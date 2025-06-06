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  • Голыми руками, но без искр: как правильно менять галогенные, ксеноновые и светодиодные лампы

Голыми руками, но без искр: как правильно менять галогенные, ксеноновые и светодиодные лампы

06.06.2025 53 0 1

Всем, кто научился самостоятельно менять щётки стеклоочистителя, торжественно сообщаем: вы знаете уже многое, поэтому можете смело переходить на следующий уровень профессионального развития и осваивать замену источников света. То есть ламп в головной оптике. Это будет посложнее «дворников», но в целом доступно. Умение это полезное, поскольку оно не только повысит степень самоуважения, но и позволит немного сэкономить на обслуживании: если всё делать правильно, не придётся оставлять деньги в автосервисе. Впрочем, ключевое тут – делать правильно. Об этом мы сегодня и поговорим.

Ничто не вечно

Обычно в фарах современных автомобилей используется один из трёх типов источников света: галогенные лампочки, светодиоды или ксеноновые (газоразрядные) лампы. Не так давно стали применяться ещё и лазерные источники света, но эти детища инженера Гарина имеют пока довольно слабое распространение, поэтому их изучение мы оставим на потом. А сегодня сфокусируемся на первых трёх типах ламп.

Кто бы что бы ни говорил и в чём бы ни клялся на учебнике электротехники, а от старости перегорают абсолютно все лампы. Но сроки службы разных ламп отличаются, и некоторые действительно могут создавать иллюзию определённой «вечности». 

Быстрее всех перегорают галогеновые лампочки, которым отмерено порядка 1000 часов работы. Например, лампы H7 служат около 500 часов, H4 – около 900. Ксенон более живуч, и в среднем он светит до 3000 часов. А вот срок службы светодиодных ламп насчитывает десятки тысяч часов, и когда они только появились, существовало мнение, что автопром получил если не вечные, то однозначно сравнимые со сроком эксплуатации транспортного средства лампы. Однако практика показала, что и на старуху бывает проруха, и светодиоды – не панацея.

Фото: Михаил Баландин

Кроме того, не стоит забывать, что причиной выхода источников света из строя могут быть внешние факторы: влага, попавшая внутрь фары, нарушения электропитания, электронные неисправности в сложных системах освещения наиболее продвинутых автомобилей. Даже банальный предохранитель цепи, если он вдруг сгорел, моментально оставляет машину без света. Поэтому прежде чем приступить к замене лампы, стоит проверить питание и целостность предохранителей.

Обязательно обратите внимание на периодичность отказа ламп. Если они перегорают слишком часто, значит, дело, скорее всего, во всё тех же внешних факторах (естественно, при условии, что используются качественные неподдельные лампы), и лучше обратиться в автомастерскую для проведения подробной диагностики и установления истинной причины регулярных поломок. 

Инструкции и рестрикции

Как правило, проблем с заменой автомобильных ламп не возникает, но некоторые нюансы есть. Чуть ли не самое сложное в решении этой задачи – добраться до перегоревшего источника света и извлечь его, чтобы поставить новый. Эта сложность обусловлена зачастую чересчур коварными конфигурациями моторных отсеков.

Вроде что бы может быть проще: снял защитную заднюю крышку – и вот тебе патрон. Но нет. Бывает, что для замены лампы автомобилисту или механику придется обломать себе все руки и пальцы, прежде чем они доберутся для цели. Прецедентов, когда дорога к цоколю ведёт через снятый бампер или тайный ход из-под крыла, в практике мирового автомобилестроения полно.   

Фото: nejron, depositphotos.com

Поэтому перво-наперво надо изучить инструкцию по эксплуатации своей машины (хотя бы раз в жизни). Обычно в разделе «Техническое обслуживание» даётся справочная информация о замене лампочек, а чуть дальше в технических характеристиках – об их типе. И вот тут следует помнить: как бы сильно не хотелось посылать этому миру лучи самого яркого и прогрессивного света, менять тип его источника ни в коем случае нельзя. Даже самые благие помыслы и преимущества более современных систем освещения не могут стать оправданием перед действующим законодательством.

А законодательство, надо сказать, с недавних пор довольно строгое, и отделаться лишь небольшим штрафом не получится. Всё, что по этому поводу нужно знать, это обновлённую версию статьи 12.5 КоАП РФ. В её пункте №3 чётко указано, что «управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы <…>, не соответствующие требованиям “Основных положений” по допуску транспортных средств к эксплуатации <…>, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений».

При этом в упомянутых «Основных положениях» также недвусмысленно сообщается, что класс источника света и тип светового модуля, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации автомобиля, должны соответствовать классу (типу), предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

Другими словами, если вас поймают со светодиодами вместо галогенок – минимум полгода пешком. И то, что перспектива изъятия у вас нерегламентированных лампочек весьма сомнительна (сложно представить, как сотрудники ГАИ или других структур будут это делать, хотя по закону – могут), в подобной ситуации утешение слабое.

Фото: Михаил Баландин

Впрочем, можно и заморочиться, постаравшись легализовать внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Но этот путь настолько нетривиален и витиеват, что лучше периодически менять обычные галогеновые лампы. Регулярные неизнурительные упражнения на свежем воздухе, по крайней мере, полезны для здоровья.  

Во избежание ошибок

Прежде чем приступить к замене, придется подобрать лампу, подходящую не только по типу источника света, но и по цоколю. Вместе с типом он указан в сопроводительной документации к автомобилю. 

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Иногда разбираться с методами демонтажа старой лампы приходится, положившись на коллективный разум Интернета. Не игнорируйте полезные рекомендации. Если пишут, что для замены лампочек надо снять фару, а прежде – корпус воздушного фильтра (довольно распространённое явление) или что-то ещё, то лучше всего не вступать на тернистый путь первооткрывателя и последовать совету. Так однозначно получится проще и быстрее, чем пытаться потом восстанавливать сломанные крепёжные элементы. А то, что вам кажется легче, это вам в 99,9% случаев действительно только кажется.  

Все работы всегда надо проводить на автомобиле с выключенным зажиганием, хотя для пущей безопасности неплохо бы и скинуть отрицательную клемму с АКБ. Про то, что любые лампочки не стоит лапать голыми руками, даже обмазанными обезжиривателем, говорили уже миллионы раз. Однако на самом деле в крайнем случае их лапать можно, но потом придётся в обязательном порядке протереть лампы сухой чистой тряпкой. Это в любом случае лучше, чем, уяснив, что лампы можно трогать только в перчатках, в этих же перчатках сначала открывать капот, шарить по моторному отсеку, хвататься за инструмент и конструктивные элементы фары, а потом тешить себя надеждой, что лампа не сгорит. Сгорит обязательно! И совсем не потому, что она «левая».

Коррозия патрона лампы в фарах – очень распространённое явление. Особенно если отсутствует защитный кожух, препятствующий попаданию влаги на металлические соединения или фара утратила герметичность. Возникающая в результате ржавчина приводит к перебоям в работе источника света и сокращает срок его службы. Поэтому при замене ламп обязательно проверяйте разъёмы и клеммы. Для удаления ржавчины можно использовать наждачную бумагу, а клеммы можно очищать средством для очистки электрических контактов. И ещё будет не лишним нанести немного специальной смазки, предотвращающей дальнейшую коррозию. В самых запущенных случаях может потребоваться замена клеммы.

Если вы заменяете светодиодную или газоразрядную лампу, обратите внимание на цветовую температуру, которая обычно варьируется от 3000 К (жёлтый) до 12 000 К (синий). 5000 К – это наиболее естественный свет. Ксеноновые лампы желательно менять парами.

Особенности ксенона

В замене ксеноновых ламп есть несколько особых нюансов, обусловленных их конструкцией и свойствами. Во-первых, почему их желательно менять парами? Потому что с течением времени цвет и яркость излучаемого света меняются, и у новой лампы они однозначно будут другими. Поэтому, если вы хотите, чтобы фары светили одинаково, а представители власти не задавали лишних вопросов, меняйте сразу обе лампы.

Фото: Siebbi, wikipedia.org

Во-вторых, в фарах с газоразрядными лампами используются два основных компонента: собственно лампа и блок розжига (или балласт). Последний регулирует электрический ток и обеспечивает высокое напряжение, необходимое для зажигания газоразрядной лампы. Но самое интересное, что фара перестает светить, когда неисправны не только оба этих компонента одновременно, но и какой-нибудь один из них. То есть, при замене ксенонового источника света появляется дополнительная задача, состоящая в том, чтобы определить, где собака… засветилась.

Немного сориентироваться помогут следующие признаки неисправности балласта: гудение или жужжание, исходящее со стороны фары; лампочка загорается на секунду или две, а затем гаснет; лампы часто перегорают. Последнее происходит по причине того, что неисправный балласт может выдавать нестабильное напряжение.

О неисправности именно лампочки говорят периодическое мерцание (одна фара включается, но мигает или выключается случайным образом), изменение цвета (ярко-белая или синяя лампочка внезапно приобретает розовый, фиолетовый или жёлтый оттенок), низкая яркость (лампа излучает значительно меньше света, чем раньше).

В большинстве случаев изменение цвета или тусклый свет являются наиболее точными признаками того, что необходимо заменить лампу. Но чтобы снять все сомнения, извлеките предположительно неисправную лампочку и установите её на рабочую сторону. Если она загорается, значит, проблема в блоке розжига или проводке.

И не забывайте, что неисправный балласт может подавать нестабильное или избыточное напряжение, приводящее к перегоранию или сокращению срока службы новой лампы. Поэтому, если не уверены в нём, лучше заменить оба компонента.

практика
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