Жертва народной любви: стоит ли покупать BMW 5 series E39 за 500 тысяч рублей

BMW 5 серии в четвертом поколении с индексом E39 – одна из тех машин, для которых можно проводить конкурс на самое заезженное народное прозвище. Еще одна популярная пластинка играет саундтрек «последняя настоящая классическая BMW», а шанс найти идеальную машину, несмотря на такую любовь и популярность, крайне мал. По крайней мере, за сумму, которая выглядит приличной для модели, дебютировавшей в 1995 году, обычно предлагается что-то неприличное – а наши коллеги из Авито Авто говорят, что за действительно живые экземпляры просят около полумиллиона рублей. Стоит ли платить такие деньги за нестареющий образ, и с чем придется столкнуться при покупке?

Во многом BMW как бренд и E39 как один из его ярких представителей становятся «жертвами народной любви». Сложившийся с девяностых крутой образ, помноженный на действительно харизматичную внешность, сделали эти машины желанной покупкой для многих – а вторичный рынок, что называется, уравнял шансы такую покупку осуществить. В результате возраст и низкий входной порог цены постепенно выкосили ряды достойных экземпляров, сделав живую E39 большой редкостью. Разумеется, это отражается и в цене машин, претендующих на статус живых: в среднем верх рынка колеблется на отметке в полмиллиона рублей. А ведь это в большинстве своем образцы с истинным пробегом за 300, а то и за 500 тысяч километров…

1 / 2 BMW 5 Series (E39) Sedan '2000-03 2 / 2 BMW 5 Series (E39) Sedan '2000-03

Традиционно начиная выбор машины с кузова, отметим, что возраст здесь не помножен, а буквально возведен в степень «крутости» модели. На «пятерках» почти всегда ездят серьезно: резко и дерзко – если не каждый день, то как минимум раз в неделю. Для нас это означает, что найти не битую машину не просто сложно, а почти невозможно: как поется в известной песне про отношения кузовных мастеров и BMW, «каждый, кто не первый – тот у нее второй». Однако это не значит, что нужно мириться с последствиями кустарного ремонта и изваяниями из шпатлевки на поверхности кузова. Осматривать традиционно нужно не красивую обертку, а арки, низы дверей, кромку лобового стекла и пороги. Кроме того, в зоне риска – и полы, причем как снаружи, так и изнутри: снаружи днище едят реагенты, а изнутри – влага из-за негерметичных уплотнителей. При осмотре не поленитесь поднять ковры и прощупать напольное покрытие: по ряду причин вроде забитых сливов люка, оторванной гидроизоляции дверей и так далее вода нередко находит сюда дорогу. Ну а задача хозяина – сделать так, чтобы внутренняя влажность не сравнялась с наружной.

Здесь же в очередной раз напомним о необходимости тщательно проверять соответствие номеров кузова и двигателя с тем, что указано в документах. Учитывая статус, эти машины любили не только их владельцы, но и угонщики – а предыдущий абзац показывает, что спрос на кузовные запчасти есть всегда. В общем, осматривайте швы и тщательно изучайте прошлое и настоящее машины: текущий статус по угонам и залогам, а также аварийную историю. Здесь лучше не экономить сотню-другую рублей и проверить машину не только по открытым базам, но и в платных сервисах вроде Автотеки, где можно также отследить зарегистрированные пробеги.

И еще немного о кузове: помимо привычного глазу седана E39 выпускалась и в виде универсала. Популярность пятидверок у нас крайне низка: в структуре вторичного рынка они занимают менее 1%, так что если вы ищете именно такую машину, придется повозиться, а может и подождать. Технически универсалы почти ничем не отличались: единственная заметная особенность – самовыравнивающаяся за счет пневмоэлементов задняя подвеска.

А вот у седанов никакой пневмы не было: исключительно МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Это, впрочем, не мешает подвеске быть довольно затратной в качественном ремонте: к примеру, спереди здесь появились алюминиевые рычаги, а задний «Z-link» требователен к состоянию сайлентблоков и рычагов, которое влияет не только на ездовой комфорт, но и на углы установки колес. Конечно, почти для всего есть заменители, но что простительно «пятерке» за 200 тысяч, неприемлемо для экземпляра за 500: неоригинальные стальные рычаги и прочая экономия на спичках – это потеря в качестве настройки подвески и повод поторговаться.

Рулевое управление здесь бывает двух вариантов: машины с рядными моторами получили реечный механизм, а версии с V8 сохранили рулевой редуктор, как на предыдущем поколении. На практике с учетом возраста разницы практически нет – «ходимость» у редукторного варианта повыше, но ремонт давно освоен, и при наличии люфтов и стуков можно банально сторговать 10-15 тысяч на ремонт рулевого у понравившейся машины. То же относится и к гидроусилителю.

1 / 3 BMW 540i Touring (E39) '2000–04 2 / 3 BMW 540i Touring (E39) '2000–04 3 / 3 BMW 540i Touring (E39) '2000–04

Коробки передач для «пятерки» предлагались как механические, так и автоматические. Пятиступенчатая механика – производства ZF, а на самые мощные «пятерки» с V8 ставилась шестиступенчатая Getrag 420G. Все МКП прочны и беспроблемны, а одна из затратных точек помимо собственно переборки коробки – это двухмассовый маховик, который традиционно неприлично дорог: под сто тысяч за оригинал и 30-40 за варианты от Valeo, Sachs или Luk. На этом фоне нелишним будет не только убедиться в том, что коробка не вибрирует и не воет, а синхронизаторы еще не кончились, но и поинтересоваться, когда и как обслуживалось сцепление.

Автоматические коробки передач тоже представлены двумя производителями: ZF и GM. Вторая поставляла на «пятерки» свою 5L40E – популярную и вполне надежную, но довольно чувствительную к чистоте масла и не любящую агрессивной езды. Учитывая, что отнюдь не все владельцы старых BMW любят менять масло в АКП (а некоторые и вовсе придерживаются «официальной» позиции о масле на весь срок службы), это выливается в преждевременное старение гидроблока, соленоидов и маслонасоса из-за грязного жженого масла. С таким подходом коробка может и не отходить свои 200-300 тысяч – хотя учитывая возраст машин и типовой стиль эксплуатации, найти экземпляр с ни разу не вскрывавшейся АКП уже сложно, так что поинтересоваться стоит скорее об истории обслуживания и ремонта.

Коробки ZF представлены здесь серией 5HP, покрывающей всю линейку моторов: от 5HP18/5HP19 с младшими двигателями до 5HP24/5HP30 на более мощных вариантах. Эти агрегаты менее чувствительны к состоянию масла – читай «дольше сопротивляются варварской эксплуатации». Тем не менее, выбирая машину не на несколько месяцев, а на несколько лет, стоит подробно побеседовать с продавцом об обслуживании, подкрепленном документально, а также уделить внимание диагностике коробки. В ремонте эти агрегаты освоены, но вкладывать в ремонт пятую часть стоимости покупки хочется хотя бы через пару-тройку лет эксплуатации.

Моторы – это одновременно самое сложное и самое простое при выборе E39. Сложность в том, что за 9 лет выпуска под капотом прописалось более полутора десятков агрегатов, поэтому поиск конкретного мотора в хорошем состоянии может затянуться. Простота выбора же обусловлена тем фактом, что неудачных моторов у этого поколения «пятерки» просто не было. Базовые бензиновые машины до рестайлинга оснащались рядными «шестерками» серии M52: 2-литровым M52B20, 2,5-литровым M52B25 и 2,8-литровым M52B28, которые в 1998 году получили обновление и соответствующую вставку TU перед буквой B. Обновление, кроме прочего, включало добавление регулировки фаз газораспределения не только на впуске, но и на выпуске: Double VANOS. «Ваносы», кстати, стоит внимательно слушать на холодную и все равно включать в список потенциальных вложений, если речь идет о покупке машины на долгий срок. Помните, что Double VANOS – это 30 тысяч только за «исполнительный узел», не считая цены работы. При этом цена того же комплектного узла для ранних моторов с изменением фаз газораспределения только на впуске может быть не ниже, а даже выше, доходя до 50 тысяч и более.

Еще одна особенность моторов M52 – никасил. О проблеме износа никасилового покрытия цилиндров при использовании высокосернистого топлива известно, пожалуй, каждому, кто хотя бы немного интересовался покупкой BMW тех лет. Однако на практике встретить машину с «поеденными» цилиндрами практически нереально: проблема была актуальна исключительно для США с их топливом, и немцы со временем решили вопрос переходом на чугунные гильзы – а приехавшие из Штатов «ранние» машины к настоящему моменту почти гарантированно пережили ремонт с гильзовкой. Остальная же масса автомобилей с топливом такого качества не сталкивалась – а потому износ цилиндров здесь будет вполне пропорционален пробегу.

Рестайлинг принес новые базовые моторы той же рядной компоновки, но с индексом M54: 2,2-литровый M54B22, 2,5-литровый M54B25 и 3-литровый M54B30. Здесь гильзы уже были чугунными, а переработка двигателей принесла с собой не только прирост мощности, но и увеличение рабочей температуры – а соответственно, и более выраженную склонность к старению резиновых и пластиковых элементов, залеганию поршневых колец и расходу масла. Тем не менее, к числу неудачных и эти «шестерки» не относятся: при условии приличного обслуживания, включающего не только замену масла, но и внимание к системе охлаждения, их ресурс вполне достойный.

Вообще выбор масла для обладателей BMW – вопрос зачастую сакральный. Углубляться не будем, но если владелец увлеченно рассказывает вам о том, какое масло он льет, аргументируя это результатами каких-то исследований – это скорее добрый знак, чем плохой: от масла здесь и вправду зависит немало. Адепты стратегии «лучше лить минералку, но менять каждые 7 тысяч» или просто берущие «что есть в магазине», обычно покупают E39 из средне-нижней ценовой категории, и риск наткнуться на «недолюбленный» мотор в машине по верхней планке рынка низок. Тем не менее, разобраться с «масляным прошлым» стоит – хотя бы для того, чтобы определиться с дальнейшим выбором и обслуживанием.

Старшие моторы на E39 – это V8 серии M62 объемом 3,5 или 4,4 литра. Венчал линейку пятилитровый S62 на M5, выдающий почти 400 л.с. Надежность этих агрегатов тоже не вызывает серьезных нареканий, а основные сложности связаны все с тем же жестким температурным режимом, который зашкаливает за сотню градусов. Отсюда – все то же старение масла, резины и пластика и все то же залегание поршневых колец с прогрессирующим расходом масла. Выбирая машину с таким мотором, стоит помнить о том, что убить можно все, а еще о том, что седан с V8 никто не приобретал для воскресных поездок в церковь. Верить здесь стоит только диагностике, причем не только компьютерной, но и физической. Абсолютно для всех моторов – не только V8 – рекомендован осмотр с эндоскопом, включающий проверку состояния стенок цилиндра, а также продуктов угара масла на днище поршня и «шубы» на клапанах.

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Дизельные моторы на этом поколении «пятерок» тоже имелись в ассортименте – особенно можно отметить шестицилиндровый M57, сочетающий удачную «налоговую» мощность в 180-190 сил, отличную тягу в 400 Нм, умеренный расход и достойный ресурс. Однако доля всех дизельных машин на вторичном рынке составляет около 10%, так что на покупку такого экземпляра стоит заложить побольше времени и терпения.

В целом с учетом разнообразия моторов подходящий вариант можно выбирать, что называется, «по силам»: либо что-то шестицилиндровое и укладывающееся в категорию «до 200 л.с.», либо самый мощный M54 или 3,5-литровую «восьмерку», что означает транспортный налог чуть менее 20 тысяч рублей. Варианты с 4,4-литровым M62 – уже «для энтузиастов»: платить более 40 тысяч налога в год захочет не каждый. Ну а выбор настоящей M5 – тема для отдельного материала.

Здесь же, подводя итоги, отметим еще одну особенность старого премиума, которая актуальна именно при покупке дорогих экземпляров с претензией на классическую ценность: это аутентичность комплектации. Учитывая, что для E39 предлагалось великое множество опций, пакетов и вариантов отделки, многие владельцы «бедных» машин не могут удержаться от «охоты и собирательства». Двойные стеклопакеты, отделка деревом, штатный телефон, сиденья не только с регулировкой подколенного упора, но и с «ломающейся спинкой» и массажем – список желанных штатных опций можно продолжать долго. К счастью, по VIN можно получить абсолютно полную информацию о заводской комплектации машины – так что если вы ищете полностью оригинальный вариант, еще несколько вечеров придется посвятить чтению каталогов. Дополнительно выбор усложняет тяга людей к «улучшайзингу», подогреваемая огромным количеством тюнинговых деталей, оригинальных и не очень — M-стайлинг, «ангельские глазки», выхлопы, диски… Про музыку и говорить нечего — это, наряду с противоугонными изобретениями, один из бичей для штатной электроники.

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Выбор же конкретной машины, как мы уже поняли, зависит прежде всего от бюджета и личных пожеланий. Располагая 500 тысячами, вполне можно оттопырить мизинчик и придирчиво листать объявления в поисках «той самой» машины – вариантов довольно много. И не стоит стесняться торга – к примеру, вот такой аппетитный образец наверняка можно приобрести по цене ближе к 500, чем к 600 тысячам. Главное – имейте эти 500 на руках для покупки и еще 50-70 «на после покупки». Ведь качественное содержание BMW бюджетным не бывает.

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