается тщательно мазать и внимательно следить. При покупке, разумеется, нужно проверить состояние номера рамы и кузова и их соответствие указанным в документах: коррозионные повреждения номерного элемента могут привести к отказу в регистрационных действиях и необходимости проведения экспертизы.

Говоря о кузове, стоит упомянуть и его вариации: в зависимости от колесной базы Defender может иметь индекс 90, 110 и 130. В основном на рынке представлены трехдверные 90 и пятидверные 110, и здесь важно понимать, что это кардинально разные по функционалу машины. Короткобазный «девяностый» – это или «боевой» вариант, или машина для двоих: складные раздельные задние кресла занимают практически все багажное пространство, и разместить здесь можно либо поклажу, либо людей. А вот «сто десятый» позволяет усадить в машину пять человек с багажом – то есть, уже вполне может использоваться в роли «экспедиционника» или просто автомобиля для путешествий – если, конечно, вы захотите на нем путешествовать.

Об эксплуатационных прелестях «Дефа» мы рассказывали в отдельном материале, но при покупке тоже придется столкнуться с некоторыми из них. К примеру, стоит заранее уточнить, установлен ли автономный отопитель салона: вентиляция здесь организована печально, а печка греет неважно, что в сочетании со скверными уплотнителями, через которые поддувает и подтекает, дает весьма неприятную картину зимнего микроклимата внутри машины. Прибавьте к этому специфическую посадку со смещенными влево тугими педалями и нерегулируемым рулем (один из владельцев всерьез сообщил о сколиозе, заработанном за несколько лет езды на Defender) – и вы получите машину, мечтать о которой и ездить на которой – это «две большие разницы». Сюда же стоит вписать и отсутствие подушек безопасности, что для многих сильно снижает ценность машины как «экспедиционника».

1 / 2 Land Rover Defender 110 Station Wagon '2007–н.в. 2 / 2 Land Rover Defender 110 Station Wagon '2007–н.в.

Подвеска у Defender, само собой, простейшая, зависимая, с двумя неразрезными мостами – но при этом сзади здесь не рессоры, как у той же «семидесятки», а пружины. Явных слабых мест у ходовой части нет – при осмотре снизу внимание стоит уделить состоянию трансмиссии, проверив люфты карданов, состояние ступичных подшипников и наличие масляных подтеков. Шутки про перманентно текущее из Ленд Ровера масло родились не на пустом месте: течь могут, к примеру, сальники рулевого редуктора и раздаточной коробки, да и мотор с коробкой передач тоже осмотреть не помешает. Еще одна точка обязательной инспекции – поворотные кулаки и их сальники.

Течи рулевого управления вообще можно назвать в числе распространенных проблем Дефендера, поэтому не поленитесь осмотреть редуктор и заглянуть под капот, помня о том, что рычаг его открытия находится в салоне справа, со стороны пассажира. Еще одно «слабое место» в рулевом механизме – это тяги: они довольно тонкие и при жесткой эксплуатации оказываются мягче, чем ожидают некоторые владельцы, так что «дубасить» по бездорожью не стоит. К счастью, тяги недороги – 3-5 тысяч рублей за оригинал, да и демпфер рулевого механизма обойдется в 4-5 тысяч. В общем, осмотр ходовой должен не выявить люфтов, кривых рычагов и разбитых сайлентблоков – но при наличии проблем можно просто немного поторговаться, благо тут все просто и довольно дешево.

Завершая разговор о нижней части, кратко упомянем коробки передач и раздатки. Практически все Defender на рынке оснащены обычной пятиступенчатой механикой – никаких хитростей здесь нет, разве что ресурс сцепления может быть ниже ожидаемого. Ну а двухступенчатая раздатка распределяет мощность на два потока: привод здесь постоянный полный, с блокировкой межосевого дифференциала. При тестовой поездке стоит проверить работу понижайки и блокировки, а заодно уточнить наличие тюнинга – как минимум блокировка заднего межколесного дифференциала здесь прописывается довольно часто.

А вот с моторами «Дефу» повезло меньше, чем Land Cruiser 70. В разные годы здесь побывали разные моторы, включая не только 2,5-литровые дизели собственного английского производства, но и, к примеру, рядную «шестерку» M52 от BMW – такая же ставилась на пятую серию в кузове E39. Из старых моторов можно выделить так называемый «трехсотый»: агрегат 300Tdi, который и сегодня иногда применяют для построения максимально простого и «безмозглого» внедорожника с минимумом нежной электроники.

Однако более-менее свежие машины до 2007 года выпуска оснащаются мотором Td5 на 122 лошадиные силы, на смену которому пришли более экологичные агрегаты от Ford: сначала на 2,4, а позднее, с 2011 года – на 2,2 литра. Сам по себе TD5 более стар и даже, пожалуй, более надежен и менее прихотлив к топливу: это еще не common rail, в системе питания трудятся насос-форсунки. Однако эти самые насос-форсунки стоят по 35 тысяч рублей за штуку, что при умножении на 5 дает невеселую цифру – а еще стоит помнить про регулятор давления за 10-15 тысяч. В общем, даже TD5 уже не настолько стар и прост, чтобы брать его «не глядя». Кроме того, он не имеет официальных ремонтных размеров поршневой группы – то есть, капитальный ремонт обязательно будет включать в себя гильзовку. С учетом этого стоит изучить цены на агрегаты с разборок, чтобы определиться с тем, что окажется выгоднее в потенциальном ремонте. Что же касается ресурса, то встречаются Дефендеры с TD5, прошедшие по полмиллиона без «капиталки» – хотя, конечно, турбина к такому пробегу уже перенесет как минимум один ремонт.

Из-за ужесточения экологических норм с 2007 года под капотом «Дефа» прописались фордовские моторы Duratorq семейства Puma: 2,4-литровый до 2011 года и 2,2-литровый – с 2011 по 2016 год. Для внедорожника они оба были дефорсированы до 122 лошадиных сил, хотя в целом применялись и на ряде других моделей, включая коммерческий Ford Transit. В целом это вполне типичные дизели с common rail и непосредственным впрыском – хотя мнения о них неоднородны из-за неоднородности ресурса: на Транзитах «Пумы» выхаживают и до полумиллиона километров, а на более требовательном Land Rover, бывает, вдвое меньше. Однако каких-то особенных слабых мест здесь нет, и при диагностике стоит проверять стандартные дизельные особенности вроде турбины, работы топливной аппаратуры и системы EGR.

С учетом всего, что мы знаем теперь, выбирать Defender вполне можно – осталось лишь определиться, что именно требуется от машины. Наиболее логичным вариантом все же кажется вот такой: свежий рестайлинговый автомобиль с небольшим пробегом и без внедорожного тюнинга. Пятидверка порадует относительной практичностью и при должной стойкости духа и тела позволит использовать ее не только как машину для путешествий, но и как автомобиль на каждый день. Проверить свою силу довольно легко: если на следующий день после покупки и тест-драйва вы можете встать с кровати, а через месяц не задумались о продаже – значит, вы достаточно матерый, чтобы провести с «Дефом» не один год. Ведь Defender – это обычно именно так: или напрокат, или навсегда.

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